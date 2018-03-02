１日

(木) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎春の全国火災予防運動

◎車両・船舶火災予防運動◎山火事予防運動◎春の建築物防災週間

◎子ども予防接種週間（－７日）◎所得税の確定申告（－１５日）

◎消費税の確定申告◎自殺対策強化月間◎婦人運動月間

◎道路交通環境整備強化推進月間（－３１日）

◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月３０日）

◎春の防犯運動（－５月３１日）

■宮古島市▽県立高校卒業式

▽ストレッチ体操講座（午前１０時・下地公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

２日

(金) ◎ミニの日

■宮古島市

▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

３日

(土) ◎旧十六日祭◎ひな祭り◎ちゅらさんの日

□平良地区

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

４日

(日) ◎三線の日◎ミシンの日

■宮古島市

▽第４０期宮古本因坊戦決勝リーグ（午前１０時・こすみ囲碁教室）

▽タケアラ学校講座（午後１時・下地公民館）

▽劇団四季ファミリーミュージカル（午後６時開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

■多良間村

▽サンシンの集い（午後６時３０分・コミュニティー施設）

５日

(月) ◎サンゴの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽介護保険ゼミナール（午後６時・コミュニティー施設）



６日

(火) ◎啓蟄

■宮古島市

▽県立高校入学試験

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）



７日

(水) ◎消防記念日

■宮古島市

▽県立高校入学試験

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）



８日

(木) ◎国際婦人デー

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

９日

(金) ◎記念切手記念日

■宮古島市

▽卒業式（狩俣中）

▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）

▽乳幼児健診（4カ月児・午前9時／10カ月児・午後1時・平良保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・福嶺小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

10日

(土) ◎農山漁村婦人の日

■宮古島市

▽乳幼児健診(１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター)

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村

▽卒業式（多良間中）▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

11日

(日) ◎遊園地の日◎国民融和週間（－１７日）

■宮古島市

▽卒業式（池間小中・平良中・北中・久松中・鏡原中・西辺中・西城中・城辺中・砂川中・下地中・上野中・佐良浜中・伊良部中）

▽シギラベイサイドスイートアラマンダ料飲和食料理長政次由宇料理講座

（午後１時・伊良部公民館実習室）

▽マティダライブ１０（午後３時３０分・マティダ市民劇場）

12日

(月) ◎サイフの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）



13日

(火) ◎漁業法記念日

■宮古島市

▽県立高校合格発表▽平和勝次ショー

（午後１時開場／６時開場・マティダ市民劇場）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

14日

(水) ◎ホワイトデー◎数学の日

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

15日

(木) ◎靴の記念日◎こころの健康づくり週間（－２１日）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

16日

(金) ◎万国赤十字加盟記念日

■宮古島市

▽卒業式（東小・宮古特別支援高等部）

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽ヨガで心地よく…講座（午前１０時・伊良部公民館）

▽第１回宮古高校芸術合同発表会（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

17日(土) ◎太陽の週間（－２３日）

■宮古島市

▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・市働く女性の家）

▽第５０回宮古高等学校定期演奏会(午後５時３０分開場・マティダ市民劇場)

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・下地公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）



18日(日) ◎彼岸入り◎明治村開村記念日

■宮古島市

▽卒業式（城辺小・福嶺小）

▽国立劇場おきなわ普及促進事業「おでかけ公演」

（午後４時３０分開場・マティダ市民劇場）

19日(月) ◎ミュージックの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）



20日(火) ◎県民交通事故０の日

■宮古島市

▽卒業式（平良第一小・久松小・砂川小・佐良浜小）

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽多良間幼稚園修了式（多良間幼稚園）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

21日(水)

◎春分の日◎国際人種差別撤廃デー◎人種差別と闘う人々との連帯週間（－２７日）

■宮古島市

▽卒業式（狩俣小）

22日(木) ◎放送記念日◎世界水の日

■宮古島市

▽卒業式（北小・南小・鏡原小・西辺小・西城小・下地小・来間小・上野小・伊良部小・宮古特別支援小中）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽卒業式（多良間小）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）



23日

(金) ◎世界気象デー

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽３学期修了式（多良間幼・小・中学校）

24日(土) ◎彼岸明け◎世界結核デー

□平良地区▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

25日

(日) ◎電気記念日

■宮古島市

▽第３回マティダお笑い劇場（午後２時３０分開場・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽ウプリ（イビの拝所）

26日(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

27日(火) ◎さくらの日◎絵本週間（－４月９日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽無料人権相談（午後２時・城辺公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）

28日

(水) ◎シルクロードの日

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）



29日

(木) ◎マリモの日

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所

30日

(金) □城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

