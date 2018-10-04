2018年10月4日(木) 16:37
平成30年10月のこよみ
平成30年10月（神無月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(月)
|◎宮古島市誕生記念日◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日
◎環境衛生週間（－１０月１日）◎「法の日」週間◎ネクタイ・ウイーク
◎全国道路標識週間◎公証週間◎全国労働衛生週間
◎国家公務員健康週間（－７日）◎目とメガネの旬間（－１０日）
◎芸術祭（－１５日）◎土地月間◎住生活月間◎都市緑化月間
◎情報化月間◎受信環境クリーン月間◎工業標準化推進月間
◎リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進月間
◎環境にやさしい買い物キャンペーン月間◎国際省エネルギー月間
◎輸入拡大月間◎古書月間◎魚食普及月間◎健康強調月間
◎体力つくり強調月間◎ヘアケア月間◎乳がん月間◎臓器移植普及推進月間
◎骨髄バンク推進月間◎里親月間◎仕事と家庭を考える月間
◎育児休業制度普及促進月間◎労働保険適用促進月間
◎中小企業退職金共済制度加入促進強化月間
◎中小企業勤労者財形制度普及促進月間◎高年齢者雇用促進月間
◎ＬＰガス消費者保安月間◎木づかい促進月間◎けん銃取締り特別強化月間
◎全国自然歩道を歩こう月間（－３１日）◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動
◎間伐推進強化月間（－１１月３０日）
◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
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２日
|◎とうふの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
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３日
|◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽第３回宮古高校合唱祭（正午開場・マティダ市民劇場）
▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）
▽エコクラフト（収納カゴ）講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時１５分・鏡原小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
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４日
|◎里親デー◎世界宇宙週間（－１０日）
■宮古島市
▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）
▽初心者向け三線講座（午後７時・西原公民館）
▽フラワータペストリー講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小
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5日
|◎レモンの日
■宮古島市
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）
▽エコクラフト（収納カゴ）講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）
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６日
|◎国際協力の日◎国際文通週間◎国際協力週間（－１２日）
■宮古島市
▽運動会（特別支援学校）
▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽小さな日本庭園・わびさび壁飾り講座（午後６時・伊良部公民館）
▽布で作る干支（来年の干支）の置物・編み目模様クッション
（午後７時・伊良部公民館）
▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽運動会（多良間幼小中）
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７日
|■宮古島市
▽第２１回宮古毎日親睦ゴルフ大会
（一般の部・エメラルドコーストゴルフリンクス）（レディースの部・シニアの部・ミッドグランドシニアの部・シギラベイカントリークラブ）
▽第１３回なりやまあやぐまつり
（午前７時安全祈願祭、午後５時３０分子どもの部、午後７時大人の部・友利インギャー）
▽カギマナフラｉｎ宮古島２０１８（午前１０時開場・マティダ市民劇場）
▽琉球びんがた染め（干支）講座（午後２時・市中央公民館）
▽パッチワークバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）
▽布で作る干支（来年の干支）の置物・編み目模様クッション
（午後７時・伊良部公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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８日
|◎体育の日◎寒露
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
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９日
|◎世界郵便デー
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
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10日
|◎目の愛護デー◎釣りの日
■宮古島市
▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）
▽エコクラフト（収納カゴ）講座（午後７時・伊良部公民館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・伊良部小）
■多良間村
▽子ども予防接種（午後３時・多良間診療所）
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11日
|◎違反建築防止週間（－１７日）
◎全国地域安全運動◎鉄道の旬間（－２０日）
■宮古島市▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）
▽初心者向け三線講座（午後７時・西原公民館）
▽フラワータペストリー講座（午後７時・上野公民館）
▽琉球びんがた染め（干支）講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区▽みらい号巡回
（午前９時３０分・特別支援学校／午後１時２０分・久松小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・福嶺小）
■多良間村
▽行政相談所開設（午後２時・コミュニティー施設２階）
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12日
|◎コロンブス・デー◎世界運動器週間（－２０日）
■宮古島市
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）
▽エコクラフト（収納カゴ）講座（午後７時・伊良部公民館）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）
■多良間村
▽産婦人科巡回診療（午後１時・多良間診療所）
▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）
▽わんぱく塾
（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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13日
|◎サツマイモの日
■宮古島市
▽運動会（来間小）
▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）
▽多良川プレゼンツ創業７０周年記念コンサート
（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽楽しい盆栽講座（午後２時・市中央公民館）
▽本格手染紅型体験講座（午後２時・城辺公民館）
▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）
▽布で作る干支（来年の干支）の置物・編み目模様クッション
（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後３時３０分・下地公民館）
■多良間村
▽インフルエンザ予防接種（午前８時３０分・コミュニティー施設）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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14日
|◎ＰＴＡ結成の日◎世界標準の日◎ＰＴＡ週間（－２０日）
■宮古島市
▽パッチワークバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽花と光を楽しもう☆ハーバリウム講座（午後２時・下地公民館）
▽さしば舞うみゃーくぬ天チャリティー公演
（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）
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15日
|◎きのこの日◎新聞週間（－２１日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
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16日
|◎世界食糧デー
■宮古島市
▽布で作るクリスマスアドベントカレンダー講座（午前１０時・久松公民館）
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽チガヤバスケット作り講座（午後２時・城辺公民館）
