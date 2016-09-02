2016年9月2日(金) 15:36
平成28年9月のこよみ
平成28年9月（長月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(木)
|◎防災の日◎交通安全県民の日◎飲酒運転の根絶運動の日
◎秋の建築物防災週間（－５日）◎美容週間（－７日）
◎下水汚泥資源利用旬間（－１０日）◎印刷月間◎宇宙月間
◎オゾン層保護対策推進月間◎バス利用促進月間◎がん制圧月間
◎健康増進普及月間◎食生活改善普及運動◎障害者雇用促進月間
◎知的障害福祉月間◎農作業安全月間◎身元確認強調月間
◎自動車点検整備推進運動◎無保険・無共済バイクをなくそうキャンペーン
◎ハブクラゲ発生注意報発令（－３０日）
■宮古島市▽小中高校２学期始業式
▽手作り（ベビー用品）講座（午後１時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時３０分・西辺小／４時・西辺中）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午後１時・上野老福センター）
■多良間
▽小中学校２学期始業式
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
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２日
|◎宝くじの日
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時３０分・久松小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
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３日
|◎ちゅらさんの日
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時・徳洲会病院）
□伊良部地区
▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館）
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４日
|◎古酒の日◎救急医療週間（－１０日）
■宮古島市
▽運動会（来間小）
▽第１５回宮古毎日新聞杯レディースバドミントン大会
（午前９時・市総合体育館）
▽第１３回チャリティー芸能祭（午後６時３０分開演・マティダ市民劇場）
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５日
|◎石炭の日◎世界老人給食の日◎建築物防災指導週間（－１１日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□平良地区
▽大神生きいき教室（正午・大神コミュニティーセンター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・棚根コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
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６日
|◎クロスワードの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
▽押絵講座干支シリーズ・酉（午後２時・城辺公民館）
▽３連ポリ袋ストッカーつくり講座（午後２時・市中央公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽予防接種（午後３時・多良間診療所）
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７日
|◎白露◎国際青年デー
■宮古島市
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前９時３０分・宮古特別支援学校／午後３時・平一小）
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
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８日
|◎国際識字デー
■宮古島市
▽手作り（ベビー用品）講座（午後１時３０分・下崎公民館）
▽無料人権相談所（午後２時・市役所下地庁舎１階会議室）
▽油絵教室（午後７時・市中央公民館）
▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時３０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・上野小）
■多良間村
▽八月踊り（午前１０時・仲筋字祭会場〈土原御願〉）
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９日
|◎重陽の節句◎救急の日◎救急医療週間（－１５日）
■宮古島市
▽３連ポリ袋ストッカーつくり講座（午後２時・市中央公民館）
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後４時３０分・はなぞのこどもえん）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・西西・吉田・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）
■多良間村
▽八月踊り（午前１０時・塩川字祭会場〈ピトゥマタ御願〉）
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10日
|◎屋外広告の日◎全国下水道促進デー◎自殺予防週間（－１６日）
■宮古島市
▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・みつば幼）
□伊良部地区
▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）
■多良間村
▽八月踊り・別れ
（午前１０時・仲筋、塩川字祭会場〈土原、ピトゥマタ御願〉）
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11日
|◎高齢者交通安全旬間（－２０日）
■宮古島市
▽運動会（城辺小・平良中・北中・鏡原中・西城中・城辺中・下地中・上野中）
▽ヨーヨーキルト講座（午後２時・上野公民館）
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12日
|◎水路記念日◎宇宙の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
▽第３回ミカンコミバエ調査
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13日
|◎司法保護記念日◎世界法の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽押絵講座干支シリーズ・酉（午後２時・城辺公民館）
▽３連ポリ袋ストッカーつくり講座（午後２時・市中央公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽予防接種（午後３時・多良間診療所）
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14日
|■宮古島市
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後２時３０分・伊良部小）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館）
▽栄養教室（午後７時３０分・村コミュニティー施設）
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15日
|◎十五夜◎老人の日◎老人週間（－２１日）
■宮古島市
▽手作り（ベビー用品）講座（午後１時３０分・下崎公民館）
▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時・宮島小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽乳幼児健診（午前９時３０分・村コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
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16日
|◎ハイビジョンの日◎全国海難防止強調運動（－３０日）
■宮古島市
▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）
▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時３０分・鏡原小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・西西・吉田・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後４時３０分・下地公民館）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽敬老会（午後３時・村コミュニティー施設）
▽ホームステイ報告会（午後４時・村コミュニティー施設）
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17日(土)
|■宮古島市
▽運動会（狩俣中・池間小中）
▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）
▽３歳児健診（午後１時・平良保健センター）
▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）
▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館）
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18日(日)
|◎しまくとぅばの日
■宮古島市
▽運動会（平一小・福嶺小・砂川小・下地小・上野小・佐良浜小・伊良部小・久松中・伊良部中）
▽ヨーヨーキルト講座（午後２時・上野公民館）
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19日(月)
|◎敬老の日◎彼岸入り
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20日(火)
|◎県民交通事故０の日◎空の日◎動物愛護週間（－２６日）
◎空の旬間（－３０日）
■宮古島市
▽無料人権相談所（午後１時３０分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽予防接種（午後３時・多良間診療所）
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21日(水)
|◎秋の全国交通安全運動（－３０日）
■宮古島市
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）
▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽健康相談（午後２時・前里添多目的施設）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館）
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22日(木)
|◎秋分の日◎国際ビーチクリーンアップデー
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23日
|◎不動産の日
■宮古島市
▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）
▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）
▽手作り（ティッシュＢＯＸカバー）講座（午後２時・下崎公民館）
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・南小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
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24日(土)
|◎清掃の日◎畳の日◎結核予防週間（－３０日）
◎環境衛生週間（－１０月１日）
■宮古島市
▽手作り（ティッシュＢＯＸカバー）講座（午後２時・下崎公民館）
▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□伊良部地区
▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）
■多良間村
▽多良間幼・小・中合同運動会（午前９時・多良間小グラウンド）
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25日
|◎彼岸明け◎世界網膜の日
■宮古島市
▽運動会（北小・南小・東小・久松小・西辺小・西城小・佐良浜中）
▽地元の食材で楽しくクッキング講座（午後２時・城辺公民館）
▽花づくり講座（午後２時・市中央公民館）
▽ヨーヨーキルト講座（午後２時・上野公民館）
▽手作り（ティッシュＢＯＸカバー）講座（午後２時・下崎公民館）
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26日(月)
|◎核兵器の全面的廃絶のための国際デー
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・棚根コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
27日(火)
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽住民健診（－２９日・午前８時・村コミュニティー施設）
|
28日
|■宮古島市▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館）
|29日
(木)
|◎クリーニングの日
■宮古島市
▽手作り（ベビー用品）講座（午後１時３０分・下崎公民館）
▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館
▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時３０分・池間小中）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|30日
(金)
|◎クレーンの日
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後２時・東小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・西西・吉田・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後４時３０分・上野児童館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。