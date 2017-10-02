2017年10月2日(月) 17:11
平成29年10月のこよみ
平成29年10月（神無月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(日)
|◎宮古島市誕生記念日◎法の日◎飲酒運転の根絶運動の日
◎交通安全県民の日◎日本酒の日◎コーヒーの日◎浄化槽の日◎音楽の日
◎家具の日◎環境衛生週間（－１日）◎「法の日」週間◎全国道路標識週間◎公証週間◎全国労働衛生週間（－７日）◎目とメガネの旬間（－１０日）◎芸術祭（－１５日）◎土地月間◎住生活月間◎都市緑化月間
◎受信環境クリーン月間
◎リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進月間
◎国際省エネルギー月間◎古書月間◎健康強調月間
◎乳がん早期発見強化月間◎臓器移植普及推進月間◎骨髄バンク推進月間
◎里親月間◎仕事と家庭を考える月間◎育児休業制度普及促進月間
◎労働保険適用促進月間◎高年齢者雇用促進月間
◎けん銃取り締まり特別強化月間（－３１日）
◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動（－１１月３０日）
◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）
■宮古島市
▽運動会（宮古特別支援学校）
▽初めてのフラダンス講座（午前９時３０分・城辺公民館）
▽「パッチワーク講座」（午後２時・市中央公民館）
▽サンニン（月桃）で作るカゴバッグ講座（午後７時・久松地区公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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２日
|◎豆腐の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎登山の日
■宮古島市
▽「島ぞーりアート講座」（午前９時３０分・下地公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）
▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）
■多良間村
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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４日
|◎十五夜◎里親デー◎世界宇宙週間（－１０日）
■宮古島市
▽太陽染め・アダン葉編みバスケット作り講座
（午前９時３０分・久松地区公民館）
▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）
▽「手編みチュニック講座」（午後７時・市中央公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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５日
|◎レモンの日
■宮古島市
▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後４時・西辺中）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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６日
|◎国際協力の日◎国際文通週間◎国際協力週間（－１２日）
■宮古島市
▽仮名習字入門講座（午後２時・久松地区公民館）
▽インターナショナル・フラ・コンペティション
カギマナフラｉｎ宮古島２０１７ハワイアンライブショー
（午後６時３０分開演・マティダ市民劇場）
▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）
▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時２０分・平一小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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７日
|◎国立公園制定記念日
■宮古島市
▽「３升つぼ焼き（蛇口付き）講座」（午後２時・てぃだが窯）
▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松地区公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳州会病院）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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８日
|◎寒露
■宮古島市
▽第２０回宮古毎日親睦ゴルフ大会
▽第１２回なりやまあやぐまつり
▽運動会（来間小）
▽インターナショナル・フラ・コンペティション
カギマナフラｉｎ宮古島２０１７フラダンス全国大会
（午前１０時３０分開演・マティダ市民劇場）
▽ソーイング（ランチカバーセット）講座（午後２時・上野公民館）
▽「パッチワーク講座」（午後２時・市中央公民館）
▽「３升つぼ焼き（蛇口付き）講座」（午後２時・てぃだが窯）
▽サンニン（月桃）で作るカゴバッグ講座（午後７時・久松地区公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
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９日
|◎体育の日◎世界郵便デー
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10日
|◎衆議院議員総選挙公示◎目の愛護デー◎釣りの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
■多良間村
▽予防接種（午後３時・多良間診療所）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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11日
|◎違反建築防止週間（－１７日）
◎全国地域安全運動◎鉄道の旬間（－２０日）
■宮古島市
▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）
▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）
▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）
▽「手編みチュニック講座」（午後７時・市中央公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）
■多良間村
▽多良間保育所運動会（午前９時・多良間保育所）
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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12日
|◎世界運動器週間（－２０日）
■宮古島市
▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）
▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）
▽「布で楽しむクリスマス講座」（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／午後４時３０分・狩俣中）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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13日
|◎引越しの日
■宮古島市
▽女性の身体ケア講座（午前１０時・久松地区公民館）
▽仮名習字入門講座（午後２時・久松地区公民館）
▽新舞踊講座（午後３時・西原地区公民館）
▽「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・下地公民館）
▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）
▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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14日
|◎鉄道の日◎世界標準の日◎ＰＴＡ結成の日◎ＰＴＡ週間（－２０日）
■宮古島市
▽宮古島市法人保育園連盟「保育まつり」
（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）
▽「ビーズアクセサリー講座」（午後２時・下地公民館）
▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松地区公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
▽第１５回ピンダアース大会（午後１時・多目的広場・夢パティオ隣）
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15日
|◎新聞配達の日◎新聞週間（－２１日）
■宮古島市
▽宮古島市議会議員選挙告示
▽運動会（福嶺小）
▽エコクラフトで編むバッグ講座（午後２時・伊良部公民館）
▽ソーイング（ランチカバーセット）講座（午後２時・上野公民館）
▽「３升つぼ焼き（蛇口付き）講座」（午後２時・てぃだが窯）
▽宮古民謡協会第１０回芸能祭「響けみゃーくぬ唄ごころ」
（午後６時開演・マティダ市民劇場）
