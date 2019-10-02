１日(火) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎環境衛生週間（－１日）

◎「法の日」週間◎ネクタイ・ウィーク◎全国道路標識週間◎公証週間

◎全国労働衛生週間◎国家公務員健康週間（－７日）◎目とメガネの旬間（－10日）◎芸術祭（－15日）◎土地月間◎住生活月間◎都市緑化月間◎情報化月間

◎受信環境クリーン月間◎工業標準化推進月間

◎リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進月間

◎環境にやさしい買い物キャンペーン月間◎国際省エネルギー月間

◎輸入拡大月間◎古書月間◎魚食普及月間◎健康強調月間◎体力つくり強調月間

◎ヘアケア月間◎乳がん月間◎臓器移植普及推進月間◎骨髄バンク推進月間

◎里親月間◎仕事と家庭を考える月間◎育児休業制度普及促進月間

◎労働保険適用促進月間◎中小企業退職金共済制度加入促進強化月間

◎中小企業勤労者財形制度普及促進月間◎高年齢者雇用促進月間

◎ＬＰガス消費者保安月間◎木づかい推進月間◎けん銃取締り特別強化月間

◎全国自然歩道を歩こう月間（－31日）◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動

◎間伐推進強化月間（－11月30日）◎赤い羽根共同募金運動（－12月31日）

■宮古島市

▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」（午後１時30分・同公民館ホール）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽久松地区公民館「本革で作る便利な小銭入れ（カード入付）作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

２日(水) ◎とうふの日

■宮古島市

▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

▽市中央公民館「はじめての中国語講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」（午後８時・同公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

３日

(木) ◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽城辺公民館「チガヤで民具作り講座」（午後２時・同公民館大ホール）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）

▽上野公民館「艶やかに舞う琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館和室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

４日

(金) ◎世界動物の日◎世界宇宙週間（－10日）

■宮古島市

▽カギマナの夕べ（宮古とハワイの交流）（午後５時開場・マティダ市民劇場）

▽市中央公民館「はじめての中国語講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）

▽市中央公民館「デニムリメイク！エプロン作り講座」

（午後７時・市未来創造センター研修室）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

5日

(土) ■宮古島市

▽伊良部公民館「かぎ針で編むポンチョ風ケープ講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽宮古島市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館ホール）

▽市中央公民館「デニムリメイク！エプロン作り講座」

（午後７時・市未来創造センター研修室）

▽下地公民館「華やかに舞う琉舞講座（かぎやで風）」（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽第19回多良間島ピンダアース大会（午前10時30分開会式・多良間村多目的広場）

６日

(日) ◎国際文通週間◎国際協力週間（－12日）

■宮古島市

▽第22回宮古毎日親睦ゴルフ大会

（一般の部・エメラルドコーストゴルフリンクス）

（レディースの部・シニアの部・ミッドグランドシニアの部・シギラベイカントリークラブ）

▽平良第一小学校運動会

▽カギマナフラin宮古島２０１９（午前10時開場・マティダ市民劇場）

▽西原公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）

７日

(月) ◎盗難防止の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

８日

(火) ◎寒露

■宮古島市

▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」（午後１時30分・同公民館ホール）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽市中央公民館「デニムリメイク！エプロン作り講座」

（午後７時・市未来創造センター研修室）

▽市中央公民館「はじめての油絵講座」（午後７時・市未来創造センター調理棟）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

９日

(水) ◎世界郵便の日

■宮古島市

▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

▽市中央公民館「はじめての中国語講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

10日

(木) ◎目の愛護デー

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽無料人権相談（午後２時・市下地庁舎１階会議室）

▽城辺公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽城辺公民館「チガヤで民具作り講座」（午後２時・同公民館大ホール）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）

▽市中央公民館「はじめての油絵講座」（午後７時・市未来創造センター調理棟）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

11日

(金) ◎十三夜◎違反建築防止週間（－17日）

◎全国地域安全運動◎鉄道の旬間（－20日）

■宮古島市

▽上野公民館「ベビーマッサージ講座」（午前10時・同公民館和室）

▽市中央公民館「はじめての中国語講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

12日

(土) ◎世界渡り鳥デー◎世界運動器週間（－20日）

■宮古島市

▽それいけアンパンマンふれあいコンサート

（午前10時30分開場／午後１時30分開場・マティダ市民劇場）

▽伊良部公民館「かぎ針で編むポンチョ風ケープ講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽宮古島市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽市中央公民館「デニムリメイク！エプロン作り講座」

