１日

(日) ◎宮古島市誕生記念日◎法の日◎飲酒運転の根絶運動の日

◎交通安全県民の日◎日本酒の日◎コーヒーの日◎浄化槽の日◎音楽の日

◎家具の日◎環境衛生週間（－１日）◎「法の日」週間◎全国道路標識週間◎公証週間◎全国労働衛生週間（－７日）◎目とメガネの旬間（－１０日）◎芸術祭（－１５日）◎土地月間◎住生活月間◎都市緑化月間

◎受信環境クリーン月間

◎リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進月間

◎国際省エネルギー月間◎古書月間◎健康強調月間

◎乳がん早期発見強化月間◎臓器移植普及推進月間◎骨髄バンク推進月間

◎里親月間◎仕事と家庭を考える月間◎育児休業制度普及促進月間

◎労働保険適用促進月間◎高年齢者雇用促進月間

◎けん銃取り締まり特別強化月間（－３１日）

◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動（－１１月３０日）

◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）

■宮古島市

▽運動会（宮古特別支援学校）

▽初めてのフラダンス講座（午前９時３０分・城辺公民館）

▽「パッチワーク講座」（午後２時・市中央公民館）

▽サンニン（月桃）で作るカゴバッグ講座（午後７時・久松地区公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

２日

(月) ◎豆腐の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

３日

(火) ◎ちゅらさんの日◎登山の日

■宮古島市

▽「島ぞーりアート講座」（午前９時３０分・下地公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）

▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）

■多良間村

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

４日

(水) ◎十五夜◎里親デー◎世界宇宙週間（－１０日）

■宮古島市

▽太陽染め・アダン葉編みバスケット作り講座

（午前９時３０分・久松地区公民館）

▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）

▽「手編みチュニック講座」（午後７時・市中央公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

５日

(木) ◎レモンの日

■宮古島市

▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後４時・西辺中）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

６日

(金) ◎国際協力の日◎国際文通週間◎国際協力週間（－１２日）

■宮古島市

▽仮名習字入門講座（午後２時・久松地区公民館）

▽インターナショナル・フラ・コンペティション

カギマナフラｉｎ宮古島２０１７ハワイアンライブショー

（午後６時３０分開演・マティダ市民劇場）

▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）

▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時２０分・平一小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

７日

(土) ◎国立公園制定記念日

■宮古島市

▽「３升つぼ焼き（蛇口付き）講座」（午後２時・てぃだが窯）

▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松地区公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳州会病院）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

８日

(日) ◎寒露

■宮古島市

▽第２０回宮古毎日親睦ゴルフ大会

▽第１２回なりやまあやぐまつり

▽運動会（来間小）

▽インターナショナル・フラ・コンペティション

カギマナフラｉｎ宮古島２０１７フラダンス全国大会

（午前１０時３０分開演・マティダ市民劇場）

▽ソーイング（ランチカバーセット）講座（午後２時・上野公民館）

▽「パッチワーク講座」（午後２時・市中央公民館）

▽「３升つぼ焼き（蛇口付き）講座」（午後２時・てぃだが窯）

▽サンニン（月桃）で作るカゴバッグ講座（午後７時・久松地区公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

９日

(月) ◎体育の日◎世界郵便デー

10日

(火) ◎衆議院議員総選挙公示◎目の愛護デー◎釣りの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

■多良間村

▽予防接種（午後３時・多良間診療所）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

11日

(水) ◎違反建築防止週間（－１７日）

◎全国地域安全運動◎鉄道の旬間（－２０日）

■宮古島市

▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）

▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）

▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）

▽「手編みチュニック講座」（午後７時・市中央公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）

■多良間村

▽多良間保育所運動会（午前９時・多良間保育所）

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

12日

(木) ◎世界運動器週間（－２０日）

■宮古島市

▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）

▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）

▽「布で楽しむクリスマス講座」（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／午後４時３０分・狩俣中）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

13日

(金) ◎引越しの日

■宮古島市

▽女性の身体ケア講座（午前１０時・久松地区公民館）

▽仮名習字入門講座（午後２時・久松地区公民館）

▽新舞踊講座（午後３時・西原地区公民館）

▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）

▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）

▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

14日

(土) ◎鉄道の日◎世界標準の日◎ＰＴＡ結成の日◎ＰＴＡ週間（－２０日）

■宮古島市

▽宮古島市法人保育園連盟「保育まつり」

（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）

▽「ビーズアクセサリー講座」（午後２時・下地公民館）

▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松地区公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

▽第１５回ピンダアース大会（午後１時・多目的広場・夢パティオ隣）

15日

(日) ◎新聞配達の日◎新聞週間（－２１日）

■宮古島市

▽宮古島市議会議員選挙告示

▽運動会（福嶺小）

▽エコクラフトで編むバッグ講座（午後２時・伊良部公民館）

▽ソーイング（ランチカバーセット）講座（午後２時・上野公民館）

▽「３升つぼ焼き（蛇口付き）講座」（午後２時・てぃだが窯）

▽宮古民謡協会第１０回芸能祭「響けみゃーくぬ唄ごころ」

（午後６時開演・マティダ市民劇場）

▽サンニン（月桃）で作るカゴバッグ講座（午後７時・久松地区公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

