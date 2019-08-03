１日

(木) ◎水の日◎観光の日◎飲酒運転の根絶運動の日

◎交通安全県民の日◎水の週間◎スターウイーク◎世界母乳育児週間

◎機械週間（－７日）◎自然に親しむ運動月間◎雑誌愛読月間（－月20日）

◎ドッグ・デイズ（－23日）◎道路ふれあい月間◎電気使用安全月間

◎食品衛生月間◎北方領土返還要求運動強調月間◎地球市民月間

◎パイン消費拡大月間（－31日）

■宮古島市

▽上野公民館「夏休み子ども英会話講座」（午前９時30分・同公民館和室）

▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」

（午後１時30分・同公民館視聴覚室）

▽西原地区公民館「シニアでも楽しめるステンシル講座」

（午後２時・同公民館）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽上野公民館「みんなで楽しく歌おうウクレレ講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽西原地区公民館「児童・生徒向けの初心者三線講座」

（午後５時・同公民館）

▽久松地区公民館「実は難しくない中国語講座」

（午後７時・同公民館会議室）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」

（午後７時30分・同公民館和室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

２日

(金) ◎ハーブの日

■宮古島市

▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」

（午後１時30分・同公民館視聴覚室）

▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽西原地区公民館「シニアでも楽しめるステンシル講座」

（午後２時・同公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

３日

(土) ◎ちゅらさんの日◎ハサミの日

■宮古島市

▽上野公民館「親子で作る夏休み陶芸講座」（午前９時30分・太陽が窯）

▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」

（午後１時30分・同公民館視聴覚室）

▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽西原地区公民館「シニアでも楽しめるステンシル講座」

（午後２時・同公民館）

▽伊良部公民館「おしゃれなエコクラフトバッグ講座」

（午後７時30分・同公民館会議室）



４日

(日) ◎箸の日

■宮古島市

▽第32回親子ふれあい手づくり広場

（午前10時／午後２時・メイクマン宮古店）

▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）

▽第44回沖縄県少年少女合唱祭（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）

▽下崎地区公民館「編み花リースのインテリア講座（壁掛け）」

（午後２時・同公民館）

▽西原地区公民館「シニアでも楽しめるステンシル講座」

（午後２時・同公民館）

５日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）

６日

(火) ◎広島平和記念日

■宮古島市

▽下地公民館「キッズ絵画講座」（午前９時・同公民館）

▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」

（午前10時・同館視聴覚室）

▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」

（午前10時・同公民館大ホール）

▽久松地区公民館「夏休み子ども書道講座」（午前10時・同公民館会議室）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」

（午後７時・同公民館視聴覚室）

▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽にこにこ図書館（正午・多良間幼稚園）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

７日

(水) ◎旧七夕

■宮古島市

▽下地公民館「キッズ絵画講座」（午前９時・同公民館）

▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」

（午前10時・同館視聴覚室）

▽久松地区公民館「夏休み子ども書道講座」

（午前10時・同公民館会議室）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）



８日

(木) ◎立秋◎パパイアの日◎白桃の日（－10日）

■宮古島市

▽下地公民館「キッズ絵画講座」（午前９時・同公民館）

▽上野公民館「夏休み子ども英会話講座」（午前９時30分・同公民館和室）

▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」

（午前10時・同館視聴覚室）

▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」

（午後１時30分・同公民館視聴覚室）

▽久松地区公民館「夏休み子ども書道講座」（午前10時・同公民館会議室）

▽上野公民館「みんなで楽しく歌おうウクレレ講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽西原地区公民館「児童・生徒向けの初心者三線講座」

