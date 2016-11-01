2016年11月1日(火) 21:57
平成28年11月のこよみ
平成28年11月(霜月)
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(火)
|◎司法記念日◎計量記念日◎灯台記念日◎泡盛の日
◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日
◎精神保健福祉普及運動週間（－１日）◎教育・文化週間
◎文化財保護強調週間◎バードウオッチングウイーク（－７日）
◎読書週間（－９日）◎パートタイム労働旬間（－１０日）
◎レコード週間（－１４日）◎品質月間◎ＪＡＳ普及推進月間
◎知的所有権保護強化月間◎生命保険の月◎損害保険の月
◎公共建築月間◎伝統的工芸品月間◎漆愛用月間
◎乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）対策強化月間
◎全国青少年健全育成強調月間
◎指名手配被疑者捜査強化月間◎職業能力開発促進月間
◎国民年金制度推進月間◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動（－３０日）
◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）
▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・社協平良支所）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
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２日
(水)
|◎博物館の日◎全国とうふ祭り（－６日）◎レントゲン週間（－８日）
■宮古島市▽第３９回平良中合唱コンクール
（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）
▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）
▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）
▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回
（午前９時３０分・宮古特別支援学校／午後３時・平一小）
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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３日
|◎文化の日◎ちゅらさんの日◎文化放送の日（－４日）
■宮古島市
▽第１５回クイチャーフェスティバル２０１６
（午後２時３０分スタート・カママ嶺公園多目的広場）
■多良間村
▽村民運動会（午前８時３０分・多良間小グラウンド）
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４日
|◎ユネスコ憲章記念日
■宮古島市▽クリスマスリース講座（午後７時・市中央公民館）
▽エコクラフト講座（午後７時３０分・下地公民館）
▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）
□平良地区▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区
（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午後１時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）
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5日
|◎電報の日◎津波防災の日
■宮古島市
▽民具講座（午後２時・下崎公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回
（午前１１時２０分・みつば幼／午後３時３０分・徳洲会病院）
□伊良部地区
▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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６日
|◎年金週間（－１２日）
■宮古島市
▽第７回エコアイランド宮古島マラソン
（午前８時３０分開会式・市陸上競技場スタートゴール）
▽第１１回宮古島市民総合文化祭「児童・生徒の部」音楽祭
（午後２時開演・マティダ市民劇場）
▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽クリスマスリース講座（午後７時・市中央公民館）
□城辺地区
▽第３回東平安名﨑がんずうマラソン
（午前１０時・Ａコース宮古製糖城辺工場、Ｂコース城辺陸上競技場、
Ｃコース福嶺中運動場西側道路、Ｄコース東平安名崎入口スタート）
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７日
|◎立冬◎国産品認識週間（－１３日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□平良地区
▽大神生きいき教室（正午・大神コミュニティーセンター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・棚根コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）
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８日
|◎世界都市計画の日◎海上環境事犯全国一斉取締り（－１７日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽紅型講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生き
いき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽婦人検診（午前９時・村コミュニティー施設）
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９日
|◎１１９番の日◎太陽暦採用記念日◎秋の全国火災予防運動（－１５日）
■宮古島市
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽琉舞講座（午後８時・城辺公民館）▽琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽健康相談（午後２時・前里添多目的施設）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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10日
|◎肢体不自由児愛護の日◎技能の日
◎手足の不自由な子供を育てる運動（－１２月１０日）
■宮古島市
▽みんなで楽しくカラオケ講座（午後２時・城辺公民館）
▽生け花講座（午後７時３０分・下地公民館）
▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽多良間神社祭（午前９時・多良間神社）
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）
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11日
|◎世界平和記念日◎介護の日◎税を考える週間◎男女共同参画週間（－１７日）
■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児午前９時、１０カ月児午後１時・平良保健センター）
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
▽生け花講座（午後７時３０分・下地公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小／４時３０分・はなぞのこどもえん）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）
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12日
|◎洋服記念日◎女性に対する暴力をなくす運動（－２５日）
■宮古島市
▽第２４回宮古毎日新聞杯全宮古少年サッカー大会
（－１３日・午前９時開会式・城辺総合運動公園）
▽乳幼児健診（１歳半児午前９時、３歳児午後１時・平良保健センター）
▽東保育所せいかつ発表会（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）
□伊良部地区
▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）