▽サンニン（月桃）で作るカゴバッグ講座（午後７時・久松地区公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
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16日
|◎世界食糧デー
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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17日(火)
|◎沖縄そばの日◎貯蓄の日◎薬と健康の週間（－２３日）
■宮古島市▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）
■多良間村
▽行政相談所開設（午後１時３０分・コミュニティー施設２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館）
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18日(水)
|◎統計の日
■宮古島市
▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）
▽「手編みチュニック講座」（午後７時・市中央公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館）
▽栄養教室（午後７時・コミュニティー施設）
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19日(木)
|■宮古島市
▽新舞踊講座（午後３時・西原地区公民館）
▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）
▽「布で楽しむクリスマス講座」（午後７時・市中央公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎地区公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校）
■多良間村
▽乳幼児健診（午前１０時・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館）
▽家畜セリ市場（午後５時・セリ場）
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20日(金)
|◎新聞広告の日◎県民交通事故０の日◎電信電話週間（－２６日）
■宮古島市
▽女性の身体ケア講座（午前１０時・久松地区公民館）
▽仮名習字入門講座（午後２時・久松地区公民館）
▽新舞踊講座（午後３時・西原地区公民館）
▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）
▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後４時３０分・はなぞのこどもえん）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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21日(土)
|◎国際反戦デー◎国連週間（－２７日）◎婦人労働旬間（－３１日）
■宮古島市
▽「ビーズアクセサリー講座」（午後２時・下地公民館）
▽来間高子里帰り感謝の夕べ（午後７時開演・マティダ市民劇場）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎地区公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・みつば幼稚園）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／午後3時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）
■多良間村
▽インフルエンザ予防接種（午前８時３０分・コミュニティー施設）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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22日(日)
|◎衆議院議員総選挙投開票
■宮古島市
▽宮古島市議会議員選挙投開票
▽第１６回宮古地区管打楽器コンテスト「アンサンブル部門」
（午前１０時開演・マティダ市民劇場）
▽エコクラフトで編むバッグ講座（午後２時・伊良部公民館）
▽ソーイング（ランチカバーセット）講座（午後２時・上野公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
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23日
|◎霜降◎電信電話記念日◎高圧ガス保安活動促進週間（－２９日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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24日(火)
|◎国際連合デー◎世界開発情報デー◎軍縮週間（－３０日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）
■多良間村
▽予防接種（午後３時・多良間診療所）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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25日
|◎空手の日
■宮古島市
▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）
▽「手編みチュニック講座」（午後７時・市中央公民館）
▽プリザーブドフラワーで楽しむ正月おもてなしアレンジ講座
（午後７時・伊良部公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原地区公民館）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
▽運動教室（午後７時・コミュニティー施設）
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26日(木)
|◎原子力の日◎精神保健福祉普及運動週間（－１１月１日）
■宮古島市
▽カラフルな糸で小物作り講座（午後６時・城辺公民館）
▽「布で楽しむクリスマス講座」（午後７時・市中央公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎地区公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼／午後１時２０分・池間小中）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
▽栄養相談（午後７時・コミュニティー施設）
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27日(金)
|◎読書の日◎読書週間（－１１月９日）
■宮古島市
▽第２３回宮古地区中学総合文化祭「舞台の部」
（午前９時５０分開演／午後１時５０分開演・マティダ市民劇場）
▽女性の身体ケア講座（午前１０時・久松地区公民館）
▽仮名習字入門講座（午後２時・久松地区公民館）
▽新舞踊講座（午後３時・西原地区公民館）
▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽栄養相談（午前９時／午後１時・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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28日
|◎速記記念日
■宮古島市
▽「ビーズアクセサリー講座」（午後２時・下地公民館）
▽「Ｔシャツヤーンの編み物講座」（午後２時・下地公民館）
▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松地区公民館）
▽扇形のめでたいアレンジフラワー講座（午後7時30分・西原地区公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎地区公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
|29日
(日)
|◎ホームビデオ記念日
■宮古島市
▽第８回エコアイランド宮古島マラソン
（午前８時３０分開会式・市陸上競技場）
▽「ハロウィンを楽しもう☆親子アイシングクッキー講座」
（午前９時・下地公民館）
▽初めてのフラダンス講座（午前９時３０分・城辺公民館）
▽エコクラフトで編むバッグ講座（午後２時・伊良部公民館）
▽ソーイング（ランチカバーセット）講座（午後２時・上野公民館）
▽「花づくり講座」（午後２時・ユートピアファーム）
▽「Ｔシャツヤーンの編み物講座」（午後２時・下地公民館）
▽「３升つぼ焼き（蛇口付き）講座」（午後２時・てぃだが窯）
▽新舞踊講座（午後３時・西原地区公民館）
▽第１６回クイチャーフェスティバル
（午後５時開場／５時３０分開演・ＪＴＡドーム宮古島）
|30日
(月)
|◎香りの記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区
（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
|31日
(火)
|◎世界勤倹デー◎ハロウィーン
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
▽ビーズで作るローズウオッチ講座（午後２時・西原地区公民館）
▽「絵はがき・スタンプ講座」（午後７時・市中央公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
■多良間村
▽多良間塾（午後４時・村立図書館）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。