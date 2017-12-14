トップ > 社会・全般 > 奥濱さんを法務大臣表彰／県更生保護大会

2017年12月14日(木) 8:57

奥濱さんを法務大臣表彰／県更生保護大会

作文では天久さん優秀賞


県更生保護大会で表彰された宮古保護区保護司会・協力雇用主会の会員ら＝１１日、那覇市内のホテル

県更生保護大会で表彰された宮古保護区保護司会・協力雇用主会の会員ら＝１１日、那覇市内のホテル

　【那覇支社】県更生保護制度施行６０周年を記念した、県更生保護大会（主催・県保護司会連合会など９団体）が１１日、那覇市内のホテルで開催された。宮古関係では、奥濱実さんが法務大臣表彰されるなど、３５個人・団体が受賞した。


　同大会は、県内の更生保護関係者が一堂に会して功労者を顕彰し、更生保護制度の充実と発展を目的に、毎年開催されている。


　このほか、大会の冒頭では「第６７回社会を明るくする運動」の県作文コンテストの表彰式が行われ、宮古からは天久那留さん（多良間中３年）の作品「小さな笑顔のために」が優秀賞（県保護司会連合会長賞）に選ばれた。


　宮古関係の受賞者は次の通り。（敬称略）


　【藍綬褒章】与那覇隆（２０１７年秋）
　【法務大臣表彰】奥濱実
　【全国保護司連盟理事長表彰】川満忍、下地達男
　【九州地方更生保護委員会委員長表彰】下地博盛
　【九州地方更生保護委員会委員長感謝状】更生保護女性会員＝與那嶺洋子▽民間協力者（協力雇用主）＝宮里敏男
　【九州地方保護司連盟会長表彰】天久隆子、池間誠、小禄有子、下地勇徳、砂川賢司、普天間裕、邊土名忠志、與那覇絹江
　【那覇保護観察所長感謝状】更生保護女性会員＝古城和子、砂川洋子、平良博子、与那覇悦子▽民間協力者（協力雇用主）＝神里裕夫、狩俣榮吉、黒島正夫、新城浩吉、多良間弘吉、津波古照子、豊見山景順、羽地義禎▽民間協力者＝源河朝子、下地初枝大栄工務店代表、神里美代子
　【県保護司会連合会長感謝状】内助功労者＝池田和子（池田健吉保護司）
　【県更生保護女性連盟会長表彰】下里美和子、砂川ヨシ子、福里盛子、宮国ミエ子

 | 

  • 宮古島の人口

    平成29年12月1日現在

    宮古島市 54,096 人
    27,018 人
    27,078 人
    世帯数 26,261軒
    多良間村 1,171 人
    631 人
    540 人
    世帯数 527 軒

  • 天気


  •  

    2017年12月
    « 11月    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • 社団法人日本新聞協会

    • 日本新聞協会2