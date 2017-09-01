2017年9月1日(金) 20:12
平成29年9月のこよみ
平成29年9月(長月)
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(金)
|◎二百十日◎防災の日◎交通安全県民の日◎飲酒運転の根絶運動の日
◎秋の建築物防災週間（－５日）◎美容週間（－７日）
◎下水汚泥資源利用旬間（－１０日）◎印刷月間◎宇宙月間
◎オゾン層保護対策推進月間◎バス利用促進月間◎がん制圧月間
◎健康増進普及月間◎食生活改善普及運動◎障害者雇用促進月間
◎知的障害福祉月間◎農作業安全月間◎身元確認強調月間
◎自動車点検整備推進運動
◎無保険・無共済バイクをなくそうキャンペーン（－３０日）
■宮古島市
▽小・中・学校２学期始業式
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
■多良間村
▽幼・小・中学校２学期始業式
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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２日
|◎宝くじの日
■宮古島市
▽リネンで作る手作り帽子講座（午後２時・久松公民館）
▽月桃と芭蕉で作るコースターと収納バッグ講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回
（午前１１時２０分・みつば幼稚園／午後２時３０分・徳洲会病院）
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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３日
|◎旧盆（迎え日）◎ちゅらさんの日◎救急医療週間（－９日）
□城辺地区▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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４日
|◎旧盆◎古酒の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区
（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
■多良間村▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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5日
|◎旧盆（送り日）◎石炭の日◎建築物防災指導週間（－１１日）
■宮古島市
▽島ぞーりアート講座（午前９時３０分・下地公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
■多良間村
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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６日
|◎クロスワードの日◎世界老人給食の日
■宮古島市
▽アダン葉編み小物作り講座（午前９時３０分・久松公民館）
▽島ぞーりアート講座（午前９時３０分・下地公民館）
▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽多良間村少年海外奨学生体験報告会（午後５時・村コミュニティー施設）▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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７日
|◎白露◎国際青年デー
■宮古島市
▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）
▽タイルカフェトレイＤＩＹ講座（午後７時・城辺公民館）
▽フラワーアート（スタンド）講座（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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８日
|◎国際識字デー
■宮古島市
▽手作りビーズアクセサリー講座（午後２時・上野公民館）
▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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９日
|◎重陽の節句◎救急の日
□平良地区
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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10日
|◎屋外広告の日◎全国下水道促進デー◎自殺予防週間（－１６日）
■宮古島市
▽運動会（北中・鏡原中・西辺中・西城中・下地中・佐良浜中・伊良部中）▽はじめてのパッチワーク講座（午後２時・市中央公民館）
▽月桃と芭蕉で作るコースターと収納バッグ講座（午後７時・上野公民館）
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11日
|◎高齢者交通安全旬間（－２０日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区
（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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12日
|◎水路記念日◎宇宙の日
■宮古島市
▽島ぞーりアート講座（午前９時３０分・下地公民館）
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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13日
|◎司法保護記念日◎世界法の日
■宮古島市
▽アダン葉編み小物作り講座（午前９時３０分・久松公民館）
▽島ぞーりアート講座（午前９時３０分・下地公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼／午後０時３０分・くこりもや）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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14日
|■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・市役所下地庁舎１階会議室）
▽フラワーアート（スタンド）講座（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校／午後２時３０分・南小）▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時１０分・伊良部小）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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15日
|◎老人の日◎老人週間（－２１日）
■宮古島市
▽手作りビーズアクセサリー講座（午後２時・上野公民館）
▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後４時３０分・はなぞのこどもえん）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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16日
|◎ハイビジョンの日◎全国海難防止強調運動（－３０日）
■宮古島市
▽運動会（池間小中・狩俣中）
▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）
▽タケアラ学校講座（午後１時３０分・下地公民館）
▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
□平良地区
▽ビブリオサロン（午前１０時・平良図書館北分館）
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□伊良部地区▽みらい号巡回
（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）
■多良間村
▽多良間幼・小・中合同運動会（午前９時・多良間小グラウンド）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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17日
|■宮古島市
▽運動会
（西城小・城辺小・砂川小・下地小・佐良浜小・伊良部小・平良中・久松中・城辺中・上野中）
▽おじぃおばぁに感謝をこめて 和菓子づくり講座（午後１時３０分・下地公民館）
▽はじめてのパッチワーク講座（午後２時・市中央公民館）
▽月桃と芭蕉で作るコースターと収納バッグ講座（午後７時・上野公民館）▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
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18日
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◎敬老の日◎しまくとぅばの日
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19日
|■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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20日
|◎彼岸入り◎県民交通事故０の日◎空の日◎動物愛護週間（－２６日）
◎空の旬間（－３０日）
■宮古島市
▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽住民健診（－２２日・午前８時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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21日
|◎秋の全国交通安全運動（－３０日）
■宮古島市
▽フラワーアート（スタンド）講座（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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22日
|◎国際ビーチクリーンアップデー
■宮古島市
▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）
▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）
▽手作りビーズアクセサリー講座（午後２時・上野公民館）
▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）
□平良地区▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）
▽ライブラリー・ライブ２０１７・ヨナフィＬＩＶＥ
（午後７時３０分・平良図書館北分館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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23日
|◎秋分の日◎不動産の日
■宮古島市
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
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24日
|◎世界網膜の日◎清掃の日◎畳の日◎結核予防週間（－３０日）
◎環境衛生週間（－１０月１日）
■宮古島市
▽運動会（平一小・北小・南小・東小・久松小・鏡原小・西辺小・上野小）▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松公民館）
▽花づくり講座（午後２時・市中央公民館）
▽はじめてのパッチワーク講座（午後２時・市中央公民館）
▽月桃と芭蕉で作るコースターと収納バッグ講座（午後７時・上野公民館）▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
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25日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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26日
|◎彼岸明け◎核兵器の全面的廃絶のための国際デー
■宮古島市
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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27日
|■宮古島市
▽太陽染め・アダン葉編みバスケット作り講座
（午前９時３０分・久松公民館）
▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）
□城辺地区
西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）
■多良間村
▽八月踊り・仲筋正日（午前１０時・仲筋字祭場・土原御願）
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28日
|■宮古島市
▽ステンシル壁掛棚ＤＩＹ講座（午後７時・城辺公民館）
▽フラワーアート（スタンド）講座（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・池間小中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽八月踊り・塩川正日（午前１０時・塩川字祭場・ピトゥマタ御願）
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29日
|◎クリーニングの日
■宮古島市
▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽八月踊り・別れ
（午前１０時・仲筋字祭場・土原御願、塩川字祭場・ピトゥマタ御願）
|30日
(土)
|◎クレーンの日
■宮古島市
▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
▽フラワーアート（スタンド）講座（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。