2019年9月2日(月) 15:37
令和元年9月のこよみ（長月）
令和元年9月（長月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(日)
|◎防災の日◎関東大震災記念日◎飲酒運転の根絶運動の日
◎交通安全県民の日◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－５日）
◎美容週間◎しんくみの日週間（－７日）
◎下水汚泥資源利用旬間（－10日）◎印刷月間◎宇宙月間
◎オゾン層保護対策推進月間◎バス利用促進月間◎がん制圧月間
◎健康増進普及月間◎食生活改善普及運動◎障害者雇用促進月間
◎知的障害福祉月間◎全国労働衛生週間準備期間◎船員労働安全衛生月間
◎作業環境測定評価推進運動◎粉じん障害防止総合対策強化月間
◎農作業安全月間◎身元確認強調月間◎自動車点検整備推進運動
◎無保険・無共済バイクをなくそうキャンペーン（－30日）
■宮古島市
▽第18回宮古毎日新聞杯レディースバドミントン大会
（午前９時・市総合体育館）
▽下崎地区公民館「パッチワーク（花のおしゃれバッグ）講座」
（午後２時・同公民館）
▽ウムヤス・ウムッシ芸能祭（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）
■多良間村
▽沖縄県総合防災訓練（午前10時30分・多良間村内）
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２日
|◎宝くじの日
■宮古島市
▽各小中学校２学期始業式▽市立図書館休館日
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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３日
|◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」
（午後１時30分・同公民館ホール）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
▽西原地区公民館「24本幅のクラフト籠講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽ふしゃぬふ学級（午後１時30分・老人福祉センター）
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４日
|◎古酒の日◎くしの日
■宮古島市▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）
▽市中央公民館「フラメンコ講座」
（午後７時・未来創造センタースタジオ１）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽西原地区公民館「24本幅のクラフト籠講座」（午後７時30分・同公民館）
▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」
（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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５日
|◎石炭の日◎建築物防災指導週間（－11日）
■宮古島市
▽金融経済講演会（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）
▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」
（午後７時30分・同公民館和室）
▽西原地区公民館「24本幅のクラフト籠講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
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６日
|◎米寿（八十八歳のお祝い）
■宮古島市
▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽城辺公民館「アロマ講座（シャンプー）」
（午後７時30分・同公民館会議室）
▽西原地区公民館「24本幅のクラフト籠講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽多良間の八月踊り（仲筋正日）（午前10時・仲筋字祭場〈土原御願〉）
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７日
|■宮古島市
▽城辺公民館「楽しくんきゃ～ん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽西原地区公民館「24本幅のクラフト籠講座」（午後７時30分・同公民館）
▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」
（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽多良間の八月踊り（塩川正日）
（午前10時・塩川字祭場〈ピトゥマタ御願〉）
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８日
|◎白露
■宮古島市
▽運動会（砂川小・北中・鏡原中・西辺中・下地中）
▽下崎地区公民館「パッチワーク（花のおしゃれバッグ）講座」
（午後２時・同公民館）
▽西原地区公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽多良間の八月踊り（別れ）
（午前10時・仲筋字祭場〈土原御願〉／塩川字祭場〈ピトゥマタ御願〉）
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９日
|◎救急の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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10日
|◎下水道の日◎自殺予防週間（－16日）
■宮古島市
▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」
（午後１時30分・同公民館ホール）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」
（午後７時・同公民館視聴覚室）
▽下崎地区公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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11日
|◎高齢者交通安全旬間（－20日）
■宮古島市
▽市中央公民館「ドリームキャッチャー講座」
（午後２時・未来創造センタースタジオ３）
▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）
▽市中央公民館「フラメンコ講座」
（午後７時・未来創造センタースタジオ１）▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」
（午後７時30分・同公民館和室）
▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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12日
|■宮古島市
▽市中央公民館「ドリームキャッチャー講座」
（午前10時・未来創造センタースタジオ３）
▽伊良部公民館「暮らしに活かす毛筆講座」
（午後７時・同公民館視聴覚室）
▽下崎地区公民館「フレームアートフラワー作り講座」
（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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13日
|◎十五夜
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽野原のマストリャー
▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽令和元年度宮古島市平良地区敬老会（午後１時開場・マティダ市民劇場）
▽城辺公民館「アロマ講座（香水）」（午後７時30分・同公民館会議室）
■多良間村
▽敬老会（正午・コミュニティー施設１階）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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14日
