１日 (火) ◎元旦◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日

◎降誕節（－５日）◎年末年始の輸送等に関する安全総点検

◎年末年始海上犯罪の一斉取締り（－１０日）

◎年末年始の食品等一斉取締り（－１４日）

◎年末年始無災害活動（－１５日）

◎「はたちの献血」キャンペーン（－２月２９日）

◎消費税の確定申告（－３月３１日）

■多良間村

▽ウイヌウダミ（午前１０時・神社、各御嶽）

２日 (水) ◎書き初め◎初荷◎初夢

３日

(木) ◎ちゅらさんの日

４日

(金) ◎官公庁御用始め

■宮古島市

▽２０１９年宮古島市新春の集い

（午後3時30分開場・ホテルアトールエメラルド宮古島〈漲水の間〉）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽平成３１年多良間村成人式（午後２時・コミュニティー施設）

5日

(土) ◎囲碁の日

■宮古島市

▽平成３１年宮古島市成人式（午後1時30分開場・マティダ市民劇場）

６日

(日) ◎小寒

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

７日

(月) ◎七草

■宮古島市

▽小・中・高校３学期始業式▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽幼・小・中学校始業式（午前９時・各体育館）

▽消防出初式（午後４時３０分・役場玄関前）

▽平成３１年多良間村新春の集い（午後５時３０分・コミュニティー施設）

８日

(火) 勝負事の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽岩手県宮古市交流団来島（午後４時）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

９日

(水) ■宮古島市

▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽岩手県宮古市児童生徒交流１日日

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

10日

(木) ◎１１０番の日◎明太子の日

■宮古島市

▽ソーイングセット講座（午後２時・上野公民館）

▽北京語講座（午後７時・上野公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽岩手県宮古市児童生徒交流２日日

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

11日

(金) ◎鏡開き

■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽岩手県宮古市交流団帰島

▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

12日

(土) ◎スキーの日

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

■多良間村

▽インフルエンザ予防接種（午前８時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

13日

(日) ■宮古島市

▽第４１回定期演奏会（午後２時３０分開場・マティダ市民劇場）

14日

(月) ◎成人の日

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

15日

(火) ◎防災とボランティア週間（－２１日）

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

16日

(水) ◎禁酒の日

■宮古島市

▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）

▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

17日

(木) ◎防災とボランティアの日

■宮古島市

▽ソーイングセット講座（午後２時・上野公民館）

▽北京語講座（午後７時・上野公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

18日

(金) ■宮古島市

▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽産婦人科巡回診療（午後１時・多良間村診療所）

▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

19日

(土) ◎カラオケの日◎のど自慢の日

■宮古島市

▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・新デイサービスセンターいけむら）

▽刈り取りから始めるススキほうき作り講座（午後２時・市中央公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

20日

(日) ◎大寒◎県民交通事故０の日◎血栓予防月間（－２月１９日）

■宮古島市

▽第２９回宮古島１００㌔ワイドーマラソン大会（午前５時・下地公園）

▽お手軽パンづくり講座（午前１０時・市中央公民館）

▽ふれあいコンサートｉｎ宮古島（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽使える体幹＆ストレッチ講座（午後２時・市中央公民館）

21日

(月)

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・棚根コミュニティーセンター）

22日

(火) ◎カレーの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）



23日

(水) ◎電子メールの日

■宮古島市

▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

24日

(木) ◎法律扶助の日◎全国学校給食週間（－３０日）

■宮古島市

▽ソーイングセット講座（午後２時・上野公民館）

▽北京語講座（午後７時・上野公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽栄養教室（午後１時３０分・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

25日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽精神科医巡回診療

▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

26日

(土) ◎文化財防火デー

■宮古島市

▽２０１８年度ピティナピアノステップ宮古地区（－２７日・マティダ市民劇場）

▽介護食講座（仮）（午前１０時・城辺公民館）

▽刈り取りから始めるススキほうき作り講座（午後２時・市中央公民館）

▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

27日

(日)

28日

(月) ◎コピーライターの日

■宮古島市

▽野原のサティパロウ

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽ふしゃぬ小学校（午後１時３０分・老人福祉センター）

29日

(火) ◎南極の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター

30日

( 水 ) ■宮古島市

▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽運動教室（午後７時・老人福祉センター）