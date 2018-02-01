2018年2月1日(木) 20:36
平成30年２月のこよみ
平成30年２月(如月)
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(木)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎テレビ放送記念日
◎海苔ウイーク（－６日）◎生活習慣病予防週間（－７日）
◎出稼労働者福祉推進旬間（－１０日）◎血栓予防月間（－１９日）
◎省エネルギー月間◎北方領土返還運動全国強調月間◎海外移住推進月間
◎薬物乱用事犯取締強化月間◎職場における健康診断推進運動
◎相続登記はお済みですか月間
◎「はたちの献血」キャンペーン（－２８日）
◎消費税の確定申告（－３月３１日）
◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月３０日）
■宮古島市
▽ストレッチ体操講座（午前１０時・下地公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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２日
|◎バスガールの日◎夫婦の日
■宮古島市
▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）
▽〝使える体幹”のトレーニング＆ストレッチ講座
（午後２時・市中央公民館）
▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時４０分・平一小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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３日
|◎節分◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）
▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）
□平良地区▽みらい号巡回
（午前１１時２０分・みつば幼稚園／午後２時３０分・徳洲会病院）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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４日
|◎立春
■宮古島市
▽「ええ、アイ」ジョーカンパニー宮古島演劇公演
（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽チガヤかご作り講座（午後２時・上野公民館）
▽キルトで便利小物入れ講座（午後２時・市中央公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
■多良間村
▽イネヨトウ交信かく乱法一斉防除（午前８時３０分・島内一円）
▽多良間中学力向上推進対策報告会（午前９時・中学校体育館）
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５日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区
（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
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６日
|◎海苔の日◎抹茶の日
■宮古島市
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽多良間小学校入学説明会（午後２時・多良間小学校１年生教室）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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７日
|◎北方領土の日
■宮古島市
▽おだやかな親子時間。ベビーマッサージ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽チガヤかご作り講座（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼稚園／午後１時３０分・鏡原小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階
）▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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８日
|◎針供養◎歯の日
■宮古島市
▽ストレッチ体操講座（午前１０時・下地公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回
（午後１時３０分・池間小中／４時３０分・はなぞのこどもえん）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）
▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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９日
|◎服の日◎肉の日
■宮古島市
▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）
▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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10日
|◎ニットの日◎ふとんの日
■宮古島市
▽地域人権啓発活動活性化事業「ネット人権侵害～事例と対策」講演会
（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）
▽キルトで便利小物入れ講座（午後２時・市中央公民館）
▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）
□平良地区▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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11日
|◎建国記念の日
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12日
|◎ペニシリンの日
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13日
|◎苗字の日
■宮古島市
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽〝自分で着付けて出かけてみよう”着付け講座（午後２時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・みつば幼稚園）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
▽運動教室（午後７時・コミュニティー施設）
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14日
|◎聖バレンタイン・デー
■宮古島市
▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
▽ふしゃぬふ学級（午後１時３０分・老人福祉センター）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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15日
|■宮古島市
▽ストレッチ体操講座（午前１０時・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校）
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）
■多良間村
▽多良間中学校新入生オリエンテーション（午後２時・中学校体育館）
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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16日
|◎旧正月◎天気図記念日◎所得税の確定申告（－３月１５日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）
▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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17日(土)
|◎アレルギー週間（－２３日）
■宮古島市
▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・市働く女性の家）
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳児・午後１時・平良保健センター）
▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）
▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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18日(日)
|◎宮古島市教育の日
■宮古島市
▽平成２９年度宮古島市の教育を語る市民大会
（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽キルトで便利小物入れ講座（午後２時・市中央公民館）
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19日(月)
|◎雨水◎万国郵便連合加盟記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽家畜セリ市（午後５時・ＪＡたらま家畜セリ場）
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20日(火)
|◎県民交通事故０の日◎旅券の日◎歌舞伎の日◎アレルギーの日
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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21日(水)
|◎国際母語の日
■宮古島市
▽手作り石鹸講座（午後１時・久松公民館）
▽〝自分で着付けて出かけてみよう”着付け講座（午後２時・市中央公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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22日(木)
|◎国際友愛の日
■宮古島市
▽ストレッチ体操講座（午前１０時・下地公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・南小）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村▽乳幼児健診（午前９時３０分・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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23日
|◎税理士記念日◎富士山の日◎ふろしきの日
■宮古島市
▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）
▽三山ひろし宮古島特別公演（午後１時開場／６時開場・マティダ市民劇場）
▽琉舞講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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24日(土)
|■宮古島市
▽第３１回全宮古吹奏楽祭（午後１時開場・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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25日
|■宮古島市
▽第１９回ロマン海道・伊良部島マラソン（午前９時開会式・平成の森公園）
▽第４０期宮古本因坊戦（１次予選・午前１０時・こすみ囲碁教室）
▽京セラ株式会社主催市民講座「最小侵襲でひざ・股関節の痛みをとる方法！！」（午後１時開場・マティダ市民劇場）
▽キルトで便利小物入れ講座（午後２時・市中央公民館）
■多良間村
▽農産品評会出品（午後１時・コミュニティー施設１階）
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26日(月)
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽農産品評会展示（午前９時・コミュニティー施設１階）
|
27日(火)
|■宮古島市
▽〝自分で着付けて出かけてみよう”着付け講座（午後２時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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28日
|◎ビスケットの日
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。