１日 (火) ◎司法記念日◎計量記念日◎灯台記念日◎泡盛の日

◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日

◎精神保健福祉普及運動週間（－１日）◎教育・文化週間

◎文化財保護強調週間◎バードウオッチングウイーク（－７日）

◎読書週間（－９日）◎パートタイム労働旬間（－１０日）

◎レコード週間（－１４日）◎品質月間◎ＪＡＳ普及推進月間

◎知的所有権保護強化月間◎生命保険の月◎損害保険の月

◎公共建築月間◎伝統的工芸品月間◎漆愛用月間

◎乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）対策強化月間

◎全国青少年健全育成強調月間

◎指名手配被疑者捜査強化月間◎職業能力開発促進月間

◎国民年金制度推進月間◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動（－３０日）

◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）

▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

２日 (水) ◎博物館の日◎全国とうふ祭り（－６日）◎レントゲン週間（－８日）

■宮古島市▽第３９回平良中合唱コンクール

（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）

▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）

▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）

▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）

▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回

（午前９時３０分・宮古特別支援学校／午後３時・平一小）

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

３日

(木) ◎文化の日◎ちゅらさんの日◎文化放送の日（－４日）

■宮古島市

▽第１５回クイチャーフェスティバル２０１６

（午後２時３０分スタート・カママ嶺公園多目的広場）

■多良間村

▽村民運動会（午前８時３０分・多良間小グラウンド）

４日

(金) ◎ユネスコ憲章記念日

■宮古島市▽クリスマスリース講座（午後７時・市中央公民館）

▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）

▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）

□平良地区▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区

（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午後１時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）

5日

(土) ◎電報の日◎津波防災の日

■宮古島市

▽民具講座（午後２時・下崎公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回

（午前１１時２０分・みつば幼／午後３時３０分・徳洲会病院）

□伊良部地区

▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

６日

(日) ◎年金週間（－１２日）

■宮古島市

▽第７回エコアイランド宮古島マラソン

（午前８時３０分開会式・市陸上競技場スタートゴール）

▽第１１回宮古島市民総合文化祭「児童・生徒の部」音楽祭

（午後２時開演・マティダ市民劇場）

▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）

▽クリスマスリース講座（午後７時・市中央公民館）

□城辺地区

▽第３回東平安名﨑がんずうマラソン

（午前１０時・Ａコース宮古製糖城辺工場、Ｂコース城辺陸上競技場、

Ｃコース福嶺中運動場西側道路、Ｄコース東平安名崎入口スタート）

７日

(月) ◎立冬◎国産品認識週間（－１３日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□平良地区

▽大神生きいき教室（正午・大神コミュニティーセンター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・棚根コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）

８日

(火) ◎世界都市計画の日◎海上環境事犯全国一斉取締り（－１７日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生き

いき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽婦人検診（午前９時・村コミュニティー施設）

９日

(水) ◎１１９番の日◎太陽暦採用記念日◎秋の全国火災予防運動（－１５日）

■宮古島市

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）

▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽健康相談（午後２時・前里添多目的施設）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

10日

(木) ◎肢体不自由児愛護の日◎技能の日

◎手足の不自由な子供を育てる運動（－１２月１０日）

■宮古島市

▽みんなで楽しくカラオケ講座（午後２時・城辺公民館）

▽生け花講座（午後７時３０分・下地公民館）

▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽多良間神社祭（午前９時・多良間神社）

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）

11日

(金) ◎世界平和記念日◎介護の日◎税を考える週間◎男女共同参画週間（－１７日）

■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児午前９時、１０カ月児午後１時・平良保健センター）

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

▽生け花講座（午後７時３０分・下地公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小／４時３０分・はなぞのこどもえん）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）

12日

(土) ◎洋服記念日◎女性に対する暴力をなくす運動（－２５日）

■宮古島市

▽第２４回宮古毎日新聞杯全宮古少年サッカー大会

（－１３日・午前９時開会式・城辺総合運動公園）

▽乳幼児健診（１歳半児午前９時、３歳児午後１時・平良保健センター）

▽東保育所せいかつ発表会（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）

□伊良部地区

▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）

■多良間村

▽第１９回たらま島一周マラソン大会

（午前１１時開会式・多良間小運動場、正午スタート・村役場前）

13日

(日) ◎うるしの日

■宮古島市

▽花づくり講座（午前９時３０分・市中央公民館）

▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）

▽第２１回宮古民謡の夕べ（午後６時開演・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽糸洲県議、翁長那覇市議会議長激励会（村コミュニティー施設）

