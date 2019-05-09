2019年5月9日(木) 17:06
令和元年5月のこよみ
令和元年5月（皐月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(水)
|◎即位の日◎メーデー◎日本赤十字社創立記念日◎飲酒運転の根絶運動の日
◎交通安全県民の日◎全国海難防止強調運動◎おもちゃ週間◎社会教育週間
◎緑茶週間（－５日）◎ゴールデンウイーク（－６日）◎憲法週間
◎青少年保護育成運動週間（－７日）◎こどもの読書週間（－12日）
◎みどりの月間（－15日）◎春の防犯運動◎消費者月間
◎消費者被害防止月間◎赤十字運動月間◎図書館振興の月
◎くらしと薬の月間◎自転車月間◎水防月間◎原子力エネルギー安全月間
◎さわやか行政サービス推進月間（－31日）
◎春季における都市緑化推進運動◎不正大麻・けし撲滅運動（－６月30日）
■多良間村
▽ふるさと民俗学習館開館（午前９時～午後５時）
▽村立図書館開館（午前９時30分～午後６時）
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２日
|◎郵便貯金創業記念日◎八十八夜
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽ふるさと民俗学習館開館（午前９時～午後５時）
▽村立図書館開館（午前９時30分～午後６時）
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３日
|◎憲法記念日◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽うえのドイツ文化村鯉のぼりフェスト２０１９（－６日）
■多良間村
▽ふるさと民俗学習館開館（午前９時～午後５時）
▽村立図書館開館（午前９時30分～午後６時）
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４日
|◎みどりの日
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5日
|◎こどもの日◎児童福祉週間（－11日）
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６日
|◎振替休日◎立夏
■宮古島市
▽第21回宮古毎日新聞杯全宮古小学・中学生卓球大会
（午前９時30分開会式・宮古島市総合体育館）
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７日
|◎世界エイズ孤児デー
■宮古島市▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」
（午後２時・同公民館大ホール）
▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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８日
|◎世界赤十字デー◎ゴーヤーの日
◎第２次大戦中に命を失った全ての人に追悼を捧げる日（－９日）
■宮古島市
▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室
（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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９日
|◎アイスクリームの日
■宮古島市
▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」
（午後２時・同公民館大ホール）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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10日
|◎黒糖の日◎日本気象協会創立記念日◎愛鳥週間（－16日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽下崎地区公民館「初めてのリラックスヨガ講座」（午前10時・同公民館）
▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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11日
|◎春の全国交通安全運動（－20日）
◎けん銃取締り特別強化月間
◎全国暴力団総合対策特別強化月間（－６月10日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）
▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
■多良間村
▽三世代ゲートボール大会（午前８時・村ゲートボール場）
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12日
|◎母の日◎看護の日◎国際看護師の日
■宮古島市
▽歌と踊りの祭典～夢輝らめいて～
（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・市立図書館城辺分館）
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13日
|◎愛犬の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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14日
|◎種痘記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」
（午後２時・同公民館大ホール）
▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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15日
|◎沖縄本土復帰記念日◎総合治水推進週間（－21日）
◎情報通信月間（－６月15日）
■宮古島市
▽乳幼児健診（３歳半児／午前９時・午後１時・平良保健センター）
▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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16日
|◎旅の日
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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17日
|◎世界電気通信および情報社会の日
■宮古島市
▽下崎地区公民館「初めてのリラックスヨガ講座」（午前10時・同公民館）
▽上野公民館「ベビーマッサージ講座目」（午前10時・同公民館和室）
▽城辺公民館「豚まん作り講座」（午後１時・同公民館）
▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」
（午後２時・同公民館大ホール）
▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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18日
|◎国際親善デー◎国際博物館の日◎社会風紀環境を浄化する運動（－30日）
■宮古島市
▽市中央公民館「ローフード料理講座」（午前11時・同公民館図書室）
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）
▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
■多良間村
▽第18回多良間島ピンダアース大会
（午前11時・多目的広場〈夢パティオ南〉）
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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19日
|◎食育の日◎ガールスカウト週間（－25日）
■宮古島市
▽第15回ハンセン病市民学会in宮古島・八重山交流集会
（午後１時開場・マティダ市民劇場）
▽伊良部公民館「味噌作り講座」（午後２時・同公民館実習室）
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20日
|◎世界計量記念日◎県民交通事故０の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
▽ジャズコンサート（午後６時30分開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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21日
|◎小満◎家内労働旬間（－31日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎２階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」
（午後２時・同公民館大ホール）
▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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22日
|◎ガールスカウトの日
■宮古島市
▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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23日
|□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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24日
|■宮古島市
▽下崎地区公民館「初めてのリラックスヨガ講座」（午前10時・同公民館）
▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」
（午後２時・同公民館大ホール）
▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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25日
|◎広辞苑記念日◎非自治地域人民との連帯週間◎テレビ安全週間（－31日）
■宮古島市
▽市中央公民館「ローフード料理講座」（午前11時・同公民館調理室）
▽演劇「大切な物～ワンヌイミ～」（午後１時開場・マティダ市民劇場）
▽上野公民館「健康体操講座目」（午後２時・同公民館ホール）
▽在宮古多良間郷友会グラウンドゴルフ
（午後２時・パイナガマ海空すこやか公園）
▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□城辺地区
▽おはなし会（午前10時30分・市立図書館城辺分館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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26日
|◎東名高速道路全通記念日
■宮古島市
▽伊良部公民館「味噌作り講座」（午後２時・同公民館実習室）
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27日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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28日
|◎国際アムネスティ記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽無料人権相談（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）
▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」
（午後２時・同公民館大ホール）
▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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29日
|◎エベレスト登頂記念日
■宮古島市
▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
|30日
(木)
|◎文化財保護法公布記念日◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－６月４日）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
|31日
(金)
|◎世界禁煙デー◎禁煙週間◎建設産業構造改善推進週間（－６月６日）
◎あやめ月間（－６月30日）
■宮古島市
▽下崎地区公民館「初めてのリラックスヨガ講座」（午前10時・同公民館）
▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽市中央公民館「〝使える体幹〟のトレーニング＆ストレッチ講座」
（午後２時・同公民館大ホール）
▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。