2018年11月6日(火) 14:33
平成30年11月のこよみ
平成30年11月（霜月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(木)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎泡盛の日
◎精神保健福祉普及運動週間（－１日）◎教育・文化週間
◎文化財保護強調週間◎バードウォッチングウイーク
◎プレス安全強調週間（－７日）◎読書週間（－９日）
◎パートタイム労働旬間（－１０日）◎レコード週間（－１４日）
◎品質月間◎ＪＡＳ普及推進月間◎知的所有権保護強化月間
◎生命保険の月◎損害保険の月◎公共建築月間◎伝統的工芸品月間
◎漆愛用月間◎素形材月間◎政府刊行物普及月間◎てんかん月間
◎乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）対策強化月間◎やけど予防月間
◎全国青少年健全育成強調月間◎指名手配被疑者捜査強化月間
◎下請取引適正化推進月間◎ゆとり創造月間◎職業能力開発促進月間
◎建設雇用改善推進月間◎快適通勤推進月間
◎標準営業約款普及登録促進月間◎組織化促進強化月間
◎国民年金制度推進月間◎もりとふるさと月間
◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動◎間伐推進強化月間（－３０日）
◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）
■宮古島市
▽健康体操講座（午前１０時・伊良部公民館）
▽フラワータペストリー講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／午後４時・西辺中）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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２日
|◎博物館デー◎全国とうふ祭り（－６日）◎レントゲン週間（－８日）
■宮古島市▽島豊一歌謡コンサート
（午後６時２０分開場・マティダ市民劇場）
▽ブライダルブーケスタンド＆ブートニア講座（午後７時・西原公民館）
▽憧れのカントリードール講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／４時３０分・狩俣中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
■多良間村
▽離島体験ツアー（－５日）
▽わんぱく塾
（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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３日
|◎文化の日◎ちゅらさんの日◎文化放送の日（－４日）
■多良間村
▽村民運動会（午前９時・多良間小グラウンド）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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４日
|◎ユネスコ憲章記念日
■宮古島市
▽第９回エコアイランド宮古島マラソン
（午前７時３０分集合・市陸上競技場）
▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽パッチワークバッグ講座（午後２時・上野公民館）
▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）
▽第１３回宮古島市民総合文化祭「児童・生徒の部」音楽祭
（午後２時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）
▽新年のお祝い飾り講座（午後７時・下崎公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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５日
|◎電報の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽地震・津波避難訓練（午前１０時・多良間村全域）
▽多良間中学校校内音楽発表会（午後１時４０分・多良間中体育館）
▽わんぱく塾
（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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６日
|アパート記念日◎年金週間（－１２日）
■宮古島市
▽布で作るクリスマスアドベントカレンダー講座（午前１０時・久松公民館）
▽平良中学校合唱コンクール（午後１時開場・マティダ市民劇場）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽チガヤバスケット講座（午後２時・城辺公民館）
▽ブライダルブーケスタンド＆ブートニア講座（午後７時・西原公民館）
▽三線（中級）講座（午後７時３０分・下地公民館）
▽新年のお祝い飾り講座（午後７時・下崎公民館）
▽エコクラフト（小さめバッグ）講座（午後７時・伊良部公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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７日
|◎立冬◎知恵の日◎国産品認識週間（－１３日）
■宮古島市
▽絵手紙講座～心温まる絵手紙で四季のたよりを～（午後７時・下地公民館）
▽ブライダルブーケスタンド＆ブートニア講座（午後７時・西原公民館）
▽憧れのカントリードール講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後１時５分・鏡原小）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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８日
|◎世界都市計画デー◎いいパックの日◎歯ぐきの日（－９日）
◎海上環境事犯全国一斉取締り（－１７日）
■宮古島市
▽健康体操講座（午前１０時・伊良部公民館）
▽絵手紙講座～心温まる絵手紙で四季のたよりを～（午後７時・下地公民館）
▽手軽にステンシル講座（午後７時・西原公民館）
▽エコクラフト（小さめバッグ）講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校／午後１時２０分・久松小）
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・福嶺小）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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９日
|◎１１９番の日◎秋の全国火災予防運動（－１５日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽簡単にできる大人スカート作り講座（午後２時・上野公民館）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽絵手紙講座～心温まる絵手紙で四季のたよりを～（午後７時・下地公民館）
▽手軽にステンシル講座（午後７時・西原公民館）
▽憧れのカントリードール講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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10日
|◎手足の不自由な子どもを育てる運動（－１２月１０日）
■宮古島市
▽第２６回宮古毎日新聞杯全宮古少年サッカー大会（－１１日）
▽せいかつ発表会（午前９時開場・マティダ市民劇場）
▽はじめてのフラメンコ講座（午前１０時・城辺公民館）
▽簡単にできる大人スカート作り講座（午後２時・上野公民館）
▽楽しい盆栽講座（午後２時・市中央公民館）
▽ハワイアンキルト講座（午後２時・久松公民館）
▽第１７回クイチャーフェスティバル
（午後５時開場・ＪＴＡドーム宮古島）問い合わせ＝前里実行委員長（０９０・８２９３・６０５６）
▽福を呼ぶ！ワイルド正月飾り講座（午後６時・伊良部公民館）
▽和→洋へ一変！着物リメイク講座（午後７時・下地公民館）
▽ブライダルブーケスタンド＆ブートニア講座（午後７時・西原公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回
（午後２時３０分・徳洲会病院）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽多良間神社祭
（午前９時・多良間神社）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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11日
|◎世界平和記念日◎男女共同参画週間◎税を考える週間
◎国際科学平和週間（－１７日）◎電池月間（－１２月１２日）
■宮古島市
▽簡単にできる大人スカート作り講座（午後２時・上野公民館）
