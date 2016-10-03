2016年10月3日(月) 15:29
平成28年10月のこよみ
平成28年10月(神無月)
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|
１日
(土)
|◎交通安全県民の日◎日本酒の日◎コーヒーの日
◎環境衛生週間（－１日）◎「法の日」週間◎全国道路標識週間
◎公証週間◎全国労働衛生週間（－７日）
◎目とメガネの旬間（－１０日）◎芸術祭（－１５日）◎土地月間
◎住生活月間◎都市緑化月間◎受信環境クリーン月間
◎リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進月間
◎国際省エネルギー月間◎健康強調月間◎乳がん早期発見強化月間
◎臓器移植普及推進月間◎骨髄バンク推進月間◎里親月間
◎仕事と家庭を考える月間◎育児休業制度普及促進月間
◎労働保険適用推進月間◎高年齢者雇用促進月間
◎けん銃取締り特別強化月間（－３１日）
◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動（－１１月３０日）
◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）
■宮古島市
▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）
▽３升つぼ焼き（蛇口付き）講座（午後２時・市中央公民館）
▽ヨーヨーキルト（パッチワーク）講座（午後２時・上野公民館）
▽第９回西川壱瑚日舞教室チャリティー公演（
午後６時開演・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時・徳洲会病院）
□伊良部地区
▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館）
|
２日
|◎豆腐の日
■宮古島市
▽第１９回宮古毎日親睦ゴルフ大会
（一般の部・エメラルドコーストゴルフリンクス）
（レディースの部・シニアの部・ミッドグランドシニアの部・シギラベイカントリークラブ）
▽運動会（宮古特別支援学校）
▽３升つぼ焼き（蛇口付き）講座（午後２時・市中央公民館）
▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）
▽宮古民謡協会第９回芸能祭「響けみゃーくぬ唄ごころ」
（午後６時開演・マティダ市民劇場）
■多良間村
▽第４９回多良間村陸上競技大会（午前９時・多良間中グラウンド）
|
３日
|◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□平良地区
▽大神生きいき教室（正午・大神コミュニティーセンター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室
（午前１０時・棚根コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
４日
|◎里親デー◎世界宇宙週間（－１０日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室
（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
|
5日
|◎レモンの日
■宮古島市
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）
▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回
（午前９時３０分・宮古特別支援学校／午後３時・平一小）
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館）
▽平成２８年度多良間村少年海外奨学生体験報告会（午後４時３０分・村コミュニティー施設２階）
|
６日
|◎国際協力の日◎国際協力週間（－１２日）
■宮古島市
▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午後１時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
７日
|◎国立公園制定記念日
■宮古島市
▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・西西・吉田・長南・上区
（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
８日
|◎寒露
■宮古島市
▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）
▽ヨーヨーキルト（パッチワーク）講座（午後２時・上野公民館）
□伊良部地区
▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館）
|
９日
|◎世界郵便デー
■宮古島市
▽第１１回なりやまあやぐまつり
（午前７時安全祈願祭、午後５時３０分子どもの部、午後７時中学生以上大人の部・友利インギャーマリンガーデン）
▽３升つぼ焼き（蛇口付き）講座（午後２時・市中央公民館）
▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）
▽第４回温習会「舞心を求めて」
（午後３時開演・マティダ市民劇場）
▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）
■多良間村
▽第１３回ピンダアース大会（午後１時・夢パティオ隣多目的広場）
|
10日
|◎体育の日◎目の愛護デ－◎釣りの日
■宮古島市
▽沖縄県保育士会宮古支部結成５０周年式典
（午前１０時開演・マティダ市民劇場）
|
11日
|◎違反建築防止週間（－１７日）
◎全国地域安全運動◎鉄道旬間（－２０日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
|
12日
|◎国際防災の日◎世界運動器週間（－２０日）
■宮古島市
▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）
▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館）
|
13日
|◎引越しの日
■宮古島市
▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）
▽いけ花講座（午後７時３０分・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
14日
|◎世界標準の日◎ＰＴＡ結成の日◎鉄道の日◎ＰＴＡ週間（－２０日）
■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児午前９時、午後１時１０カ月児・平良保健センター）
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
▽インターナショナルフラコンペティション カギマナフラｉｎ宮古島２０１６ハワイアンライブショー
（午後６時３０分開演・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽みらい号巡回
（午後１時２０分・鏡原小／４時３０分・はなぞのこどもえん）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野中）
■多良間村
▽わんぱく塾（
午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
15日
|◎新聞週間（－２１日）
■宮古島市
▽ヨーヨーキルト（パッチワーク）講座（午後２時・上野公民館）
▽乳幼児健診（１歳半児午前９時、３歳児午後１時・平良保健センター）
□伊良部地区
▽みらい号巡回
