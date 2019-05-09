１日 (水) ◎即位の日◎メーデー◎日本赤十字社創立記念日◎飲酒運転の根絶運動の日

◎交通安全県民の日◎全国海難防止強調運動◎おもちゃ週間◎社会教育週間

◎緑茶週間（－５日）◎ゴールデンウイーク（－６日）◎憲法週間

◎青少年保護育成運動週間（－７日）◎こどもの読書週間（－12日）

◎みどりの月間（－15日）◎春の防犯運動◎消費者月間

◎消費者被害防止月間◎赤十字運動月間◎図書館振興の月

◎くらしと薬の月間◎自転車月間◎水防月間◎原子力エネルギー安全月間

◎さわやか行政サービス推進月間（－31日）

◎春季における都市緑化推進運動◎不正大麻・けし撲滅運動（－６月30日）

■多良間村

▽ふるさと民俗学習館開館（午前９時～午後５時）

▽村立図書館開館（午前９時30分～午後６時）

２日

(木) ◎郵便貯金創業記念日◎八十八夜

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽ふるさと民俗学習館開館（午前９時～午後５時）

▽村立図書館開館（午前９時30分～午後６時）



３日

(金) ◎憲法記念日◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽うえのドイツ文化村鯉のぼりフェスト２０１９（－６日）

■多良間村

▽ふるさと民俗学習館開館（午前９時～午後５時）

▽村立図書館開館（午前９時30分～午後６時）



４日

(土) ◎みどりの日



5日

(日) ◎こどもの日◎児童福祉週間（－11日）



６日

(月) ◎振替休日◎立夏

■宮古島市

▽第21回宮古毎日新聞杯全宮古小学・中学生卓球大会

（午前９時30分開会式・宮古島市総合体育館）



７日

(火) ◎世界エイズ孤児デー

■宮古島市▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」

（午後２時・同公民館大ホール）

▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



８日

(水) ◎世界赤十字デー◎ゴーヤーの日

◎第２次大戦中に命を失った全ての人に追悼を捧げる日（－９日）

■宮古島市

▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室

（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



９日

(木) ◎アイスクリームの日

■宮古島市

▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」

（午後２時・同公民館大ホール）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



10日

(金) ◎黒糖の日◎日本気象協会創立記念日◎愛鳥週間（－16日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽下崎地区公民館「初めてのリラックスヨガ講座」（午前10時・同公民館）

▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）



11日

(土) ◎春の全国交通安全運動（－20日）

◎けん銃取締り特別強化月間

◎全国暴力団総合対策特別強化月間（－６月10日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）

▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

■多良間村

▽三世代ゲートボール大会（午前８時・村ゲートボール場）



12日

(日) ◎母の日◎看護の日◎国際看護師の日

■宮古島市

▽歌と踊りの祭典～夢輝らめいて～

（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・市立図書館城辺分館）



13日

(月) ◎愛犬の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）



14日

(火日) ◎種痘記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」

（午後２時・同公民館大ホール）

▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



15日

(水) ◎沖縄本土復帰記念日◎総合治水推進週間（－21日）

◎情報通信月間（－６月15日）

■宮古島市

▽乳幼児健診（３歳半児／午前９時・午後１時・平良保健センター）

▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



16日

(木) ◎旅の日

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



17日

(金) ◎世界電気通信および情報社会の日

■宮古島市

▽下崎地区公民館「初めてのリラックスヨガ講座」（午前10時・同公民館）

▽上野公民館「ベビーマッサージ講座目」（午前10時・同公民館和室）

▽城辺公民館「豚まん作り講座」（午後１時・同公民館）

▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」

（午後２時・同公民館大ホール）

▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）



18日

(土) ◎国際親善デー◎国際博物館の日◎社会風紀環境を浄化する運動（－30日）

■宮古島市

▽市中央公民館「ローフード料理講座」（午前11時・同公民館図書室）

▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）

▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

■多良間村

▽第18回多良間島ピンダアース大会

（午前11時・多目的広場〈夢パティオ南〉）

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



19日

(日) ◎食育の日◎ガールスカウト週間（－25日）

■宮古島市

▽第15回ハンセン病市民学会in宮古島・八重山交流集会

（午後１時開場・マティダ市民劇場）

▽伊良部公民館「味噌作り講座」（午後２時・同公民館実習室）



20日

(月) ◎世界計量記念日◎県民交通事故０の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

▽ジャズコンサート（午後６時30分開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）



21日

(火) ◎小満◎家内労働旬間（－31日）

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎２階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」

（午後２時・同公民館大ホール）

▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



22日

(水) ◎ガールスカウトの日

■宮古島市

▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



23日

(木) □平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



24日

(金) ■宮古島市

▽下崎地区公民館「初めてのリラックスヨガ講座」（午前10時・同公民館）

▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」

（午後２時・同公民館大ホール）

▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）



25日

(土) ◎広辞苑記念日◎非自治地域人民との連帯週間◎テレビ安全週間（－31日）

■宮古島市

▽市中央公民館「ローフード料理講座」（午前11時・同公民館調理室）

▽演劇「大切な物～ワンヌイミ～」（午後１時開場・マティダ市民劇場）

▽上野公民館「健康体操講座目」（午後２時・同公民館ホール）

▽在宮古多良間郷友会グラウンドゴルフ

（午後２時・パイナガマ海空すこやか公園）

▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□城辺地区

▽おはなし会（午前10時30分・市立図書館城辺分館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



26日

(日) ◎東名高速道路全通記念日

■宮古島市

▽伊良部公民館「味噌作り講座」（午後２時・同公民館実習室）



27日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）



28日

(火) ◎国際アムネスティ記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽無料人権相談（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）

▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」

（午後２時・同公民館大ホール）

▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



29日

(水) ◎エベレスト登頂記念日

■宮古島市

▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



30日

(木) ◎文化財保護法公布記念日◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－６月４日）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）