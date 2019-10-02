2019年10月2日(水) 18:16
令和元年10月のこよみ
令和元年10月（神無月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日(火)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎環境衛生週間（－１日）
◎「法の日」週間◎ネクタイ・ウィーク◎全国道路標識週間◎公証週間
◎全国労働衛生週間◎国家公務員健康週間（－７日）◎目とメガネの旬間（－10日）◎芸術祭（－15日）◎土地月間◎住生活月間◎都市緑化月間◎情報化月間
◎受信環境クリーン月間◎工業標準化推進月間
◎リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進月間
◎環境にやさしい買い物キャンペーン月間◎国際省エネルギー月間
◎輸入拡大月間◎古書月間◎魚食普及月間◎健康強調月間◎体力つくり強調月間
◎ヘアケア月間◎乳がん月間◎臓器移植普及推進月間◎骨髄バンク推進月間
◎里親月間◎仕事と家庭を考える月間◎育児休業制度普及促進月間
◎労働保険適用促進月間◎中小企業退職金共済制度加入促進強化月間
◎中小企業勤労者財形制度普及促進月間◎高年齢者雇用促進月間
◎ＬＰガス消費者保安月間◎木づかい推進月間◎けん銃取締り特別強化月間
◎全国自然歩道を歩こう月間（－31日）◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動
◎間伐推進強化月間（－11月30日）◎赤い羽根共同募金運動（－12月31日）
■宮古島市
▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」（午後１時30分・同公民館ホール）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽久松地区公民館「本革で作る便利な小銭入れ（カード入付）作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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２日(水)
|◎とうふの日
■宮古島市
▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
▽市中央公民館「はじめての中国語講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」（午後８時・同公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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３日
|◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽城辺公民館「チガヤで民具作り講座」（午後２時・同公民館大ホール）
▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）
▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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４日
|◎世界動物の日◎世界宇宙週間（－10日）
■宮古島市
▽カギマナの夕べ（宮古とハワイの交流）（午後５時開場・マティダ市民劇場）
▽市中央公民館「はじめての中国語講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）
▽市中央公民館「デニムリメイク！エプロン作り講座」
（午後７時・市未来創造センター研修室）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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5日
|■宮古島市
▽伊良部公民館「かぎ針で編むポンチョ風ケープ講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽宮古島市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）
▽市中央公民館「デニムリメイク！エプロン作り講座」
（午後７時・市未来創造センター研修室）
▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽第19回多良間島ピンダアース大会（午前10時30分開会式・多良間村多目的広場）
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６日
|◎国際文通週間◎国際協力週間（－12日）
■宮古島市
▽第22回宮古毎日親睦ゴルフ大会
（一般の部・エメラルドコーストゴルフリンクス）
（レディースの部・シニアの部・ミッドグランドシニアの部・シギラベイカントリークラブ）
▽平良第一小学校運動会
▽カギマナフラin宮古島２０１９（午前10時開場・マティダ市民劇場）
▽西原公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）
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７日
|◎盗難防止の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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８日
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◎寒露
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９日
|◎世界郵便の日
■宮古島市
▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
▽市中央公民館「はじめての中国語講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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10日
|◎目の愛護デー
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽無料人権相談（午後２時・市下地庁舎１階会議室）
▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽城辺公民館「チガヤで民具作り講座」（午後２時・同公民館大ホール）
▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）
▽市中央公民館「はじめての油絵講座」（午後７時・市未来創造センター調理棟）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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11日
|◎十三夜◎違反建築防止週間（－17日）
◎全国地域安全運動◎鉄道の旬間（－20日）
■宮古島市
▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）
▽市中央公民館「はじめての中国語講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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12日
|◎世界渡り鳥デー◎世界運動器週間（－20日）
■宮古島市
▽それいけアンパンマンふれあいコンサート
（午前10時30分開場／午後１時30分開場・マティダ市民劇場）
▽伊良部公民館「かぎ針で編むポンチョ風ケープ講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽宮古島市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
▽市中央公民館「デニムリメイク！エプロン作り講座」
（午後７時・市未来創造センター研修室）
▽市中央公民館「はじめての油絵講座」（午後７時・市未来創造センター調理棟）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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13日
|■宮古島市
▽宮古毎日新聞杯第36回全宮古青少年育成剣道大会
▽第14回なりやまあやぐまつり
（午前７時安全祈願祭、午後５時30分子どもの部、午後７時大人の部・友利インギャー）
▽第14回宮古島市民総合文化祭音楽祭（午後１時30分・マティダ市民劇場）
▽西原公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）
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14日
|◎体育の日◎ＰＴＡ週間（－20日）
■宮古島市
▽第３８回全宮古書道展表彰式
（午前９時30分受付・平良港ターミナルビル２階ホール）
▽市立図書館休館日
