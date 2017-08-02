１日 (火) ◎水の日◎観光の日◎世界母乳の日◎交通安全県民の日

◎飲酒運転の根絶運動の日◎水の週間

◎スターウイーク～星空に親しむ週間～

◎世界母乳育児週間◎機械週間（－７日）

◎「自然に親しむ運動」月間◎雑誌愛読月間（－２０日）

◎道路ふれあい月間◎電気使用安全月間◎食品衛生月間

◎北方領土返還要求運動強調月間◎地球市民月間

◎パイン消費拡大月間（－３１日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽ドリームキャッチャー作り講座（午後２時・久松公民館）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽サマースクール・低学年（－５日・午前１０時・城辺図書館）

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽絵画教室（午前９時３０分、午後１時・コミュニティー施設）

▽たらま塾（午後２時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）

２日 (水) ◎ハーブの日

■宮古島市

▽サマー絵画講座（午前９時３０分・西原地区公民館）

▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

▽絵画教室（午前９時３０分、午後１時・コミュニティー施設）

▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）



３日

(木) ◎ちゅらさんの日◎はさみの日

■宮古島市

▽サマー絵画講座（午前９時３０分・西原地区公民館）

▽がんずーさーいつばん体操（午前１０時・西原地区公民館）

▽親子ハッピーサマー講座（午後２時・西原地区公民館）

▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

▽絵画教室（午前９時３０分、午後１時・コミュニティー施設）

▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）

４日

(金) ◎箸の日

■宮古島市

▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）

▽サマー絵画講座（午前９時３０分・西原地区公民館）

▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽絵画教室閉講式（午後３時・コミュニティー施設）

5日

(土) ◎タクシーの日

■宮古島市

▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）

▽サマー絵画講座（午前９時３０分・西原地区公民館）

▽メンズキッチン講座（午前９時３０分・市中央公民館）

▽夏休み親子陶芸講座（午前１０時・太陽が窯）

▽３歳半児健診（午後１時・平良保健センター）

▽親子陶芸講座（午後２時・下地公民館）

▽オリオンビアフェスト２０１７ＩＮ宮古

（午後３時３０分開場・平良多目的前福運動場・芝生広場）

▽チガヤと月桃の籠バッグ講座（午後７時・西原地区公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）

▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室

（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）

６日

(日) ◎広島平和記念日

■宮古島市

▽第３０回親子ふれあい手づくり広場（午前１０時、午後２時・メイクマン宮古店）

▽メンズキッチン講座（午前９時３０分・市中央公民館）

▽サマー絵画講座（午前９時３０分・西原地区公民館）

▽夏休み親子陶芸講座（午前１０時・太陽が窯）

▽親子陶芸講座（午後２時・下地公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺公民館）

７日

(月) ◎立秋◎鼻の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）





８日

(火) ◎そろばんの日

■宮古島市

▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽サマースクール・高学年（－１０日・午前１０時・城辺図書館）

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後２時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）

９日

(水) ◎長崎原爆記念日◎薬草の日

■宮古島市

▽夏休みｆｅｕｗａｘキャンドル作り講座（午後２時・久松公民館）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）

10日

(木) ◎道の日◎健康ハートの日◎健康ハート週間（－１６日）

■宮古島市

▽キッズ英会話講座（午前９時・下地公民館）

▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）

▽がんずーさーいつばん体操（午前１０時・西原地区公民館）

▽親子ハッピーサマー講座（午後２時・西原地区公民館）

▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）

11日

(金) ◎山の日

12日

(土) ■宮古島市

▽夏休みドライフラワーリース作り講座（午後１時３０分・久松公民館）

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

▽劇団かなやらび夏公演（－１３日・午後６時開演・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室

（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）

□城辺地区

▽サマースクール・高学年（午前１０時・城辺図書館）

13日

(日) ■宮古島市

▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・上野公民館）

▽夏休みドライフラワーリース作り講座（午後１時３０分・久松公民館）

▽劇団かなやらび夏公演（午後２時開演・マティダ市民劇場）

14日

(月) ◎特許の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

15日

(火) ◎終戦記念日

■宮古島市

▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）

16日

(水) ■宮古島市

▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽夏休みｆｅｕｗａｘキャンドル作り講座（午後２時・久松公民館）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）

17日

(木) ◎パイナップルの日

■宮古島市

▽キッズ英会話講座（午前９時・下地公民館）

▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）

▽がんずーさーいつばん体操（午前１０時・西原地区公民館）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）

▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）

18日

(金) □平良地区▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）

19日

(土) ◎俳句の日◎バイクの日

■宮古島市

▽第３６回全宮古書道展（－２０日・午前１０時・市中央公民館大ホール）

▽第３９回ＪＣ杯少年野球大会（－２０日・午前８時開会式・市民球場、他）

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・上野公民館）

▽リネンで作る手作り帽子講座（午後２時・久松公民館）

□平良地区

▽ビブリオサロン（午前１０時・平良図書館北分館）

▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

▽夏休みＤＶＤ上映会（－２０日・午後３時・城辺図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

20日

(日) ◎県民交通事故０の日

■宮古島市

▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・上野公民館）

▽第１２回宮古島市老人クラブ連合会平良支部クラブ大会

（午後１時開演・マティダ市民劇場）

21日

(月)

◎献血記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）

22日

(火) ■宮古島市

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後２時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

23日

(水) ◎処暑

■宮古島市

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）

▽リネンで作る手作り帽子講座（午後２時・久松公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）

■多良間村

▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

24日

(木) ■宮古島市

▽キッズ英会話講座（午前９時・下地公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）

▽ダンスキャンプｉｎ宮古島１日目（午後６時開演・マティダ市民劇場）

▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

25日

(金) ◎道路防災週間（－３１日）

■宮古島市

▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）

▽ジェルキャンドルづくり講座（午前９時３０分・下地公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）

▽がんずーさーいつばん体操（午前１０時・西原地区公民館）

▽ダンスキャンプｉｎ宮古島２日目（正午開演・マティダ市民劇場）

▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

26日

(土) ■宮古島市

▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・上野公民館）

▽３歳半児健診（午後１時・平良保健センター）

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

▽リネンで作る手作り帽子講座（午後２時・久松公民館）

▽マティダン！Ⅱ・成果公演（午後２時開演・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）

27日

(日) ■宮古島市

▽第１６回宮古毎日新聞杯レディースバドミントン大会（午前９時・上野体育館）

▽第３６回全宮古書道展表彰式（午前１０時・平良港ターミナルビル２階研修室）

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・上野公民館）

▽花づくり講座（午後２時・市中央公民館）

28日

(月) ◎バイオリンの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

29日

(火) ◎文化財保護法施行記念日

■宮古島市

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

■多良間村

▽たらま塾（午後２時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

30日

( 水 ) ◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－９月５日）

■宮古島市

▽ジェルキャンドルづくり講座（午前９時３０分・下地公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）

▽リネンで作る手作り帽子講座（午後２時・久松公民館）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽たらま塾（午後２時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）