2018年8月2日(木) 23:14
平成30年8月のこよみ
平成30年8月（葉月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(水)
|◎観光の日◎水の日◎世界母乳の日◎飲酒運転の根絶運動の日
◎交通安全県民の日◎水の週間◎スターウイーク～星空に親しむ週間～
◎世界母乳育児週間◎機械週間◎（－７日）◎「自然に親しむ運動」月間
◎雑誌愛読月間（－２０日）◎ドッグ・デイズ（－２３日）
◎道路ふれあい月間◎電気使用安全月間◎食品衛生月間
◎北方領土返還要求運動強調月間◎地球市民月間
◎パイン消費拡大月間（－３１日）
■宮古島市
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）
▽夏休みこども絵画教室（午後１時・伊良部公民館会議室）
▽琉球舞踊講座（午後１時３０分・下崎公民館）
▽眠る帯の活用術講座（午後７時・西原公民館）
▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽絵画教室開校式
（午前１０時３０分〈午前〉／午後１時〈午後〉・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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２日
|◎ハーブの日
■宮古島市
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）
▽ぷからっさ体操講座（午前１０時・西原公民館）
▽夏休みこども絵画教室（午後１時・伊良部公民館会議室）
▽夏休みこども書道講座（午後２時・久松公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽絵画教室
（午前９時３０分〈午前〉／午後１時３０分〈午後〉・コミュニティー施設）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎蜂蜜の日
■宮古島市
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）
▽親子で作る太陽染め体験講座（午前１０時・久松公民館）
▽夏休みこども絵画教室（午後１時・伊良部公民館会議室）
▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽絵画教室
（午前９時３０分〈午前〉／午後１時３０分〈午後〉・コミュニティー施設）
▽ふれあいサービス（午後１時３０分・保健師住宅）
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４日
|◎箸の日
■宮古島市
▽城辺公民館「はじめてのスケートボード講座」
（午前９時・カママ嶺公園内宮古島スケートパーク）
▽上野公民館「夏休み親子陶芸講座」（午前１０時・太陽が窯）
▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）
▽親子で作る太陽染め体験講座（午前１０時・久松公民館）
▽夏休み親子シーサー教室（午前１０時・伊良部公民館会議室）
▽夏休みこども絵画教室（午後１時・伊良部公民館会議室）
▽夏休みこども絵画講座（午後１時３０分・下地公民館）
▽オリオンビアフェスト２０１８ｉｎ宮古
（午後３時３０分・パイナガマ海空すこやか公園）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
□平良地区▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）
▽納涼おはなし会（午後７時・平良図書館）
■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
▽絵画教室閉校式
（午前９時３０分〈午前〉／午後１時３０分〈午後〉／午後４時〈閉校式〉・コミュニティー施設）
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5日
|◎タクシーの日
■宮古島市
▽上野公民館「夏休み親子陶芸講座」（午前１０時・太陽が窯）
▽第１３回宮古島市老人クラブ連合会平良支部老人クラブ大会
（正午開場・マティダ市民劇場）
▽夏休み親子でアイシングクッキー作り講座
（午後１時・伊良部公民館実習室）
▽夏休みこども絵画講座（午後１時３０分・下地公民館）
▽ビーズアクセサリ講座（午後２時・下崎公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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６日
|◎広島平和記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
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７日
|◎立秋◎鼻の日
■宮古島市
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽キックボクササイズ講座（午後７時・久松公民館）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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８日
|◎パパイアの日◎白桃の日（－１０日）
■宮古島市
▽ジェルキャンドル講座（午前９時３０分・下地公民館）
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）
▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽琉球舞踊講座（午後１時３０分・下崎公民館）
▽さかあがりできるかも！？こども鉄棒講座（午後２時・下地公民館）
▽キャンドル作り講座（午後２時・久松公民館）
▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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９日
|◎長崎原爆の日
■宮古島市
▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）
▽さかあがりできるかも！？こども鉄棒講座（午後２時・下地公民館）
▽夏休みこども書道展講座（午後２時・久松公民館）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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10日
|◎道の日◎健康ハートの日◎健康ハート週間（－１６日）
■宮古島市
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
▽ジェルキャンドル講座（午後１時３０分・下地公民館）
▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽産婦人科巡回診療（午後１時・多良間診療所）
▽ふれあいサービス（午後１時３０分・保健師住宅）
▽運動教室（午後７時・多良間中学校プール）
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11日
|◎山の日
■宮古島市
▽第３７回全宮古書道展
（－１２日・午前９時３０分・市中央公民館大ホール）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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12日
|■宮古島市
▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）
▽夏休み親子でチャレンジパン作り講座（午後１時・伊良部公民館実習室）
▽ビーズアクセサリ講座（午後２時・下崎公民館）
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13日
|◎左利きの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽ふしゃぬふ学級（午後１時３０分・老人福祉センター）
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14日
