１日

(日) ◎防災の日◎関東大震災記念日◎飲酒運転の根絶運動の日

◎交通安全県民の日◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－５日）

◎美容週間◎しんくみの日週間（－７日）

◎下水汚泥資源利用旬間（－10日）◎印刷月間◎宇宙月間

◎オゾン層保護対策推進月間◎バス利用促進月間◎がん制圧月間

◎健康増進普及月間◎食生活改善普及運動◎障害者雇用促進月間

◎知的障害福祉月間◎全国労働衛生週間準備期間◎船員労働安全衛生月間

◎作業環境測定評価推進運動◎粉じん障害防止総合対策強化月間

◎農作業安全月間◎身元確認強調月間◎自動車点検整備推進運動

◎無保険・無共済バイクをなくそうキャンペーン（－30日）

■宮古島市

▽第18回宮古毎日新聞杯レディースバドミントン大会

（午前９時・市総合体育館）

▽下崎地区公民館「パッチワーク（花のおしゃれバッグ）講座」

（午後２時・同公民館）

▽ウムヤス・ウムッシ芸能祭（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）

■多良間村

▽沖縄県総合防災訓練（午前10時30分・多良間村内）

２日

(月) ◎宝くじの日

■宮古島市

▽各小中学校２学期始業式▽市立図書館休館日

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

３日

(火) ◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」

（午後１時30分・同公民館ホール）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

▽西原地区公民館「24本幅のクラフト籠講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽ふしゃぬふ学級（午後１時30分・老人福祉センター）



４日

(水) ◎古酒の日◎くしの日

■宮古島市▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）

▽市中央公民館「フラメンコ講座」

（午後７時・未来創造センタースタジオ１）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽西原地区公民館「24本幅のクラフト籠講座」（午後７時30分・同公民館）

▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」

（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）▽書道教室（午後３時・図書館２階）

５日

(木) ◎石炭の日◎建築物防災指導週間（－11日）

■宮古島市

▽金融経済講演会（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）

▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」

（午後７時30分・同公民館和室）

▽西原地区公民館「24本幅のクラフト籠講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）



６日

(金) ◎米寿（八十八歳のお祝い）

■宮古島市

▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽城辺公民館「アロマ講座（シャンプー）」

（午後７時30分・同公民館会議室）

▽西原地区公民館「24本幅のクラフト籠講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽多良間の八月踊り（仲筋正日）（午前10時・仲筋字祭場〈土原御願〉）

７日

(土) ■宮古島市

▽城辺公民館「楽しくんきゃ～ん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽西原地区公民館「24本幅のクラフト籠講座」（午後７時30分・同公民館）

▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」

（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽多良間の八月踊り（塩川正日）

（午前10時・塩川字祭場〈ピトゥマタ御願〉）

８日

(日) ◎白露

■宮古島市

▽運動会（砂川小・北中・鏡原中・西辺中・下地中）

▽下崎地区公民館「パッチワーク（花のおしゃれバッグ）講座」

（午後２時・同公民館）

▽西原地区公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽多良間の八月踊り（別れ）

（午前10時・仲筋字祭場〈土原御願〉／塩川字祭場〈ピトゥマタ御願〉）

９日

(月) ◎救急の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

10日

(火) ◎下水道の日◎自殺予防週間（－16日）

■宮古島市

▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」

（午後１時30分・同公民館ホール）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」

（午後７時・同公民館視聴覚室）

▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

11日

(水) ◎高齢者交通安全旬間（－20日）

■宮古島市

▽市中央公民館「ドリームキャッチャー講座」

（午後２時・未来創造センタースタジオ３）

▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）

▽市中央公民館「フラメンコ講座」

（午後７時・未来創造センタースタジオ１）▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」

（午後７時30分・同公民館和室）

▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

12日

(木) ■宮古島市

▽市中央公民館「ドリームキャッチャー講座」

（午前10時・未来創造センタースタジオ３）

▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」

（午後７時・同公民館視聴覚室）

▽下崎地区公民館「フレームアートフラワー作り講座」

（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

13日

(金) ◎十五夜

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽野原のマストリャー

▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽令和元年度宮古島市平良地区敬老会（午後１時開場・マティダ市民劇場）

