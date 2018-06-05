１日 (金) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎気象記念日

◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－４日）◎禁煙週間

◎建設産業構造改善推進週間（－６日）◎がけ崩れ防災週間

◎水道週間（－７日）◎育児休暇制度促進旬間◎電波利用保護旬間

◎けん銃取締り特別強化月間

◎全国暴力団総合対策特別強化月間（－１０日）

◎情報通信月間（－１５日）◎建築文化週間（－１９日）

◎まちづくり月間◎環境月間◎海洋環境保全推進月間◎リウマチ月間

◎男女雇用機会均等月間◎外国人労働者問題啓発月間

◎来日外国人犯罪対策および不法滞在・不法就労防止のための活動強化月間

◎暴走族追放強化月間◎二輪車交通事故防止強化月間

◎不正改造車排除運動◎全国設備管理強調月間◎全国安全週間準備期間

◎土砂災害防止月間◎砂利災害防止月間◎鉄道妨害防止月間

◎農薬危害防止運動月間◎国際演劇月間◎食育月間

◎平成３０年度沖縄県環境月間◎春季における都市緑化推進運動

◎不正大麻・けし撲滅運動（－３０日）

◎海外安全キャンペーン（－７月３１日）

■宮古島市

▽第３８回全宮古中学校夏季総合体育大会（－２日・各競技会場）

▽キッズウクレレ講座（午後４時・久松公民館）

▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

２日

(土) ■宮古島市

▽第１９回ビーチバレー宮古島大会２０１８

（－３日・正午受付・与那覇前浜ビーチ）

▽宮古高校ダンス部発表会礼舞ＲＡＶＥｖｏｌ３（午後４時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽着物でリメイク！（チュニック・ワンピース）講座

（午後７時・伊良部公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

３日

(日) ◎ちゅらさんの日◎測量の日

■宮古島市▽平成３０年度狂犬病予防集合注射（午前９時・下地庁舎前）

▽第５２回婦人演芸大会（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽メイド・イン・ワタシ！カラフル食器作り講座

（午前９時・てぃだが窯）

▽着物でリメイク！（チュニック・ワンピース）講座

（午後７時・伊良部公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

４日

(月) ◎虫歯予防デー◎歯の衛生週間（－１０日）

◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－７月４日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

▽無料人権相談（午後２時・多良間コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

5日

(火) ◎世界環境デー

■宮古島市

▽我が子をもっと可愛く！初心者向けの一眼レフ講座（午前１０時・久松公民館）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）

■多良間村

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

６日

(水) ◎芒種

■宮古島市

▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時５分・鏡原小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

７日

(木) ◎計量記念日

■宮古島市

▽痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ運動講座（午前１０時・伊良部公民館）

▽懐かしの叙情歌講座（午後２時・城辺公民館）

▽楽しく踊ろうフラダンス講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

■多良間村

▽奨学生審査委員会（午後２時・多良間村役場２階会議室）

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

８日

(金) ◎ただの日

■宮古島市

▽キッズウクレレ講座（午後４時・久松公民館）

▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

９日

(土) ◎ロックの日

■宮古島市

▽第１１回ツール・ド・宮古島２０１８サイクリング・ロードレース（－１０日・午前８時受付・宮古島市全域）

▽第１７回宮古地区管打楽器コンテスト「吹奏楽部門」（午前１０時開場・マティダ市民劇場）

▽３升つぼ焼き講座（午後２時・てぃだが窯）

▽着物でリメイク！（チュニック・ワンピース）講座（午後７時・伊良部公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

10日

(日) ◎商工会の日◎火薬類危害予防週間（－１６日）

■宮古島市

▽平成３０年度狂犬病予防集合注射（午前９時・前里添多目的センター／午前１１時・伊良部庁舎前〈役場〉）

▽浴衣の着付け＆髪飾りづくり講座（午前１０時・下地公民館）

▽３升つぼ焼き講座（午後２時・てぃだが窯）

▽着物でリメイク！（チュニック・ワンピース）講座（午後７時・伊良部公民館）

11日

(月) ◎入梅◎傘の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）





12日

(火) ◎恋人の日

■宮古島市

▽我が子をもっと可愛く！初心者向けの一眼レフ講座（午前１０時・久松公民館）

▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時３０分・池間小中）

■多良間村

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

▽運動教室（午後７時・中学校プール）

13日

(水) ◎ＦＭの日

■宮古島市

▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽ふるさと民俗学習館運営審議委員会議（午後１時３０分・多良間村役場２階会議室）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽文化財保護委員会（午後３時・多良間村役場２階会議室）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

