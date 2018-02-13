現職５８人新人４５人 定数と同数、無投票当選へ





宮古土地改良区総代選挙の立候補受け付けが11、12の両日、市役所平良庁舎で行われ、12選挙区の合計定数１０３に対して１０３人が立候補を済ませた。現職58人、新人は45人。選挙期日は18日、翌19日の市選挙管理委員会選挙会で無投票当選が正式決定する。



総代は、総代会を構成する組合員の代表で、土地改良区（執行部）が提案する年間の事業計画や予算を審議する。報酬は年間５０００円で、任期は４年。



地区内に12の選挙区があり、平良（伊良部含む）は第１～６区、城辺は第７～10区、下地は第11区、上野は第12区となる。



総代数は、平良地区（伊良部含む）が35人、城辺地区が40人、下地と上野の両地区が14人ずつとなる。



立候補の届け出は２日目の12日に集中した。市選挙管理委員会が、届け出の書類に不備がないかどうかを念入りに調べていた。



立候補を届け出た人は次の通り（地区別）。



【平良（伊良部）地区】第１区（狩俣、島尻）＝狩俣忠光、根間義雄、狩俣武志、友利光雄、松川吉太郎▽第２区（大浦、西原、福山）＝根間貞勝、友利幸男、野原重則、池間邦敏、砂川寛裕▽第３区（荷川取、下崎、西仲宗根、添道、東仲宗根）＝久高實、上里豊一、根間祐樹、山里邦雄、友利秀男、新里敏一▽第４区（西里、下里）＝與那覇吉男、仲里康男、吉本光吉、宮平浩幸、國仲和男▽第５区（細竹、宮原、高野、盛加、野原越、七原、山中、地盛）＝前川直喜、仲宗根宏政、与那覇賢栄、川上明男、前川晃賢、西里明男、伊良皆哲夫、塩川清▽第６区（松原、久貝、伊良部）＝下地弘清、與那覇武、與那覇諭、下地泰輝、長濱国博、玉元正助



【城辺地区】第７区（保良、吉野、七又、新城、皆福）＝仲間寛安、下地博盛、根間健元、根間文雄、福里正廣、新城明行、友利敏男、塩川秀之、川満健功▽第８区（福東、福中、福西、福北、福南、加治道、西東、仲原）＝平良盛榮、友利光徳、下地良俊、新城元吉、下地堅士郎、長濱義信、平良光男、福里勝光、平安名勇良、上里吉孝▽第９区（比嘉、長北、長中、長南、西西、西中、吉田）＝波平健裕、下地修、伊良部正喜、下地謙二、砂川博克、田名和彦、下地孝志、上地忠夫、砂川玄光、宮國匡、伊良部典史▽第10区（下北、下南、砂川、友利）＝宮國武、池原功、平良光成、津波古幸男、砂川好徳、狩俣和男、来間敏幸、奥浜健、下地弘、砂川博紀



【下地地区】第11区（来間、与那覇、上地、洲鎌、嘉手苅、入江、川満、高千穂）＝大浦邦夫、狩俣準作、嵩原正人、垣花武一、友利廣夫、上地洋美、洲鎌伸男、下地一明、平良徳三、来間孝勇、砂川佳弘、川平洋、荷川取広明、恩川博樹



【上野地区】第12区（上野、野原、千代田、豊原、新里、高田、宮国、大嶺、名加山）＝宮国善好、芳山辰巳、仲里雅彦、島尻幸夫、山口修、砂川勝也、勝連励、新里高一、下地博和、砂川明有、砂川元、砂川栄徳、砂川好男、渡真利健次