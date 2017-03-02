2017年3月2日(木) 22:59
平成29年3月のこよみ
平成29年3月（弥生）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(水)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎春の全国火災予防運動
◎車両・船舶火災予防運動◎山火事予防運動◎春の建築物防災週間
◎子ども予防接種週間（－７日）◎所得税の確定申告（－３月１５日）
◎自殺対策強化月間◎婦人運動月間◎道路交通環境整備強化推進月間
◎消費税の確定申告（－３１日）
◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月３０日）
◎春の防犯運動（－５月３１日）
■宮古島市
▽県立高校卒業式
▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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２日
|◎ミニチュアの日
■宮古島市
▽つぼ・筋トレ健康講座（午前１０時・市中央公民館）
▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜多目的）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午後１時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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３日
|◎ひな祭り◎ちゅらさんの日◎耳の日
■宮古島市
▽新舞踊講座（午後２時・上野公民館）
▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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４日
|◎さんしんの日◎ミシンの日
■宮古島市
▽タケアラ学校講座（午前９時・下地公民館）
□平良地区
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽みらい号巡回（午後３時３０分・徳洲会病院）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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5日
|◎啓蟄◎サンゴの日
■宮古島市
▽第３９期宮古本因坊戦決勝リーグ（午前１０時開始・こすみ囲碁教室）
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６日
|◎世界一周記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□平良地区
▽大神生きいき教室（正午・大神コミュニティーセンター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・棚根コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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７日
|◎消防記念日
■宮古島市
▽健康ストレッチ講座（午前１０時・下地公民館
）▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
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８日
|◎国際婦人デー
■宮古島市
▽県立高校入学試験（－９日）
▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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９日
|◎記念切手記念日
■宮古島市
▽つぼ・筋トレ健康講座（午前１０時・市中央公民館）
▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時４０分・南小）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜多目的）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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10日
|◎農山漁村婦人の日
■宮古島市
▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）
▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）
▽新舞踊講座（午後２時・上野公民館）
▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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11日
|◎国民融和週間（－１７日）
■宮古島市
▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）
▽織りもの講座（午前１０時・下地公民館）
▽３歳児健診（午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽卒業式（多良間中）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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12日
|■宮古島市
▽卒業式（平良中・北中・鏡原中・西辺中・狩俣中・西城中・城辺中・砂川中・下地中・上野中・佐良浜中・伊良部中）
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13日
|◎漁業法記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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14日
|◎ホワイトデー◎数学の日
■宮古島
市▽卒業式（久松中・池間小中）
▽健康ストレッチ講座（午前１０時・下地公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
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15日
|◎靴の記念日◎こころの健康づくり週間（－２１日）
■宮古島市
▽県立高校合格発表
▽タブレット初心者講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□伊良部地区
▽健康相談（午後２時・前里添多目的）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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16日
|◎万国赤十字加盟記念日
■宮古島市
▽つぼ・筋トレ健康講座（午前１０時・市中央公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時１０分・宮島小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜多目的）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
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17日
|◎彼岸入り◎太陽の週間（－２３日）
■宮古島市
▽卒業式（東小）
▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）
▽３歳児健診（午後１時・平良保健センター）
▽新舞踊講座（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後４時３０分・下地公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾修了式（午後３時３０分・村立図書館２階）
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18日
|◎明治村開村記念日
■宮古島市
▽卒業式（城辺小・砂川小）
▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）
▽織りもの講座（午前１０時・下地公民館）
▽昔懐かしいの～まんじゅう作り講座（午後１時・市中央公民館）
□平良地区
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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19日
|◎ミュージックの日
■宮古島市
▽卒業式（福嶺小）
▽地元の食材で楽しくクッキング講座（午後２時・城辺公民館）
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20日
|◎春分の日◎県民交通事故０の日
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21日
|◎国際人種差別撤廃デー◎人種差別と闘う人々との連帯週間（－２７日）
■宮古島市
▽健康ストレッチ講座（午前１０時・下地公民館）
▽無料人権相談（午後１時３０分・市役所平良庁舎２階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）
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22日
|◎放送記念日◎世界水の日
■宮古島市
▽卒業式（平一小・南小・久松小）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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23日
|◎世界気象デー◎彼岸明け
■宮古島市
▽卒業式（北小・鏡原小・西辺小・狩俣小・西城小・下地小・上野小 佐良浜小・伊良部小・宮古特別支援学校）
▽つぼ・筋トレ健康講座（午前１０時・市中央公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜多目的）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽卒業式（多良間小）
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24日
|◎世界結核デー
■宮古島市
▽小・中・高校修了式▽卒業式（宮島小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)
■多良間村
▽多良間小・中学校修了式
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25日
|◎電気記念日
□平良地区
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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26日
|◎風呂の日
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27日
|◎さくらの日◎絵本週間（－４月９日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・棚根コミュニティーセンター）
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28日
|◎シルクロードの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽無料人権相談所（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）
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29日
|□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
|30日
(木)
|□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前９時３０分・長浜多目的）
|31日
(金)
|◎教育基本法・学校教育法公布記念日◎オーケストラの日
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後４時・上野児童館）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。