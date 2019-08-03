2019年8月3日(土) 19:37
令和元年8月のこよみ
令和元年8月（葉月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(木)
|◎水の日◎観光の日◎飲酒運転の根絶運動の日
◎交通安全県民の日◎水の週間◎スターウイーク◎世界母乳育児週間
◎機械週間（－７日）◎自然に親しむ運動月間◎雑誌愛読月間（－月20日）
◎ドッグ・デイズ（－23日）◎道路ふれあい月間◎電気使用安全月間
◎食品衛生月間◎北方領土返還要求運動強調月間◎地球市民月間
◎パイン消費拡大月間（－31日）
■宮古島市
▽上野公民館「夏休み子ども英会話講座」（午前９時30分・同公民館和室）
▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」
（午後１時30分・同公民館視聴覚室）
▽西原地区公民館「シニアでも楽しめるステンシル講座」
（午後２時・同公民館）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽上野公民館「みんなで楽しく歌おうウクレレ講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽西原地区公民館「児童・生徒向けの初心者三線講座」
（午後５時・同公民館）
▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」
（午後７時・同公民館会議室）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」
（午後７時30分・同公民館和室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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２日
|◎ハーブの日
■宮古島市
▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」
（午後１時30分・同公民館視聴覚室）
▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽西原地区公民館「シニアでも楽しめるステンシル講座」
（午後２時・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎ハサミの日
■宮古島市
▽上野公民館「親子で作る夏休み陶芸講座」（午前９時30分・太陽が窯）
▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」
（午後１時30分・同公民館視聴覚室）
▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽西原地区公民館「シニアでも楽しめるステンシル講座」
（午後２時・同公民館）
▽伊良部公民館「おしゃれなエコクラフトバッグ講座」
（午後７時30分・同公民館会議室）
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４日
|◎箸の日
■宮古島市
▽第32回親子ふれあい手づくり広場
（午前10時／午後２時・メイクマン宮古店）
▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）
▽第44回沖縄県少年少女合唱祭（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）
▽下崎地区公民館「編み花リースのインテリア講座（壁掛け）」
（午後２時・同公民館）
▽西原地区公民館「シニアでも楽しめるステンシル講座」
（午後２時・同公民館）
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５日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）
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６日
|◎広島平和記念日
■宮古島市
▽下地公民館「キッズ絵画講座」（午前９時・同公民館）
▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」
（午前10時・同館視聴覚室）
▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」
（午前10時・同公民館大ホール）
▽久松地区公民館「夏休み子ども書道講座」（午前10時・同公民館会議室）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」
（午後７時・同公民館視聴覚室）
▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽にこにこ図書館（正午・多良間幼稚園）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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７日
|◎旧七夕
■宮古島市
▽下地公民館「キッズ絵画講座」（午前９時・同公民館）
▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」
（午前10時・同館視聴覚室）
▽久松地区公民館「夏休み子ども書道講座」
（午前10時・同公民館会議室）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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８日
|◎立秋◎パパイアの日◎白桃の日（－10日）
■宮古島市
▽下地公民館「キッズ絵画講座」（午前９時・同公民館）
▽上野公民館「夏休み子ども英会話講座」（午前９時30分・同公民館和室）
▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」
（午前10時・同館視聴覚室）
▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」
（午後１時30分・同公民館視聴覚室）
▽久松地区公民館「夏休み子ども書道講座」（午前10時・同公民館会議室）
▽上野公民館「みんなで楽しく歌おうウクレレ講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽西原地区公民館「児童・生徒向けの初心者三線講座」
（午後５時・同公民館）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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９日
|◎長崎原爆の日
■宮古島市
▽下地公民館「キッズ絵画講座」（午前９時・同公民館）
▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」
（午前10時・同館視聴覚室）
▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」
（午後１時30分・同公民館視聴覚室）
▽久松地区公民館「夏休み子ども書道講座」（午前10時・同公民館会議室）
▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
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10日
|◎道の日◎健康ハート週間（－16日）
■宮古島市
▽下地公民館「キッズ絵画講座」（午前９時・同公民館）
▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」
（午前10時・同館視聴覚室）
▽劇団かなやらび夏公演「碧の涙雨」
（午後１時30分開場／午後５時30分開場・マティダ市民劇場）
▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「おしゃれなエコクラフトバッグ講座」
（午後７時30分・同公民館会議室）
▽下崎地区公民館「楽しく踊ろうフラ（初心者）講座」
（午後８時・同公民館）
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11日
|◎山の日
■宮古島市
▽劇団かなやらび夏公演「碧の涙雨」
（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）
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12日
