１日 (水) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎春の全国火災予防運動

◎車両・船舶火災予防運動◎山火事予防運動◎春の建築物防災週間

◎子ども予防接種週間（－７日）◎所得税の確定申告（－３月１５日）

◎自殺対策強化月間◎婦人運動月間◎道路交通環境整備強化推進月間

◎消費税の確定申告（－３１日）

◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月３０日）

◎春の防犯運動（－５月３１日）

■宮古島市

▽県立高校卒業式

▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

２日

(木) ◎ミニチュアの日

■宮古島市

▽つぼ・筋トレ健康講座（午前１０時・市中央公民館）

▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜多目的）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午後１時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

３日

(金) ◎ひな祭り◎ちゅらさんの日◎耳の日

■宮古島市

▽新舞踊講座（午後２時・上野公民館）

▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

４日

(土) ◎さんしんの日◎ミシンの日

■宮古島市

▽タケアラ学校講座（午前９時・下地公民館）

□平良地区

▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽みらい号巡回（午後３時３０分・徳洲会病院）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

5日

(日) ◎啓蟄◎サンゴの日

■宮古島市

▽第３９期宮古本因坊戦決勝リーグ（午前１０時開始・こすみ囲碁教室）

６日

(月) ◎世界一周記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□平良地区

▽大神生きいき教室（正午・大神コミュニティーセンター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・棚根コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

７日

(火) ◎消防記念日

■宮古島市

▽健康ストレッチ講座（午前１０時・下地公民館

）▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

８日

(水) ◎国際婦人デー

■宮古島市

▽県立高校入学試験（－９日）

▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

９日

(木) ◎記念切手記念日

■宮古島市

▽つぼ・筋トレ健康講座（午前１０時・市中央公民館）

▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時４０分・南小）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜多目的）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

10日

(金) ◎農山漁村婦人の日

■宮古島市

▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）

▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）

▽新舞踊講座（午後２時・上野公民館）

▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

11日

(土) ◎国民融和週間（－１７日）

■宮古島市

▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）

▽織りもの講座（午前１０時・下地公民館）

▽３歳児健診（午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽卒業式（多良間中）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

12日

(日) ■宮古島市

▽卒業式（平良中・北中・鏡原中・西辺中・狩俣中・西城中・城辺中・砂川中・下地中・上野中・佐良浜中・伊良部中）

13日

(月) ◎漁業法記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

14日

(火日) ◎ホワイトデー◎数学の日

■宮古島

市▽卒業式（久松中・池間小中）

▽健康ストレッチ講座（午前１０時・下地公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

15日

(水) ◎靴の記念日◎こころの健康づくり週間（－２１日）

■宮古島市

▽県立高校合格発表

▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□伊良部地区

▽健康相談（午後２時・前里添多目的）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

16日

(木) ◎万国赤十字加盟記念日

■宮古島市

▽つぼ・筋トレ健康講座（午前１０時・市中央公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時１０分・宮島小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜多目的）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

17日

(金) ◎彼岸入り◎太陽の週間（－２３日）

■宮古島市

▽卒業式（東小）

▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）

▽３歳児健診（午後１時・平良保健センター）

▽新舞踊講座（午後２時・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後４時３０分・下地公民館）

■多良間村

▽わんぱく塾修了式（午後３時３０分・村立図書館２階）

18日

(土) ◎明治村開村記念日

■宮古島市

▽卒業式（城辺小・砂川小）

▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）

▽織りもの講座（午前１０時・下地公民館）

▽昔懐かしいの～まんじゅう作り講座（午後１時・市中央公民館）

□平良地区

▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）



19日

(日) ◎ミュージックの日

■宮古島市

▽卒業式（福嶺小）

▽地元の食材で楽しくクッキング講座（午後２時・城辺公民館）

20日

(月) ◎春分の日◎県民交通事故０の日

21日

(火)

◎国際人種差別撤廃デー◎人種差別と闘う人々との連帯週間（－２７日）

■宮古島市

▽健康ストレッチ講座（午前１０時・下地公民館）

▽無料人権相談（午後１時３０分・市役所平良庁舎２階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）

22日

(水) ◎放送記念日◎世界水の日

■宮古島市

▽卒業式（平一小・南小・久松小）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

23日

(木) ◎世界気象デー◎彼岸明け

■宮古島市

▽卒業式（北小・鏡原小・西辺小・狩俣小・西城小・下地小・上野小 佐良浜小・伊良部小・宮古特別支援学校）

▽つぼ・筋トレ健康講座（午前１０時・市中央公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜多目的）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽卒業式（多良間小）

24日

(金) ◎世界結核デー

■宮古島市

▽小・中・高校修了式▽卒業式（宮島小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)

■多良間村

▽多良間小・中学校修了式

25日

(土) ◎電気記念日

□平良地区

▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

26日

(日) ◎風呂の日

27日

(月) ◎さくらの日◎絵本週間（－４月９日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・棚根コミュニティーセンター）

28日

(火) ◎シルクロードの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽無料人権相談所（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）

29日

(水) □城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

30日

(木) □城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜多目的）