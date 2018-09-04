2018年9月4日(火) 16:33
平成30年9月のこよみ
平成30年9月（長月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(土)
|◎二百十日◎防災の日◎関東大震災記念日◎飲酒運転の根絶運動の日
◎交通安全県民の日◎秋の建築物防災週間（－５日）◎美容週間
◎しんくみの日週間（－７日）◎下水汚泥資源利用旬間（－１０日）
◎印刷月間◎宇宙月間◎オゾン層保護対策推進月間◎バス利用促進月間
◎がん制圧月間◎健康増進普及月間◎食生活改善普及運動
◎障害者雇用促進月間◎知的障害福祉月間◎全国労働衛生週間準備期間
◎船員労働安全衛生月間◎作業環境測定評価推進運動
◎粉じん障害防止総合対策強化月間◎農作業安全月間◎身元確認強調月間
◎自動車点検整備推進運動
◎無保険・無共済バイクをなくそうキャンペーン（－３０日）
■宮古島市
▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽エコクラフト（おしゃれバッグ）講座（午後２時・下崎公民館）
▽盆栽講座（午後２時・市中央公民館）
▽ビーズアクセサリー講座（午後２時・市中央公民館）
▽宮古フロイデ合唱団２０周年記念コンサート
（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽第５１回多良間村陸上競技大会（午前９時・多良間中学校グラウンド）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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２日
|◎宝くじの日
■宮古島市
▽第１７回宮古毎日新聞杯レディースバドミントン大会
（午前９時・市上野体育館）
▽親子で作るソテツを使った民具講座（午前１０時・久松公民館）
▽民具（花瓶）講座（午後２時・下崎公民館）
▽絵はがき・キルトで斜めがけポシェット講座（午後２時・市中央公民館）
▽第１４回チャリティー芸能祭（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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３日
|◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽小中学校２学期始業式▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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４日
|◎古酒の日
■宮古島市
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
▽運動教室（水中運動）（午後７時・多良間中学校屋内プール）
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5日
|◎石炭の日◎建築物防災指導週間（－１１日）
■宮古島市
▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽エコクラフト（おしゃれバッグ）講座（午後２時・下崎公民館）
▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）
▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時０５分・鏡原小）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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６日
|■宮古島市
▽エコクラフト（おしゃれバッグ）講座（午後２時・下崎公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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７日
|◎国際青年デー
■宮古島市
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
▽エコクラフト（おしゃれバッグ）講座（午後２時・下崎公民館）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）
□城辺地区▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽農業経営資質向上講習会（午後１時・コミュニティー施設）
▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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８日
|◎白露◎国際識字デー
■宮古島市
▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）
▽エコクラフト（おしゃれバッグ）講座（午後２時・下崎公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時２０分・みつば幼稚園）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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９日
|◎救急の日
■宮古島市
▽運動会（北中・鏡原中・西辺中・西城中・下地中・伊良部中）
▽「コスタリカの奇跡」上映会（午前１０時開場・マティダ市民劇場）
▽絵はがき・キルトで斜めがけポシェット講座（午後２時・市中央公民館）
▽民具（花瓶）講座（午後２時・下崎公民館）
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10日
|◎屋外広告の日◎全国下水道促進デー◎自殺予防週間（－１６日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽平成３０年度多良間村少年海外奨学生体験報告会（午後５時・コミュニティー施設）
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11日
|◎二百二十日◎高齢者交通安全旬間（－２０日）
■宮古島市▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽ふしゃぬふ学級（午後１時３０分・コミュニティー施設）
▽こども予防接種（午後３時・多良間診療所）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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12日
|◎水路記念日◎宇宙の日
■宮古島市
▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・福嶺小）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・伊良部小）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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13日
|◎司法保護記念日
■宮古島市
▽沖縄県知事選挙告示
▽無料人権相談（午後２時・下地庁舎１階会議室）
▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）
▽初めての編み物（ボレロ）講座（午後７時・下崎公民館）
▽アロマで手作り講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校／午後１時２０分・久松小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）
■多良間村
▽敬老会（午後３時・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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14日
|■宮古島市
▽平成３０年度宮古島市平良地区敬老会（午後１時開場・マティダ市民劇場）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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15日
|◎老人の日◎老人週間（－２１日）
■宮古島市▽運動会（池間小中・狩俣中）
▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家ゆいみなぁ）
▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽盆栽講座（午後２時・市中央公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後３時・下地公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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16日
|◎ハイビジョンの日◎全国海難防止強調運動（－３０日）
■宮古島市
▽運動会
（城辺小中・砂川小・下地小・伊良部小・平良中・久松中・上野中・佐良浜中）
▽絵はがき・キルトで斜めがけポシェット講座（午後２時・市中央公民館）
▽民具（花瓶）講座（午後２時・下崎公民館）
▽新美安（あらびあん）舞踊発表会（午後６時開場・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）
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17日
|◎敬老の日
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽八月踊り（仲筋正日）（午前１０時・仲筋字祭場）
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18日
|◎しまくとぅばの日
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽八月踊り（塩川正日）（午前１０時・塩川字祭場）
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19日
|◎宮古毎日新聞創刊記念日
■宮古島市▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）
■多良間村
▽八月踊り（別れ）（午前１０時・仲筋字祭場／塩川字祭場）
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20日
|◎彼岸入り◎県民交通事故０の日◎空の日◎動物愛護週間（－２６日）
◎空の旬間（－３０日）
■宮古島市
▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）
▽初めての編み物（ボレロ）講座（午後７時・下崎公民館）
▽アロマで手作り講座（午後７時・市中央公民館）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
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21日
|◎秋の全国交通安全運動（－３０日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
■多良間村▽第１７回ピンダアース大会出場山羊募集開始（－１０月５日・役場観光振興課受付）
▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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22日
|◎国際ビーチクリーンアップデー
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）
▽西川壱湖日舞教室チャリティー公演（午後１時開場・マティダ市民劇場）
▽絵はがき・キルトで斜めがけポシェット講座（午後２時・市中央公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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23日
|◎秋分の日◎不動産の日
■宮古島市
▽運動会
（平一小・北小・東小・鏡原小・西辺小・西城小・上野小・佐良浜小）
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24日
|◎十五夜◎清掃の日◎畳の日◎結核予防週間（－３０日）
◎環境衛生週間（－１０月１日）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
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25日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽住民健診（午前８時・コミュニティー施設）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階
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26日
|◎彼岸明け
■宮古島市
▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野中）
■多良間村
▽住民健診（午前８時・コミュニティー施設）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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27日
|■宮古島市
▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）
▽初めての編み物（ボレロ）講座（午後７時・下崎公民館）
▽アロマで手作り講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼稚園／午後１時３０分・南小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽住民健診（午前８時・コミュニティー施設）▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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28日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽第３回宮古高校合唱祭（正午開場・マティダ市民劇場）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城中）
■多良間村
▽産婦人科巡回診療（午後１時・多良間診療所）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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29日
|◎クリーニングの日
■宮古島市
▽運動会（来間小・特別支援学校）
▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽盆栽講座（午後２時・市中央公民館）
▽布で作る干支（来年の干支）の置物・編み目模様クッション講座（午後７時・伊良部公民館）
▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
|30日
(日)
|◎クレーンの日
■宮古島市
▽沖縄県知事選挙投開票
▽運動会（南小・久松小）
▽パッチワークバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽ハーバリウム講座（午後２時・市中央公民館）
▽小金沢昇司３０周年記念リサイタル（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽布で作る干支（来年の干支）の置物・編み目模様クッション講座（午後７時・伊良部公民館）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。