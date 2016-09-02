１日

(木) ◎防災の日◎交通安全県民の日◎飲酒運転の根絶運動の日

◎秋の建築物防災週間（－５日）◎美容週間（－７日）

◎下水汚泥資源利用旬間（－１０日）◎印刷月間◎宇宙月間

◎オゾン層保護対策推進月間◎バス利用促進月間◎がん制圧月間

◎健康増進普及月間◎食生活改善普及運動◎障害者雇用促進月間

◎知的障害福祉月間◎農作業安全月間◎身元確認強調月間

◎自動車点検整備推進運動◎無保険・無共済バイクをなくそうキャンペーン

◎ハブクラゲ発生注意報発令（－３０日）

■宮古島市▽小中高校２学期始業式

▽手作り（ベビー用品）講座（午後１時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時３０分・西辺小／４時・西辺中）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午後１時・上野老福センター）

■多良間

▽小中学校２学期始業式

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

２日

(金) ◎宝くじの日

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時３０分・久松小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）



３日

(土) ◎ちゅらさんの日

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時・徳洲会病院）

□伊良部地区

▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館）

４日

(日) ◎古酒の日◎救急医療週間（－１０日）

■宮古島市

▽運動会（来間小）

▽第１５回宮古毎日新聞杯レディースバドミントン大会

（午前９時・市総合体育館）

▽第１３回チャリティー芸能祭（午後６時３０分開演・マティダ市民劇場）

５日

(月) ◎石炭の日◎世界老人給食の日◎建築物防災指導週間（－１１日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□平良地区

▽大神生きいき教室（正午・大神コミュニティーセンター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・棚根コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

６日

(火) ◎クロスワードの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

▽押絵講座干支シリーズ・酉（午後２時・城辺公民館）

▽３連ポリ袋ストッカーつくり講座（午後２時・市中央公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽予防接種（午後３時・多良間診療所）

７日

(水) ◎白露◎国際青年デー

■宮古島市

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前９時３０分・宮古特別支援学校／午後３時・平一小）

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）

８日

(木) ◎国際識字デー

■宮古島市

▽手作り（ベビー用品）講座（午後１時３０分・下崎公民館）

▽無料人権相談所（午後２時・市役所下地庁舎１階会議室）

▽油絵教室（午後７時・市中央公民館）

▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時３０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・上野小）

■多良間村

▽八月踊り（午前１０時・仲筋字祭会場〈土原御願〉）

９日

(金) ◎重陽の節句◎救急の日◎救急医療週間（－１５日）

■宮古島市

▽３連ポリ袋ストッカーつくり講座（午後２時・市中央公民館）

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後４時３０分・はなぞのこどもえん）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・西西・吉田・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）

■多良間村

▽八月踊り（午前１０時・塩川字祭会場〈ピトゥマタ御願〉）



10日

(土) ◎屋外広告の日◎全国下水道促進デー◎自殺予防週間（－１６日）

■宮古島市

▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・みつば幼）

□伊良部地区

▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）

■多良間村

▽八月踊り・別れ

（午前１０時・仲筋、塩川字祭会場〈土原、ピトゥマタ御願〉）



11日

(日) ◎高齢者交通安全旬間（－２０日）

■宮古島市

▽運動会（城辺小・平良中・北中・鏡原中・西城中・城辺中・下地中・上野中）

▽ヨーヨーキルト講座（午後２時・上野公民館）

12日

(月) ◎水路記念日◎宇宙の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

▽第３回ミカンコミバエ調査

13日

(火) ◎司法保護記念日◎世界法の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽押絵講座干支シリーズ・酉（午後２時・城辺公民館）

▽３連ポリ袋ストッカーつくり講座（午後２時・市中央公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽予防接種（午後３時・多良間診療所）

14日

(水) ■宮古島市

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後２時３０分・伊良部小）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館）

▽栄養教室（午後７時３０分・村コミュニティー施設）

15日

(木) ◎十五夜◎老人の日◎老人週間（－２１日）

■宮古島市

▽手作り（ベビー用品）講座（午後１時３０分・下崎公民館）

▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時・宮島小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽乳幼児健診（午前９時３０分・村コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）



16日

(金) ◎ハイビジョンの日◎全国海難防止強調運動（－３０日）

■宮古島市

▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）

▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時３０分・鏡原小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・西西・吉田・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後４時３０分・下地公民館）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽敬老会（午後３時・村コミュニティー施設）

▽ホームステイ報告会（午後４時・村コミュニティー施設）



17日(土) ■宮古島市

▽運動会（狩俣中・池間小中）

▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）

▽３歳児健診（午後１時・平良保健センター）

▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）

▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館）

18日(日) ◎しまくとぅばの日

■宮古島市

▽運動会（平一小・福嶺小・砂川小・下地小・上野小・佐良浜小・伊良部小・久松中・伊良部中）

▽ヨーヨーキルト講座（午後２時・上野公民館）

19日(月) ◎敬老の日◎彼岸入り



20日(火) ◎県民交通事故０の日◎空の日◎動物愛護週間（－２６日）

◎空の旬間（－３０日）

■宮古島市

▽無料人権相談所（午後１時３０分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽予防接種（午後３時・多良間診療所）

21日(水)

◎秋の全国交通安全運動（－３０日）

■宮古島市

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）

▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽健康相談（午後２時・前里添多目的施設）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館）

22日(木) ◎秋分の日◎国際ビーチクリーンアップデー

23日

(金) ◎不動産の日

■宮古島市

▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）

▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）

▽手作り（ティッシュＢＯＸカバー）講座（午後２時・下崎公民館）

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・南小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

24日(土) ◎清掃の日◎畳の日◎結核予防週間（－３０日）

◎環境衛生週間（－１０月１日）

■宮古島市

▽手作り（ティッシュＢＯＸカバー）講座（午後２時・下崎公民館）

▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□伊良部地区

▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）

■多良間村

▽多良間幼・小・中合同運動会（午前９時・多良間小グラウンド）

25日

(日) ◎彼岸明け◎世界網膜の日

■宮古島市

▽運動会（北小・南小・東小・久松小・西辺小・西城小・佐良浜中）

▽地元の食材で楽しくクッキング講座（午後２時・城辺公民館）

▽花づくり講座（午後２時・市中央公民館）

▽ヨーヨーキルト講座（午後２時・上野公民館）

▽手作り（ティッシュＢＯＸカバー）講座（午後２時・下崎公民館）

26日(月) ◎核兵器の全面的廃絶のための国際デー

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・棚根コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

27日(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽住民健診（－２９日・午前８時・村コミュニティー施設）

28日

(水) ■宮古島市▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館）

29日

(木) ◎クリーニングの日

■宮古島市

▽手作り（ベビー用品）講座（午後１時３０分・下崎公民館）

▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館

▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時３０分・池間小中）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）