▽三線（中級）講座（午後８時・下地公民館）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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17日
|◎沖縄そばの日◎貯蓄の日◎カラオケ文化の日◎薬と健康の週間（－２３日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・女性若者活動促進施設）
▽アップリケＢｏｘ＆フラワーモチーフミニリース講座
（午後２時・西原公民館）
▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）
▽エコクラフト（収納カゴ）講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時２０分・池間小中）
□城辺地区
▽学級招待おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽しまくぅとぅば副読本制作会議（午前１１時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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18日
|◎統計の日
■宮古島市
▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）
▽初心者向け三線講座（午後７時・西原公民館）
▽フラワータペストリー講座（午後７時・上野公民館）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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19日
|■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）
▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回
（午前１１時３０分・宮古病院／午後４時３０分・はなぞのこどもえん）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野中）
■多良間村
▽自然図鑑制作会議（午後１時・コミュニティー施設）
▽整形外科巡回診療（午後１時・多良間診療所）
▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）
▽家畜セリ市（午後５時・ＪＡたらま家畜セリ場）
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20日
|◎新聞広告の日◎県民交通事故０の日◎電信電話週間（－２６日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽地域生活支援センターさぽーと
（午前９時・新デイサービスセンターいけむら）
▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）
▽第１３回宮古島市民総合文化祭音楽祭
（午後５時３０分・マティダ市民劇場）
▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時２０分・みつば幼稚園）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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21日
|◎新聞配達の日◎国連週間（－２７日）◎婦人労働旬間（－３１日）
■宮古島市▽宮古毎日新聞杯第３５回全宮古青少年育成剣道大会
▽パッチワークバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）
▽民具をアレンジした丸型ショルダーバッグ作り講座
（午後２時・久松公民館）
▽宮古民謡協会第１１回芸能祭（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）
■多良間村
▽第１７回多良間島ピンダアース大会（午前１０時３０分・多目的広場）
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22日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
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23日
|◎霜降◎電信電話記念日◎高圧ガス保安活動促進週間（－２９日）
■宮古島市
▽布で作るクリスマスアドベントカレンダー講座
（午前１０時・久松公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽無料人権相談（午後２時・城辺庁舎２階会議室）
▽チガヤバスケット作り講座（午後２時・城辺公民館）
▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）
▽三線（中級）講座（午後８時・下地公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）
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24日
|◎国際連合デー◎軍縮週間（－３０日）
■宮古島市
▽アップリケＢｏｘ＆フラワーモチーフミニリース講座
（午後２時・西原公民館）
▽民具をアレンジした丸型ショルダーバッグ作り講座
（午後２時・久松公民館）
▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）
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25日
|■宮古島市
▽初心者向け三線講座（午後７時・西原公民館）
▽フラワータペストリー講座（午後７時・上野公民館）
▽クリスマスにもお正月にも飾れるしめ縄リース講座
（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼稚園／午後１時３０分・南小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
■多良間村
▽乳幼児健診（午前９時３０分・コミュニティー施設）
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26日
|◎原子力の日◎精神保健福祉普及運動週間（－１１月１日）
■宮古島市
▽第２４回宮古地区中学校総合文化祭・舞台の部
（午前９時／午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）
▽宮古島ミュージックコンベンション２０１８
（－２８日・午後１時・トゥリバー特設会場）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）
▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）
▽クリスマスにもお正月にも飾れるしめ縄リース講座
（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城中）
■多良間村
▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）
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27日
|◎読書の日◎読書週間（－１１月９日）
■宮古島市
▽第４１回宮古の産業まつり（－２８日・午前１０時・ＪＴＡドーム宮古島）
▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽アロマワックス講座（午前１０時・市中央公民館）
▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）
▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）
▽楽しい盆栽講座（午後２時・市中央公民館）
▽本格手染紅型体験講座（午後２時・城辺公民館）
▽トロピカルカラーの島んちゅリース講座（午後６時・伊良部公民館）
▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
□城辺地区
▽ハロウィンおはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
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28日
|■宮古島市▽第５回東平安名崎がんずうマラソン
▽パッチワークバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）
▽民具をアレンジした丸型ショルダーバッグ作り講座
（午後２時・久松公民館）
▽アロマワックス講座（午後２時・市中央公民館）
▽第５回温習会舞心の求めて（午後２時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）
■多良間村
▽多良間村駅伝競走大会（午前１０時３０分開会式・多良間小グラウンド）
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29日
|宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽一般運動（午後７時・コミュニティー施設）
|30日
(火)
|◎香りの記念日
■宮古島市▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽チガヤバスケット作り講座（午後２時・城辺公民館）
▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）
▽新年のお祝い飾り講座（午後７時・下崎公民館）
▽三線（中級）講座（午後８時・下地公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）
■多良間村
▽ふしゃぬふ学級（午後１時３０分・コミュニティー施設）
|31日
(水)
|◎ハロウィーン◎世界勤倹デー
■宮古島市
▽布で作るクリスマスアドベントカレンダー講座（午前１０時・久松公民館）
▽民具をアレンジした丸型ショルダーバッグ作り講座
（午後２時・久松公民館）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。