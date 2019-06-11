2019年6月11日(火) 9:32
令和元年6月のこよみ
令和元年6月（水無月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(土)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎気象記念日◎電波の日
◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－４日）◎禁煙週間
◎建設産業構造改善推進週間（－６日）◎水道週間
◎がけ崩れ防災週間（－７日）◎けん銃取締り特別強化月間
◎全国暴力団総合対策特別強化月間◎電波利用保護旬間
◎育児休暇制度促進旬間（－10日）◎情報通信月間（－15日）
◎建築文化週間（－19日）◎まちづくり月間◎環境月間
◎海洋環境保全推進月間◎リウマチ月間◎男女雇用機会均等月間
◎外国人労働者問題啓発月間◎暴走族追放強化月間
◎二輪車交通事故防止強化月間◎全国安全週間準備期間
◎土砂災害防止月間◎農薬危害防止運動月間◎国際演劇月間◎食育月間
◎春季における都市緑化推進運動◎不正大麻・けし撲滅運動
◎あやめ月間（－30日）◎海外安全キャンペーン（－７月31日）
■宮古島市
▽第20回ビーチバレー宮古島大会2019（－2日）
▽下地公民館「ハーブティー・ハーブオイル活用法講座」（午前10時・同公民館）
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）
▽みゃーくふれあいコンサート（午後４時開場・マティダ市民劇場）
▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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２日
|■宮古島市
▽狩俣小学校運動会▽第53回婦人の大演芸会
（午後１時開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・市立図書館城辺分館）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎測量の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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４日
|◎歯と口の健康週間（－10日）
◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－７月４日）
■宮古島市
▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」
（午前10時・同公民館大ホール）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）
▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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5日
|◎世界環境デー◎環境の日
■宮古島市
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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６日
|◎芒種
■宮古島市
▽ハーリー（海神祭）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
▽多良間村少年海外奨学生派遣事業助成金交付式（午後５時・村役場２階）
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７日
|■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽下崎地区公民館「初めてのリラックスヨガ講座」（午前10時・同公民館）
▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）
▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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８日
|■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽福嶺小学校運動会
▽第18回宮古地区管打楽器コンテスト「吹奏楽部門」
（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）
▽下地公民館「リンパ・アロマオイルトリートメント講座」
（午後１時30分・同公民館）
▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）
▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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９日
|◎ロックの日
■宮古島市
▽城辺公民館「陶芸講座」（午後２時・太陽が窯）
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10日
|◎時の記念日◎火薬類危害予防週間（－16日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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11日
|◎入梅
■宮古島市▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」
（午前10時・同公民館大ホール）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）
▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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12日
|■宮古島市
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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13日
|■宮古島市
▽伊良部公民館「痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ講座」
（午前10時・同公民館ホール）
▽無料人権相談（午後２時・市役所下地庁舎１階会議室）
▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽乳幼児健診（午前９時・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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14日
|■宮古島市
▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽市中央公民館「手描きで楽しむＴシャツ、ポロシャツ講座」
（午後７時・同公民館図書室）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）
▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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15日
|■宮古島市
▽下地公民館「ハーブティー・ハーブオイル活用法講座」
（午前10時・同公民館）
▽下地公民館「リンパ・アロマオイルトリートメント講座」
（午後１時30分・同公民館）
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）
▽岡ゆう子＆宮京子２０１９歌謡チャリティーショー
（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）
▽市中央公民館「手描きで楽しむＴシャツ、ポロシャツ講座」
（午後７時・同公民館図書室）
▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午前10時30分・市立図書館城辺分館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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16日
|◎父の日
■宮古島市
▽２０１９年度ピアノコンペティション宮古地区予選
（午前10時開場・マティダ市民劇場）
▽城辺公民館「みそ作り講座」
（午後１時・旧城辺町特産品開発研修センター）
▽伊良部公民館「手軽にできる梅漬け講座」
（午後１時30分・同公民館実習室）
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17日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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18日
|■宮古島市
▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」
（午前10時・同公民館大ホール）
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎２階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽市中央公民館「手描きで楽しむＴシャツ、ポロシャツ講座」
（午後７時・同公民館図書室）
▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）
▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽ふしゃぬふ学級会〈介護予防〉（午後１時30分・老人福祉センター）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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19日
|◎朗読の日◎国連協力週間（－25日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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20日
|◎県民交通事故０の日◎薬物乱用防止運動月間（－７月19日）
■宮古島市
▽伊良部公民館「痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ講座」
（午前10時・同公民館ホール）
▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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21日
|◎夏の健康を守る運動（－７月20日）
■宮古島市
▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽市中央公民館「手描きで楽しむＴシャツ、ポロシャツ講座」
（午後７時・同公民館図書室）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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22日
|◎夏至
■宮古島市▽城辺公民館「みそ作り講座」
（午前９時・旧城辺町特産品開発研修センター）
▽下地公民館「ハーブティー・ハーブオイル活用法講座」
（午前10時・同公民館）
▽下地公民館「リンパ・アロマオイルトリートメント講座」
（午後１時30分・同公民館）
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）
▽市中央公民館「手描きで楽しむＴシャツ、ポロシャツ講座」
（午後７時・同公民館図書室）
▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽空飛ぶ図書館〈県立移動図書館〉（午後２時・コミュニティー施設）
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23日
|◎沖縄慰霊の日◎男女共同参画週間（－６月29日）
■宮古島市
▽予防接種（ＭＲ２期）（午前９時・平良保健センター）
▽平成31年度宮古島市全戦没者追悼式および平和祈念式
（午前11時開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館
■多良間村
▽空飛ぶ図書館〈県立移動図書館〉（午前10時・コミュニティー施設）
▽慰霊の日式典（正午・慰霊の塔）
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24日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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25日
|■宮古島市
▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」
（午前10時・同公民館大ホール）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健ンター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」
（午後７時・同公民館）
▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽スツウプナカ〈豊年祭〉（正午・４祭場）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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26日
|◎国連憲章調印記念日
■宮古島市
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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27日
|■宮古島市
▽伊良部公民館「痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ講座」
（午前10時・同公民館ホール）
▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」
（午後７時・同公民館会議室）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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28日
|◎貿易記念日
■宮古島市
▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽運動教室（午後７時・コミュニティー施設）
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29日
|■宮古島市
▽下地公民館「リンパ・アロマオイルトリートメント講座」
（午後１時30分・同公民館）
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）
▽新日本舞踊吉竹流チャリティー公演（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）
▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽講演「多良間で見守る認知症」
（午後５時・多良間村コミュニティー施設）
|30日
(日)
|■宮古島市
▽予防接種（ＭＲ２期・午前９時／ＤＴ・午後１時・平良保健センター）
▽西原地区公民館「ドレスメーキング初心者講座」（午後７時・同公民館）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。