作文では天久さん優秀賞





【那覇支社】県更生保護制度施行６０周年を記念した、県更生保護大会（主催・県保護司会連合会など９団体）が１１日、那覇市内のホテルで開催された。宮古関係では、奥濱実さんが法務大臣表彰されるなど、３５個人・団体が受賞した。



同大会は、県内の更生保護関係者が一堂に会して功労者を顕彰し、更生保護制度の充実と発展を目的に、毎年開催されている。



このほか、大会の冒頭では「第６７回社会を明るくする運動」の県作文コンテストの表彰式が行われ、宮古からは天久那留さん（多良間中３年）の作品「小さな笑顔のために」が優秀賞（県保護司会連合会長賞）に選ばれた。



宮古関係の受賞者は次の通り。（敬称略）



【藍綬褒章】与那覇隆（２０１７年秋）

【法務大臣表彰】奥濱実

【全国保護司連盟理事長表彰】川満忍、下地達男

【九州地方更生保護委員会委員長表彰】下地博盛

【九州地方更生保護委員会委員長感謝状】更生保護女性会員＝與那嶺洋子▽民間協力者（協力雇用主）＝宮里敏男

【九州地方保護司連盟会長表彰】天久隆子、池間誠、小禄有子、下地勇徳、砂川賢司、普天間裕、邊土名忠志、與那覇絹江

【那覇保護観察所長感謝状】更生保護女性会員＝古城和子、砂川洋子、平良博子、与那覇悦子▽民間協力者（協力雇用主）＝神里裕夫、狩俣榮吉、黒島正夫、新城浩吉、多良間弘吉、津波古照子、豊見山景順、羽地義禎▽民間協力者＝源河朝子、下地初枝大栄工務店代表、神里美代子

【県保護司会連合会長感謝状】内助功労者＝池田和子（池田健吉保護司）

【県更生保護女性連盟会長表彰】下里美和子、砂川ヨシ子、福里盛子、宮国ミエ子