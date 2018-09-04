１日 (土) ◎二百十日◎防災の日◎関東大震災記念日◎飲酒運転の根絶運動の日

◎交通安全県民の日◎秋の建築物防災週間（－５日）◎美容週間

◎しんくみの日週間（－７日）◎下水汚泥資源利用旬間（－１０日）

◎印刷月間◎宇宙月間◎オゾン層保護対策推進月間◎バス利用促進月間

◎がん制圧月間◎健康増進普及月間◎食生活改善普及運動

◎障害者雇用促進月間◎知的障害福祉月間◎全国労働衛生週間準備期間

◎船員労働安全衛生月間◎作業環境測定評価推進運動

◎粉じん障害防止総合対策強化月間◎農作業安全月間◎身元確認強調月間

◎自動車点検整備推進運動

◎無保険・無共済バイクをなくそうキャンペーン（－３０日）

■宮古島市

▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽エコクラフト（おしゃれバッグ）講座（午後２時・下崎公民館）

▽盆栽講座（午後２時・市中央公民館）

▽ビーズアクセサリー講座（午後２時・市中央公民館）

▽宮古フロイデ合唱団２０周年記念コンサート

（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽第５１回多良間村陸上競技大会（午前９時・多良間中学校グラウンド）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

２日

(日) ◎宝くじの日

■宮古島市

▽第１７回宮古毎日新聞杯レディースバドミントン大会

（午前９時・市上野体育館）

▽親子で作るソテツを使った民具講座（午前１０時・久松公民館）

▽民具（花瓶）講座（午後２時・下崎公民館）

▽絵はがき・キルトで斜めがけポシェット講座（午後２時・市中央公民館）

▽第１４回チャリティー芸能祭（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

３日

(月) ◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽小中学校２学期始業式▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）



４日

(火) ◎古酒の日

■宮古島市

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

▽運動教室（水中運動）（午後７時・多良間中学校屋内プール）

5日

(水) ◎石炭の日◎建築物防災指導週間（－１１日）

■宮古島市

▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽エコクラフト（おしゃれバッグ）講座（午後２時・下崎公民館）

▽初めてのスマートフォン講座（午後７時・伊良部公民館）

▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時０５分・鏡原小）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

６日

(木) ■宮古島市

▽エコクラフト（おしゃれバッグ）講座（午後２時・下崎公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

７日

(金) ◎国際青年デー

■宮古島市

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

▽エコクラフト（おしゃれバッグ）講座（午後２時・下崎公民館）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）

□城辺地区▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽農業経営資質向上講習会（午後１時・コミュニティー施設）

▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

８日

(土) ◎白露◎国際識字デー

■宮古島市

▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）

▽エコクラフト（おしゃれバッグ）講座（午後２時・下崎公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時２０分・みつば幼稚園）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

９日

(日) ◎救急の日

■宮古島市

▽運動会（北中・鏡原中・西辺中・西城中・下地中・伊良部中）

▽「コスタリカの奇跡」上映会（午前１０時開場・マティダ市民劇場）

▽絵はがき・キルトで斜めがけポシェット講座（午後２時・市中央公民館）

▽民具（花瓶）講座（午後２時・下崎公民館）

10日

(月) ◎屋外広告の日◎全国下水道促進デー◎自殺予防週間（－１６日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽平成３０年度多良間村少年海外奨学生体験報告会（午後５時・コミュニティー施設）

11日

(火) ◎二百二十日◎高齢者交通安全旬間（－２０日）

■宮古島市▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽ふしゃぬふ学級（午後１時３０分・コミュニティー施設）

▽こども予防接種（午後３時・多良間診療所）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

12日

(水) ◎水路記念日◎宇宙の日

■宮古島市

▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・福嶺小）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・伊良部小）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

13日

(木) ◎司法保護記念日

■宮古島市

▽沖縄県知事選挙告示

▽無料人権相談（午後２時・下地庁舎１階会議室）

▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）

▽初めての編み物（ボレロ）講座（午後７時・下崎公民館）

▽アロマで手作り講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校／午後１時２０分・久松小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）

■多良間村

▽敬老会（午後３時・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

14日

(金) ■宮古島市

▽平成３０年度宮古島市平良地区敬老会（午後１時開場・マティダ市民劇場）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

15日

(土) ◎老人の日◎老人週間（－２１日）

■宮古島市▽運動会（池間小中・狩俣中）

▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家ゆいみなぁ）

▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽盆栽講座（午後２時・市中央公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後３時・下地公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

16日

(日) ◎ハイビジョンの日◎全国海難防止強調運動（－３０日）

■宮古島市

▽運動会

（城辺小中・砂川小・下地小・伊良部小・平良中・久松中・上野中・佐良浜中）

▽絵はがき・キルトで斜めがけポシェット講座（午後２時・市中央公民館）

▽民具（花瓶）講座（午後２時・下崎公民館）

▽新美安（あらびあん）舞踊発表会（午後６時開場・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）

17日

(月) ◎敬老の日

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽八月踊り（仲筋正日）（午前１０時・仲筋字祭場）

18日

(火) ◎しまくとぅばの日

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽八月踊り（塩川正日）（午前１０時・塩川字祭場）

19日

(水) ◎宮古毎日新聞創刊記念日

■宮古島市▽マタニティヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）

■多良間村

▽八月踊り（別れ）（午前１０時・仲筋字祭場／塩川字祭場）

20日

(木) ◎彼岸入り◎県民交通事故０の日◎空の日◎動物愛護週間（－２６日）

◎空の旬間（－３０日）

■宮古島市

▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）

▽初めての編み物（ボレロ）講座（午後７時・下崎公民館）

▽アロマで手作り講座（午後７時・市中央公民館）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

21日

(金)

◎秋の全国交通安全運動（－３０日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

■多良間村▽第１７回ピンダアース大会出場山羊募集開始（－１０月５日・役場観光振興課受付）

▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

22日

(土) ◎国際ビーチクリーンアップデー

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）

▽西川壱湖日舞教室チャリティー公演（午後１時開場・マティダ市民劇場）

▽絵はがき・キルトで斜めがけポシェット講座（午後２時・市中央公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

23日

(日) ◎秋分の日◎不動産の日

■宮古島市

▽運動会

（平一小・北小・東小・鏡原小・西辺小・西城小・上野小・佐良浜小）

24日

(月) ◎十五夜◎清掃の日◎畳の日◎結核予防週間（－３０日）

◎環境衛生週間（－１０月１日）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

25日

(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽住民健診（午前８時・コミュニティー施設）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階

26日

(水) ◎彼岸明け

■宮古島市

▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野中）

■多良間村

▽住民健診（午前８時・コミュニティー施設）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

27日

(木) ■宮古島市

▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）

▽初めての編み物（ボレロ）講座（午後７時・下崎公民館）

▽アロマで手作り講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼稚園／午後１時３０分・南小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽住民健診（午前８時・コミュニティー施設）▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

28日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽第３回宮古高校合唱祭（正午開場・マティダ市民劇場）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城中）

■多良間村

▽産婦人科巡回診療（午後１時・多良間診療所）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

29日

(土) ◎クリーニングの日

■宮古島市

▽運動会（来間小・特別支援学校）

▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽盆栽講座（午後２時・市中央公民館）

▽布で作る干支（来年の干支）の置物・編み目模様クッション講座（午後７時・伊良部公民館）

▽華やかに舞う琉舞講座（午後８時・下地公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）