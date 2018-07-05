１日

(日) ◎国民安全の日◎飲酒運転の根絶運動の日

◎交通安全県民の日◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－４日）

◎全国安全週間◎国家公務員安全週間◎全国鉱山保安週間

◎郵便番号週間（－７日）◎薬物乱用防止運動月間

◎沖縄県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（－１９日）

◎夏の健康を守る運動（－２０日）◎社会を明るくする運動全国強調月間

◎青少年の非行問題に取り組む全国強調月間

◎心とからだの健康づくり推進月間◎河川愛護月間◎海岸愛護月間

◎全国海難防止強調運動◎採石災害防止月間◎夏の省エネキャンペーン

◎「共に語ろう外交」月間◎労働者派遣事業適正運営推進月間

◎船員保険失業保険金不正受給防止啓発強化月間◎夏期食品一斉取締り月間

◎沖縄県産品推奨月間◎平成３０年度沖縄県「愛の血液助け合い運動」

◎海外安全キャンペーン（－３１日）

■宮古島市

▽「浴衣の着付け＆髪飾りづくり講座」（午前１０時・下地公民館）

▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）

▽身体・呼吸・瞑想・ヨガ講座（午後３時・市中央公民館大ホール）

▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）

（午後７時３０分・下崎公民館）

２日

(月) ◎半夏生◎たわしの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

３日

(火) ◎ちゅらさんの日◎波の日◎ソフトクリームの日

■宮古島市

▽我が子をもっと可愛く！初心者向け一眼レフ講座（午前１０時・久松公民館）

▽自分で着てみよう浴衣講座（午後２時・市中央公民館和室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）

▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）

□平良地区▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼稚園）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

４日

(水) ◎梨の日

■宮古島市

▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）

▽眠る帯の活用術講座（午後７時・西原公民館）

▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・伊良部小）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

５日

(木) ◎ビキニスタイルの日

■宮古島市

▽ぷからっさ体操講座（午前１０時・西原公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時３０分・西辺中）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

６日

(金) ◎公認会計士の日

■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

▽写真で綴る思い出ＢＯＯＫ作り講座（午後３時・城辺公民館）

▽「青少年の深夜はいかい防止」「未成年者飲酒防止」県民一斉行動宮古島市大会（午後４時開場・マティダ市民劇場）

▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

▽「古文書の島たらま」説明会（午後７時・コミュニティー施設）



７日

(土) ◎小暑◎七夕

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽第３４回チャリティーショー青少年に母の愛を（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）

▽盆栽講座（午後２時・市中央公民館図書室）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）

（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

８日

(日) ◎質屋の日

■宮古島市

▽第２２回合唱祭（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽身体・呼吸・瞑想・ヨガ講座（午後３時・市中央公民館大ホール）

▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）（午後７時３０分・下崎公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

９日

(月) ◎ジェットコースターの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

10日

(火) ◎国土建設記念日◎国土建設週間（－１６日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽自分で着てみよう浴衣講座（午後２時・市中央公民館和室）

▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）

▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

11日

(水) ◎世界人口デー◎平成３０年夏の交通安全県民運動（－２０日）

■宮古島市

▽ハーバリウム講座（午後２時・城辺公民館）

▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）

▽眠る帯の活用術講座（午後７時・西原公民館）

▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・福嶺小）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

12日

(木) ■宮古島市

▽ぷからっさ体操講座（午前１０時・西原公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時５分・鏡原小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

13日

(金) ◎日本標準時制定記念日◎生命尊重の日

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽写真で綴る思い出ＢＯＯＫ作り講座（午後３時・城辺公民館）

▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・南小）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

14日

(土) ◎検疫記念日◎港の衛生週間（－２０日）

■宮古島市

▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

15日

(日) ◎マンゴーの日

■宮古島市

▽男塾武一Ｄｏｏ１０周年記念公演

（昼午後１時開場／夜午後４時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽身体・呼吸・瞑想・ヨガ講座（午後３時・市中央公民館大ホール）

▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）（午後７時３０分・下崎公民館）

16日

(月) ◎海の日◎全国海難防止強調運動

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

17日(火) ■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

18日(水) ■宮古島市

▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽タケアラ学校講座（午後１時３０分・下地公民館）

▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）

▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）

▽眠る帯の活用術講座（午後７時・西原公民館）

▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後０時２０分・くこりもや／午後１時２０分・池間小中）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

19日(木) ■宮古島市

▽ぷからっさ体操講座（午前１０時・西原公民館）

▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後３時・東小）

■多良間村

▽県立図書館空飛ぶ図書館（午後２時・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

▽釣り講座（午後５時・コミュニティー施設）

20日(金) ◎海の記念日◎県民交通事故０の日◎海の旬間（－３０日）

■宮古島市

▽小中高校１学期終業式▽宮古島夏まつり２０１８（－２２日）

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回

（午前１１時３０分・宮古病院／午後４時３０分・はなぞのこどもえん）

■多良間村

▽県立図書館空飛ぶ図書館（午後２時・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）

21日(土)

◎勤労青少年の日◎日本三景の日◎森と湖に親しむ旬間（－３１日）

◎「自然に親しむ運動」月間◎雑誌愛読月間（－８月２０日）

■宮古島市

▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家ゆいみなぁ）

▽盆栽講座（午後２時・市中央公民館図書室）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後３時・下地公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

22日(日) ◎ナッツの日

■宮古島市

▽宮古島市長杯２０１８サマー囲碁まつり（午前１０時・こすみ囲碁教室）

▽身体・呼吸・瞑想・ヨガ講座（午後３時・市中央公民館大ホール）

▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）

（午後７時３０分・下崎公民館）

23日

(月) ◎大暑◎ふみの日◎ドッグ・デイズ（－８月２３日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

24日(火) ■宮古島市

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午後２時・城辺公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

■多良間村

▽水泳教室（午前９時３０分／午後２時・多良間中学校屋内プール）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

25日

(水) ◎かき氷の日

■宮古島市

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午後２時・城辺公民館）

▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）

▽眠る帯の活用術講座（午後７時・西原公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽夏季巡回全国ラジオ体操（午前６時・多良間小学校運動場）

▽水泳教室（午前９時３０分／午後２時・多良間中学校屋内プール）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

26日(木) ■宮古島市

▽ぷからっさ体操講座（午前１０時・西原公民館）

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午後２時・城辺公民館）

▽夏休みこども書道講座（午後２時・久松公民館）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽水泳教室（午前９時３０分／午後２時・多良間中学校屋内プール）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

27日(金) ◎スイカの日

■宮古島市

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午後２時・城辺公民館）

▽写真で綴る思い出ＢＯＯＫ作り講座（午後３時・城辺公民館）

▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）

■多良間村

▽水泳教室（午前９時３０分／午後２時・多良間中学校屋内プール）

28日

(土) ◎水路記念日

■宮古島

▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）

▽夏休み親子陶芸講座（午前１０時・下地公民館）

▽夏休み子ども書道教室（午後２時・城辺公民館）

▽身体・呼吸・瞑想・ヨガ講座（午後３時・市中央公民館大ホール）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）

（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽キックベースボール大会（多良間小学校体育館）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

29日

(日) ◎アマチュア無線の日

■宮古島市

▽夏休み親子シーサー教室（午前１０時・伊良部公民館会議室）

▽夏休み親子陶芸講座（午前１０時・下地公民館）

▽ビーズアクセサリ講座（午後２時・下崎公民館）

▽ウムヤス・ウムッシ芸能祭（午後２時３０分開場・マティダ市民劇場）



30日

(月) ◎プロレス記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）