|■宮古島市
▽運動会（狩俣中）
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽城辺公民館「楽しくんきゃ～ん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽第19回伊良部トーガニまつり
（午後５時30分・佐良浜スポーツセンター広場）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」
（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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15日
|◎老人週間（－21日）
■宮古島市
▽運動会（池間小・城辺小・下地小・伊良部島小中・平良中・久松中・西城中・城辺中・上野中・池間中）
▽市中央公民館「自由に選べるオリジナルの陶芸楽しみ講座Ａチーム」
（午前10時・陶芸あらら窯）
▽下崎地区公民館「パッチワーク（花のおしゃれバッグ）講座」
（午後２時・同公民館）
▽第19回伊良部トーガニまつり
（午後５時30分・佐良浜スポーツセンター広場）
▽西原地区公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）
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16日
|◎敬老の日◎全国海難防止強調運動（－30日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日
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17日(火)
|■宮古島市
▽市立図書館休館日
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」
（午後１時30分・同公民館ホール）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
■多良間村
▽ふしゃぬふ学級（午後１時30分・老人福祉センター）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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18日(水)
|■宮古島市
▽第40回明治ファミリー劇場ぬいぐるみミュージカル
（午後１時開場／午後６時30分開場・マティダ市民劇場）
▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）
▽市中央公民館「フラメンコ講座」
（午後７時・未来創造センタースタジオ１）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」
（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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19日(木)
|■宮古島市
▽市立図書館定期館内整理日▽城辺公民館「スマホ講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」
（午後７時30分・同公民館和室）
▽下崎地区公民館「フレームアートフラワー作り講座」
（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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20日(金)
|◎彼岸入り◎県民交通事故０の日◎空の日◎動物愛護週間（－26日)
◎空の旬間（－30日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽上野公民館「マタニティヨガ講座」（午前10時・同公民館和室）
■多良間村▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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21日(土)
|◎秋の全国交通安全運動（－30日）
■宮古島市
▽城辺公民館「楽しくんきゃ～ん塾講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」
（午後８時・同公民館）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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22日(日)
|◎国際ビーチクリーンアップデー
■宮古島市
▽運動会（北小・東小・久松小・西辺小・上野小・西城小）
▽市中公民館「自由に選べるオリジナルの陶芸楽しみ講座Ａチーム」
（午前10時・陶芸あらら窯）
▽下崎地区公民館「パッチワーク（花のおしゃれバッグ）講座」
（午後２時・同公民館）
▽西原地区公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）
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23日
|◎秋分の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
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24日(火)
|◎畳の日◎結核予防週間（－30日）◎環境衛生週間（－10月１日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日
▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」
（午後１時30分・同公民館ホール）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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25日
|■宮古島市
▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）
▽市中央公民館「フラメンコ講座」
（午後７時・未来創造センタースタジオ１）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」
（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・図書館２階）
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26日(木)
|◎彼岸明け
■宮古島市▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽下崎地区公民館「フレームアートフラワー作り講座」
（午後７時30分・同公民館）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」
（午後７時30分・同公民館和室）
■多良間村
▽県民カレッジ考古学講座（午後２時・コミュニティー施設
〈多良間村特別サテライト会場〉）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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27日(金)
|◎世界観光の日
■宮古島市
▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
|
28日
|◎世界狂犬病デー
■宮古島市
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」
（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽喜多郎コンサート（午後３時・コミュニティー施設１階）
|29日
(日)
|◎クリーニングの日
■宮古島市
▽運動会（南小・鏡原小・来間小）
▽市中央公民館「自由に選べるオリジナルの陶芸楽しみ講座Ｂチーム」
（午前10時・陶芸あらら窯）
▽下崎地区公民館「パッチワーク（花のおしゃれバッグ）講座」
（午後２時・同公民館）
▽西原地区公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽幼小中合同運動会（午前９時・多良間小学校運動場）
|30日
(月)
|◎世界翻訳の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。