14日

(木) ■宮古島市

▽懐かしの叙情歌講座（午後２時・城辺公民館）

▽無料人権相談（午後２時・下地庁舎１階会議室）

▽楽しく踊ろうフラダンス講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校／午後１時２０分・久松小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

▽定例委員会（午後７時・塾の視察）

15日

(金) ◎信用金庫の日

■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）

▽写真整理とフォトブック作り講座（午後３時・城辺公民館）

▽キッズウクレレ講座（午後４時・久松公民館）▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時５０分・東小〈仮〉／４時３０分・はなぞのこどもえん）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

16日

(土) ◎和菓子の日

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家ゆいみなぁ）

▽三船和子「子・父の触れ合い歌謡チャリティーショー」（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）

▽着物でリメイク！（チュニック・ワンピース）講座（午後７時・伊良部公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

17日

(日) ◎父の日◎ハーリー（海神祭）

■宮古島市

▽平成３０年度狂犬病予防集合注射（午前９時・上野庁舎前）

▽メイド・イン・ワタシ！カラフル食器作り講座（午前９時・てぃだが窯）

▽２０１８年度ピティナピアノコンペティション宮古地区（午前９時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）

18日

(月) ◎海外移住の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

19日

(火) ◎朗読の日◎国連協力週間（－２５日）

■宮古島市

▽我が子をもっと可愛く！初心者向けの一眼レフ講座（午前１０時・久松公民館）

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）

▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）

▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）

■多良間村

▽夏季巡回全国ラジオ体操打ち合わせ会議（午前１０時３０分・コミュニティー施設１階ホール）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

20日

(水) ◎県民交通事故０の日◎世界難民の日◎薬物乱用防止運動月間

◎沖縄県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（－７月１９日）

■宮古島市

▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）

▽無料人権相談（午後２時・上野庁舎１階会議室）▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

21日

(木)

◎夏至◎夏の健康を守る運動（－７月２０日）

■宮古島市

▽手作り豚まん講座（午後１時３０分・下崎公民館）

▽懐かしの叙情歌講座（午後２時・城辺公民館）▽楽しく踊ろうフラダンス講座（午後８時・下地公民館）

■多良間村

▽栄養教室（午後１時３０分・コミュニティー施設２階）

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

22日

(金) ◎ボウリングの日

■宮古島市

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）

▽写真整理とフォトブック作り講座（午後３時・城辺公民館）

▽キッズウクレレ講座（午後４時・久松公民館）

▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

▽運動教室（午後７時・コミュニティー施設）

23日

(土) ◎沖縄慰霊の日◎男女共同参画週間（－２９日）

■宮古島市

▽平成３０年度宮古島市戦没者追悼式および平和祈念式（午前１１時開場・マティダ市民劇場）

▽ＭＩＹＡＫＯ ＩＳＬＡＮＤ ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ２０１８（午前１１時開場・宮古島コースタルリゾートヒララトゥリバー地区ヘッドランド特設会場）

▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）

■多良間村

▽慰霊の日式典（正午・慰霊の塔）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

24日

(日) ◎ハンセン病を正しく理解する週間（－３０日）

■宮古島市

▽平成３０年度狂犬病予防集合注射（午前９時・城辺庁舎前）

▽予防接種（ＭＲ２期・午前９時／ＤＴ・午後１時・平良保健センター）

▽浴衣の着付け＆髪飾りづくり講座（午前１０時・下地公民館）

▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）

▽３升つぼ焼き講座（午後２時・てぃだが窯）

▽宮園ゆう子新曲発売記念コンサート（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）（午後７時３０分・下崎公民館）

25日

(月) ◎住宅デー

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

26日

(火) ◎露天風呂の日◎国連憲章調印記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）

▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）

▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽ふしゃぬふ学級（午後１時３０分・老人福祉センター）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

27日

(水) ◎日照権の日

■宮古島市

▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館）

▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

28日

(木) ◎貿易記念日

■宮古島市

▽ベビー用品（靴・よだれかけ・手帳入れ）講座（午前１０時・下崎公民館）

▽楽しく踊ろうフラダンス講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

29日

(金) ■宮古島市

▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）

▽写真整理とフォトブック作り講座（午後３時・城辺公民館）

▽キッズウクレレ講座（午後４時・久松公民館）

▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）