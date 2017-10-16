現・新１５人、前１人、元２人／７日間の選挙戦に突入





任期満了に伴う第４回宮古島市議会議員選挙は１５日告示され、定数２４に３３人（現職１５人、新人１５人、前職１人、元職２人）が立候補を届け出、７日間の選挙戦に突入した。出発・出陣式で第一声を挙げた候補者は、選挙カーで街頭遊説に飛び出し有権者に支持を訴えた。投票は２２日、即日開票される。１４日現在の有権者数は４万３３１８人（男性２万１４０７人、女性２万１９１１）。



立候補したのは届け出順に▽平良和彦氏（５０）＝無所属新▽島尻誠氏（４７）＝無所属新▽石嶺香織氏（３６）＝無所属現▽粟国恒広氏（５２）＝無所属現▽下地博盛氏（６７）＝無所属元▽真栄城徳彦氏（６７）＝無所属前▽下地勇徳氏（６２）＝無所属現▽仲間雄仁氏（３９）＝無所属新▽砂川辰夫氏（６１）＝無所属新▽國仲昌二氏（５６）＝自由党公認現▽棚原芳樹氏（５４）＝無所属現▽山里雅彦氏（５６）＝無所属現▽池城直氏（６５）＝無所属新▽濱元雅浩氏（４３）＝無所属現▽新里匠氏（４０）＝無所属新▽前里光健氏（３５）＝無所属現▽下地信広氏（５９）＝無所属新▽高吉幸光氏（４６）＝公明党公認現▽平良敏夫氏（６４）＝自民党公認現▽仲里タカ子氏（６０）＝無所属新▽上里樹氏（５９）＝共産党公認現▽嵩原弘氏（６３）＝無所属現▽久貝正樹氏（３５）＝無所属新▽狩俣政作氏（４４）＝公明党公認新▽▽佐久本洋介氏（６９）＝無所属現▽平百合香氏（４３）＝無所属新▽平良隆氏（６７）＝無所属現▽砂川和夫氏（６３）＝無所属新▽佐久川良寛氏（６０）＝無所属新▽上地廣敏氏（６４）＝無所属現▽友利光徳氏（６７）＝無所属元▽我如古三雄氏（６４）＝無所属新▽砂川英弘氏（６７）＝無所属新－。



下地敏彦市長を支える市政与党がこれまで通り安定多数を確保するかが焦点。



立候補届け出は午前８時３０分から、市役所平良庁舎６階会議室で始まり、午後５時に締め切られた。



届け出には立候補予定者やその代理人らが出席。市選管の下地淳徳委員長らの立ち会いの下、同日午前８時３０分までに来た立候補予定者らが仮・本くじを引き、届け順を決めた。