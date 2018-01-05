１日 (月) ◎元日◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日

◎年末年始の交通安全県民運動（－４日）

◎年末年始の輸送等に関する安全総点検

◎年末年始海上犯罪の一斉取り締まり（－１０日）

◎年末年始の食品等一斉取り締まり（－１４日）

◎年末年始無災害運動（－１５日）

◎「はたちの献血」キャンペーン（－２月２８日）

◎消費税の確定申告（－３月３１日）

■多良間村

▽ウィヌウダミ（午前１０時・神社、各御嶽）

２日

(火) ◎書き初め◎初夢◎初荷

３日

(水) ◎ちゅらさんの日◎ひとみの日

４日

(木) ◎官公庁御用始め◎石の日

■宮古島市

▽平成３０年宮古島市新春の集い

（午後４時・ホテルアトールエメラルド宮古島漲水の間）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽平成３０年多良間村成人式（午後２時・村コミュニティー施設）

5日

(金) ◎小寒◎囲碁の日◎いちごの日

■宮古島市

▽平成３０年宮古島市成人式（午後２時式典・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽消防出初式（午後４時・村役場玄関前）

▽平成３０年多良間村新春の集い（午後６時・村コミュニティー施設）

６日

(土) ◎色の日

■宮古島市

▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

７日

(日) ◎七草

■宮古島市

▽第４０回定期演奏会（午後３時開演・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

８日

(月) ◎成人の日



９日

(火) ◎クイズの日

■宮古島市

▽小・中・高３学期始業式▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽幼・小・中３学期始業式

▽岩手県宮古市交流団来島対面式（午後４時３０分・村コミュニティー施設）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

10日

(水) ◎１１０番の日

■宮古島市

▽おだやかな親子時間。ベビーマッサージ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽岩手県宮古市交流（小・中学校）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

11日

(木) ◎鏡開き◎塩の日

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽岩手県宮古市交流（日中・体験交流／午後６時３０分・歓送迎会・村コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

12日

(金) ◎スキーの日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

▽北京語講座（日常会話編）（午後７時３０分・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時２０分・久松小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽岩手県宮古市交流団離島

▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

13日

(土) ■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳児・午後１時・平良保健センター）

▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・みつば幼稚園）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

14日

(日) ◎どんど焼き

■宮古島市

▽平成３０年度沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業ふれあいコンサートｉｎ宮古島

（午後２時開演・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

15日

(月) ◎防災とボランティア週間（－２１日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

16日

(火) ■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・市役所平良庁舎２階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座(午後２時・市中央公民館)

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

17日

(水) ◎防災とボランティアの日

■宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）

▽手作りバッグ（入園・入学３点セット）講座（午後２時・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小／３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

18日

(木) □平良地区

▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校）

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

19日

(金) ◎のど自慢の日◎カラオケの日

■宮古島市

▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座(午後２時・市中央公民館)

▽手作りバッグ（入園・入学３点セット）講座（午後２時・下地公民館）

▽北京語講座（日常会話編）（午後７時３０分・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時５０分・南小／４時３０分・はなぞのこどもえん）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽家畜セリ市（午後４時３０分・家畜セリ場）



20日

(土) ◎大寒◎県民交通事故０の日◎血栓予防月間（－２月１９日）

■宮古島市

▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・市働く女性の家）

▽第１２回宮古島市民総合文化祭一般の部芸術劇場

（午後２時開演・マティダ市民劇場）▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）

▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

21日

(日)

■宮古島市

▽第２８回宮古島１００㌔ワイドーマラソン（午前５時・下地公園）

▽第４回おきなわ新喜劇ツアー（午後３時・マティダ市民劇場）

22日

(月) ◎カレーライスの日◎ジャズの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

23日

(火) ◎電子メールの日

■宮古島市▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座(午後２時・市中央公民館)

▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

24日

(水) ◎ムーチー◎法律扶助の日◎全国学校給食週間（－３０日）

■宮古島市

▽おだやかな親子時間。ベビーマッサージ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽手作りバッグ（入園・入学３点セット）講座（午後２時・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城中）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

25日

(木) □平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼稚園／午後１時３０分・池間小中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

26日

(金) ◎文化財防火デー

■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座(午後２時・市中央公民館)

▽手作りバッグ（入園・入学３点セット）講座（午後２時・下地公民館）

▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）

▽北京語講座（日常会話編）（午後７時３０分・上野公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

27日

(土) ■宮古島市

▽2017年度ピティナピアノステップ宮古地区（午後１時・マティダ市民劇場）

▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）

▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）

▽オリジナルコサージュ作り講座（午後７時・上野公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

28日

(日) ◎コピーライターの日

■宮古島市

▽2017年度ピティナピアノステップ宮古地区

（午前１０時開演・マティダ市民劇場）

▽キルトで便利小物入れ講座（午後２時・市中央公民館）

▽オリジナルコサージュ作り講座（午後７時・上野公民館）

29日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

30日

(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座(午後２時・市中央公民館)

▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）

▽オリジナルコサージュ作り講座（午後７時・上野公民館）