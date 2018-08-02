１日 (水) ◎観光の日◎水の日◎世界母乳の日◎飲酒運転の根絶運動の日

◎交通安全県民の日◎水の週間◎スターウイーク～星空に親しむ週間～

◎世界母乳育児週間◎機械週間◎（－７日）◎「自然に親しむ運動」月間

◎雑誌愛読月間（－２０日）◎ドッグ・デイズ（－２３日）

◎道路ふれあい月間◎電気使用安全月間◎食品衛生月間

◎北方領土返還要求運動強調月間◎地球市民月間

◎パイン消費拡大月間（－３１日）

■宮古島市

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）

▽夏休みこども絵画教室（午後１時・伊良部公民館会議室）

▽琉球舞踊講座（午後１時３０分・下崎公民館）

▽眠る帯の活用術講座（午後７時・西原公民館）

▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽絵画教室開校式

（午前１０時３０分〈午前〉／午後１時〈午後〉・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

２日

(木) ◎ハーブの日

■宮古島市

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）

▽ぷからっさ体操講座（午前１０時・西原公民館）

▽夏休みこども絵画教室（午後１時・伊良部公民館会議室）

▽夏休みこども書道講座（午後２時・久松公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽絵画教室

（午前９時３０分〈午前〉／午後１時３０分〈午後〉・コミュニティー施設）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

３日

(金) ◎ちゅらさんの日◎蜂蜜の日

■宮古島市

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）

▽親子で作る太陽染め体験講座（午前１０時・久松公民館）

▽夏休みこども絵画教室（午後１時・伊良部公民館会議室）

▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽絵画教室

（午前９時３０分〈午前〉／午後１時３０分〈午後〉・コミュニティー施設）

▽ふれあいサービス（午後１時３０分・保健師住宅）

４日

(土) ◎箸の日

■宮古島市

▽城辺公民館「はじめてのスケートボード講座」

（午前９時・カママ嶺公園内宮古島スケートパーク）

▽上野公民館「夏休み親子陶芸講座」（午前１０時・太陽が窯）

▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）

▽親子で作る太陽染め体験講座（午前１０時・久松公民館）

▽夏休み親子シーサー教室（午前１０時・伊良部公民館会議室）

▽夏休みこども絵画教室（午後１時・伊良部公民館会議室）

▽夏休みこども絵画講座（午後１時３０分・下地公民館）

▽オリオンビアフェスト２０１８ｉｎ宮古

（午後３時３０分・パイナガマ海空すこやか公園）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

□平良地区▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）

▽納涼おはなし会（午後７時・平良図書館）

■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

▽絵画教室閉校式

（午前９時３０分〈午前〉／午後１時３０分〈午後〉／午後４時〈閉校式〉・コミュニティー施設）

5日

(日) ◎タクシーの日

■宮古島市

▽上野公民館「夏休み親子陶芸講座」（午前１０時・太陽が窯）

▽第１３回宮古島市老人クラブ連合会平良支部老人クラブ大会

（正午開場・マティダ市民劇場）

▽夏休み親子でアイシングクッキー作り講座

（午後１時・伊良部公民館実習室）

▽夏休みこども絵画講座（午後１時３０分・下地公民館）

▽ビーズアクセサリ講座（午後２時・下崎公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

６日

(月) ◎広島平和記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

７日

(火) ◎立秋◎鼻の日

■宮古島市

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

８日

(水) ◎パパイアの日◎白桃の日（－１０日）

■宮古島市

▽ジェルキャンドル講座（午前９時３０分・下地公民館）

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）

▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽琉球舞踊講座（午後１時３０分・下崎公民館）

▽さかあがりできるかも！？こども鉄棒講座（午後２時・下地公民館）

▽キャンドル作り講座（午後２時・久松公民館）

▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

９日

(木) ◎長崎原爆の日

■宮古島市

▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）

▽さかあがりできるかも！？こども鉄棒講座（午後２時・下地公民館）

▽夏休みこども書道展講座（午後２時・久松公民館）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

10日

(金) ◎道の日◎健康ハートの日◎健康ハート週間（－１６日）

■宮古島市

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

▽ジェルキャンドル講座（午後１時３０分・下地公民館）

▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽産婦人科巡回診療（午後１時・多良間診療所）

▽ふれあいサービス（午後１時３０分・保健師住宅）

▽運動教室（午後７時・多良間中学校プール）

11日

(土) ◎山の日

■宮古島市

▽第３７回全宮古書道展

（－１２日・午前９時３０分・市中央公民館大ホール）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

12日

(日) ■宮古島市

▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）

▽夏休み親子でチャレンジパン作り講座（午後１時・伊良部公民館実習室）

▽ビーズアクセサリ講座（午後２時・下崎公民館）

13日

(月) ◎左利きの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽ふしゃぬふ学級（午後１時３０分・老人福祉センター）

14日

(火日) ◎特許の日

■宮古島市

▽めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（午前９時・下地公民館）

▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽定期予防接種（子ども）（午後３時・多良間診療所）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

15日

(水) ◎終戦記念日

■宮古島市

▽めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（午前９時・下地公民館）

▽琉球舞踊講座（午後１時３０分・下崎公民館）

▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）

▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後０時２０分・くこりもや）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽文化財巡り（午前９時３０分〈午前の部〉／午後１時３０分〈午後の部〉・村内）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

16日

(木) ◎女子大生の日

■宮古島市

▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）

▽夏休みこども書道講座（午後２時・久松公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

17日

(金) ◎パイナップルの日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院）

■多良間村▽ふれあいサービス（午後１時３０分・保健師住宅）

18日

(土) ■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）

▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家ゆいみなぁ）

▽レース針で編むビーズアクセサリー講座（午後２時・市中央公民館講座室）

▽ミャークファンタジー「眠りの島」（午後５時開場・マティダ市民劇場）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／午後３時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後４時・下地公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

19日

(日) ◎バイクの日

■宮古島市

▽第３１回親子ふれあい手づくり広場（メイクマン宮古店）

▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）

▽夏休み親子で焼き菓子作り講座（午後１時・伊良部公民館実習室）

▽ミャークファンタジー「眠りの島」（午後２時開場・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽家畜セリ市（午後５時・ＪＡたらま家畜セリ場）

20日

(月) ◎県民交通事故０の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

21日

(火)

◎献血記念日

■宮古島市

▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

22日

(水) ◎チンチン電車の日

■宮古島市

▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽キャンドル作り講座（午後２時・久松公民館）

▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

23日

(木) ◎旧盆（迎え日）◎処暑

■宮古島市

▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

24日

(金) ■宮古島市

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時３０分・保健師住宅）

25日

(土) ◎旧盆（送り日）◎道路防災週間◎宿題チェックウイーク（－３１日）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

26日

(日) ■宮古島市

▽第３７回全宮古書道展表彰式

（午前９時３０分受付・平良港ターミナルビル２階ホール）

▽キルトで斜めがけポシェット講座（午後２時・市中央公民館図書室）

▽木目込み手まり講座（午後７時・西原公民館）

▽グラツィア・サマーコンサート（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）

27日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

28日

(火) ◎バイオリンの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽無料人権相談（午後２時・城辺庁舎２階会議室）

▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）

▽木目込み手まり講座（午後７時・西原公民館）

▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽定期予防接種（子ども）（午後３時・多良間診療所）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

29日

(水) ◎焼き肉の日◎文化財保護法施行記念日

■宮古島市

▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽運動教室

（午後７時・コミュニティー施設）▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

30日

(木) ◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－９月５日）

■宮古島市

▽夏休みこども書道講座（午後２時・久松公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）