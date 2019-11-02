１日 (金) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎泡盛の日

◎精神保健福祉普及運動週間（－１日）◎教育・文化週間

◎文化財保護強調週間◎バードウォッチングウィーク

◎プレス安全強調週間（－７日）◎読書週間（－９日）

◎パートタイム労働旬間（－10日）◎レコード週間（－14日）

◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動◎間伐推進強化月間◎品質月間

◎ＪＡＳ普及推進月間◎知的所有権保護強化月間◎生命保険の月

◎損害保険の月◎公共建築月間◎伝統的工芸品月間◎漆愛用月間

◎素形材月間◎政府刊行物普及月間◎てんかん月間

◎乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）対策強化月間◎やけど予防月間

◎全国青少年健全育成強調月間◎指名手配被疑者捜査強化月間

◎下請取引適正化推進月間◎ゆとり創造月間◎職業能力開発促進月間

◎建設雇用改善推進月間◎快適通勤推進月間

◎標準営業約款普及登録促進月間（Ｓマーク普及月間）

◎組織化促進強化月間◎国民年金制度推進月間

◎もりとふるさと月間（－30日）◎赤い羽根共同募金運動（－12月31日）

■宮古島市

▽市中央公民館「はじめての中国語講座」（午後７時・同公民館スタジオ２）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

２日

(土) ◎全国とうふ祭り（－６日）◎レントゲン週間（－８日）

■宮古島市

▽上野公民館「パッチワークで作るマルチケース講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽城辺公民館「毛糸で帽子作り講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「チガヤで作るバスケット講座」

（午後２時・同公民館会議室）

■多良間村▽書道教室（午前９時・図書館２階）

３日

(日) ◎文化の日◎ちゅらさんの日◎文化放送の日（－４日）

■宮古島市

▽第10回エコアイランド宮古島マラソン（午前８時集合・市陸上競技場）

▽市立図書館休館日

▽ＨＵＬＡ発表会（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）



４日

(月) ◎ユネスコ憲章記念日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

▽志の輔らくごｉｎ宮古島（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

5日

(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽上野公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館研修室）

▽下地公民館「エコクラフトで収納かご（カラーボックス用）講座」

（午後２時・同公民館）

▽下地公民館「懐かしのカントリードール講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

６日

(水) ◎年金週間（－12日）

■宮古島市

▽上野公民館「花モチーフをあしらったスヌード講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽下地公民館「エコクラフトで収納かご（カラーボックス用）講座」

（午後２時・同公民館）

▽久松公民館「宮古島の草花で作るリース講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽市中央公民館「情熱の舞・フラメンコ講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

▽西原公民館「小物で生活を潤すハンドメイド講座」（午後７時・同公民館）▽下地公民館「三線（中級）講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

７日

(木) ◎国産品認識週間（－13日）

■宮古島市

▽平良中学校校内合唱コンクール（午後１時15分開場・マティダ市民劇場）

▽下地公民館「エコクラフトで収納かご（カラーボックス用）講座」

（午後２時・同公民館）

▽久松公民館「宮古島の草花で作るリース講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

▽西原公民館「小物で生活を潤すハンドメイド講座」（午後７時・同公民館）▽下崎地区公民館「有酸素運動講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

８日

(金) ◎立冬◎いいパックの日◎歯ぐきの日（－９日）

◎海上環境事犯全国一斉取締り（－17日）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

９日

(土) ◎119番の日◎秋の全国火災予防運動（－15日）

■宮古島市

▽第27回宮古毎日新聞杯全宮古少年サッカー大会（－10日）

▽下地公民館「エコクラフトで収納かご（カラーボックス用）講座」

（午後２時・同公民館）

▽伊良部公民館「チガヤで作るバスケット講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽城辺公民館「毛糸で帽子作り講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽第14回宮古島市民総合文化祭「児童生徒の部」音楽祭

（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽第18回クイチャーフェスティバル（午後５時開演・ＪＴＡドーム宮古島）

▽西原公民館「ベンリーがま口講座」（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

10日

(日) ◎手足の不自由な子供を育てる運動（－12月10日）

■宮古島市▽伊良部公民館「んみゃ～ち！！歳神様を迎えるしめ縄作り講座」

（午後１時・同公民館会議室）

▽上野公民館「パッチワークで作るマルチケース講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽久松公民館「多肉寄せ植えとＤＩＹリメイク講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽舞踊公演～秋に舞う華舞台～（午後５時開場・マティダ市民劇場）