■多良間村
▽第１９回たらま島一周マラソン大会
（午前１１時開会式・多良間小運動場、正午スタート・村役場前）
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13日
|◎うるしの日
■宮古島市
▽花づくり講座（午前９時３０分・市中央公民館）
▽エコクラフトでカゴバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽第２１回宮古民謡の夕べ（午後６時開演・マティダ市民劇場）
■多良間村
▽糸洲県議、翁長那覇市議会議長激励会（村コミュニティー施設）
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14日
|◎世界糖尿病デー◎全国糖尿病週間（－２０日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽水中遺跡（オランダ船）調査（－１６日・午前９時・高田海岸）
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）
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15日
|◎七五三◎赤十字記念日◎夫婦の遺言週間（－２２日）
■宮古島市
▽無料人権相談所（午後１時３０分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）
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16日
|◎国際寛容デ－◎幼稚園記念日
■宮古島市
▽年末調整説明会（午後１時３０分・マティダ市民劇場）
▽無料人権相談所（午後２時・市役所上野庁舎１階会議室）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時１０分・宮島小）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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17日
|◎将棋の日◎ボジョレーヌーボー解禁日
■宮古島市
▽みんなで楽しくカラオケ講座（午後２時・城辺公民館）
▽アレンジ壁掛けフラワー講座（午後２時・上野公民館）
▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜公民館）
▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽年金相談（午前１０時・村役場１階会議室）
▽栄養教室（午後１時３０分・村コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）
▽水中遺跡調査（オランダ船）成果報告会（午後７時・村コミュニティー施設）
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18日
|◎土木の日◎暮らしと土木の週間（－２４日）
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児午前９時、３歳児午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時４０分・南小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・西城中）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後４時３０分・下地公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）
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19日
|◎農協記念日◎ハイビジョン・ウイーク（－２５日）
■宮古島市
▽第３９回宮古の産業まつり
（－２０日・午前１０時・市民球場屋内練習場およびその周辺）
▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）
▽はなぞのこどもえん「第３１回おんがくまつり」
（午前９時２０分開演・マティダ市民劇場）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
▽ひだまりの家（午後２時・かわみつや）
■多良間村
▽幼稚園・小学校学習発表会（午前９時・多良間小体育館）
▽インフルエンザ予防接種（午前９時・村コミュティー施設）
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20日
|◎世界子どもの日◎家族の日◎県民交通事故ゼロの日
■宮古島市
▽アレンジ壁掛けフラワー講座（午後２時・上野公民館）
▽第１１回宮古島市民総合文化祭・一般の部「音楽祭」
（午後３時開演・マティダ市民劇場）
■多良間村
▽第４９回多良間村駅伝競走大会
（午前１１時３０分開会式・多良間小グラウンド）
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21日
|◎世界テレビ・デー◎最低賃金周知旬間◎全国海難防止強調運動（－３０日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□平良地区
▽大神生きいき教室（正午・大神コミュニティーセンター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・棚根コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）
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22日
|◎小雪◎いい夫婦の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
▽南こうせつコンサートツアー２０１６（午後７時開演・マティダ市民劇場）
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23日
|◎勤労感謝の日
■宮古島市
▽第３８回宮古地区小・中学校音楽発表会
（午前１０時、午後２時開演・マティダ市民劇場）
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24日
|◎かつお節の日
■宮古島市
▽みんなで楽しくカラオケ講座（午後２時・城辺公民館）
▽アレンジ壁掛けフラワー講座（午後２時・上野公民館）
▽タブレット講座（午後７時・市中央公民館）
▽大正琴講座（午後８時・城辺公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時３０分・池間小中）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）
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25日
|◎ハイビジョンの日◎犯罪被害者週間（－１２月１日）
■宮古島市
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
▽タブレット講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後２時・東小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）
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26日
|◎ペンの日
■宮古島市
▽タブレット講座（午後７時・市中央公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
▽インフルエンザ予防接種（午前９時・村コミュティー施設）
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27日
|◎ノーベル賞制定記念日
■宮古島市
▽地元の食材で楽しくクッキング講座（午後２時・城辺公民館）
▽アレンジ壁掛けフラワー講座（午後２時・上野公民館）
▽タブレット講座（午後７時・市中央公民館）
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28日
|◎税関記念日◎医療安全推進週間◎全国レクリエーション週間（－１２月４日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時２０分・村立図書館２階、小学校わくわくランド）
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29日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健センター）
▽お洒落にハンドメイド講座（午後２時・上野公民館）
▽タブレット講座（午後７時・市中央公民館）
|30日
(水)
|◎鏡の日
■宮古島市
▽タブレット講座（午後７時・市中央公民館）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。