|◎特許の日
■宮古島市
▽めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（午前９時・下地公民館）
▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽定期予防接種（子ども）（午後３時・多良間診療所）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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15日
|◎終戦記念日
■宮古島市
▽めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（午前９時・下地公民館）
▽琉球舞踊講座（午後１時３０分・下崎公民館）
▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）
▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後０時２０分・くこりもや）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽文化財巡り（午前９時３０分〈午前の部〉／午後１時３０分〈午後の部〉・村内）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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16日
|◎女子大生の日
■宮古島市
▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）
▽夏休みこども書道講座（午後２時・久松公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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17日
|◎パイナップルの日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院）
■多良間村▽ふれあいサービス（午後１時３０分・保健師住宅）
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18日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）
▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家ゆいみなぁ）
▽レース針で編むビーズアクセサリー講座（午後２時・市中央公民館講座室）
▽ミャークファンタジー「眠りの島」（午後５時開場・マティダ市民劇場）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／午後３時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後４時・下地公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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19日
|◎バイクの日
■宮古島市
▽第３１回親子ふれあい手づくり広場（メイクマン宮古店）
▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）
▽夏休み親子で焼き菓子作り講座（午後１時・伊良部公民館実習室）
▽ミャークファンタジー「眠りの島」（午後２時開場・マティダ市民劇場）
■多良間村
▽家畜セリ市（午後５時・ＪＡたらま家畜セリ場）
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20日
|◎県民交通事故０の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
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21日
|◎献血記念日
■宮古島市
▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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22日
|◎チンチン電車の日
■宮古島市
▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽キャンドル作り講座（午後２時・久松公民館）
▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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23日
|◎旧盆（迎え日）◎処暑
■宮古島市
▽子ども将棋講座（中級編）（午前９時３０分・市中央公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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24日
|■宮古島市
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時３０分・保健師住宅）
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25日
|◎旧盆（送り日）◎道路防災週間◎宿題チェックウイーク（－３１日）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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26日
|■宮古島市
▽第３７回全宮古書道展表彰式
（午前９時３０分受付・平良港ターミナルビル２階ホール）
▽キルトで斜めがけポシェット講座（午後２時・市中央公民館図書室）
▽木目込み手まり講座（午後７時・西原公民館）
▽グラツィア・サマーコンサート（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）
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27日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
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28日
|◎バイオリンの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽無料人権相談（午後２時・城辺庁舎２階会議室）
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）
▽木目込み手まり講座（午後７時・西原公民館）
▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽定期予防接種（子ども）（午後３時・多良間診療所）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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29日
|◎焼き肉の日◎文化財保護法施行記念日
■宮古島市
▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽運動教室
（午後７時・コミュニティー施設）▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
|30日
(木)
|◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－９月５日）
■宮古島市
▽夏休みこども書道講座（午後２時・久松公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
|31日
(金)
|◎野菜の日
■宮古島市
▽初めての油絵講座（午後７時・市中央公民館図書室）
▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時３０分・保健師住宅）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。