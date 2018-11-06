１日

(木) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎泡盛の日

◎精神保健福祉普及運動週間（－１日）◎教育・文化週間

◎文化財保護強調週間◎バードウォッチングウイーク

◎プレス安全強調週間（－７日）◎読書週間（－９日）

◎パートタイム労働旬間（－１０日）◎レコード週間（－１４日）

◎品質月間◎ＪＡＳ普及推進月間◎知的所有権保護強化月間

◎生命保険の月◎損害保険の月◎公共建築月間◎伝統的工芸品月間

◎漆愛用月間◎素形材月間◎政府刊行物普及月間◎てんかん月間

◎乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）対策強化月間◎やけど予防月間

◎全国青少年健全育成強調月間◎指名手配被疑者捜査強化月間

◎下請取引適正化推進月間◎ゆとり創造月間◎職業能力開発促進月間

◎建設雇用改善推進月間◎快適通勤推進月間

◎標準営業約款普及登録促進月間◎組織化促進強化月間

◎国民年金制度推進月間◎もりとふるさと月間

◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動◎間伐推進強化月間（－３０日）

◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）

■宮古島市

▽健康体操講座（午前１０時・伊良部公民館）

▽フラワータペストリー講座（午後７時・上野公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／午後４時・西辺中）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

２日

(金) ◎博物館デー◎全国とうふ祭り（－６日）◎レントゲン週間（－８日）

■宮古島市▽島豊一歌謡コンサート

（午後６時２０分開場・マティダ市民劇場）

▽ブライダルブーケスタンド＆ブートニア講座（午後７時・西原公民館）

▽憧れのカントリードール講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

■多良間村

▽離島体験ツアー（－５日）

▽わんぱく塾

（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

３日

(土) ◎文化の日◎ちゅらさんの日◎文化放送の日（－４日）

■多良間村

▽村民運動会（午前９時・多良間小グラウンド）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

４日

(日) ◎ユネスコ憲章記念日

■宮古島市

▽第９回エコアイランド宮古島マラソン

（午前７時３０分集合・市陸上競技場）

▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽パッチワークバッグ講座（午後２時・上野公民館）

▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）

▽第１３回宮古島市民総合文化祭「児童・生徒の部」音楽祭

（午後２時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）

▽新年のお祝い飾り講座（午後７時・下崎公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

５日

(月) ◎電報の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽地震・津波避難訓練（午前１０時・多良間村全域）

▽多良間中学校校内音楽発表会（午後１時４０分・多良間中体育館）

▽わんぱく塾

（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

６日

(火) アパート記念日◎年金週間（－１２日）

■宮古島市

▽布で作るクリスマスアドベントカレンダー講座（午前１０時・久松公民館）

▽平良中学校合唱コンクール（午後１時開場・マティダ市民劇場）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽チガヤバスケット講座（午後２時・城辺公民館）

▽ブライダルブーケスタンド＆ブートニア講座（午後７時・西原公民館）

▽三線（中級）講座（午後７時３０分・下地公民館）

▽新年のお祝い飾り講座（午後７時・下崎公民館）

▽エコクラフト（小さめバッグ）講座（午後７時・伊良部公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

７日

(水) ◎立冬◎知恵の日◎国産品認識週間（－１３日）

■宮古島市

▽絵手紙講座～心温まる絵手紙で四季のたよりを～（午後７時・下地公民館）

▽ブライダルブーケスタンド＆ブートニア講座（午後７時・西原公民館）

▽憧れのカントリードール講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後１時５分・鏡原小）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

８日

(木) ◎世界都市計画デー◎いいパックの日◎歯ぐきの日（－９日）

◎海上環境事犯全国一斉取締り（－１７日）

■宮古島市

▽健康体操講座（午前１０時・伊良部公民館）

▽絵手紙講座～心温まる絵手紙で四季のたよりを～（午後７時・下地公民館）

▽手軽にステンシル講座（午後７時・西原公民館）

▽エコクラフト（小さめバッグ）講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校／午後１時２０分・久松小）

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・福嶺小）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

９日

(金) ◎１１９番の日◎秋の全国火災予防運動（－１５日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽簡単にできる大人スカート作り講座（午後２時・上野公民館）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽絵手紙講座～心温まる絵手紙で四季のたよりを～（午後７時・下地公民館）

▽手軽にステンシル講座（午後７時・西原公民館）

▽憧れのカントリードール講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

10日

(土) ◎手足の不自由な子どもを育てる運動（－１２月１０日）

■宮古島市

▽第２６回宮古毎日新聞杯全宮古少年サッカー大会（－１１日）

▽せいかつ発表会（午前９時開場・マティダ市民劇場）

▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）

▽簡単にできる大人スカート作り講座（午後２時・上野公民館）

▽楽しい盆栽講座（午後２時・市中央公民館）

▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）

▽第１７回クイチャーフェスティバル

（午後５時開場・ＪＴＡドーム宮古島）問い合わせ＝前里実行委員長（０９０・８２９３・６０５６）

▽福を呼ぶ！ワイルド正月飾り講座（午後６時・伊良部公民館）

▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）

▽ブライダルブーケスタンド＆ブートニア講座（午後７時・西原公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回