▽城辺公民館「アロマ講座（香水）」（午後７時30分・同公民館会議室）

■多良間村

▽敬老会（正午・コミュニティー施設１階）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）



14日

(土) ■宮古島市

▽運動会（狩俣中）

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽城辺公民館「楽しくんきゃ～ん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽第19回伊良部トーガニまつり

（午後５時30分・佐良浜スポーツセンター広場）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」

（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

15日

(日) ◎老人週間（－21日）

■宮古島市

▽運動会（池間小・城辺小・下地小・伊良部島小中・平良中・久松中・西城中・城辺中・上野中・池間中）

▽市中央公民館「自由に選べるオリジナルの陶芸楽しみ講座Ａチーム」

（午前10時・陶芸あらら窯）

▽下崎地区公民館「パッチワーク（花のおしゃれバッグ）講座」

（午後２時・同公民館）

▽第19回伊良部トーガニまつり

（午後５時30分・佐良浜スポーツセンター広場）

▽西原地区公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）

16日

(月) ◎敬老の日◎全国海難防止強調運動（－30日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日

17日(火) ■宮古島市

▽市立図書館休館日

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」

（午後１時30分・同公民館ホール）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

■多良間村

▽ふしゃぬふ学級（午後１時30分・老人福祉センター）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

18日(水) ■宮古島市

▽第40回明治ファミリー劇場ぬいぐるみミュージカル

（午後１時開場／午後６時30分開場・マティダ市民劇場）

▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）

▽市中央公民館「フラメンコ講座」

（午後７時・未来創造センタースタジオ１）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」

（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）



19日(木) ■宮古島市

▽市立図書館定期館内整理日▽城辺公民館「スマホ講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」

（午後７時30分・同公民館和室）

▽下崎地区公民館「フレームアートフラワー作り講座」

（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

20日(金) ◎彼岸入り◎県民交通事故０の日◎空の日◎動物愛護週間（－26日)

◎空の旬間（－30日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）

■多良間村▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

21日(土)

◎秋の全国交通安全運動（－30日）

■宮古島市

▽城辺公民館「楽しくんきゃ～ん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」

（午後８時・同公民館）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

22日(日) ◎国際ビーチクリーンアップデー

■宮古島市

▽運動会（北小・東小・久松小・西辺小・上野小・西城小）

▽市中公民館「自由に選べるオリジナルの陶芸楽しみ講座Ａチーム」

（午前10時・陶芸あらら窯）

▽下崎地区公民館「パッチワーク（花のおしゃれバッグ）講座」

（午後２時・同公民館）

▽西原地区公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）

23日

(月) ◎秋分の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

24日(火) ◎畳の日◎結核予防週間（－30日）◎環境衛生週間（－10月１日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日

▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」

（午後１時30分・同公民館ホール）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

25日

(水) ■宮古島市

▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）

▽市中央公民館「フラメンコ講座」

（午後７時・未来創造センタースタジオ１）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」

（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）

26日(木) ◎彼岸明け

■宮古島市▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽下崎地区公民館「フレームアートフラワー作り講座」

（午後７時30分・同公民館）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」

（午後７時30分・同公民館和室）

■多良間村

▽県民カレッジ考古学講座（午後２時・コミュニティー施設

〈多良間村特別サテライト会場〉）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

27日(金) ◎世界観光の日

■宮古島市

▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

28日

(土) ◎世界狂犬病デー

■宮古島市

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」

（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽喜多郎コンサート（午後３時・コミュニティー施設１階）

29日

(日) ◎クリーニングの日

■宮古島市

▽運動会（南小・鏡原小・来間小）

▽市中央公民館「自由に選べるオリジナルの陶芸楽しみ講座Ｂチーム」

（午前10時・陶芸あらら窯）

▽下崎地区公民館「パッチワーク（花のおしゃれバッグ）講座」

（午後２時・同公民館）

▽西原地区公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽幼小中合同運動会（午前９時・多良間小学校運動場）