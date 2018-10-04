１日 (月) ◎宮古島市誕生記念日◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日

◎環境衛生週間（－１０月１日）◎「法の日」週間◎ネクタイ・ウイーク

◎全国道路標識週間◎公証週間◎全国労働衛生週間

◎国家公務員健康週間（－７日）◎目とメガネの旬間（－１０日）

◎芸術祭（－１５日）◎土地月間◎住生活月間◎都市緑化月間

◎情報化月間◎受信環境クリーン月間◎工業標準化推進月間

◎リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進月間

◎環境にやさしい買い物キャンペーン月間◎国際省エネルギー月間

◎輸入拡大月間◎古書月間◎魚食普及月間◎健康強調月間

◎体力つくり強調月間◎ヘアケア月間◎乳がん月間◎臓器移植普及推進月間

◎骨髄バンク推進月間◎里親月間◎仕事と家庭を考える月間

◎育児休業制度普及促進月間◎労働保険適用促進月間

◎中小企業退職金共済制度加入促進強化月間

◎中小企業勤労者財形制度普及促進月間◎高年齢者雇用促進月間

◎ＬＰガス消費者保安月間◎木づかい促進月間◎けん銃取締り特別強化月間

◎全国自然歩道を歩こう月間（－３１日）◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動

◎間伐推進強化月間（－１１月３０日）

◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

２日

(火) ◎とうふの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

３日

(水) ◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽第３回宮古高校合唱祭（正午開場・マティダ市民劇場）

▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）

▽エコクラフト（収納カゴ）講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時１５分・鏡原小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

４日

(木) ◎里親デー◎世界宇宙週間（－１０日）

■宮古島市

▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）

▽初心者向け三線講座（午後７時・西原公民館）

▽フラワータペストリー講座（午後７時・上野公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／４時・西辺中）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小

5日

(金) ◎レモンの日

■宮古島市

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）

▽エコクラフト（収納カゴ）講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）

６日

(土) ◎国際協力の日◎国際文通週間◎国際協力週間（－１２日）

■宮古島市

▽運動会（特別支援学校）

▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽小さな日本庭園・わびさび壁飾り講座（午後６時・伊良部公民館）

▽布で作る干支（来年の干支）の置物・編み目模様クッション

（午後７時・伊良部公民館）

▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽運動会（多良間幼小中）

７日

(日) ■宮古島市

▽第２１回宮古毎日親睦ゴルフ大会

（一般の部・エメラルドコーストゴルフリンクス）（レディースの部・シニアの部・ミッドグランドシニアの部・シギラベイカントリークラブ）

▽第１３回なりやまあやぐまつり

（午前７時安全祈願祭、午後５時３０分子どもの部、午後７時大人の部・友利インギャー）

▽カギマナフラｉｎ宮古島２０１８（午前１０時開場・マティダ市民劇場）

▽琉球びんがた染め（干支）講座（午後２時・市中央公民館）

▽パッチワークバッグ講座（午後２時・上野公民館）

▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）

▽布で作る干支（来年の干支）の置物・編み目模様クッション

（午後７時・伊良部公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

８日

(月) ◎体育の日◎寒露

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

９日

(火) ◎世界郵便デー

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

10日

(水) ◎目の愛護デー◎釣りの日

■宮古島市

▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）

▽エコクラフト（収納カゴ）講座（午後７時・伊良部公民館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・伊良部小）

■多良間村

▽子ども予防接種（午後３時・多良間診療所）

11日

(木) ◎違反建築防止週間（－１７日）

◎全国地域安全運動◎鉄道の旬間（－２０日）

■宮古島市▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）

▽初心者向け三線講座（午後７時・西原公民館）

▽フラワータペストリー講座（午後７時・上野公民館）

▽琉球びんがた染め（干支）講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区▽みらい号巡回

（午前９時３０分・特別支援学校／午後１時２０分・久松小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・福嶺小）

■多良間村

▽行政相談所開設（午後２時・コミュニティー施設２階）

12日

(金) ◎コロンブス・デー◎世界運動器週間（－２０日）

■宮古島市

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）

▽エコクラフト（収納カゴ）講座（午後７時・伊良部公民館）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）

■多良間村

▽産婦人科巡回診療（午後１時・多良間診療所）

▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）

▽わんぱく塾

（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）



13日

(土) ◎サツマイモの日

■宮古島市

▽運動会（来間小）

▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）

▽多良川プレゼンツ創業７０周年記念コンサート

（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽楽しい盆栽講座（午後２時・市中央公民館）

▽本格手染紅型体験講座（午後２時・城辺公民館）

▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）

▽布で作る干支（来年の干支）の置物・編み目模様クッション

（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後３時３０分・下地公民館）

■多良間村

▽インフルエンザ予防接種（午前８時３０分・コミュニティー施設）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

