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2017年8月2日(水) 19:42

平成29年8月のこよみ

平成29年8月(葉月)

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

１日

(火)

◎水の日◎観光の日◎世界母乳の日◎交通安全県民の日
◎飲酒運転の根絶運動の日◎水の週間
◎スターウイーク～星空に親しむ週間～
◎世界母乳育児週間◎機械週間（－７日）
◎「自然に親しむ運動」月間◎雑誌愛読月間（－２０日）
◎道路ふれあい月間◎電気使用安全月間◎食品衛生月間
◎北方領土返還要求運動強調月間◎地球市民月間
◎パイン消費拡大月間（－３１日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽ドリームキャッチャー作り講座（午後２時・久松公民館）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽サマースクール・低学年（－５日・午前１０時・城辺図書館）
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽絵画教室（午前９時３０分、午後１時・コミュニティー施設）
▽たらま塾（午後２時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）
▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）

２日

(水)

 ◎ハーブの日
■宮古島市
▽サマー絵画講座（午前９時３０分・西原地区公民館）
▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）
▽絵画教室（午前９時３０分、午後１時・コミュニティー施設）
▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）

３日
(木)

 ◎ちゅらさんの日◎はさみの日
■宮古島市
▽サマー絵画講座（午前９時３０分・西原地区公民館）
▽がんずーさーいつばん体操（午前１０時・西原地区公民館）
▽親子ハッピーサマー講座（午後２時・西原地区公民館）
▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）
▽絵画教室（午前９時３０分、午後１時・コミュニティー施設）
▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）

４日
(金)

 ◎箸の日
■宮古島市
▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）
▽サマー絵画講座（午前９時３０分・西原地区公民館）
▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽絵画教室閉講式（午後３時・コミュニティー施設）

5日
(土)

 ◎タクシーの日
■宮古島市
▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）
▽サマー絵画講座（午前９時３０分・西原地区公民館）
▽メンズキッチン講座（午前９時３０分・市中央公民館）
▽夏休み親子陶芸講座（午前１０時・太陽が窯）
▽３歳半児健診（午後１時・平良保健センター）
▽親子陶芸講座（午後２時・下地公民館）
▽オリオンビアフェスト２０１７ＩＮ宮古
（午後３時３０分開場・平良多目的前福運動場・芝生広場）
▽チガヤと月桃の籠バッグ講座（午後７時・西原地区公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室
（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）

６日
(日)

 ◎広島平和記念日
■宮古島市
▽第３０回親子ふれあい手づくり広場（午前１０時、午後２時・メイクマン宮古店）
▽メンズキッチン講座（午前９時３０分・市中央公民館）
▽サマー絵画講座（午前９時３０分・西原地区公民館）
▽夏休み親子陶芸講座（午前１０時・太陽が窯）
▽親子陶芸講座（午後２時・下地公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺公民館）

７日
(月)

 ◎立秋◎鼻の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

８日
(火)

 ◎そろばんの日
■宮古島市
▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽サマースクール・高学年（－１０日・午前１０時・城辺図書館）
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後２時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）
▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）

９日
(水)

 ◎長崎原爆記念日◎薬草の日
■宮古島市
▽夏休みｆｅｕｗａｘキャンドル作り講座（午後２時・久松公民館）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）
▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）

10日
(木)

 ◎道の日◎健康ハートの日◎健康ハート週間（－１６日）
■宮古島市
▽キッズ英会話講座（午前９時・下地公民館）
▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）
▽がんずーさーいつばん体操（午前１０時・西原地区公民館）
▽親子ハッピーサマー講座（午後２時・西原地区公民館）
▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）
▽がんじゅう・婦人学級（午後２時・多良間中プール）

11日
(金)

 ◎山の日

12日
(土)

 ■宮古島市
▽夏休みドライフラワーリース作り講座（午後１時３０分・久松公民館）
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
▽劇団かなやらび夏公演（－１３日・午後６時開演・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室
（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）
□城辺地区
▽サマースクール・高学年（午前１０時・城辺図書館）

13日
(日)

