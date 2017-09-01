１日 (金) ◎二百十日◎防災の日◎交通安全県民の日◎飲酒運転の根絶運動の日

◎秋の建築物防災週間（－５日）◎美容週間（－７日）

◎下水汚泥資源利用旬間（－１０日）◎印刷月間◎宇宙月間

◎オゾン層保護対策推進月間◎バス利用促進月間◎がん制圧月間

◎健康増進普及月間◎食生活改善普及運動◎障害者雇用促進月間

◎知的障害福祉月間◎農作業安全月間◎身元確認強調月間

◎自動車点検整備推進運動

◎無保険・無共済バイクをなくそうキャンペーン（－３０日）

■宮古島市

▽小・中・学校２学期始業式

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

■多良間村

▽幼・小・中学校２学期始業式

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

２日

(土) ◎宝くじの日

■宮古島市

▽リネンで作る手作り帽子講座（午後２時・久松公民館）

▽月桃と芭蕉で作るコースターと収納バッグ講座（午後７時・上野公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回

（午前１１時２０分・みつば幼稚園／午後２時３０分・徳洲会病院）

▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

３日

(日) ◎旧盆（迎え日）◎ちゅらさんの日◎救急医療週間（－９日）

□城辺地区▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

４日

(月) ◎旧盆◎古酒の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区

（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

■多良間村▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

5日

(火) ◎旧盆（送り日）◎石炭の日◎建築物防災指導週間（－１１日）

■宮古島市

▽島ぞーりアート講座（午前９時３０分・下地公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

■多良間村

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

６日

(水) ◎クロスワードの日◎世界老人給食の日

■宮古島市

▽アダン葉編み小物作り講座（午前９時３０分・久松公民館）

▽島ぞーりアート講座（午前９時３０分・下地公民館）

▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽多良間村少年海外奨学生体験報告会（午後５時・村コミュニティー施設）▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

７日

(木) ◎白露◎国際青年デー

■宮古島市

▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）

▽タイルカフェトレイＤＩＹ講座（午後７時・城辺公民館）

▽フラワーアート（スタンド）講座（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

８日

(金) ◎国際識字デー

■宮古島市

▽手作りビーズアクセサリー講座（午後２時・上野公民館）

▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

９日

(土) ◎重陽の節句◎救急の日

□平良地区

▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

10日

(日) ◎屋外広告の日◎全国下水道促進デー◎自殺予防週間（－１６日）

■宮古島市

▽運動会（北中・鏡原中・西辺中・西城中・下地中・佐良浜中・伊良部中）▽はじめてのパッチワーク講座（午後２時・市中央公民館）

▽月桃と芭蕉で作るコースターと収納バッグ講座（午後７時・上野公民館）



11日

(月) ◎高齢者交通安全旬間（－２０日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区

（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

12日

(火) ◎水路記念日◎宇宙の日

■宮古島市

▽島ぞーりアート講座（午前９時３０分・下地公民館）

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

13日

(水) ◎司法保護記念日◎世界法の日

■宮古島市

▽アダン葉編み小物作り講座（午前９時３０分・久松公民館）

▽島ぞーりアート講座（午前９時３０分・下地公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼／午後０時３０分・くこりもや）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

14日

(木) ■宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・市役所下地庁舎１階会議室）

▽フラワーアート（スタンド）講座（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校／午後２時３０分・南小）▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時１０分・伊良部小）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）



15日

(金) ◎老人の日◎老人週間（－２１日）

■宮古島市

▽手作りビーズアクセサリー講座（午後２時・上野公民館）

▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後４時３０分・はなぞのこどもえん）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

16日

(土) ◎ハイビジョンの日◎全国海難防止強調運動（－３０日）

■宮古島市

▽運動会（池間小中・狩俣中）

▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）

▽タケアラ学校講座（午後１時３０分・下地公民館）

▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

□平良地区

▽ビブリオサロン（午前１０時・平良図書館北分館）

▽おはなしたまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□伊良部地区▽みらい号巡回

（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）

■多良間村

▽多良間幼・小・中合同運動会（午前９時・多良間小グラウンド）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

17日

(日) ■宮古島市

▽運動会

（西城小・城辺小・砂川小・下地小・佐良浜小・伊良部小・平良中・久松中・城辺中・上野中）

▽おじぃおばぁに感謝をこめて 和菓子づくり講座（午後１時３０分・下地公民館）

▽はじめてのパッチワーク講座（午後２時・市中央公民館）

▽月桃と芭蕉で作るコースターと収納バッグ講座（午後７時・上野公民館）▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

18日

(月)

◎敬老の日◎しまくとぅばの日

19日

(火) ■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

20日

(水) ◎彼岸入り◎県民交通事故０の日◎空の日◎動物愛護週間（－２６日）

◎空の旬間（－３０日）

■宮古島市

▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽住民健診（－２２日・午前８時・村コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

21日

(木)

◎秋の全国交通安全運動（－３０日）

■宮古島市

▽フラワーアート（スタンド）講座（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

22日

(金) ◎国際ビーチクリーンアップデー

■宮古島市

▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）

▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）

▽手作りビーズアクセサリー講座（午後２時・上野公民館）

▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）

□平良地区▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）

▽ライブラリー・ライブ２０１７・ヨナフィＬＩＶＥ

（午後７時３０分・平良図書館北分館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

23日

(土) ◎秋分の日◎不動産の日

■宮古島市

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

24日

(日) ◎世界網膜の日◎清掃の日◎畳の日◎結核予防週間（－３０日）

◎環境衛生週間（－１０月１日）

■宮古島市

▽運動会（平一小・北小・南小・東小・久松小・鏡原小・西辺小・上野小）▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松公民館）

▽花づくり講座（午後２時・市中央公民館）

▽はじめてのパッチワーク講座（午後２時・市中央公民館）

▽月桃と芭蕉で作るコースターと収納バッグ講座（午後７時・上野公民館）▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

25日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

26日

(火) ◎彼岸明け◎核兵器の全面的廃絶のための国際デー

■宮古島市

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

27日

(水) ■宮古島市

▽太陽染め・アダン葉編みバスケット作り講座

（午前９時３０分・久松公民館）

▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）

□城辺地区

西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）

■多良間村

▽八月踊り・仲筋正日（午前１０時・仲筋字祭場・土原御願）

28日

(木) ■宮古島市

▽ステンシル壁掛棚ＤＩＹ講座（午後７時・城辺公民館）

▽フラワーアート（スタンド）講座（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・池間小中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽八月踊り・塩川正日（午前１０時・塩川字祭場・ピトゥマタ御願）

29日

(金) ◎クリーニングの日

■宮古島市

▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽八月踊り・別れ

（午前１０時・仲筋字祭場・土原御願、塩川字祭場・ピトゥマタ御願）