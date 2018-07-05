2018年7月5日(木) 14:51
平成30年7月のこよみ
平成30年7月（文月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(日)
|◎国民安全の日◎飲酒運転の根絶運動の日
◎交通安全県民の日◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－４日）
◎全国安全週間◎国家公務員安全週間◎全国鉱山保安週間
◎郵便番号週間（－７日）◎薬物乱用防止運動月間
◎沖縄県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（－１９日）
◎夏の健康を守る運動（－２０日）◎社会を明るくする運動全国強調月間
◎青少年の非行問題に取り組む全国強調月間
◎心とからだの健康づくり推進月間◎河川愛護月間◎海岸愛護月間
◎全国海難防止強調運動◎採石災害防止月間◎夏の省エネキャンペーン
◎「共に語ろう外交」月間◎労働者派遣事業適正運営推進月間
◎船員保険失業保険金不正受給防止啓発強化月間◎夏期食品一斉取締り月間
◎沖縄県産品推奨月間◎平成３０年度沖縄県「愛の血液助け合い運動」
◎海外安全キャンペーン（－３１日）
■宮古島市
▽「浴衣の着付け＆髪飾りづくり講座」（午前１０時・下地公民館）
▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）
▽身体・呼吸・瞑想・ヨガ講座（午後３時・市中央公民館大ホール）
▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）
（午後７時３０分・下崎公民館）
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２日
|◎半夏生◎たわしの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎波の日◎ソフトクリームの日
■宮古島市
▽我が子をもっと可愛く！初心者向け一眼レフ講座（午前１０時・久松公民館）
▽自分で着てみよう浴衣講座（午後２時・市中央公民館和室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）
▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）
□平良地区▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼稚園）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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４日
|◎梨の日
■宮古島市
▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）
▽眠る帯の活用術講座（午後７時・西原公民館）
▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・伊良部小）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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５日
|◎ビキニスタイルの日
■宮古島市
▽ぷからっさ体操講座（午前１０時・西原公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時３０分・西辺中）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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６日
|◎公認会計士の日
■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
▽写真で綴る思い出ＢＯＯＫ作り講座（午後３時・城辺公民館）
▽「青少年の深夜はいかい防止」「未成年者飲酒防止」県民一斉行動宮古島市大会（午後４時開場・マティダ市民劇場）
▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
▽「古文書の島たらま」説明会（午後７時・コミュニティー施設）
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７日
|◎小暑◎七夕
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽第３４回チャリティーショー青少年に母の愛を（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽エコクラフト（大きなかごバッグ）講座（午後２時・下地公民館）
▽盆栽講座（午後２時・市中央公民館図書室）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）
（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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８日
|◎質屋の日
■宮古島市
▽第２２回合唱祭（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽身体・呼吸・瞑想・ヨガ講座（午後３時・市中央公民館大ホール）
▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）（午後７時３０分・下崎公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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９日
|◎ジェットコースターの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
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10日
|◎国土建設記念日◎国土建設週間（－１６日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽自分で着てみよう浴衣講座（午後２時・市中央公民館和室）
▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）
▽三線（初級）講座（午後７時３０分・下地公民館）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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11日
|◎世界人口デー◎平成３０年夏の交通安全県民運動（－２０日）
■宮古島市
▽ハーバリウム講座（午後２時・城辺公民館）
▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）
▽眠る帯の活用術講座（午後７時・西原公民館）
▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・福嶺小）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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12日
|■宮古島市
▽ぷからっさ体操講座（午前１０時・西原公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時５分・鏡原小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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13日
|◎日本標準時制定記念日◎生命尊重の日
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽写真で綴る思い出ＢＯＯＫ作り講座（午後３時・城辺公民館）
▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・南小）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
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14日
|◎検疫記念日◎港の衛生週間（－２０日）
■宮古島市
▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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15日
|◎マンゴーの日
■宮古島市
▽男塾武一Ｄｏｏ１０周年記念公演
（昼午後１時開場／夜午後４時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽身体・呼吸・瞑想・ヨガ講座（午後３時・市中央公民館大ホール）
▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）（午後７時３０分・下崎公民館）
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16日
|◎海の日◎全国海難防止強調運動
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
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17日(火)
|■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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18日(水)
|■宮古島市
▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽タケアラ学校講座（午後１時３０分・下地公民館）
▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）
▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）
▽眠る帯の活用術講座（午後７時・西原公民館）
▽有酸素運動講座（午後７時３０分・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後０時２０分・くこりもや／午後１時２０分・池間小中）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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19日(木)
|■宮古島市
▽ぷからっさ体操講座（午前１０時・西原公民館）
▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後３時・東小）
■多良間村
▽県立図書館空飛ぶ図書館（午後２時・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
▽釣り講座（午後５時・コミュニティー施設）
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20日(金)
|◎海の記念日◎県民交通事故０の日◎海の旬間（－３０日）
■宮古島市
▽小中高校１学期終業式▽宮古島夏まつり２０１８（－２２日）
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回
（午前１１時３０分・宮古病院／午後４時３０分・はなぞのこどもえん）
■多良間村
▽県立図書館空飛ぶ図書館（午後２時・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館１階／小２・ワクワクランド）
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21日(土)
|◎勤労青少年の日◎日本三景の日◎森と湖に親しむ旬間（－３１日）
◎「自然に親しむ運動」月間◎雑誌愛読月間（－８月２０日）
■宮古島市
▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家ゆいみなぁ）
▽盆栽講座（午後２時・市中央公民館図書室）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後３時・下地公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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22日(日)
|◎ナッツの日
■宮古島市
▽宮古島市長杯２０１８サマー囲碁まつり（午前１０時・こすみ囲碁教室）
▽身体・呼吸・瞑想・ヨガ講座（午後３時・市中央公民館大ホール）
▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）
（午後７時３０分・下崎公民館）
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23日
|◎大暑◎ふみの日◎ドッグ・デイズ（－８月２３日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
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24日(火)
|■宮古島市
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午後２時・城辺公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
■多良間村
▽水泳教室（午前９時３０分／午後２時・多良間中学校屋内プール）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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25日
|◎かき氷の日
■宮古島市
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午後２時・城辺公民館）
▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）
▽眠る帯の活用術講座（午後７時・西原公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽夏季巡回全国ラジオ体操（午前６時・多良間小学校運動場）
▽水泳教室（午前９時３０分／午後２時・多良間中学校屋内プール）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
|
26日(木)
|■宮古島市
▽ぷからっさ体操講座（午前１０時・西原公民館）
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午後２時・城辺公民館）
▽夏休みこども書道講座（午後２時・久松公民館）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽水泳教室（午前９時３０分／午後２時・多良間中学校屋内プール）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
|
27日(金)
|◎スイカの日
■宮古島市
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午後２時・城辺公民館）
▽写真で綴る思い出ＢＯＯＫ作り講座（午後３時・城辺公民館）
▽新舞踊講座（午後７時・伊良部公民館大ホール）
■多良間村
▽水泳教室（午前９時３０分／午後２時・多良間中学校屋内プール）
|
28日
|◎水路記念日
■宮古島
▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）
▽夏休み親子陶芸講座（午前１０時・下地公民館）
▽夏休み子ども書道教室（午後２時・城辺公民館）
▽身体・呼吸・瞑想・ヨガ講座（午後３時・市中央公民館大ホール）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
▽着物リメイク講座（チュニック・はおり物）
（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽キックベースボール大会（多良間小学校体育館）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
|29日
(日)
|◎アマチュア無線の日
■宮古島市
▽夏休み親子シーサー教室（午前１０時・伊良部公民館会議室）
▽夏休み親子陶芸講座（午前１０時・下地公民館）
▽ビーズアクセサリ講座（午後２時・下崎公民館）
▽ウムヤス・ウムッシ芸能祭（午後２時３０分開場・マティダ市民劇場）
|30日
(月)
|◎プロレス記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
|31日
(火)
|◎パラグライダー記念日
■宮古島市
▽夏休み絵画教室（午後１時・伊良部公民館会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。