 ■宮古島市
▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・上野公民館）
▽夏休みドライフラワーリース作り講座（午後１時３０分・久松公民館）
▽劇団かなやらび夏公演（午後２時開演・マティダ市民劇場）

14日
(月)

 ◎特許の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

15日
(火)

 ◎終戦記念日
■宮古島市
▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）

16日
(水)

 ■宮古島市
▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽夏休みｆｅｕｗａｘキャンドル作り講座（午後２時・久松公民館）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）

17日
(木)

 ◎パイナップルの日
■宮古島市
▽キッズ英会話講座（午前９時・下地公民館）
▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）
▽がんずーさーいつばん体操（午前１０時・西原地区公民館）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）
▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）

18日
(金)

 □平良地区▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）

19日
(土)

 ◎俳句の日◎バイクの日
■宮古島市
▽第３６回全宮古書道展（－２０日・午前１０時・市中央公民館大ホール）
▽第３９回ＪＣ杯少年野球大会（－２０日・午前８時開会式・市民球場、他）
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・上野公民館）
▽リネンで作る手作り帽子講座（午後２時・久松公民館）
□平良地区
▽ビブリオサロン（午前１０時・平良図書館北分館）
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
▽夏休みＤＶＤ上映会（－２０日・午後３時・城辺図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

20日
(日)

 ◎県民交通事故０の日
■宮古島市
▽子ども将棋（初心者）講座（午前９時３０分・市中央公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・上野公民館）
▽第１２回宮古島市老人クラブ連合会平良支部クラブ大会
（午後１時開演・マティダ市民劇場）

21日
(月)


 ◎献血記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）

22日
(火)

 ■宮古島市
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後２時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

23日
(水)

 ◎処暑
■宮古島市
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）
▽リネンで作る手作り帽子講座（午後２時・久松公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）
■多良間村
▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

24日
(木)

 ■宮古島市
▽キッズ英会話講座（午前９時・下地公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）
▽ダンスキャンプｉｎ宮古島１日目（午後６時開演・マティダ市民劇場）
▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽たらま塾（午前９時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

25日
(金)

 ◎道路防災週間（－３１日）
■宮古島市
▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）
▽ジェルキャンドルづくり講座（午前９時３０分・下地公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）
▽がんずーさーいつばん体操（午前１０時・西原地区公民館）
▽ダンスキャンプｉｎ宮古島２日目（正午開演・マティダ市民劇場）
▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

26日
(土)

 ■宮古島市
▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・上野公民館）
▽３歳半児健診（午後１時・平良保健センター）
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
▽リネンで作る手作り帽子講座（午後２時・久松公民館）
▽マティダン！Ⅱ・成果公演（午後２時開演・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）

27日
(日)

 ■宮古島市
▽第１６回宮古毎日新聞杯レディースバドミントン大会（午前９時・上野体育館）
▽第３６回全宮古書道展表彰式（午前１０時・平良港ターミナルビル２階研修室）
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・上野公民館）
▽花づくり講座（午後２時・市中央公民館）

28日
(月)

 ◎バイオリンの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

29日
()

 ◎文化財保護法施行記念日
■宮古島市
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
■多良間村
▽たらま塾（午後２時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）
30日
()		 ◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－９月５日）
■宮古島市
▽ジェルキャンドルづくり講座（午前９時３０分・下地公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）
▽リネンで作る手作り帽子講座（午後２時・久松公民館）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽たらま塾（午後２時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）
31日
(木)		 ■宮古島市
▽キッズ英会話講座（午前９時・下地公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午前１０時・城辺公民館）
▽がんずーさーいつばん体操（午前１０時・西原地区公民館）
▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽ラジオ体操中央大会（午前６時３０分・多良間小グラウンド）
▽たらま塾（午後２時・中学生、午後５時・小学生・村立図書館）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

４日
(月)

  • 宮古島の人口

    平成29年8月1日現在

    宮古島市 54,077 人
    27,003 人
    27,074 人
    世帯数 26,244軒
    多良間村 1,180 人
    636 人
    544 人
    世帯数 529 軒

  • 天気


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