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15日
|◎新聞週間（－21日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日
▽無料人権相談（午後１時30分・市平良庁舎１階会議室）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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16日
|◎世界食糧デー
■宮古島市
▽第25回宮古地区中学校総合文化祭舞台の部
（午前９時30分開場／午後１時30分開場・マティダ市民劇場）
▽無料人権相談（午後２時・女性若者促進施設）
▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
▽市中央公民館「はじめての中国語講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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17日
|◎沖縄そばの日◎薬と健康の週間（－23日）
■宮古島市
▽市立図書館館内整理日
▽城辺公民館「チガヤで民作り講座」（午後２時・同公民館大ホール）
▽上野公民館「花モチーフをあしらったスヌード講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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18日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽市中央公民館「はじめての中国語講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）
▽市中央公民館「デニムリメイク！エプロン作り講座」
（午後７時・市未来創造センター研修室）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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19日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽第３８回全宮古書道展（－２０日）（午前10時・市未来創造センター）
▽上野公民館「パッチワークで作るマルチケース講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽伊良部公民館「チガヤで作るバスケット講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽宮古島市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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20日
|◎新聞広告の日◎新聞少年の日◎新聞配達の日◎県民交通事故０の日
◎電信電話週間（－26日）
■宮古島市
▽上野小学校運動会▽宮古民謡協会第12回芸能祭
（午後５時開場・マティダ市民劇場）
▽西原公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）
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21日
|◎国際反戦デー◎国連週間（－27日）◎婦人労働旬間（－31日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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22日
|◎即位礼正殿の儀
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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23日
|◎高圧ガス保安活動促進週間（－29日）
■宮古島市
▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
▽市中央公民館「はじめての中国語講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）
▽市中央公民館「はじめての油絵講座」
（午後７時・市未来創造センター調理棟）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー１階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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24日
|◎霜降◎軍縮週間（－30日）
■宮古島市
▽池間、佐良浜、西原ミャークヅツ
▽来間島ヤーマスプナカ
▽城辺公民館「チガヤで民具作り講座」（午後２時・同公民館大ホール）
▽上野公民館「花モチーフをあしらったスヌード講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）
■多良間村
▽乳幼児健診（午前９時30分・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
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25日
|■宮古島市
▽東京大衆歌謡楽団コンサート（午後６時開場・マティダ市民劇場）
▽市中央公民館「はじめての中国語講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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26日
|◎原子力の日◎精神保健福祉普及運動週間（－11月１日）
■宮古島市
▽第18回宮古地区アンサンブルコンテスト（午前10時開場・マティダ市民劇場）
▽上野公民館「パッチワークで作るマルチケース講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽下崎地区公民館「押し花講座」（午後２時・同公民館）
▽伊良部公民館「チガヤで作るバスケット講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
▽宮古島市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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27日
|◎読書の日◎読書週間（－11月９日）
■宮古島市
▽第６回東平安名崎がんずうマラソン
▽宮古特別支援学校運動会
▽下崎地区公民館「押し花講座」（午後２時・同公民館）
▽与那覇忠コンサートｉｎ宮古島（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）
▽下崎地区公民館「有酸素運動講座」（午後７時・同公民館）
▽西原公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）
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28日
|■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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29日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽上野公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館研修室）
▽下崎地区公民館「押し花講座」（午後２時・同公民館）
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
▽市中央公民館「はじめての油絵講座」（午後７時・市未来創造センター調理棟）
■多良間村
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
|30日
(水)
|■宮古島市
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
▽市中央公民館「はじめての中国語講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
|31日
(木)
|◎ハロウィーン
■宮古島市
▽上野公民館「花モチーフをあしらったスヌード講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽上野公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館研修室）
▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）
▽市中央公民館「はじめての油絵講座」（午後７時・市未来創造センター調理棟）
▽下崎地区公民館「有酸素運動講座」（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後３時・図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。