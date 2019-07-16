豊年の歌など課題曲に

宮古民謡協会





宮古民謡協会（砂川正之会長）主催の第回民謡コンクールが１４日、ＪＡおきなわ宮古地区本部大ホールで行われた。新人賞、優秀賞、最高賞、グランプリ賞の各部に、小学生から７０歳代までの計人が受験し、４０人が合格した。





課題曲は新人賞が「なりやまあやぐ」「豊年の歌」「米のあら」、優秀賞が「豆が花」「酒田川」「家庭和合」「池間の主」、最高賞が「とうがにあやぐ」「多良間ションカネ」「鏡原馬場」、グランプリ賞が「伊良部とうがに」だった。



審査には同協会の師範資格を持つ１０人が当たり▽リズム▽音程▽発音▽礼節－などを厳正に審査した。



合格者は次の通り。（敬称略）



【新人賞】宋佳怡▽仲里和代▽曽我初枝▽下地洋一郎▽屋良渚▽宮國彌太郎▽松久めぐみ▽仲里奏音▽大城樹梨愛▽大川恵康▽河野博▽我那覇翔子▽小畑芳弘▽友利梨絵子▽友利勝人▽与儀友美▽多良間優奈



【優秀賞】賀川直▽大屋風詩▽川満早妃▽友利靖則▽饒平名恵美子▽小寺功▽金村和子▽根間萬明▽奥平千秋▽長畑佳子



【最高賞】及川雅子▽上田佳穂▽友利寿音▽阿久津芳男▽新里巨樹▽砂川希歩▽平良英晃▽野口眞佐美▽藤原雅弘▽阪井奈津子▽下地優子▽根間美穂▽砂川葵

【グランプリ賞】該当者なし