（午後５時・同公民館）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）



９日

(金) ◎長崎原爆の日

■宮古島市

▽下地公民館「キッズ絵画講座」（午前９時・同公民館）

▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」

（午前10時・同館視聴覚室）

▽伊良部公民館「２０１９サマーアートスクール」

（午後１時30分・同公民館視聴覚室）

▽久松地区公民館「夏休み子ども書道講座」（午前10時・同公民館会議室）

▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

10日

(土) ◎道の日◎健康ハート週間（－16日）

■宮古島市

▽下地公民館「キッズ絵画講座」（午前９時・同公民館）

▽市立図書館城辺分館「２０１９サマースクール」

（午前10時・同館視聴覚室）

▽劇団かなやらび夏公演「碧の涙雨」

（午後１時30分開場／午後５時30分開場・マティダ市民劇場）

▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「おしゃれなエコクラフトバッグ講座」

（午後７時30分・同公民館会議室）

▽下崎地区公民館「楽しく踊ろうフラ（初心者）講座」

（午後８時・同公民館）



11日

(日) ◎山の日

■宮古島市

▽劇団かなやらび夏公演「碧の涙雨」

（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）

12日

(月) ◎国際青少年デー

13日

(火) ◎旧盆（迎え日）

■宮古島市

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

■多良間村

▽にこにこ図書館（正午・多良間幼稚園）

14日

(水) □平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

15日

(木) ◎終戦記念日◎旧盆（送り日）

■宮古島市

▽宮国大綱引き

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

16日

(金) ■宮古島市

▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽西原地区公民館「児童・生徒向けの初心者三線講座」

（午後５時・同公民館）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

17日(土) ■宮古島市

▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」（午後７時・同公民館視聴覚室）

▽伊良部公民館「おしゃれなエコクラフトバッグ講座」

（午後７時30分・同公民館会議室）

▽下崎地区公民館「楽しく踊ろうフラ（初心者）講座」

（午後８時・同公民館）

18日(日) ■宮古島市

▽伊良部公民館「夏休みこどもパン作り〈メロンパン・あんパン〉講座」

（午後１時・同公民館実習室）

▽伊良部公民館「身体・呼吸・めい想・ヨガ講座」

（午後３時・同公民館大ホール）

▽下崎地区公民館「楽しく踊ろうフラ（初心者）講座」

（午後８時・同公民館

19日(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）

20日(火) ◎県民交通事故０の日

■宮古島市

▽下地公民館「めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（低学年）」

（午前９時・同公民館）

▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）

▽久松地区公民館「痩身整体・ウオーキング講座」

（午前10時・同公民館大ホール）

▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午前10時・同公民館会議室）

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」（午後７時・同公民館視聴覚室）

▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）



21日(水)

◎献血の日

■宮古島市

▽下地公民館「めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（低学年）」

（午前９時・同公民館）

▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午前10時・同公民館会議室）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

22日(木) ■宮古島市

▽下地公民館「めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（高学年）」

（午前９時・同公民館）

▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）

▽上野公民館「夏休み子ども英会話講座」（午前９時30分・同公民館和室）

▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午前10時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「身体・呼吸・めい想・ヨガ講座」（午後７時・同公民館大ホール）

▽西原地区公民館「児童・生徒向けの初心者三線講座」

（午後５時・同公民館）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）

■多良間村

▽年金相談会（午前11時・多良間村役場１階会議室）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

23日

(金) ◎処暑

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽下地公民館「めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座（高学年）」

（午前９時・同公民館）

▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午前10時・同公民館会議室）

24日(土) ■宮古島市）

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）

▽城辺公民館「楽しくんきゃーん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「おしゃれなエコクラフトバッグ講座」

（午後７時30分・同公民館会議室）

▽下崎地区公民館「楽しく踊ろうフラ（初心者）講座」

（午後８時・同公民館）



25日

(日) ◎道路防災週間（－31日）

■宮古島市）

▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）

▽マティダン！４（午後１時開場・マティダ市民劇場）

▽伊良部公民館「身体・呼吸・めい想・ヨガ講座」

（午後３時・同公民館大ホール）

▽下崎地区公民館「楽しく踊ろうフラ（初心者）講座」

（午後８時・同公民館）

26日(月) ◎人権宣言記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

27日(火) ■宮古島市）

▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）

▽市中央公民館「キッズ：チョークアート講座」

（午前10時・同公民館スタジオ３）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽無料人権相談（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）

▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公館「身体・呼吸・めい想・ヨガ講座」

（午後７時・同公民館大ホール）

▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」（午後７時・同公民館視聴覚室）

▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

28日

(水) ◎バイオリンの日

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

29日

(木) ◎文化財保護法施行記念日

■宮古島市）

▽市中央公民館「子ども将棋講座」（午前９時30分・同公民館スタジオ１）

▽上野公民館「夏休み子ども英会話講座」（午前９時30分・同公民館和室）

▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「身体・呼吸・めい想・ヨガ講座」

（午後７時・同公民館大ホール）

▽西原地区公民館「児童・生徒向けの初心者三線講座」

（午後５時・同公民館）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

30日

(金) ◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－９月５日）

■宮古島市

▽市中央公民館「キッズ：チョークアート講座」

（午前10時・同公民館スタジオ３）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）