（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館）
|
16日
|◎世界食糧デー◎新聞少年の日◎新聞配達の日
■宮古島市
▽インターナショナルフラコンペティション カギマナフラｉｎ宮古島２０１６（午前１０時３０分開演・マティダ市民劇場）
▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）
|
17日
|◎沖縄そばの日◎貯蓄の日◎薬と健康の週間（－２３日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
18日
|◎統計の日
■宮古島市
▽無料人権相談所（午後１時３０分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）
▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）
■多良間村
▽行政相談所開設（午後２時・村コミュニティー施設２階）
|
19日
|■宮古島市
▽無料人権相談所（午後２時・伊良部女性若者活動促進施設）
▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）
▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）
▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時３０分・宮島小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
□伊良部地区
▽健康相談（午後２時・市役所伊良部庁舎）
■多良間村
▽「日本で最も美しい村連合」再審査（－２１日・村内）
▽書道教室（午後３時・村立図書館）
|
20日
|◎新聞広告の日◎県民交通事故０の日◎電信電話週間（－２６日）
■宮古島市
▽みんなで楽しくカラオケ講座（午後２時・城辺公民館）
▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）
▽いけ花講座（午後７時３０分・下地公民館）
▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
21日
|◎国際反戦デー◎婦人労働旬間（－２７日）
■宮古島市
▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）
▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時４０分・南小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・西城中）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後４時３０分・下地公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
22日
|■宮古島市
▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）
▽キャンドル作り講座（午前１０時・上野公民館）
▽民具講座（午後２時・下崎公民館）
▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時２０分・みつば幼）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館）
|
23日
|◎霜降◎電信電話記念日◎高圧ガス保安活動促進週間（－２９日）
■宮古島市
▽宮古毎日新聞杯第３３回全宮古青少年健全育成剣道大会
（午後１時・北小体育館）
▽キャンドル作り講座（午前１０時・上野公民館）
▽第５０回宮古地区童話・お話意見発表大会
（午前９時開会式・池間小中体育館、宮島小体育館、狩俣集落センター、狩俣中））
▽宮園ゆう子２０周年チャリティーコンサート
（午後２時開演・マティダ市民劇場）
▽民具講座（午後２時・下崎公民館）
|
24日
|◎国際連合デー◎世界開発情報デー◎軍縮週間（－３０日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
25日
|◎空手の日
■宮古島市
▽無料人権相談所（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）
▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）
|
26日
|◎原子力の日◎精神保健福祉普及運動週間（－１１月１日）
■宮古島市
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）
▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）
▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館）
|
27日
|◎読書の日◎読書週間（－１１月９日）
■宮古島市▽みんなで楽しくカラオケ講座（午後２時・城辺公民館）▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）
▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）
▽クリスマスリース講座（午後７時・市中央公民館）
▽いけ花講座（午後７時３０分・下地公民館）
▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・池間小中）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
28日
|◎速記記念日
■宮古島市
▽宮古地区中学校総合文化祭舞台の部（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）
▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）
▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
▽クリスマスリース講座（午後７時・市中央公民館）
▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）
▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後２時・東小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後４時３０分・上野児童館）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
|
29日
|◎ホームビデオ記念日
■宮古島市
▽サニン・アダナスバッグ作り講座（午後２時・城辺公民館）
▽水彩画講座（午後２時・市中央公民館）
▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽第７回九州在宅医療推進フォーラムｉｎ宮古島
（午後４時２０分開演・マティダ市民劇場）
▽新舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館）
|30日
(日)
|◎香りの記念日
■宮古島市
▽第７回九州在宅医療推進フォーラムｉｎ宮古島
（午前９時２０分開演・マティダ市民劇場）
▽花づくり講座（午後２時・市中央公民館）
▽３升つぼ焼き（蛇口付き）講座（午後２時・市中央公民館）
▽民具踊講座（午後２時・下崎公民館）
▽地元の食材で楽しくクッキング講座（午後２時・城辺公民館）
▽クリスマスリース講座（午後７時・市中央公民館）
|31日
(月)
|◎世界勤倹デー◎ハロウィーン
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館、小学校わくわくランド）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。