14日

(月) ◎世界糖尿病デー◎全国糖尿病週間（－２０日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽水中遺跡（オランダ船）調査（－１６日・午前９時・高田海岸）

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）

15日

(火) ◎七五三◎赤十字記念日◎夫婦の遺言週間（－２２日）

■宮古島市

▽無料人権相談所（午後１時３０分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）

16日

(水) ◎国際寛容デ－◎幼稚園記念日

■宮古島市

▽年末調整説明会（午後１時３０分・マティダ市民劇場）

▽無料人権相談所（午後２時・市役所上野庁舎１階会議室）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時１０分・宮島小）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

17日

(木) ◎将棋の日◎ボジョレーヌーボー解禁日

■宮古島市

▽みんなで楽しくカラオケ講座（午後２時・城辺公民館）

▽アレンジ壁掛けフラワー講座（午後２時・上野公民館）

▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）

▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽年金相談（午前１０時・村役場１階会議室）

▽栄養教室（午後１時３０分・村コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）

▽水中遺跡調査（オランダ船）成果報告会（午後７時・村コミュニティー施設）

18日

(金) ◎土木の日◎暮らしと土木の週間（－２４日）

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児午前９時、３歳児午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時４０分・南小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・西城中）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後４時３０分・下地公民館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）

19日

(土) ◎農協記念日◎ハイビジョン・ウイーク（－２５日）

■宮古島市

▽第３９回宮古の産業まつり

（－２０日・午前１０時・市民球場屋内練習場およびその周辺）

▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）

▽はなぞのこどもえん「第３１回おんがくまつり」

（午前９時２０分開演・マティダ市民劇場）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）

■多良間村

▽幼稚園・小学校学習発表会（午前９時・多良間小体育館）

▽インフルエンザ予防接種（午前９時・村コミュティー施設）

20日

(日) ◎世界子どもの日◎家族の日◎県民交通事故ゼロの日

■宮古島市

▽アレンジ壁掛けフラワー講座（午後２時・上野公民館）

▽第１１回宮古島市民総合文化祭・一般の部「音楽祭」

（午後３時開演・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽第４９回多良間村駅伝競走大会

（午前１１時３０分開会式・多良間小グラウンド）

21日

(月)

◎世界テレビ・デー◎最低賃金周知旬間◎全国海難防止強調運動（－３０日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□平良地区

▽大神生きいき教室（正午・大神コミュニティーセンター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・棚根コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）

22日

(火) ◎小雪◎いい夫婦の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

▽南こうせつコンサートツアー２０１６（午後７時開演・マティダ市民劇場）

23日

(水) ◎勤労感謝の日

■宮古島市

▽第３８回宮古地区小・中学校音楽発表会

（午前１０時、午後２時開演・マティダ市民劇場）

24日

(木) ◎かつお節の日

■宮古島市

▽みんなで楽しくカラオケ講座（午後２時・城辺公民館）

▽アレンジ壁掛けフラワー講座（午後２時・上野公民館）

▽タブレット講座（午後７時・市中央公民館）

▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時３０分・池間小中）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）

25日

(金) ◎ハイビジョンの日◎犯罪被害者週間（－１２月１日）

■宮古島市

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

▽タブレット講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後２時・東小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）

26日

(土) ◎ペンの日

■宮古島市

▽タブレット講座（午後７時・市中央公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

▽インフルエンザ予防接種（午前９時・村コミュティー施設）

27日

(日) ◎ノーベル賞制定記念日

■宮古島市

▽地元の食材で楽しくクッキング講座（午後２時・城辺公民館）

▽アレンジ壁掛けフラワー講座（午後２時・上野公民館）

▽タブレット講座（午後７時・市中央公民館）

28日

(月) ◎税関記念日◎医療安全推進週間◎全国レクリエーション週間（－１２月４日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）

29日

(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健センター）

▽お洒落にハンドメイド講座（午後２時・上野公民館）

▽タブレット講座（午後７時・市中央公民館）