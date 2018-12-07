１日 (土) ◎映画の日◎いのちの日◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎犯罪被害者週間

◎性の健康週間（－１日）◎全国レクリエーション週間（－４日）

◎「いのちの電話」フリーダイヤル週間◎雪崩防災週間（－７日）

◎手足の不自由な子どもを育てる運動（－１０日）◎電池月間（－１２日）

◎東京都エイズ予防月間（－１５日）◎食品・添加物等の年末一斉取締り（－２８日）

◎大気汚染防止推進月間◎脱スパイクタイヤ運動推進月間◎地球温暖化防止月間

◎未成年者飲酒防止強調月間◎歳末たすけあい運動、海外たすけあい運動

◎年末年始の防犯運動◎赤い羽根共同募金運動（－３１日）

■宮古島市

▽第４２回あけぼの保育園おゆうぎ会（午前９時２０分開場・マティダ市民劇場）

▽手作りムーチー講座（午前１０時・久松公民館）

▽大人のケーキ作り講座（午後１時・伊良部公民館）

▽おしゃれなオリジナルスカート＆パンツ講座（午後７時・伊良部公民館）

■多良間村

▽ＣＧＧ活動（クリーングリーングレイシャス）（午前７時４５分・多良間小運動場）

２日

(日) ◎全国防火デー

■宮古島市▽おうちでできる！お手軽パン講座（午前１０時・下地公民館）

▽ファッションクラブ糸車１０周年記念事業（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

■多良間村

▽コミュニティーまつり（午前９時・コミュニティー施設）

３日

(月) ◎ちゅらさんの日◎国際障害者デー◎障害者週間（－９日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）



４日

(火) ◎人権週間（－１０日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽暮らしに活かす毛筆講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

5日

(水) ◎国際ボランティア・デー

■宮古島市

▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）

▽池原厚治リサイタル（午後５時開場・マティダ市民劇場）

▽おしゃれなオリジナルスカート＆パンツ講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽人権相談所開設（午後２時・コミュニティー施設２階）

▽家庭教育支援研修会（午後３時・コミュニティー施設）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

６日

(木) ■宮古島市

▽終活セミナー（午後２時・城辺公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

７日

(金) ◎大雪

■宮古島市

▽第５３回宮古地区老人クラブ連合会クラブ大会（正午開場・マティダ市民劇場）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

８日

(土) ◎針供養

■宮古島市

▽大人のオリジナルＰＩＺＺＡ作り講座（午前１０時・伊良部公民館）

▽手作りムーチー講座（午前１０時・久松公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

９日

(日) ◎障害者の日

■宮古島市

▽ＤＡＮＣＥ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ８ｔｈ（午後３時３０分開場・マティダ市民劇場）



10日

(月) ◎世界人権デー◎ノーベル賞授賞式◎年末年始の輸送等に関する安全総点検（－１月１０日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

11日

(火) ◎ユニセフ創立記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽暮らしに活かす毛筆講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）



12日

(水) ◎児童福祉法公布記念日

■宮古島市

▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）▽お正月を華やかに…しめ縄リース講座（午後７時・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・福嶺小）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

13日

(木) ◎ビタミンの日

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

14日

(金) ◎南極の日

■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）▽第２回一心歌の会ナツメロ歌謡ショー

（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

15日

(土) ◎観光バスの日◎年末年始海上犯罪の一斉取締り（－１０日）

◎年末年始の食品等一斉取締り（－１月１４日）◎年末年始無災害活動（－１月１５日）

■宮古島市▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・新デイサービスセンターいけむら）

□下地地区

▽生きいき教室合同クリスマス会（午前１０時・下地農村環境改善センター）

▽夢の光号巡回（午後３時３０分・下地公民館）

□上野地区

▽生きいき教室合同クリスマス会（午前１０時・下地農村環境改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

▽サイエンス教室（午前１０時・コミュニティー施設）

16日

(日) ◎電話の日

■宮古島市

▽第１３回宮古島市総合文化祭「芸能祭」（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽クリスマスおはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）



17日

(月) ◎飛行機の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽県民カレッジｉｎ多良間（午後６時３０分・コミュニティー施設）

18日

(火) ◎国連加盟記念日

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）

▽健康相談

（午後２時・下地保健福祉センター）▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）

▽暮らしに活かす毛筆講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽生きいき教室合同クリスマス会（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

19日

(水) ■宮古島市

▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽家畜セリ市（午後５時・ＪＡたらま家畜セリ場）

20日

(木) ■宮古島市

▽アーユルヴェーダクッキング講座（午前１０時・城辺公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）

21日

(金)

■宮古島市▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）

□城辺地区▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

22日

(土) ■宮古島市

▽男石宣隆歌謡ショー（午後５時開場・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽多良間小・中学校２学期終業式（午前９時・多良間小体育館

〈小学校〉／午後２時・多良間中体育館〈中学校〉）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

▽折り紙ヒコーキ大会ｉｎ多良間（午後２時・多良間小体育館）

23日

(日) ◎天皇誕生日

■多良間村

▽子ども駅伝大会（午後１時・役場前）

24日

(月) ◎クリスマスイブ

■宮古島市

▽第３７回北中学校吹奏楽部定期演奏会（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

25日

(火) ◎クリスマス◎降誕節（－１月５日）

■宮古島市

▽小・中・高校２学期終業式▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽多良間幼稚園２学期終業式（午前９時・多良間幼稚園）

26日

(水) ◎ボクシングデー

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

27日

(木) □城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

28日

(金) ◎官公庁御用納め

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

29日

(土)

30日

(日)