16日

(月) ◎世界食糧デー

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

17日(火) ◎沖縄そばの日◎貯蓄の日◎薬と健康の週間（－２３日）

■宮古島市▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）

■多良間村

▽行政相談所開設（午後１時３０分・コミュニティー施設２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館）

18日(水) ◎統計の日

■宮古島市

▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）

▽「手編みチュニック講座」（午後７時・市中央公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館）

▽栄養教室（午後７時・コミュニティー施設）

19日(木) ■宮古島市

▽新舞踊講座（午後３時・西原地区公民館）

▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）

▽「布で楽しむクリスマス講座」（午後７時・市中央公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎地区公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校）

■多良間村

▽乳幼児健診（午前１０時・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館）

▽家畜セリ市場（午後５時・セリ場）

20日(金) ◎新聞広告の日◎県民交通事故０の日◎電信電話週間（－２６日）

■宮古島市

▽女性の身体ケア講座（午前１０時・久松地区公民館）

▽仮名習字入門講座（午後２時・久松地区公民館）

▽新舞踊講座（午後３時・西原地区公民館）

▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）

▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後４時３０分・はなぞのこどもえん）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

21日(土)

◎国際反戦デー◎国連週間（－２７日）◎婦人労働旬間（－３１日）

■宮古島市

▽「ビーズアクセサリー講座」（午後２時・下地公民館）

▽来間高子里帰り感謝の夕べ（午後７時開演・マティダ市民劇場）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎地区公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・みつば幼稚園）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／午後3時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）

■多良間村

▽インフルエンザ予防接種（午前８時３０分・コミュニティー施設）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

22日(日) ◎衆議院議員総選挙投開票

■宮古島市

▽宮古島市議会議員選挙投開票

▽第１６回宮古地区管打楽器コンテスト「アンサンブル部門」

（午前１０時開演・マティダ市民劇場）

▽エコクラフトで編むバッグ講座（午後２時・伊良部公民館）

▽ソーイング（ランチカバーセット）講座（午後２時・上野公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

23日

(月) ◎霜降◎電信電話記念日◎高圧ガス保安活動促進週間（－２９日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

24日(火) ◎国際連合デー◎世界開発情報デー◎軍縮週間（－３０日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）

■多良間村

▽予防接種（午後３時・多良間診療所）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

25日

(水) ◎空手の日

■宮古島市

▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）

▽「手編みチュニック講座」（午後７時・市中央公民館）

▽プリザーブドフラワーで楽しむ正月おもてなしアレンジ講座

（午後７時・伊良部公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

▽運動教室（午後７時・コミュニティー施設）

26日(木) ◎原子力の日◎精神保健福祉普及運動週間（－１１月１日）

■宮古島市

▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）

▽「布で楽しむクリスマス講座」（午後７時・市中央公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎地区公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼／午後１時２０分・池間小中）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

▽栄養相談（午後７時・コミュニティー施設）

27日(金) ◎読書の日◎読書週間（－１１月９日）

■宮古島市

▽第２３回宮古地区中学総合文化祭「舞台の部」

（午前９時５０分開演／午後１時５０分開演・マティダ市民劇場）

▽女性の身体ケア講座（午前１０時・久松地区公民館）

▽仮名習字入門講座（午後２時・久松地区公民館）

▽新舞踊講座（午後３時・西原地区公民館）

▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽栄養相談（午前９時／午後１時・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

28日

(土) ◎速記記念日

■宮古島市

▽「ビーズアクセサリー講座」（午後２時・下地公民館）

▽「Ｔシャツヤーンの編み物講座」（午後２時・下地公民館）

▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松地区公民館）

▽扇形のめでたいアレンジフラワー講座（午後7時30分・西原地区公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎地区公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

29日

(日) ◎ホームビデオ記念日

■宮古島市

▽第８回エコアイランド宮古島マラソン

（午前８時３０分開会式・市陸上競技場）

▽「ハロウィンを楽しもう☆親子アイシングクッキー講座」

（午前９時・下地公民館）

▽初めてのフラダンス講座（午前９時３０分・城辺公民館）

▽エコクラフトで編むバッグ講座（午後２時・伊良部公民館）

▽ソーイング（ランチカバーセット）講座（午後２時・上野公民館）

▽「花づくり講座」（午後２時・ユートピアファーム）

▽「Ｔシャツヤーンの編み物講座」（午後２時・下地公民館）

▽「３升つぼ焼き（蛇口付き）講座」（午後２時・てぃだが窯）

▽新舞踊講座（午後３時・西原地区公民館）

▽第１６回クイチャーフェスティバル

（午後５時開場／５時３０分開演・ＪＴＡドーム宮古島）

30日

(月) ◎香りの記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区

（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）