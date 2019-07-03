１日 (月) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎国民安全の日

◎更生保護の日◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－４日）◎全国安全週間

◎国家公務員安全週間◎全国鉱山保安週間◎郵便番号週間（－７日）

◎薬物乱用防止運動月間（－19日）◎夏の健康を守る運動（－20日）

◎社会を明るくする運動全国強調月間◎愛の血液助け合い運動月間

◎河川愛護月間◎海岸愛護月間◎全国海難防止強調運動◎採石災害防止月間

◎夏の省エネキャンペーン◎労働者派遣事業適正運営推進月間

◎夏期食品一斉取締り月間◎県産品推奨月間

◎海外安全キャンペーン（－31日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

２日

(火) ◎半夏生

■宮古島市

▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」

（午前10時・同公民館大ホール）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

３日

(水) ◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）

▽西原地区公民館「レッツトライエアロビクス講座」（午後８時・同公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

４日

(木) ◎アメリカ独立記念日

■宮古島市

▽第25回参議院議員選挙公示日

▽伊良部公民館「痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ講座」

（午前10時・同公民館ホール）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

5日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽２０１９年度「青少年深夜はいかい防止」「未成年者飲酒防止」県民一斉行動宮古島市民大会（午後４時開場・マティダ市民劇場）

▽西原地区公民館「ドレスメーキング初心者講座」

（午後７時・同公民館会議室）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後７時・同公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

６日

(土) ■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽第35回更生保護女性会チャリティーショー（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）

▽下地公民館「リンパ・アロマオイルトリートメント講座」（午後１時30分・同公民館）

▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）

７日

(日) ◎小暑◎七夕

■宮古島市

▽第23回合唱祭（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）

▽下地公民館「アーユルヴェーダでヘルシー講座」（午後２時・同公民館）

▽西原地区公民館「ドレスメーキング初心者講座」（午後７時・同公民館会議室）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館おはなし会（午後３時・同図書館）

■多良間村

▽２０１９年海の日ハーリー大会（午前９時・仲泊トゥブリ）

８日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

９日

(火) ■宮古島市

▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」

（午前10時・同公民館大ホール）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）



▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

10日

(水) ◎国土建設記念日◎国土建設週間（－16日）

■宮古島市

▽西原地区公民館「レッツトライエアロビクス講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

11日

(木) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽伊良部公民館「痛みに効く！筋トレ＆ストレッチ講座」

（午前10時・同公民館ホール）

▽上野公民館「みんなで楽しく歌おうウクレレ講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽西原地区公民館「ドレスメーキング初心者講座」

（午後７時・同公民館会議室）

▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

12日

(金) ■宮古島市

▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽西原地区公民館「ドレスメーキング初心者講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

13日

(土) ◎生命尊重の日

■宮古島市

▽下地公民館「アーユルヴェーダでヘルシー講座」（午後２時・同公民館）

▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽第26回鳴りとぅゆんみゃ～く方言大会

（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）

14日

(日) ◎港の衛生週間（－20日）

■宮古島市

▽第29回サニツ浜カーニバル（午前９時・サニツ浜）

15日

(月) ◎海の日◎マンゴーの日

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館

16日

(火) ■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

17日

(水) ■宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）

▽西原地区公民館「レッツトライエアロビクス講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

18日

(木) ■宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・市役所上野庁舎１階会議室）

▽上野公民館「みんなで楽しく歌おうウクレレ講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」

（午後７時・同公民館会議室）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

19日

(金) ■宮古島市

▽宮古島夏まつり２０１９（－20日）▽小中高校１学期終業式

▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

20日

(土) ◎県民交通事故０の日◎海の旬間（－30日）

■宮古島市

▽下地公民館「夏休み親子陶芸講座」（午前10時・同公民館）

▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館おはなし会（午前10時30分・同図書館）

21日

(日)

◎森と湖に親しむ旬間（－31日）◎自然に親しむ運動月間

◎雑誌愛読月間（－８月20日）

■宮古島市

▽第25回参議院議員選挙投開票

▽下地公民館「夏休み親子陶芸講座」（午前10時・同公民館）

22日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

23日

(火) ◎大暑◎ドッグ・デイズ（－８月23日）

■宮古島市

▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」

（午前10時・同公民館大ホール）

▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」

（午前10時・同館視聴覚室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「着付け講座」（午後７時・同公民館和室）

▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

24日

(水) ■宮古島市

▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」

（午前10時・同館視聴覚室）

▽伊良部公民館「着付け講座」（午後７時・同公民館和室）

▽西原地区公民館「レッツトライエアロビクス講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

25日

(木) ■宮古島市

▽下地公民館「キッズステンシル講座」（午前９時・同公民館）

▽上野公民館「夏休み子ども英会話講座」（午前９時30分・同公民館和室）

▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」

（午前10時・同館視聴覚室）

▽上野公民館「みんなで楽しく歌おうウクレレ講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」

（午後７時・同公民館会議室）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）

▽伊良部公民館「着付け講座」（午後７時・同公民館和室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

26日

(金) ◎ポツダム宣言記念日

■宮古島市

▽下地公民館「キッズステンシル講座」（午前９時・同公民館）

▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」

（午前10時・同館視聴覚室）

▽伊良部公民館「着付け講座」（午後７時・同公民館和室）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

27日

(土) ■宮古島市

▽オリオンビアフェスト２０１９in宮古

▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」

（午前10時・同館視聴覚室）

▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「着付け講座」（午後７時・同公民館和室）

28日

(日) ■宮古島市

▽宮古島市長杯２０１９サマー囲碁まつり（午前10時・こすみ囲碁教室）

29日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

30日

(火) ■宮古島市▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」

（午前10時・同公民館大ホール）

▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」

（午前10時・同公民館会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）