14日

(日) ◎ＰＴＡ結成の日◎世界標準の日◎ＰＴＡ週間（－２０日）

■宮古島市

▽パッチワークバッグ講座（午後２時・上野公民館）

▽花と光を楽しもう☆ハーバリウム講座（午後２時・下地公民館）

▽さしば舞うみゃーくぬ天チャリティー公演

（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）

15日

(月) ◎きのこの日◎新聞週間（－２１日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

16日

(火) ◎世界食糧デー

■宮古島市

▽布で作るクリスマスアドベントカレンダー講座（午前１０時・久松公民館）

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽チガヤバスケット作り講座（午後２時・城辺公民館）

▽三線（中級）講座（午後８時・下地公民館）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

17日

(水) ◎沖縄そばの日◎貯蓄の日◎カラオケ文化の日◎薬と健康の週間（－２３日）

■宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・女性若者活動促進施設）

▽アップリケＢｏｘ＆フラワーモチーフミニリース講座

（午後２時・西原公民館）

▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）

▽エコクラフト（収納カゴ）講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや／１時２０分・池間小中）

□城辺地区

▽学級招待おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽しまくぅとぅば副読本制作会議（午前１１時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

18日

(木) ◎統計の日

■宮古島市

▽ウクレレ講座（午後３時・上野公民館）

▽初心者向け三線講座（午後７時・西原公民館）

▽フラワータペストリー講座（午後７時・上野公民館）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

19日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）

▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回

（午前１１時３０分・宮古病院／午後４時３０分・はなぞのこどもえん）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野中）

■多良間村

▽自然図鑑制作会議（午後１時・コミュニティー施設）

▽整形外科巡回診療（午後１時・多良間診療所）

▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）

▽家畜セリ市（午後５時・ＪＡたらま家畜セリ場）

20日

(土) ◎新聞広告の日◎県民交通事故０の日◎電信電話週間（－２６日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽地域生活支援センターさぽーと

（午前９時・新デイサービスセンターいけむら）

▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）

▽第１３回宮古島市民総合文化祭音楽祭

（午後５時３０分・マティダ市民劇場）

▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時２０分・みつば幼稚園）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）



21日

(日)

◎新聞配達の日◎国連週間（－２７日）◎婦人労働旬間（－３１日）

■宮古島市▽宮古毎日新聞杯第３５回全宮古青少年育成剣道大会

▽パッチワークバッグ講座（午後２時・上野公民館）

▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）

▽民具をアレンジした丸型ショルダーバッグ作り講座

（午後２時・久松公民館）

▽宮古民謡協会第１１回芸能祭（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）

■多良間村

▽第１７回多良間島ピンダアース大会（午前１０時３０分・多目的広場）

22日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）



23日

(火) ◎霜降◎電信電話記念日◎高圧ガス保安活動促進週間（－２９日）

■宮古島市

▽布で作るクリスマスアドベントカレンダー講座

（午前１０時・久松公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽無料人権相談（午後２時・城辺庁舎２階会議室）

▽チガヤバスケット作り講座（午後２時・城辺公民館）

▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）

▽三線（中級）講座（午後８時・下地公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）

24日

(水) ◎国際連合デー◎軍縮週間（－３０日）

■宮古島市

▽アップリケＢｏｘ＆フラワーモチーフミニリース講座

（午後２時・西原公民館）

▽民具をアレンジした丸型ショルダーバッグ作り講座

（午後２時・久松公民館）

▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）

25日

(木) ■宮古島市

▽初心者向け三線講座（午後７時・西原公民館）

▽フラワータペストリー講座（午後７時・上野公民館）

▽クリスマスにもお正月にも飾れるしめ縄リース講座

（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼稚園／午後１時３０分・南小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

■多良間村

▽乳幼児健診（午前９時３０分・コミュニティー施設）

26日

(金) ◎原子力の日◎精神保健福祉普及運動週間（－１１月１日）

■宮古島市

▽第２４回宮古地区中学校総合文化祭・舞台の部

（午前９時／午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽ベビーマッサージ講座（午前１０時・上野公民館）

▽宮古島ミュージックコンベンション２０１８

（－２８日・午後１時・トゥリバー特設会場）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）

▽初めてでも安心スマホ講座（午後７時・下地公民館）

▽クリスマスにもお正月にも飾れるしめ縄リース講座

（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城中）

■多良間村

▽ふれあいデイサービス（午後１時３０分・地域サロン〈保健師住宅〉）

27日

(土) ◎読書の日◎読書週間（－１１月９日）

■宮古島市

▽第４１回宮古の産業まつり（－２８日・午前１０時・ＪＴＡドーム宮古島）

▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽アロマワックス講座（午前１０時・市中央公民館）

▽いきいきシルバー講座（午前１０時・上野公民館）

▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）

▽楽しい盆栽講座（午後２時・市中央公民館）

▽本格手染紅型体験講座（午後２時・城辺公民館）

▽トロピカルカラーの島んちゅリース講座（午後６時・伊良部公民館）

▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

□城辺地区

▽ハロウィンおはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

28日

(日) ■宮古島市▽第５回東平安名崎がんずうマラソン

▽パッチワークバッグ講座（午後２時・上野公民館）

▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）

▽民具をアレンジした丸型ショルダーバッグ作り講座

（午後２時・久松公民館）

▽アロマワックス講座（午後２時・市中央公民館）

▽第５回温習会舞心の求めて（午後２時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）

■多良間村

▽多良間村駅伝競走大会（午前１０時３０分開会式・多良間小グラウンド）



29日

(月) 宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽一般運動（午後７時・コミュニティー施設）

30日

(火) ◎香りの記念日

■宮古島市▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽チガヤバスケット作り講座（午後２時・城辺公民館）

▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）

▽新年のお祝い飾り講座（午後７時・下崎公民館）

▽三線（中級）講座（午後８時・下地公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）

■多良間村

▽ふしゃぬふ学級（午後１時３０分・コミュニティー施設）