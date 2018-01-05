2018年1月5日(金) 8:47
平成30年1月のこよみ
平成３０年１月（睦月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(月)
|◎元日◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日
◎年末年始の交通安全県民運動（－４日）
◎年末年始の輸送等に関する安全総点検
◎年末年始海上犯罪の一斉取り締まり（－１０日）
◎年末年始の食品等一斉取り締まり（－１４日）
◎年末年始無災害運動（－１５日）
◎「はたちの献血」キャンペーン（－２月２８日）
◎消費税の確定申告（－３月３１日）
■多良間村
▽ウィヌウダミ（午前１０時・神社、各御嶽）
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２日
|◎書き初め◎初夢◎初荷
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３日
|◎ちゅらさんの日◎ひとみの日
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４日
|◎官公庁御用始め◎石の日
■宮古島市
▽平成３０年宮古島市新春の集い
（午後４時・ホテルアトールエメラルド宮古島漲水の間）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽平成３０年多良間村成人式（午後２時・村コミュニティー施設）
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5日
|◎小寒◎囲碁の日◎いちごの日
■宮古島市
▽平成３０年宮古島市成人式（午後２時式典・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽消防出初式（午後４時・村役場玄関前）
▽平成３０年多良間村新春の集い（午後６時・村コミュニティー施設）
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６日
|◎色の日
■宮古島市
▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
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７日
|◎七草
■宮古島市
▽第４０回定期演奏会（午後３時開演・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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８日
|◎成人の日
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９日
|◎クイズの日
■宮古島市
▽小・中・高３学期始業式▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽幼・小・中３学期始業式
▽岩手県宮古市交流団来島対面式（午後４時３０分・村コミュニティー施設）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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10日
|◎１１０番の日
■宮古島市
▽おだやかな親子時間。ベビーマッサージ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽岩手県宮古市交流（小・中学校）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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11日
|◎鏡開き◎塩の日
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽岩手県宮古市交流（日中・体験交流／午後６時３０分・歓送迎会・村コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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12日
|◎スキーの日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
▽北京語講座（日常会話編）（午後７時３０分・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時２０分・久松小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽岩手県宮古市交流団離島
▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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13日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳児・午後１時・平良保健センター）
▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・みつば幼稚園）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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14日
|◎どんど焼き
■宮古島市
▽平成３０年度沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業ふれあいコンサートｉｎ宮古島
（午後２時開演・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
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15日
|◎防災とボランティア週間（－２１日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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16日
|■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・市役所平良庁舎２階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座(午後２時・市中央公民館)
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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17日
|◎防災とボランティアの日
■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）
▽手作りバッグ（入園・入学３点セット）講座（午後２時・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小／３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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18日
|□平良地区
▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校）
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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19日
|◎のど自慢の日◎カラオケの日
■宮古島市
▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座(午後２時・市中央公民館)
▽手作りバッグ（入園・入学３点セット）講座（午後２時・下地公民館）
▽北京語講座（日常会話編）（午後７時３０分・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時５０分・南小／４時３０分・はなぞのこどもえん）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽家畜セリ市（午後４時３０分・家畜セリ場）
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20日
|◎大寒◎県民交通事故０の日◎血栓予防月間（－２月１９日）
■宮古島市
▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・市働く女性の家）
▽第１２回宮古島市民総合文化祭一般の部芸術劇場
（午後２時開演・マティダ市民劇場）▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）
▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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21日
|■宮古島市
▽第２８回宮古島１００㌔ワイドーマラソン（午前５時・下地公園）
▽第４回おきなわ新喜劇ツアー（午後３時・マティダ市民劇場）
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22日
|◎カレーライスの日◎ジャズの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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23日
|◎電子メールの日
■宮古島市▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座(午後２時・市中央公民館)
▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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24日
|◎ムーチー◎法律扶助の日◎全国学校給食週間（－３０日）
■宮古島市
▽おだやかな親子時間。ベビーマッサージ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽手作りバッグ（入園・入学３点セット）講座（午後２時・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城中）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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25日
|□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼稚園／午後１時３０分・池間小中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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26日
|◎文化財防火デー
■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座(午後２時・市中央公民館)
▽手作りバッグ（入園・入学３点セット）講座（午後２時・下地公民館）
▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）
▽北京語講座（日常会話編）（午後７時３０分・上野公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後１時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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27日
|■宮古島市
▽2017年度ピティナピアノステップ宮古地区（午後１時・マティダ市民劇場）
▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）
▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）
▽オリジナルコサージュ作り講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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28日
|◎コピーライターの日
■宮古島市
▽2017年度ピティナピアノステップ宮古地区
（午前１０時開演・マティダ市民劇場）
▽キルトで便利小物入れ講座（午後２時・市中央公民館）
▽オリジナルコサージュ作り講座（午後７時・上野公民館）
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29日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
|30日
(火)
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座(午後２時・市中央公民館)
▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）
▽オリジナルコサージュ作り講座（午後７時・上野公民館）
|31日
(水)
|◎海苔ウイーク（－２月６日）
■宮古島市
▽手作りバッグ（入園・入学３点セット）講座（午後２時・下地公民館）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。