（午後７時・市未来創造センター研修室）

▽市中央公民館「はじめての油絵講座」（午後７時・市未来創造センター調理棟）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

13日

(日) ■宮古島市

▽宮古毎日新聞杯第36回全宮古青少年育成剣道大会

▽第14回なりやまあやぐまつり

（午前７時安全祈願祭、午後５時30分子どもの部、午後７時大人の部・友利インギャー）

▽第14回宮古島市民総合文化祭音楽祭（午後１時30分・マティダ市民劇場）

▽西原公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）

14日

(月) ◎体育の日◎ＰＴＡ週間（－20日）

■宮古島市

▽第３８回全宮古書道展表彰式

（午前９時30分受付・平良港ターミナルビル２階ホール）

▽市立図書館休館日

15日

(火) ◎新聞週間（－21日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日

▽無料人権相談（午後１時30分・市平良庁舎１階会議室）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

16日

(水) ◎世界食糧デー

■宮古島市

▽第25回宮古地区中学校総合文化祭舞台の部

（午前９時30分開場／午後１時30分開場・マティダ市民劇場）

▽無料人権相談（午後２時・女性若者促進施設）

▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

▽市中央公民館「はじめての中国語講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

17日

(木) ◎沖縄そばの日◎薬と健康の週間（－23日）

■宮古島市

▽市立図書館館内整理日

▽城辺公民館「チガヤで民作り講座」（午後２時・同公民館大ホール）

▽上野公民館「花モチーフをあしらったスヌード講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

18日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽市中央公民館「はじめての中国語講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）

▽市中央公民館「デニムリメイク！エプロン作り講座」

（午後７時・市未来創造センター研修室）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

19日

(土) ■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽第３８回全宮古書道展（－２０日）（午前10時・市未来創造センター）

▽上野公民館「パッチワークで作るマルチケース講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「チガヤで作るバスケット講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽宮古島市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

20日

(日) ◎新聞広告の日◎新聞少年の日◎新聞配達の日◎県民交通事故０の日

◎電信電話週間（－26日）

■宮古島市

▽上野小学校運動会▽宮古民謡協会第12回芸能祭

（午後５時開場・マティダ市民劇場）

▽西原公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）



21日

(月)

◎国際反戦デー◎国連週間（－27日）◎婦人労働旬間（－31日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

22日

(火) ◎即位礼正殿の儀

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）



23日

(水) ◎高圧ガス保安活動促進週間（－29日）

■宮古島市

▽城辺公民館「三線講座」（午後３時・同公民館会議室）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

▽市中央公民館「はじめての中国語講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）

▽市中央公民館「はじめての油絵講座」

（午後７時・市未来創造センター調理棟）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー１階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

24日

(木) ◎霜降◎軍縮週間（－30日）

■宮古島市

▽池間、佐良浜、西原ミャークヅツ

▽来間島ヤーマスプナカ

▽城辺公民館「チガヤで民具作り講座」（午後２時・同公民館大ホール）

▽上野公民館「花モチーフをあしらったスヌード講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）

■多良間村

▽乳幼児健診（午前９時30分・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

25日

(金) ■宮古島市

▽東京大衆歌謡楽団コンサート（午後６時開場・マティダ市民劇場）

▽市中央公民館「はじめての中国語講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

26日

(土) ◎原子力の日◎精神保健福祉普及運動週間（－11月１日）

■宮古島市

▽第18回宮古地区アンサンブルコンテスト（午前10時開場・マティダ市民劇場）

▽上野公民館「パッチワークで作るマルチケース講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽下崎地区公民館「押し花講座」（午後２時・同公民館）

▽伊良部公民館「チガヤで作るバスケット講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽宮古島市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

27日

(日) ◎読書の日◎読書週間（－11月９日）

■宮古島市

▽第６回東平安名崎がんずうマラソン

▽宮古特別支援学校運動会

▽下崎地区公民館「押し花講座」（午後２時・同公民館）

▽与那覇忠コンサートｉｎ宮古島（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）

▽下崎地区公民館「有酸素運動講座」（午後７時・同公民館）

▽西原公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）

28日

(月) ■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

29日

(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽上野公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館研修室）

▽下崎地区公民館「押し花講座」（午後２時・同公民館）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽市中央公民館「はじめての油絵講座」（午後７時・市未来創造センター調理棟）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

30日

( 水 ) ■宮古島市

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽市中央公民館「はじめての中国語講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ２）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）