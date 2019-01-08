2019年1月8日(火) 16:27
平成31年1月のこよみ
平成31年1月（睦月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(火)
|◎元旦◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日
◎降誕節（－５日）◎年末年始の輸送等に関する安全総点検
◎年末年始海上犯罪の一斉取締り（－１０日）
◎年末年始の食品等一斉取締り（－１４日）
◎年末年始無災害活動（－１５日）
◎「はたちの献血」キャンペーン（－２月２９日）
◎消費税の確定申告（－３月３１日）
■多良間村
▽ウイヌウダミ（午前１０時・神社、各御嶽）
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２日
(水)
|◎書き初め◎初荷◎初夢
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３日
|◎ちゅらさんの日
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４日
|◎官公庁御用始め
■宮古島市
▽２０１９年宮古島市新春の集い
（午後3時30分開場・ホテルアトールエメラルド宮古島〈漲水の間〉）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽平成３１年多良間村成人式（午後２時・コミュニティー施設）
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5日
|◎囲碁の日
■宮古島市
▽平成３１年宮古島市成人式（午後1時30分開場・マティダ市民劇場）
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６日
|◎小寒
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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７日
|◎七草
■宮古島市
▽小・中・高校３学期始業式▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽幼・小・中学校始業式（午前９時・各体育館）
▽消防出初式（午後４時３０分・役場玄関前）
▽平成３１年多良間村新春の集い（午後５時３０分・コミュニティー施設）
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８日
|勝負事の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽岩手県宮古市交流団来島（午後４時）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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９日
|■宮古島市
▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽岩手県宮古市児童生徒交流１日日
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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10日
|◎１１０番の日◎明太子の日
■宮古島市
▽ソーイングセット講座（午後２時・上野公民館）
▽北京語講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽岩手県宮古市児童生徒交流２日日
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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11日
|◎鏡開き
■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽岩手県宮古市交流団帰島
▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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12日
|◎スキーの日
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
■多良間村
▽インフルエンザ予防接種（午前８時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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13日
|■宮古島市
▽第４１回定期演奏会（午後２時３０分開場・マティダ市民劇場）
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14日
|◎成人の日
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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15日
|◎防災とボランティア週間（－２１日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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16日
|◎禁酒の日
■宮古島市
▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）
▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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17日
|◎防災とボランティアの日
■宮古島市
▽ソーイングセット講座（午後２時・上野公民館）
▽北京語講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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18日
|■宮古島市
▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽産婦人科巡回診療（午後１時・多良間村診療所）
▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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19日
|◎カラオケの日◎のど自慢の日
■宮古島市
▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・新デイサービスセンターいけむら）
▽刈り取りから始めるススキほうき作り講座（午後２時・市中央公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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20日
|◎大寒◎県民交通事故０の日◎血栓予防月間（－２月１９日）
■宮古島市
▽第２９回宮古島１００㌔ワイドーマラソン大会（午前５時・下地公園）
▽お手軽パンづくり講座（午前１０時・市中央公民館）
▽ふれあいコンサートｉｎ宮古島（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽使える体幹＆ストレッチ講座（午後２時・市中央公民館）
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21日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・棚根コミュニティーセンター）
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22日
|◎カレーの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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23日
|◎電子メールの日
■宮古島市
▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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24日
|◎法律扶助の日◎全国学校給食週間（－３０日）
■宮古島市
▽ソーイングセット講座（午後２時・上野公民館）
▽北京語講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽栄養教室（午後１時３０分・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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25日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽精神科医巡回診療
▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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26日
|◎文化財防火デー
■宮古島市
▽２０１８年度ピティナピアノステップ宮古地区（－２７日・マティダ市民劇場）
▽介護食講座（仮）（午前１０時・城辺公民館）
▽刈り取りから始めるススキほうき作り講座（午後２時・市中央公民館）
▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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27日
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28日
|◎コピーライターの日
■宮古島市
▽野原のサティパロウ
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽ふしゃぬ小学校（午後１時３０分・老人福祉センター）
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29日
|◎南極の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター
|30日
(水)
|■宮古島市
▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽運動教室（午後７時・老人福祉センター）
|31日
(木)
|◎愛妻の日◎海苔ウイーク（－２月６日）
■宮古島市
▽北京語講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。