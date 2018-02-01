１日

(木) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎テレビ放送記念日

◎海苔ウイーク（－６日）◎生活習慣病予防週間（－７日）

◎出稼労働者福祉推進旬間（－１０日）◎血栓予防月間（－１９日）

◎省エネルギー月間◎北方領土返還運動全国強調月間◎海外移住推進月間

◎薬物乱用事犯取締強化月間◎職場における健康診断推進運動

◎相続登記はお済みですか月間

◎「はたちの献血」キャンペーン（－２８日）

◎消費税の確定申告（－３月３１日）

◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月３０日）

■宮古島市

▽ストレッチ体操講座（午前１０時・下地公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

２日

(金) ◎バスガールの日◎夫婦の日

■宮古島市

▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）

▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座

（午後２時・市中央公民館）

▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時４０分・平一小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

３日

(土) ◎節分◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）

▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）

□平良地区▽みらい号巡回

（午前１１時２０分・みつば幼稚園／午後２時３０分・徳洲会病院）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

４日

(日) ◎立春

■宮古島市

▽「ええ、アイ」ジョーカンパニー宮古島演劇公演

（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽チガヤかご作り講座（午後２時・上野公民館）

▽キルトで便利小物入れ講座（午後２時・市中央公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

■多良間村

▽イネヨトウ交信かく乱法一斉防除（午前８時３０分・島内一円）

▽多良間中学力向上推進対策報告会（午前９時・中学校体育館）

５日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区

（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

６日

(火) ◎海苔の日◎抹茶の日

■宮古島市

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽多良間小学校入学説明会（午後２時・多良間小学校１年生教室）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

７日

(水) ◎北方領土の日

■宮古島市

▽おだやかな親子時間。ベビーマッサージ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽チガヤかご作り講座（午後２時・上野公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼稚園／午後１時３０分・鏡原小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階

）▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）





８日

(木) ◎針供養◎歯の日

■宮古島市

▽ストレッチ体操講座（午前１０時・下地公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回

（午後１時３０分・池間小中／４時３０分・はなぞのこどもえん）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）



▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

９日

(金) ◎服の日◎肉の日

■宮古島市

▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）

▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

10日

(土) ◎ニットの日◎ふとんの日

■宮古島市

▽地域人権啓発活動活性化事業「ネット人権侵害～事例と対策」講演会

（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）

▽キルトで便利小物入れ講座（午後２時・市中央公民館）

▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）

□平良地区▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

11日

(日) ◎建国記念の日



12日

(月) ◎ペニシリンの日

13日

(火) ◎苗字の日

■宮古島市

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽〝自分で着付けて出かけてみよう”着付け講座（午後２時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・みつば幼稚園）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

▽運動教室（午後７時・コミュニティー施設）

14日

(水) ◎聖バレンタイン・デー

■宮古島市

▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

▽ふしゃぬふ学級（午後１時３０分・老人福祉センター）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

15日

(木) ■宮古島市

▽ストレッチ体操講座（午前１０時・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校）

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）

■多良間村

▽多良間中学校新入生オリエンテーション（午後２時・中学校体育館）

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

16日

(金) ◎旧正月◎天気図記念日◎所得税の確定申告（－３月１５日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）

▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

17日(土) ◎アレルギー週間（－２３日）

■宮古島市

▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・市働く女性の家）

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳児・午後１時・平良保健センター）

▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）

▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

18日(日) ◎宮古島市教育の日

■宮古島市

▽平成２９年度宮古島市の教育を語る市民大会

（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽キルトで便利小物入れ講座（午後２時・市中央公民館）

19日(月) ◎雨水◎万国郵便連合加盟記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽家畜セリ市（午後５時・ＪＡたらま家畜セリ場）

20日(火) ◎県民交通事故０の日◎旅券の日◎歌舞伎の日◎アレルギーの日

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

21日(水)

◎国際母語の日

■宮古島市

▽手作り石鹸講座（午後１時・久松公民館）

▽〝自分で着付けて出かけてみよう”着付け講座（午後２時・市中央公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

22日(木) ◎国際友愛の日

■宮古島市

▽ストレッチ体操講座（午前１０時・下地公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・南小）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村▽乳幼児健診（午前９時３０分・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

23日

(金) ◎税理士記念日◎富士山の日◎ふろしきの日

■宮古島市

▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）

▽三山ひろし宮古島特別公演（午後１時開場／６時開場・マティダ市民劇場）

▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

24日(土) ■宮古島市

▽第３１回全宮古吹奏楽祭（午後１時開場・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

25日

(日) ■宮古島市

▽第１９回ロマン海道・伊良部島マラソン（午前９時開会式・平成の森公園）

▽第４０期宮古本因坊戦（１次予選・午前１０時・こすみ囲碁教室）

▽京セラ株式会社主催市民講座「最小侵襲でひざ・股関節の痛みをとる方法！！」（午後１時開場・マティダ市民劇場）

▽キルトで便利小物入れ講座（午後２時・市中央公民館）

■多良間村

▽農産品評会出品（午後１時・コミュニティー施設１階）

26日(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽農産品評会展示（午前９時・コミュニティー施設１階）

27日(火) ■宮古島市

▽〝自分で着付けて出かけてみよう”着付け講座（午後２時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）



