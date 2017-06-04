【那覇支社】沖縄国税事務所は１日、２０１６年分の県内の所得税と消費税、贈与税などの確定申告状況を発表した。所得税・復興特別所得税を納税するのは県内で７万５８０７人（前年比５・０％増）、所得金額は３９５９億９８００万円（同９・０％増）、申告納税額は３２５億６０００万円（同１２・７％増）だった。県経済の好調な推移を反映し、所得金額と申告納税額は７年連続の増加で、所得金額は過去最高を更新した。



所得税・復興特別所得税の確定申告書を提出したのは、前年比３・１％増の１８万６８０７人と１８年連続で増加。還付申告者も同１・９％増の７万６４５３人で７年連続で増加し、いずれも過去最高を更新した。



土地などの譲渡による有所得者は同１０・３％増の４４９１人、所得金額は同２８・５％増の６４８億７７００万円だった。株式などの譲渡による有所得者は同３５・８％減の９３６人、所得金額は同０・１％減の９８億８６００万円となった。



個人事業者の消費税納税申告額は前年比１・３％増の６７億４９００万円と、５年連続の増加で過去最高を更新した。申告件数は同２・４％増の１万１６９７件で３年連続の増加となった。贈与税の申告納税額は同２３・４％増の２２億２３００万円、納税人員は同１・７％減の２７９５人だった。



国税庁のホームページ「確定申告等作成コーナー」や電子申告・納税システム「ｅーＴａｘ」などの情報通信技術（ＩＣＴ）を利用した申告者の割合は、所得税が同１・２％上昇の５９・９％、贈与税が同７・８％上昇の７８・８％になった。