（午後２時３０分・徳洲会病院）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽多良間神社祭

（午前９時・多良間神社）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）





11日

(日) ◎世界平和記念日◎男女共同参画週間◎税を考える週間

◎国際科学平和週間（－１７日）◎電池月間（－１２月１２日）

■宮古島市

▽簡単にできる大人スカート作り講座（午後２時・上野公民館）

▽第２３回宮古民謡の夕べ（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽手軽にステンシル講座（午後７時・西原公民館）

▽新年のお祝い飾り講座（午後７時・下崎公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）

■多良間村

▽第２１回たらま島一周マラソン大会

（午前１１時３０分・多良間村役場前スタート）

12日

(月) ◎皮膚の日◎女性に対する暴力をなくす運動（－２５日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

13日

(火) ◎うるしの日

■宮古島市

▽クリスマスリース講座（午後２時・城辺公民館）

▽チガヤバスケット講座（午後２時・城辺公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽手軽にステンシル講座（午後７時・西原公民館）

▽新年のお祝い飾り講座（午後７時・下崎公民館）

▽エコクラフト（小さめバッグ）講座（午後７時・伊良部公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

14日

(水) ■宮古島市

▽ブライダルブーケスタンド＆ブートニア講座（午後７時・西原公民館）

▽憧れのカントリードール講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・伊良部小）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

15日

(木) ◎七五三◎夫婦の遺言週間（－２２日）

■宮古島市

▽健康体操講座（午前１０時・伊良部公民館）

▽ハッピーウェルカムフラワーボード講座（午後７時・西原公民館）

▽エコクラフト（小さめバッグ）講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

16日

(金) ◎幼稚園の日◎国際寛容デー◎東京都エイズ予防月間（－１２月１５日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

▽憧れのカントリードール講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回

（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時３０分・てぃだの子保育園／午後４時３０分・はなぞのこどもえん）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野中）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

17日(土) ◎将棋の日

■宮古島市

▽第３４回おんがくまつり（午前９時開場・マティダ市民劇場）

▽地域生活支援センターさぽーと

（午前９時・新デイサービスセンターいけむら）

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時２０分・みつば幼稚園）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・佐和田児童館／午後３時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後３時・下地公民館）

■多良間村

▽幼稚園・多良間小学校学習発表会（午前９時・多良間小体育館）

18日(日) ◎土木の日◎暮らしと土木の週間（－２４日）

19日(月) ◎鉄道電化の日◎ハイビジョンウイーク（－２５日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

20日(火) ◎県民交通事故０の日◎世界子供の日

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽暮らしに活かす毛筆講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

21日(水)

◎世界テレビデー◎最低賃金周知旬間◎寄生虫病予防運動

◎全国海難防止強調運動（－３０日）

■宮古島市

▽平成３０年年末調整説明会（午後０時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽無料人権相談（午後２時・上野庁舎１階会議室）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後０時２０分・くこりもや／１時２０分・池間小中）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城中）

■多良間村

▽多良間村多良間製糖工場落成式

（午後２時式典・多良間製糖工場／午後４時祝賀会・コミュニティー施設）

22日(木) ◎小雪

■宮古島市

▽健康体操講座（午前１０時・伊良部公民館）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

23日

(金) ◎勤労感謝の日

■宮古島市

▽第４０回宮古地区小中学校音楽発表会

（午前９時３０分開場・マティダ市民劇場）

24日(土) ◎オペラ記念日

■宮古島市

▽平成３０年度危機的な状況にある言語・方言サミット（宮古島大会）（午前９時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽はじめてのスケートボード教室（午前１０時・カママ嶺公園スケートパーク）

▽食欲の秋にピッタリ

◎おやつづくり講座（午後１時３０分・下地公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

25日

(日) ◎ＯＬの日◎犯罪被害者週間◎性の健康週間（－１２月１日）

■宮古島市

▽おうちで出来る！お手軽パン講座（午前１０時・下地公民館）



26日(月) ◎ペンの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽自動車運転免許更新講習（午後１時・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾

（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

27日(火) ◎更生保護記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽暮らしに活かす毛筆講座（午後７時・伊良部公民館）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

28日

(水) ◎税関記念日◎全国レクリエーション週間（－１２月４日）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

29日

(木) ◎いい服の日

■宮古島市

▽健康体操講座（午前１０時・伊良部公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼／午後２時・南小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）