|◎国際青少年デー
|
13日
|◎旧盆（迎え日）
■宮古島市
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
■多良間村
▽にこにこ図書館（正午・多良間幼稚園）
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14日
|□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
|
15日
|◎終戦記念日◎旧盆（送り日）
■宮古島市
▽宮国大綱引き
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
|
16日
|■宮古島市
▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽西原地区公民館「児童・生徒向けの初心者三線講座」
（午後５時・同公民館）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
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17日(土)
|■宮古島市
▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」（午後７時・同公民館視聴覚室）
▽伊良部公民館「おしゃれなエコクラフトバッグ講座」
（午後７時30分・同公民館会議室）
▽下崎地区公民館「楽しく踊ろうフラ（初心者）講座」
（午後８時・同公民館）
|
18日(日)
|■宮古島市
▽伊良部公民館「夏休みこどもパン作り〈メロンパン・あんパン〉講座」
（午後１時・同公民館実習室）
▽伊良部公民館「身体・呼吸・めい想・ヨガ講座」
（午後３時・同公民館大ホール）
▽下崎地区公民館「楽しく踊ろうフラ（初心者）講座」
（午後８時・同公民館
|
19日(月)
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）
|
20日(火)
|◎県民交通事故０の日
■宮古島市
▽下地公民館「めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（低学年）」
（午前９時・同公民館）
▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）
▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」
（午前10時・同公民館大ホール）
▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午前10時・同公民館会議室）
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」（午後７時・同公民館視聴覚室）
▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
|
21日(水)
|◎献血の日
■宮古島市
▽下地公民館「めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（低学年）」
（午前９時・同公民館）
▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午前10時・同公民館会議室）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
|
22日(木)
|■宮古島市
▽下地公民館「めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（高学年）」
（午前９時・同公民館）
▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）
▽上野公民館「夏休み子ども英会話講座」（午前９時30分・同公民館和室）
▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午前10時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「身体・呼吸・めい想・ヨガ講座」（午後７時・同公民館大ホール）
▽西原地区公民館「児童・生徒向けの初心者三線講座」
（午後５時・同公民館）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）
■多良間村
▽年金相談会（午前11時・多良間村役場１階会議室）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
|
23日
|◎処暑
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽下地公民館「めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（高学年）」
（午前９時・同公民館）
▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午前10時・同公民館会議室）
|
24日(土)
|■宮古島市）
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）
▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「おしゃれなエコクラフトバッグ講座」
（午後７時30分・同公民館会議室）
▽下崎地区公民館「楽しく踊ろうフラ（初心者）講座」
（午後８時・同公民館）
|
25日
|◎道路防災週間（－31日）
■宮古島市）
▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）
▽マティダン！４（午後１時開場・マティダ市民劇場）
▽伊良部公民館「身体・呼吸・めい想・ヨガ講座」
（午後３時・同公民館大ホール）
▽下崎地区公民館「楽しく踊ろうフラ（初心者）講座」
（午後８時・同公民館）
|
26日(月)
|◎人権宣言記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
|
27日(火)
|■宮古島市）
▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）
▽市中央公民館「キッズ：チョークアート講座」
（午前10時・同公民館スタジオ３）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽無料人権相談（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）
▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公館「身体・呼吸・めい想・ヨガ講座」
（午後７時・同公民館大ホール）
▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」（午後７時・同公民館視聴覚室）
▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
|
28日
|◎バイオリンの日
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
|29日
(木)
|◎文化財保護法施行記念日
■宮古島市）
▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）
▽上野公民館「夏休み子ども英会話講座」（午前９時30分・同公民館和室）
▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「身体・呼吸・めい想・ヨガ講座」
（午後７時・同公民館大ホール）
▽西原地区公民館「児童・生徒向けの初心者三線講座」
（午後５時・同公民館）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
|30日
(金)
|◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－９月５日）
■宮古島市
▽市中央公民館「キッズ：チョークアート講座」
（午前10時・同公民館スタジオ３）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
|31日
(土)
|◎野菜の日
■宮古島市）
▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）
▽第14回老人クラブ連合会平良支部クラブ大会
（午後１時開場・マティダ市民劇場）
▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「おしゃれなエコクラフトバッグ講座」
（午後７時30分・同公民館会議室）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。