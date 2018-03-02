2018年3月2日(金) 14:44
平成30年3月のこよみ
平成30年３月(弥生)
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(木)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎春の全国火災予防運動
◎車両・船舶火災予防運動◎山火事予防運動◎春の建築物防災週間
◎子ども予防接種週間（－７日）◎所得税の確定申告（－１５日）
◎消費税の確定申告◎自殺対策強化月間◎婦人運動月間
◎道路交通環境整備強化推進月間（－３１日）
◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月３０日）
◎春の防犯運動（－５月３１日）
■宮古島市▽県立高校卒業式
▽ストレッチ体操講座（午前１０時・下地公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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２日
|◎ミニの日
■宮古島市
▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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３日
|◎旧十六日祭◎ひな祭り◎ちゅらさんの日
□平良地区
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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４日
|◎三線の日◎ミシンの日
■宮古島市
▽第４０期宮古本因坊戦決勝リーグ（午前１０時・こすみ囲碁教室）
▽タケアラ学校講座（午後１時・下地公民館）
▽劇団四季ファミリーミュージカル（午後６時開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
■多良間村
▽サンシンの集い（午後６時３０分・コミュニティー施設）
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５日
|◎サンゴの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽介護保険ゼミナール（午後６時・コミュニティー施設）
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６日
|◎啓蟄
■宮古島市
▽県立高校入学試験
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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７日
|◎消防記念日
■宮古島市
▽県立高校入学試験
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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８日
|◎国際婦人デー
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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９日
|◎記念切手記念日
■宮古島市
▽卒業式（狩俣中）
▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）
▽乳幼児健診（4カ月児・午前9時／10カ月児・午後1時・平良保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・福嶺小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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10日
|◎農山漁村婦人の日
■宮古島市
▽乳幼児健診(１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター)
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村
▽卒業式（多良間中）▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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11日
|◎遊園地の日◎国民融和週間（－１７日）
■宮古島市
▽卒業式（池間小中・平良中・北中・久松中・鏡原中・西辺中・西城中・城辺中・砂川中・下地中・上野中・佐良浜中・伊良部中）
▽シギラベイサイドスイートアラマンダ料飲和食料理長政次由宇料理講座
（午後１時・伊良部公民館実習室）
▽マティダライブ１０（午後３時３０分・マティダ市民劇場）
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12日
|◎サイフの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
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13日
|◎漁業法記念日
■宮古島市
▽県立高校合格発表▽平和勝次ショー
（午後１時開場／６時開場・マティダ市民劇場）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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14日
|◎ホワイトデー◎数学の日
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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15日
|◎靴の記念日◎こころの健康づくり週間（－２１日）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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16日
|◎万国赤十字加盟記念日
■宮古島市
▽卒業式（東小・宮古特別支援高等部）
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）
▽第１回宮古高校芸術合同発表会（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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17日(土)
|◎太陽の週間（－２３日）
■宮古島市
▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・市働く女性の家）
▽第５０回宮古高等学校定期演奏会(午後５時３０分開場・マティダ市民劇場)
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・下地公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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18日(日)
|◎彼岸入り◎明治村開村記念日
■宮古島市
▽卒業式（城辺小・福嶺小）
▽国立劇場おきなわ普及促進事業「おでかけ公演」
（午後４時３０分開場・マティダ市民劇場）
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19日(月)
|◎ミュージックの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）
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20日(火)
|◎県民交通事故０の日
■宮古島市
▽卒業式（平良第一小・久松小・砂川小・佐良浜小）
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽多良間幼稚園修了式（多良間幼稚園）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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21日(水)
|◎春分の日◎国際人種差別撤廃デー◎人種差別と闘う人々との連帯週間（－２７日）
■宮古島市
▽卒業式（狩俣小）
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22日(木)
|◎放送記念日◎世界水の日
■宮古島市
▽卒業式（北小・南小・鏡原小・西辺小・西城小・下地小・来間小・上野小・伊良部小・宮古特別支援小中）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽卒業式（多良間小）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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23日
|◎世界気象デー
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽３学期修了式（多良間幼・小・中学校）
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24日(土)
|◎彼岸明け◎世界結核デー
□平良地区▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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25日
|◎電気記念日
■宮古島市
▽第３回マティダお笑い劇場（午後２時３０分開場・マティダ市民劇場）
■多良間村
▽ウプリ（イビの拝所）
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26日(月)
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
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27日(火)
|◎さくらの日◎絵本週間（－４月９日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽無料人権相談（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）
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28日
|◎シルクロードの日
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
|29日
(木)
|◎マリモの日
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所
|30日
(金)
|□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
|31日
(土)
|◎教育基本法・学校教育法公布記念日◎オーケストラの日
■宮古島市
▽第３１回琉宮の舞い（午後２時３０分開場・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。