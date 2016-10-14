きょうから市総合文化祭



第１１回宮古島市民総合文化祭「一般の部」がきょう１４日から、市中央公民館で展示部門が始まる。１６日まで。開催に先立ち１３日、盆栽部会の審査が行われ、池原一美さんの作品が市長賞に輝いた。１４日午前９時から、同公民館でオープニングセレモニーが行われる。盆栽と写真部会の表彰式は１６日午後４時（受付午後３時３０分）から、同公民館で行われる。



このほか、郷土史部会の「伊良部地区史跡巡り」が１６日午前９時から（集合・市中央公民館駐車場）実施される予定。



盆栽部会は１４日午前９時から、市中央公民館で新城弘志氏を講師に迎え、実演が行われる。



華道部会は斉藤葉彩氏の生け花デモンストレーションが同公民館談話室で行われる。織物部会は１４～１６日まで、同公民館研修室で苧麻績みと藍染め体験コーナーを開催する。



１５日午後２時から同公民館視聴覚室で、方言部会が方言講座を開催。書道部会は１６日午後２時から同公民館野外ステージで高校生による書道パフォーマンスを実施する。



舞台部門は、音楽祭が１１月２０日午後３時（開場午後２時３０分）からマティダ市民劇場で、芸能祭が１２月４日午後６時（開場午後５時３０分）から同劇場で行われる。



芸術劇場は来年２月５日午後５時（開場午後４時30分）から同劇場で行われる。こどもシアターは来年３月５日に行われるが、場所、時刻は現在調整中という。