2019年7月3日(水) 19:18
令和元年7月のこよみ
令和元年７月（文月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(月)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎国民安全の日
◎更生保護の日◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－４日）◎全国安全週間
◎国家公務員安全週間◎全国鉱山保安週間◎郵便番号週間（－７日）
◎薬物乱用防止運動月間（－19日）◎夏の健康を守る運動（－20日）
◎社会を明るくする運動全国強調月間◎愛の血液助け合い運動月間
◎河川愛護月間◎海岸愛護月間◎全国海難防止強調運動◎採石災害防止月間
◎夏の省エネキャンペーン◎労働者派遣事業適正運営推進月間
◎夏期食品一斉取締り月間◎県産品推奨月間
◎海外安全キャンペーン（－31日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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２日
|◎半夏生
■宮古島市
▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」
（午前10時・同公民館大ホール）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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３日
|◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）
▽西原地区公民館「レッツトライエアロビクス講座」（午後８時・同公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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４日
|◎アメリカ独立記念日
■宮古島市
▽第25回参議院議員選挙公示日
▽伊良部公民館「痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ講座」
（午前10時・同公民館ホール）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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5日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽２０１９年度「青少年深夜はいかい防止」「未成年者飲酒防止」県民一斉行動宮古島市民大会（午後４時開場・マティダ市民劇場）
▽西原地区公民館「ドレスメーキング初心者講座」
（午後７時・同公民館会議室）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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６日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽第35回更生保護女性会チャリティーショー（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）
▽下地公民館「リンパ・アロマオイルトリートメント講座」（午後１時30分・同公民館）
▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）
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７日
|◎小暑◎七夕
■宮古島市
▽第23回合唱祭（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）
▽下地公民館「アーユルヴェーダでヘルシー講座」（午後２時・同公民館）
▽西原地区公民館「ドレスメーキング初心者講座」（午後７時・同公民館会議室）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館おはなし会（午後３時・同図書館）
■多良間村
▽２０１９年海の日ハーリー大会（午前９時・仲泊トゥブリ）
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８日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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９日
|■宮古島市
▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」
（午前10時・同公民館大ホール）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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10日
|◎国土建設記念日◎国土建設週間（－16日）
■宮古島市
▽西原地区公民館「レッツトライエアロビクス講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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11日
|■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽伊良部公民館「痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ講座」
（午前10時・同公民館ホール）
▽上野公民館「みんなで楽しく歌おうウクレレ講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽西原地区公民館「ドレスメーキング初心者講座」
（午後７時・同公民館会議室）
▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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12日
|■宮古島市
▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽西原地区公民館「ドレスメーキング初心者講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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13日
|◎生命尊重の日
■宮古島市
▽下地公民館「アーユルヴェーダでヘルシー講座」（午後２時・同公民館）
▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽第26回鳴りとぅゆんみゃ～く方言大会
（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）
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14日
|◎港の衛生週間（－20日）
■宮古島市
▽第29回サニツ浜カーニバル（午前９時・サニツ浜）
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15日
|◎海の日◎マンゴーの日
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館
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16日
|■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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17日
|■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）
▽西原地区公民館「レッツトライエアロビクス講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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18日
|■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・市役所上野庁舎１階会議室）
▽上野公民館「みんなで楽しく歌おうウクレレ講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」
（午後７時・同公民館会議室）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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19日
|■宮古島市
▽宮古島夏まつり２０１９（－20日）▽小中高校１学期終業式
▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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20日
|◎県民交通事故０の日◎海の旬間（－30日）
■宮古島市
▽下地公民館「夏休み親子陶芸講座」（午前10時・同公民館）
▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館おはなし会（午前10時30分・同図書館）
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21日
|◎森と湖に親しむ旬間（－31日）◎自然に親しむ運動月間
◎雑誌愛読月間（－８月20日）
■宮古島市
▽第25回参議院議員選挙投開票
▽下地公民館「夏休み親子陶芸講座」（午前10時・同公民館）
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22日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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23日
|◎大暑◎ドッグ・デイズ（－８月23日）
■宮古島市
▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」
（午前10時・同公民館大ホール）
▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」
（午前10時・同館視聴覚室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「着付け講座」（午後７時・同公民館和室）
▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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24日
|■宮古島市
▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」
（午前10時・同館視聴覚室）
▽伊良部公民館「着付け講座」（午後７時・同公民館和室）
▽西原地区公民館「レッツトライエアロビクス講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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25日
|■宮古島市
▽下地公民館「キッズステンシル講座」（午前９時・同公民館）
▽上野公民館「夏休み子ども英会話講座」（午前９時30分・同公民館和室）
▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」
（午前10時・同館視聴覚室）
▽上野公民館「みんなで楽しく歌おうウクレレ講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」
（午後７時・同公民館会議室）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）
▽伊良部公民館「着付け講座」（午後７時・同公民館和室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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26日
|◎ポツダム宣言記念日
■宮古島市
▽下地公民館「キッズステンシル講座」（午前９時・同公民館）
▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」
（午前10時・同館視聴覚室）
▽伊良部公民館「着付け講座」（午後７時・同公民館和室）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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27日
|■宮古島市
▽オリオンビアフェスト２０１９in宮古
▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」
（午前10時・同館視聴覚室）
▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「着付け講座」（午後７時・同公民館和室）
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28日
|■宮古島市
▽宮古島市長杯２０１９サマー囲碁まつり（午前10時・こすみ囲碁教室）
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29日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
|30日
(火)
|■宮古島市▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」
（午前10時・同公民館大ホール）
▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」
（午前10時・同公民館会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
|31日
(水)
|■宮古島市
▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」
（午前10時・同公民館会議室）
▽西原地区公民館「レッツトライエアロビクス講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。