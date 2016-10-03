１日 (土) ◎交通安全県民の日◎日本酒の日◎コーヒーの日

◎環境衛生週間（－１日）◎「法の日」週間◎全国道路標識週間

◎公証週間◎全国労働衛生週間（－７日）

◎目とメガネの旬間（－１０日）◎芸術祭（－１５日）◎土地月間

◎住生活月間◎都市緑化月間◎受信環境クリーン月間

◎リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進月間

◎国際省エネルギー月間◎健康強調月間◎乳がん早期発見強化月間

◎臓器移植普及推進月間◎骨髄バンク推進月間◎里親月間

◎仕事と家庭を考える月間◎育児休業制度普及促進月間

◎労働保険適用推進月間◎高年齢者雇用促進月間

◎けん銃取締り特別強化月間（－３１日）

◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動（－１１月３０日）

◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）

■宮古島市

▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）

▽３升つぼ焼き（蛇口付き）講座（午後２時・市中央公民館）

▽ヨーヨーキルト（パッチワーク）講座（午後２時・上野公民館）

▽第９回西川壱瑚日舞教室チャリティー公演（

午後６時開演・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時・徳洲会病院）

□伊良部地区

▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館）

２日

(日) ◎豆腐の日

■宮古島市

▽第１９回宮古毎日親睦ゴルフ大会

（一般の部・エメラルドコーストゴルフリンクス）

（レディースの部・シニアの部・ミッドグランドシニアの部・シギラベイカントリークラブ）

▽運動会（宮古特別支援学校）

▽３升つぼ焼き（蛇口付き）講座（午後２時・市中央公民館）

▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）

▽宮古民謡協会第９回芸能祭「響けみゃーくぬ唄ごころ」

（午後６時開演・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽第４９回多良間村陸上競技大会（午前９時・多良間中グラウンド）

３日

(月) ◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□平良地区

▽大神生きいき教室（正午・大神コミュニティーセンター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室

（午前１０時・棚根コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

４日

(火) ◎里親デー◎世界宇宙週間（－１０日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室

（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

5日

(水) ◎レモンの日

■宮古島市

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）

▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回

（午前９時３０分・宮古特別支援学校／午後３時・平一小）

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館）

▽平成２８年度多良間村少年海外奨学生体験報告会（午後４時３０分・村コミュニティー施設２階）

６日

(木) ◎国際協力の日◎国際協力週間（－１２日）

■宮古島市

▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午後１時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）





７日

(金) ◎国立公園制定記念日

■宮古島市

▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・西西・吉田・長南・上区

（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）



８日

(土) ◎寒露

■宮古島市

▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）

▽ヨーヨーキルト（パッチワーク）講座（午後２時・上野公民館）

□伊良部地区

▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館）

９日

(日) ◎世界郵便デー

■宮古島市

▽第１１回なりやまあやぐまつり

（午前７時安全祈願祭、午後５時３０分子どもの部、午後７時中学生以上大人の部・友利インギャーマリンガーデン）

▽３升つぼ焼き（蛇口付き）講座（午後２時・市中央公民館）

▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）

▽第４回温習会「舞心を求めて」

（午後３時開演・マティダ市民劇場）

▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）

■多良間村

▽第１３回ピンダアース大会（午後１時・夢パティオ隣多目的広場）

10日

(月) ◎体育の日◎目の愛護デ－◎釣りの日

■宮古島市

▽沖縄県保育士会宮古支部結成５０周年式典

（午前１０時開演・マティダ市民劇場）



11日

(火) ◎違反建築防止週間（－１７日）

◎全国地域安全運動◎鉄道旬間（－２０日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

12日

(水) ◎国際防災の日◎世界運動器週間（－２０日）

■宮古島市

▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）

▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館）

13日

(木) ◎引越しの日

■宮古島市

▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）

▽いけ花講座（午後７時３０分・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

14日

(金) ◎世界標準の日◎ＰＴＡ結成の日◎鉄道の日◎ＰＴＡ週間（－２０日）

■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児午前９時、午後１時１０カ月児・平良保健センター）

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

▽インターナショナルフラコンペティション カギマナフラｉｎ宮古島２０１６ハワイアンライブショー

（午後６時３０分開演・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽みらい号巡回

（午後１時２０分・鏡原小／４時３０分・はなぞのこどもえん）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野中）

