第１期宮古島市農地利用最適化推進委員の委嘱状交付式が２５日、市役所上野庁舎で行われた。新たに２１人に委嘱状が交付された。任期は２０１７年１０月１６日から２０年１０月１５日まで。委嘱状交付に続き、第１１回宮古島市農業委員会総会が開かれ、畑の所有権移転、賃貸借計画など、合わせて約４０件の個別事案を審議した。



宮古島市農業委員会の芳山辰巳会長は「第５期農業委員１７人と第１期農地利用最適化推進委員２１人は農地の有効利用を図るとともに、安定的な農業振興の一翼を担うことが期待されている。関係機関、団体と農林水産部と連携を密にし、これらの活動に取り組んでいく」とあいさつした。



農地利用最適化推進委員の委嘱を受けたのは次の通り。（敬称略）※カッコ内は担当地区



大浦敏光（平良１区）▽與那覇盛徳（同２区）▽池間邦敏（同３区）▽宮平浩幸（同４区）▽渡真利寿（同５区）▽瑞慶覧健一（城辺１区）▽新城明行（同２区）▽下地堅士朗（同３区）▽砂川玄光（同４区）▽新城光治（同５区）▽友利広隆（同６区）▽砂川佳弘（下地１区）▽上地邦彦（同２区）▽前里孝清（同３区）▽砂川明有（上野１区）▽下地博和（同２区）▽友利博明（同３区）▽長嶺吉和（伊良部１区）▽前泊芳男（同２区）▽仲地正彦（同３区）▽島尻勝信（同４区）