2018年6月5日(火) 20:24
平成30年6月のこよみ
平成30年6月(水無月)
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(金)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎気象記念日
◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－４日）◎禁煙週間
◎建設産業構造改善推進週間（－６日）◎がけ崩れ防災週間
◎水道週間（－７日）◎育児休暇制度促進旬間◎電波利用保護旬間
◎けん銃取締り特別強化月間
◎全国暴力団総合対策特別強化月間（－１０日）
◎情報通信月間（－１５日）◎建築文化週間（－１９日）
◎まちづくり月間◎環境月間◎海洋環境保全推進月間◎リウマチ月間
◎男女雇用機会均等月間◎外国人労働者問題啓発月間
◎来日外国人犯罪対策および不法滞在・不法就労防止のための活動強化月間
◎暴走族追放強化月間◎二輪車交通事故防止強化月間
◎不正改造車排除運動◎全国設備管理強調月間◎全国安全週間準備期間
◎土砂災害防止月間◎砂利災害防止月間◎鉄道妨害防止月間
◎農薬危害防止運動月間◎国際演劇月間◎食育月間
◎平成３０年度沖縄県環境月間◎春季における都市緑化推進運動
◎不正大麻・けし撲滅運動（－３０日）
◎海外安全キャンペーン（－７月３１日）
■宮古島市
▽第３８回全宮古中学校夏季総合体育大会（－２日・各競技会場）
▽キッズウクレレ講座（午後４時・久松公民館）
▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
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２日
|■宮古島市
▽第１９回ビーチバレー宮古島大会２０１８
（－３日・正午受付・与那覇前浜ビーチ）
▽宮古高校ダンス部発表会礼舞ＲＡＶＥｖｏｌ３（午後４時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽着物でリメイク！（チュニック・ワンピース）講座
（午後７時・伊良部公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎測量の日
■宮古島市▽平成３０年度狂犬病予防集合注射（午前９時・下地庁舎前）
▽第５２回婦人演芸大会（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽メイド・イン・ワタシ！カラフル食器作り講座
（午前９時・てぃだが窯）
▽着物でリメイク！（チュニック・ワンピース）講座
（午後７時・伊良部公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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４日
|◎虫歯予防デー◎歯の衛生週間（－１０日）
◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－７月４日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
▽無料人権相談（午後２時・多良間コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
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5日
|◎世界環境デー
■宮古島市
▽我が子をもっと可愛く！初心者向けの一眼レフ講座（午前１０時・久松公民館）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）
■多良間村
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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６日
|◎芒種
■宮古島市
▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時５分・鏡原小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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７日
|◎計量記念日
■宮古島市
▽痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ運動講座（午前１０時・伊良部公民館）
▽懐かしの叙情歌講座（午後２時・城辺公民館）
▽楽しく踊ろうフラダンス講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
■多良間村
▽奨学生審査委員会（午後２時・多良間村役場２階会議室）
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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８日
|◎ただの日
■宮古島市
▽キッズウクレレ講座（午後４時・久松公民館）
▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
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９日
|◎ロックの日
■宮古島市
▽第１１回ツール・ド・宮古島２０１８サイクリング・ロードレース（－１０日・午前８時受付・宮古島市全域）
▽第１７回宮古地区管打楽器コンテスト「吹奏楽部門」（午前１０時開場・マティダ市民劇場）
▽３升つぼ焼き講座（午後２時・てぃだが窯）
▽着物でリメイク！（チュニック・ワンピース）講座（午後７時・伊良部公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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10日
|◎商工会の日◎火薬類危害予防週間（－１６日）
■宮古島市
▽平成３０年度狂犬病予防集合注射（午前９時・前里添多目的センター／午前１１時・伊良部庁舎前〈役場〉）
▽浴衣の着付け＆髪飾りづくり講座（午前１０時・下地公民館）
▽３升つぼ焼き講座（午後２時・てぃだが窯）
▽着物でリメイク！（チュニック・ワンピース）講座（午後７時・伊良部公民館）
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11日
|◎入梅◎傘の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
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12日
|◎恋人の日
■宮古島市
▽我が子をもっと可愛く！初心者向けの一眼レフ講座（午前１０時・久松公民館）
▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時３０分・池間小中）
■多良間村
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
▽運動教室（午後７時・中学校プール）
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13日
|◎ＦＭの日
■宮古島市
▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽ふるさと民俗学習館運営審議委員会議（午後１時３０分・多良間村役場２階会議室）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽文化財保護委員会（午後３時・多良間村役場２階会議室）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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14日
|■宮古島市
▽懐かしの叙情歌講座（午後２時・城辺公民館）
▽無料人権相談（午後２時・下地庁舎１階会議室）
▽楽しく踊ろうフラダンス講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校／午後１時２０分・久松小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
▽定例委員会（午後７時・塾の視察）
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15日
|◎信用金庫の日
■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）
▽写真整理とフォトブック作り講座（午後３時・城辺公民館）