■多良間村

▽わんぱく塾（

午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

15日

(土) ◎新聞週間（－２１日）

■宮古島市

▽ヨーヨーキルト（パッチワーク）講座（午後２時・上野公民館）

▽乳幼児健診（１歳半児午前９時、３歳児午後１時・平良保健センター）

□伊良部地区

▽みらい号巡回

（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館）

16日

(日) ◎世界食糧デー◎新聞少年の日◎新聞配達の日

■宮古島市

▽インターナショナルフラコンペティション カギマナフラｉｎ宮古島２０１６（午前１０時３０分開演・マティダ市民劇場）

▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）

17日

(月) ◎沖縄そばの日◎貯蓄の日◎薬と健康の週間（－２３日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

18日

(火) ◎統計の日

■宮古島市

▽無料人権相談所（午後１時３０分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）

▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）

■多良間村

▽行政相談所開設（午後２時・村コミュニティー施設２階）

19日

(水) ■宮古島市

▽無料人権相談所（午後２時・伊良部女性若者活動促進施設）

▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）

▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）

▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時３０分・宮島小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

□伊良部地区

▽健康相談（午後２時・市役所伊良部庁舎）

■多良間村

▽「日本で最も美しい村連合」再審査（－２１日・村内）

▽書道教室（午後３時・村立図書館）

20日

(木) ◎新聞広告の日◎県民交通事故０の日◎電信電話週間（－２６日）

■宮古島市

▽みんなで楽しくカラオケ講座（午後２時・城辺公民館）

▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）

▽いけ花講座（午後７時３０分・下地公民館）

▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）



21日

(金)

◎国際反戦デー◎婦人労働旬間（－２７日）

■宮古島市

▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）

▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時４０分・南小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・西城中）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後４時３０分・下地公民館）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

22日

(土) ■宮古島市

▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）

▽キャンドル作り講座（午前１０時・上野公民館）

▽民具講座（午後２時・下崎公民館）

▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時２０分・みつば幼）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館）

23日

(日) ◎霜降◎電信電話記念日◎高圧ガス保安活動促進週間（－２９日）

■宮古島市

▽宮古毎日新聞杯第３３回全宮古青少年健全育成剣道大会

（午後１時・北小体育館）

▽キャンドル作り講座（午前１０時・上野公民館）

▽第５０回宮古地区童話・お話意見発表大会

（午前９時開会式・池間小中体育館、宮島小体育館、狩俣集落センター、狩俣中））

▽宮園ゆう子２０周年チャリティーコンサート

（午後２時開演・マティダ市民劇場）

▽民具講座（午後２時・下崎公民館）

24日

(月) ◎国際連合デー◎世界開発情報デー◎軍縮週間（－３０日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

25日

(火) ◎空手の日

■宮古島市

▽無料人権相談所（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）

▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）

26日

(水) ◎原子力の日◎精神保健福祉普及運動週間（－１１月１日）

■宮古島市

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）

▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）

▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）

▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館）

27日

(木) ◎読書の日◎読書週間（－１１月９日）

■宮古島市▽みんなで楽しくカラオケ講座（午後２時・城辺公民館）▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）

▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）

▽クリスマスリース講座（午後７時・市中央公民館）

▽いけ花講座（午後７時３０分・下地公民館）

▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・池間小中）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

28日

(金) ◎速記記念日

■宮古島市

▽宮古地区中学校総合文化祭舞台の部（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）

▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）

▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

▽クリスマスリース講座（午後７時・市中央公民館）

▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）

▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後２時・東小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後４時３０分・上野児童館）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）

29日

(土) ◎ホームビデオ記念日

■宮古島市

▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）

▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）

▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）

▽第７回九州在宅医療推進フォーラムｉｎ宮古島

（午後４時２０分開演・マティダ市民劇場）

▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館）



30日

(日) ◎香りの記念日

■宮古島市

▽第７回九州在宅医療推進フォーラムｉｎ宮古島

（午前９時２０分開演・マティダ市民劇場）

▽花づくり講座（午後２時・市中央公民館）

▽３升つぼ焼き（蛇口付き）講座（午後２時・市中央公民館）

▽民具踊講座（午後２時・下崎公民館）

▽地元の食材で楽しくクッキング講座（午後２時・城辺公民館）

▽クリスマスリース講座（午後７時・市中央公民館）