１日

(日) ◎エイプリルフール◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日

◎不動産表示登記の日週間（－７日）◎絵本週間（－４月９日）

◎新聞閲読月間◎インテリア月間◎河川美化月間

◎未成年者飲酒防止強調月間◎身体障害者福祉強化運動月間

◎ロータリー雑誌月間

◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－３０日）

◎春の防犯運動（－５月３１日）

◎春季における都市緑化推進運動（－６月３０日）

■宮古島市

▽第４０回宮古島の海びらき（午前１０時・与那覇前浜ビーチ）

２日

(月) ◎国際子ども本の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽新年度初め辞令交付式（午前９時・多良間村役場２階会議室）

３日

(火) ◎ちゅらさんの日◎シーサーの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

４日

(水) ◎沖縄県誕生の日◎交通反戦デー

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー大ホール）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

５日

(木) ◎清明

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽新任教職員研修会（村内）

６日

(金) ◎新聞をヨム日◎春の新聞週間（－１２日）

◎春の全国交通安全運動（－１５日）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

７日

(土) ◎世界保健デー◎世界禁煙デー

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽みらい号巡回（午後３時３０分・徳洲会病院）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

８日

(日) ◎花まつり

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

９日

(月) ◎反核燃の日

■宮古島市

▽入学式（平良中・北中・久松中・鏡原中・西辺中・狩俣中・池間小中

・西城中・城辺中・砂川中・下地中・上野中・佐良浜中・伊良部中

・県立高校）

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽入学式（多良間中）

▽多良間小学校赴任式・始業式（午前９時・小学校体育館）

▽多良間幼稚園入園式（午後２時・多良間幼稚園）

10日

(火) ◎婦人の日◎女性週間（－１６日）

■宮古島市

▽入学式（平良第一小・北小・南小・東小・久松小・鏡原小・西辺小

・狩俣小・西城小・城辺小・砂川小・下地小・来間小・上野小・福嶺小

・佐良浜小・伊良部小・特別支援学校）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽入学式（多良間小）

11日

(水) ◎メートル法公布記念日

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー大ホール）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

12日

(木) ◎世界宇宙飛行の日

■宮古島市

▽懐かしの叙情歌講座（午後３時・城辺公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

13日

(金) ◎水産デー◎ボーイスカウトの日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小／３時４５分・上野児童館）

14日

(土) ◎ポスト愛護週間（－２０日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・市働く女性の家）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

15日

(日) ◎遺言の日◎みどりの月間（－５月１５日）

■宮古島市

▽輝く未来へ～パラリンピックに向けて～ＣＤ発売記念発表

（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

16日

(月) ◎全国海難防止強調運動（－５月５日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

17日(火) ◎土用◎恐竜の日

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽ふしゃぬ小学校（午後１時１５分・老人福祉センター）

▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）

▽教育委員会関係委員委嘱状交付式(午後４時３０分・コミュニティー施設)

18日(水) ◎発明の日◎よい歯の日

■宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・女性若者活動促進施設）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時３０分・池間小中）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー大ホール）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）

19日(木) ◎地図の日

■宮古島市

▽懐かしの叙情歌講座（午後３時・城辺公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽栄養教室（午後１時・コミュニティー施設２階研修室）

▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）

20日(金) ◎穀雨◎県民交通事故０の日◎郵政記念日◎郵便週間

◎切手趣味週間（－２６日）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回

（午前１１時３０分・宮古病院／４時３０分・はなぞのこどもえん）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）

21日(土)

◎民放の日◎民放週間（－２７日）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

22日(日) ◎さとうきびの日◎よい夫婦の日

■宮古島市

▽第３４回全日本トライアスロン宮古島大会（午前７時・宮古島市全域）

■多良間村

▽麦プー〓（〓はリに○）（午前８時３０分・各御嶽）

23日

(月) ◎世界本と著作権の日◎緑の募金強調週間（－２９日）

◎こどもの読書週間（－５月１２日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

24日(火) ◎日本ダービー記念日

■宮古島市

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野中）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）

25日

(水) ◎国連記念日

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

□伊良部地区▽みらい号巡回（午後１時２０分・伊良部小）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー大ホール）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）

26日(木) ◎グレープフルーツの日

■宮古島市

▽懐かしの叙情歌講座（午後３時・城辺公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城中）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）

27日(金) ◎婦人警官記念日

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・東小）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

■多良間村

▽運動教室（午後７時・コミュニティー大ホール）

28日

(土) ◎サンフランシスコ平和条約発効記念日◎沖縄デー

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽三世代ゲートボール大会（午前８時・多良間村ゲートボール場）

29日

(日) ◎昭和の日◎畳の日◎ゴールデンウイーク（－５月５日）