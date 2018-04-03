2018年4月3日(火) 18:45
平成30年4月のこよみ
平成30年4月（（卯月））
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(日)
|◎エイプリルフール◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日
◎不動産表示登記の日週間（－７日）◎絵本週間（－４月９日）
◎新聞閲読月間◎インテリア月間◎河川美化月間
◎未成年者飲酒防止強調月間◎身体障害者福祉強化運動月間
◎ロータリー雑誌月間
◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－３０日）
◎春の防犯運動（－５月３１日）
◎春季における都市緑化推進運動（－６月３０日）
■宮古島市
▽第４０回宮古島の海びらき（午前１０時・与那覇前浜ビーチ）
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２日
|◎国際子ども本の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽新年度初め辞令交付式（午前９時・多良間村役場２階会議室）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎シーサーの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
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４日
|◎沖縄県誕生の日◎交通反戦デー
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー大ホール）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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５日
|◎清明
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽新任教職員研修会（村内）
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６日
|◎新聞をヨム日◎春の新聞週間（－１２日）
◎春の全国交通安全運動（－１５日）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
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７日
|◎世界保健デー◎世界禁煙デー
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽みらい号巡回（午後３時３０分・徳洲会病院）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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８日
|◎花まつり
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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９日
|◎反核燃の日
■宮古島市
▽入学式（平良中・北中・久松中・鏡原中・西辺中・狩俣中・池間小中
・西城中・城辺中・砂川中・下地中・上野中・佐良浜中・伊良部中
・県立高校）
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽入学式（多良間中）
▽多良間小学校赴任式・始業式（午前９時・小学校体育館）
▽多良間幼稚園入園式（午後２時・多良間幼稚園）
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10日
|◎婦人の日◎女性週間（－１６日）
■宮古島市
▽入学式（平良第一小・北小・南小・東小・久松小・鏡原小・西辺小
・狩俣小・西城小・城辺小・砂川小・下地小・来間小・上野小・福嶺小
・佐良浜小・伊良部小・特別支援学校）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽入学式（多良間小）
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11日
|◎メートル法公布記念日
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー大ホール）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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12日
|◎世界宇宙飛行の日
■宮古島市
▽懐かしの叙情歌講座（午後３時・城辺公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
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13日
|◎水産デー◎ボーイスカウトの日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小／３時４５分・上野児童館）
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14日
|◎ポスト愛護週間（－２０日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・市働く女性の家）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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15日
|◎遺言の日◎みどりの月間（－５月１５日）
■宮古島市
▽輝く未来へ～パラリンピックに向けて～ＣＤ発売記念発表
（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
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16日
|◎全国海難防止強調運動（－５月５日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
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17日(火)
|◎土用◎恐竜の日
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽ふしゃぬ小学校（午後１時１５分・老人福祉センター）
▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）
▽教育委員会関係委員委嘱状交付式(午後４時３０分・コミュニティー施設)
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18日(水)
|◎発明の日◎よい歯の日
■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・女性若者活動促進施設）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時３０分・池間小中）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー大ホール）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）
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19日(木)
|◎地図の日
■宮古島市
▽懐かしの叙情歌講座（午後３時・城辺公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽栄養教室（午後１時・コミュニティー施設２階研修室）
▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）
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20日(金)
|◎穀雨◎県民交通事故０の日◎郵政記念日◎郵便週間
◎切手趣味週間（－２６日）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回
（午前１１時３０分・宮古病院／４時３０分・はなぞのこどもえん）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）
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21日(土)
|◎民放の日◎民放週間（－２７日）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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22日(日)
|◎さとうきびの日◎よい夫婦の日
■宮古島市
▽第３４回全日本トライアスロン宮古島大会（午前７時・宮古島市全域）
■多良間村
▽麦プー〓（〓はリに○）（午前８時３０分・各御嶽）
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23日
|◎世界本と著作権の日◎緑の募金強調週間（－２９日）
◎こどもの読書週間（－５月１２日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
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24日(火)
|◎日本ダービー記念日
■宮古島市
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区(午前１０時・社協城辺支所)
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野中）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）
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25日
|◎国連記念日
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
□伊良部地区▽みらい号巡回（午後１時２０分・伊良部小）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー大ホール）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）
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26日(木)
|◎グレープフルーツの日
■宮古島市
▽懐かしの叙情歌講座（午後３時・城辺公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・久松小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中(午前１０時・社協城辺支所)
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城中）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）
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27日(金)
|◎婦人警官記念日
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・東小）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
■多良間村
▽運動教室（午後７時・コミュニティー大ホール）
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28日
|◎サンフランシスコ平和条約発効記念日◎沖縄デー
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽三世代ゲートボール大会（午前８時・多良間村ゲートボール場）
|29日
(日)
|◎昭和の日◎畳の日◎ゴールデンウイーク（－５月５日）
|30日
(月)
|◎図書館記念日
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。