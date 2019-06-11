１日 (土) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎気象記念日◎電波の日

◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－４日）◎禁煙週間

◎建設産業構造改善推進週間（－６日）◎水道週間

◎がけ崩れ防災週間（－７日）◎けん銃取締り特別強化月間

◎全国暴力団総合対策特別強化月間◎電波利用保護旬間

◎育児休暇制度促進旬間（－10日）◎情報通信月間（－15日）

◎建築文化週間（－19日）◎まちづくり月間◎環境月間

◎海洋環境保全推進月間◎リウマチ月間◎男女雇用機会均等月間

◎外国人労働者問題啓発月間◎暴走族追放強化月間

◎二輪車交通事故防止強化月間◎全国安全週間準備期間

◎土砂災害防止月間◎農薬危害防止運動月間◎国際演劇月間◎食育月間

◎春季における都市緑化推進運動◎不正大麻・けし撲滅運動

◎あやめ月間（－30日）◎海外安全キャンペーン（－７月31日）

■宮古島市

▽第20回ビーチバレー宮古島大会2019（－2日）

▽下地公民館「ハーブティー・ハーブオイル活用法講座」（午前10時・同公民館）

▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）

▽みゃーくふれあいコンサート（午後４時開場・マティダ市民劇場）

▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

２日

(日) ■宮古島市

▽狩俣小学校運動会▽第53回婦人の大演芸会

（午後１時開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・市立図書館城辺分館）

３日

(月) ◎ちゅらさんの日◎測量の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

４日

(火) ◎歯と口の健康週間（－10日）

◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－７月４日）

■宮古島市

▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」

（午前10時・同公民館大ホール）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）

▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

5日

(水) ◎世界環境デー◎環境の日

■宮古島市

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

６日

(木) ◎芒種

■宮古島市

▽ハーリー（海神祭）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

▽多良間村少年海外奨学生派遣事業助成金交付式（午後５時・村役場２階）

７日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽下崎地区公民館「初めてのリラックスヨガ講座」（午前10時・同公民館）

▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）

▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

８日

(土) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽福嶺小学校運動会

▽第18回宮古地区管打楽器コンテスト「吹奏楽部門」

（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）

▽下地公民館「リンパ・アロマオイルトリートメント講座」

（午後１時30分・同公民館）

▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）

▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

９日

(日) ◎ロックの日

■宮古島市

▽城辺公民館「陶芸講座」（午後２時・太陽が窯）

10日

(月) ◎時の記念日◎火薬類危害予防週間（－16日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

11日

(火) ◎入梅

■宮古島市▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」

（午前10時・同公民館大ホール）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）

▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

12日

(水) ■宮古島市

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

13日

(木) ■宮古島市

▽伊良部公民館「痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ講座」

（午前10時・同公民館ホール）

▽無料人権相談（午後２時・市役所下地庁舎１階会議室）

▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽乳幼児健診（午前９時・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

14日

(金) ■宮古島市

▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽市中央公民館「手描きで楽しむＴシャツ、ポロシャツ講座」

（午後７時・同公民館図書室）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）

▽伊良部公民館「チュニック・ワンピース・シャツ作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

15日

(土) ■宮古島市

▽下地公民館「ハーブティー・ハーブオイル活用法講座」

（午前10時・同公民館）

▽下地公民館「リンパ・アロマオイルトリートメント講座」

（午後１時30分・同公民館）

▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）

▽岡ゆう子＆宮京子２０１９歌謡チャリティーショー

（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）

▽市中央公民館「手描きで楽しむＴシャツ、ポロシャツ講座」

（午後７時・同公民館図書室）

▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午前10時30分・市立図書館城辺分館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



16日

(日) ◎父の日

■宮古島市

▽２０１９年度ピアノコンペティション宮古地区予選

（午前10時開場・マティダ市民劇場）

▽城辺公民館「みそ作り講座」

（午後１時・旧城辺町特産品開発研修センター）

▽伊良部公民館「手軽にできる梅漬け講座」

（午後１時30分・同公民館実習室）

17日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

18日

(火) ■宮古島市

▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」

（午前10時・同公民館大ホール）

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎２階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽市中央公民館「手描きで楽しむＴシャツ、ポロシャツ講座」

（午後７時・同公民館図書室）

▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）

▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽ふしゃぬふ学級会〈介護予防〉（午後１時30分・老人福祉センター）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

19日

(水) ◎朗読の日◎国連協力週間（－25日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



20日

(木) ◎県民交通事故０の日◎薬物乱用防止運動月間（－７月19日）

■宮古島市

▽伊良部公民館「痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ講座」

（午前10時・同公民館ホール）

▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

21日

(金)

◎夏の健康を守る運動（－７月20日）

■宮古島市

▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽市中央公民館「手描きで楽しむＴシャツ、ポロシャツ講座」

（午後７時・同公民館図書室）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

22日

(土) ◎夏至

■宮古島市▽城辺公民館「みそ作り講座」

（午前９時・旧城辺町特産品開発研修センター）

▽下地公民館「ハーブティー・ハーブオイル活用法講座」

（午前10時・同公民館）

▽下地公民館「リンパ・アロマオイルトリートメント講座」

（午後１時30分・同公民館）

▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）

▽市中央公民館「手描きで楽しむＴシャツ、ポロシャツ講座」

（午後７時・同公民館図書室）

▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽空飛ぶ図書館〈県立移動図書館〉（午後２時・コミュニティー施設）

23日

(日) ◎沖縄慰霊の日◎男女共同参画週間（－６月29日）

■宮古島市

▽予防接種（ＭＲ２期）（午前９時・平良保健センター）

▽平成31年度宮古島市全戦没者追悼式および平和祈念式

（午前11時開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館

■多良間村

▽空飛ぶ図書館〈県立移動図書館〉（午前10時・コミュニティー施設）

▽慰霊の日式典（正午・慰霊の塔）

24日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

25日

(火) ■宮古島市

▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」

（午前10時・同公民館大ホール）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健ンター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」

（午後７時・同公民館）

▽下地公民館「三線（初級）講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽スツウプナカ〈豊年祭〉（正午・４祭場）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

26日

(水) ◎国連憲章調印記念日

■宮古島市

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

27日

(木) ■宮古島市

▽伊良部公民館「痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ講座」

（午前10時・同公民館ホール）

▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」

（午後７時・同公民館会議室）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

28日

(金) ◎貿易記念日

■宮古島市

▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽運動教室（午後７時・コミュニティー施設）

29日

(土) ■宮古島市

▽下地公民館「リンパ・アロマオイルトリートメント講座」

（午後１時30分・同公民館）

▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館ホール）

▽新日本舞踊吉竹流チャリティー公演（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）

▽下崎地区公民館「三線講座（初心者）」（午後７時・同公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽講演「多良間で見守る認知症」

（午後５時・多良間村コミュニティー施設）