▽キッズウクレレ講座（午後４時・久松公民館）▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時５０分・東小〈仮〉／４時３０分・はなぞのこどもえん）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
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16日
|◎和菓子の日
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家ゆいみなぁ）
▽三船和子「子・父の触れ合い歌謡チャリティーショー」（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）
▽着物でリメイク！（チュニック・ワンピース）講座（午後７時・伊良部公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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17日
|◎父の日◎ハーリー（海神祭）
■宮古島市
▽平成３０年度狂犬病予防集合注射（午前９時・上野庁舎前）
▽メイド・イン・ワタシ！カラフル食器作り講座（午前９時・てぃだが窯）
▽２０１８年度ピティナピアノコンペティション宮古地区（午前９時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）
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18日
|◎海外移住の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
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19日
|◎朗読の日◎国連協力週間（－２５日）
■宮古島市
▽我が子をもっと可愛く！初心者向けの一眼レフ講座（午前１０時・久松公民館）
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）
▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）
▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）
■多良間村
▽夏季巡回全国ラジオ体操打ち合わせ会議（午前１０時３０分・コミュニティー施設１階ホール）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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20日
|◎県民交通事故０の日◎世界難民の日◎薬物乱用防止運動月間
◎沖縄県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（－７月１９日）
■宮古島市
▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）
▽無料人権相談（午後２時・上野庁舎１階会議室）▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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21日
|◎夏至◎夏の健康を守る運動（－７月２０日）
■宮古島市
▽手作り豚まん講座（午後１時３０分・下崎公民館）
▽懐かしの叙情歌講座（午後２時・城辺公民館）▽楽しく踊ろうフラダンス講座（午後８時・下地公民館）
■多良間村
▽栄養教室（午後１時３０分・コミュニティー施設２階）
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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22日
|◎ボウリングの日
■宮古島市
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）
▽写真整理とフォトブック作り講座（午後３時・城辺公民館）
▽キッズウクレレ講座（午後４時・久松公民館）
▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
▽運動教室（午後７時・コミュニティー施設）
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23日
|◎沖縄慰霊の日◎男女共同参画週間（－２９日）
■宮古島市
▽平成３０年度宮古島市戦没者追悼式および平和祈念式（午前１１時開場・マティダ市民劇場）
▽ＭＩＹＡＫＯ ＩＳＬＡＮＤ ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ２０１８（午前１１時開場・宮古島コースタルリゾートヒララトゥリバー地区ヘッドランド特設会場）
▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）
■多良間村
▽慰霊の日式典（正午・慰霊の塔）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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24日
|◎ハンセン病を正しく理解する週間（－３０日）
■宮古島市
▽平成３０年度狂犬病予防集合注射（午前９時・城辺庁舎前）
▽予防接種（ＭＲ２期・午前９時／ＤＴ・午後１時・平良保健センター）
▽浴衣の着付け＆髪飾りづくり講座（午前１０時・下地公民館）
▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）
▽３升つぼ焼き講座（午後２時・てぃだが窯）
▽宮園ゆう子新曲発売記念コンサート（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）（午後７時３０分・下崎公民館）
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25日
|◎住宅デー
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
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26日
|◎露天風呂の日◎国連憲章調印記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）
▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）
▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽ふしゃぬふ学級（午後１時３０分・老人福祉センター）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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27日
|◎日照権の日
■宮古島市
▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館）
▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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28日
|◎貿易記念日
■宮古島市
▽ベビー用品（靴・よだれかけ・手帳入れ）講座（午前１０時・下崎公民館）
▽楽しく踊ろうフラダンス講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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29日
|■宮古島市
▽〝使える体幹〟＆ストレッチ講座（初級編）（午後２時・市中央公民館大ホール）
▽写真整理とフォトブック作り講座（午後３時・城辺公民館）
▽キッズウクレレ講座（午後４時・久松公民館）
▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
|30日
(土)
|◎夏越しの祓（はら）い
■宮古島市
▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）
▽第２５回鳴りとぅゆんみゃーく方言大会（午後６時開場・マティダ市民劇場）
▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）（午後７時３０分・下崎公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。