▽第２３回宮古民謡の夕べ（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽手軽にステンシル講座（午後７時・西原公民館）
▽新年のお祝い飾り講座（午後７時・下崎公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）
■多良間村
▽第２１回たらま島一周マラソン大会
（午前１１時３０分・多良間村役場前スタート）
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12日
|◎皮膚の日◎女性に対する暴力をなくす運動（－２５日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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13日
|◎うるしの日
■宮古島市
▽クリスマスリース講座（午後２時・城辺公民館）
▽チガヤバスケット講座（午後２時・城辺公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽手軽にステンシル講座（午後７時・西原公民館）
▽新年のお祝い飾り講座（午後７時・下崎公民館）
▽エコクラフト（小さめバッグ）講座（午後７時・伊良部公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・久松公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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14日
|■宮古島市
▽ブライダルブーケスタンド＆ブートニア講座（午後７時・西原公民館）
▽憧れのカントリードール講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・伊良部小）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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15日
|◎七五三◎夫婦の遺言週間（－２２日）
■宮古島市
▽健康体操講座（午前１０時・伊良部公民館）
▽ハッピーウェルカムフラワーボード講座（午後７時・西原公民館）
▽エコクラフト（小さめバッグ）講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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16日
|◎幼稚園の日◎国際寛容デー◎東京都エイズ予防月間（－１２月１５日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
▽憧れのカントリードール講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回
（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時３０分・てぃだの子保育園／午後４時３０分・はなぞのこどもえん）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野中）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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17日(土)
|◎将棋の日
■宮古島市
▽第３４回おんがくまつり（午前９時開場・マティダ市民劇場）
▽地域生活支援センターさぽーと
（午前９時・新デイサービスセンターいけむら）
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時２０分・みつば幼稚園）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・佐和田児童館／午後３時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後３時・下地公民館）
■多良間村
▽幼稚園・多良間小学校学習発表会（午前９時・多良間小体育館）
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18日(日)
|◎土木の日◎暮らしと土木の週間（－２４日）
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19日(月)
|◎鉄道電化の日◎ハイビジョンウイーク（－２５日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
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20日(火)
|◎県民交通事故０の日◎世界子供の日
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽暮らしに活かす毛筆講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
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21日(水)
|◎世界テレビデー◎最低賃金周知旬間◎寄生虫病予防運動
◎全国海難防止強調運動（－３０日）
■宮古島市
▽平成３０年年末調整説明会（午後０時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽無料人権相談（午後２時・上野庁舎１階会議室）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後０時２０分・くこりもや／１時２０分・池間小中）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城中）
■多良間村
▽多良間村多良間製糖工場落成式
（午後２時式典・多良間製糖工場／午後４時祝賀会・コミュニティー施設）
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22日(木)
|◎小雪
■宮古島市
▽健康体操講座（午前１０時・伊良部公民館）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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23日
|◎勤労感謝の日
■宮古島市
▽第４０回宮古地区小中学校音楽発表会
（午前９時３０分開場・マティダ市民劇場）
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24日(土)
|◎オペラ記念日
■宮古島市
▽平成３０年度危機的な状況にある言語・方言サミット（宮古島大会）（午前９時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽はじめてのスケートボード教室（午前１０時・カママ嶺公園スケートパーク）
▽食欲の秋にピッタリ
◎おやつづくり講座（午後１時３０分・下地公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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25日
|◎ＯＬの日◎犯罪被害者週間◎性の健康週間（－１２月１日）
■宮古島市
▽おうちで出来る！お手軽パン講座（午前１０時・下地公民館）
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26日(月)
|◎ペンの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽自動車運転免許更新講習（午後１時・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾
（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
|
27日(火)
|◎更生保護記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽暮らしに活かす毛筆講座（午後７時・伊良部公民館）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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28日
|◎税関記念日◎全国レクリエーション週間（－１２月４日）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
|29日
(木)
|◎いい服の日
■宮古島市
▽健康体操講座（午前１０時・伊良部公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼／午後２時・南小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
|30日
(金)
|◎鏡の日
■宮古島市
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。