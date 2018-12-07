2018年12月7日(金) 19:17
平成30年12月のこよみ
平成30年12月（師走）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(土)
|◎映画の日◎いのちの日◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎犯罪被害者週間
◎性の健康週間（－１日）◎全国レクリエーション週間（－４日）
◎「いのちの電話」フリーダイヤル週間◎雪崩防災週間（－７日）
◎手足の不自由な子どもを育てる運動（－１０日）◎電池月間（－１２日）
◎東京都エイズ予防月間（－１５日）◎食品・添加物等の年末一斉取締り（－２８日）
◎大気汚染防止推進月間◎脱スパイクタイヤ運動推進月間◎地球温暖化防止月間
◎未成年者飲酒防止強調月間◎歳末たすけあい運動、海外たすけあい運動
◎年末年始の防犯運動◎赤い羽根共同募金運動（－３１日）
■宮古島市
▽第４２回あけぼの保育園おゆうぎ会（午前９時２０分開場・マティダ市民劇場）
▽手作りムーチー講座（午前１０時・久松公民館）
▽大人のケーキ作り講座（午後１時・伊良部公民館）
▽おしゃれなオリジナルスカート＆パンツ講座（午後７時・伊良部公民館）
■多良間村
▽ＣＧＧ活動（クリーングリーングレイシャス）（午前７時４５分・多良間小運動場）
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２日
|◎全国防火デー
■宮古島市▽おうちでできる！お手軽パン講座（午前１０時・下地公民館）
▽ファッションクラブ糸車１０周年記念事業（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
■多良間村
▽コミュニティーまつり（午前９時・コミュニティー施設）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎国際障害者デー◎障害者週間（－９日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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４日
|◎人権週間（－１０日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽暮らしに活かす毛筆講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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5日
|◎国際ボランティア・デー
■宮古島市
▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）
▽池原厚治リサイタル（午後５時開場・マティダ市民劇場）
▽おしゃれなオリジナルスカート＆パンツ講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽人権相談所開設（午後２時・コミュニティー施設２階）
▽家庭教育支援研修会（午後３時・コミュニティー施設）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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６日
|■宮古島市
▽終活セミナー（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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７日
|◎大雪
■宮古島市
▽第５３回宮古地区老人クラブ連合会クラブ大会（正午開場・マティダ市民劇場）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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８日
|◎針供養
■宮古島市
▽大人のオリジナルＰＩＺＺＡ作り講座（午前１０時・伊良部公民館）
▽手作りムーチー講座（午前１０時・久松公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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９日
|◎障害者の日
■宮古島市
▽ＤＡＮＣＥ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ８ｔｈ（午後３時３０分開場・マティダ市民劇場）
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10日
|◎世界人権デー◎ノーベル賞授賞式◎年末年始の輸送等に関する安全総点検（－１月１０日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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11日
|◎ユニセフ創立記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽暮らしに活かす毛筆講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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12日
|◎児童福祉法公布記念日
■宮古島市
▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）▽お正月を華やかに…しめ縄リース講座（午後７時・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・福嶺小）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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13日
|◎ビタミンの日
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・上野小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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14日
|◎南極の日
■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）▽第２回一心歌の会ナツメロ歌謡ショー
（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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15日
|◎観光バスの日◎年末年始海上犯罪の一斉取締り（－１０日）
◎年末年始の食品等一斉取締り（－１月１４日）◎年末年始無災害活動（－１月１５日）
■宮古島市▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・新デイサービスセンターいけむら）
□下地地区
▽生きいき教室合同クリスマス会（午前１０時・下地農村環境改善センター）
▽夢の光号巡回（午後３時３０分・下地公民館）
□上野地区
▽生きいき教室合同クリスマス会（午前１０時・下地農村環境改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
▽サイエンス教室（午前１０時・コミュニティー施設）
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16日
|◎電話の日
■宮古島市
▽第１３回宮古島市総合文化祭「芸能祭」（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽クリスマスおはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
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17日
|◎飛行機の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽県民カレッジｉｎ多良間（午後６時３０分・コミュニティー施設）
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18日
|◎国連加盟記念日
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）
▽健康相談
（午後２時・下地保健福祉センター）▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽タケアラ学校講座（午後２時・下地公民館）
▽暮らしに活かす毛筆講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽生きいき教室合同クリスマス会（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
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19日
|■宮古島市
▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽家畜セリ市（午後５時・ＪＡたらま家畜セリ場）
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20日
|■宮古島市
▽アーユルヴェーダクッキング講座（午前１０時・城辺公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・村立図書館２階）
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21日
|■宮古島市▽健康体操講座（午後２時・城辺公民館）
□城辺地区▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
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22日
|■宮古島市
▽男石宣隆歌謡ショー（午後５時開場・マティダ市民劇場）
■多良間村
▽多良間小・中学校２学期終業式（午前９時・多良間小体育館
〈小学校〉／午後２時・多良間中体育館〈中学校〉）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
▽折り紙ヒコーキ大会ｉｎ多良間（午後２時・多良間小体育館）
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23日
|◎天皇誕生日
■多良間村
▽子ども駅伝大会（午後１時・役場前）
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24日
|◎クリスマスイブ
■宮古島市
▽第３７回北中学校吹奏楽部定期演奏会（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
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25日
|◎クリスマス◎降誕節（－１月５日）
■宮古島市
▽小・中・高校２学期終業式▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽多良間幼稚園２学期終業式（午前９時・多良間幼稚園）
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26日
|◎ボクシングデー
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
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27日
|□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
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28日
|◎官公庁御用納め
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
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29日
|30日
(日)
|31日
(月)
|◎大みそか
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。