▽下崎地区公民館「有酸素運動講座」（午後７時・同公民館）

▽西原公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）



11日

(月) ◎世界平和記念日◎税を考える週間◎男女共同参画週間◎税を考える週間

◎国際科学平和週間◎全国糖尿病週間（－17日）◎電池月間（－12月12日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽県民カレッジ「歴代法案の世界その１」

（午後２時・コミュニティー施設１階）



12日

(火) ◎皮膚の日◎女性に対する暴力をなくす運動（－25日）

■宮古島市

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽上野公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館研修室）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽下地公民館「三線（中級）講座」（午後７時30分・同公民館）

▽下地公民館「懐かしのカントリードール講座」（午後７時30分・同公民館）

▽久松公民館「はじめてさんの刺繍講座」（午後７時30分・同公民館会議室）

▽西原公民館「ベンリーがま口講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

13日

(水) ◎うるしの日

■宮古島市

▽市中央公民館「情熱の舞・フラメンコ講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

▽西原公民館「プリザーブド講座」（午後７時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）▽書道教室（午後３時・図書館２階）

14日

(木) ■宮古島市▽上野公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館研修室）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

▽西原公民館「プリザーブド講座」（午後７時・同公民館）

▽下崎地区公民館「有酸素運動講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

15日

(金) ◎七五三◎夫婦の遺言週間（－22日）

■宮古島市

▽西原公民館「プリザーブド講座」（午後７時・同公民館）

▽久松公民館「はじめてさんの刺繍講座」（午後７時30分・同公民館会議室）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

16日

(土) ■宮古島市

▽第35回おんがくまつり（午前９時開場・マティダ市民劇場）

▽上野公民館「創作ペンダント講座」（午後１時30分・同公民館会議室）

▽城辺公民館「毛糸で帽子作り講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽伊良部公民館「チガヤで作るバスケット講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽西原公民館「ベンリーがま口講座」（午後８時・同公民館）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）

■多良間村

▽第22回たらま島一周マラソン大会（正午・多良間村役場前スタート）

17日

(日) ■宮古島市

▽上野公民館「創作ペンダント講座」（午後１時30分・同公民館会議室）

▽第24回宮古民謡の夕べ（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）

▽下崎地区公民館「有酸素運動講座」（午後７時・同公民館）

▽西原公民館「琉舞講座」（午後７時30分・同公民館）

18日

(月) ◎土木の日◎暮らしと土木の週間（－24日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

19日

(火) ◎ハイビジョン・ウイーク（－25日）

■宮古島市

▽年末調整等説明会・消費税軽減税率制度説明会（午後０時30分開場・マティダ市民劇場）

▽無料人権相談（午後１時30分・市平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽上野公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館研修室）

▽下地公民館「三線（中級）講座」（午後７時30分・同公民館）

▽西原公民館「ベンリーがま口講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

20日

(水) ◎世界こどもの日◎県民交通事故0の日

■宮古島市

▽市中央公民館「情熱の舞・フラメンコ講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

▽西原公民館「宮古島産しめ縄＆針葉樹リース講座」（午後７時・同公民館）

■多良間村▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

21日

(木)

◎最低賃金周知旬間◎寄生虫病予防運動◎全国海難防止強調運動（－30日）

■宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・市上野庁舎１階会議室）

▽上野公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館研修室）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

▽西原公民館「宮古島産しめ縄＆針葉樹リース講座」（午後７時・同公民館）

▽市立図書館館内整理日

▽下崎地区公民館「有酸素運動講座」（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

22日

(金) ◎小雪

■宮古島市

▽乳幼児健診（

４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽２０１９年度沖縄県伝統芸能公演移動かりゆし芸能公演「結風ぬ舞」

（午後６時30分開場・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

23日

(土) ◎勤労感謝の日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽第42回宮古の産業まつり（午前10時・ＪＴＡドーム宮古島）

▽九州および南西諸島地域における気候変動に対応する亜熱帯農業研究

（午後１時開場・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

24日

(日) ■宮古島市

▽第42回宮古の産業まつり（午前10時・ＪＴＡドーム宮古島）

▽令和元年地域の文化芸術振興事業日舞・新舞踊宮古島公演（午後５時開場・マティダ市民劇場）

▽下崎地区公民館「有酸素運動講座」（午後７時・同公民館）





25日

(月) ◎ＯＬの日◎犯罪被害者週間◎性の健康週間（－12月１日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

26日

(火) ◎ペンの日

■宮古島市▽無料人権相談（午後２時・市城辺庁舎２階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽上野公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館研修室）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

27日

(水) ◎更生保護記念日

■宮古島市

▽市中央公民館「情熱の舞・フラメンコ講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

28日

(木) ◎税関記念日◎全国レクリエーション週間（－12月４日）

■宮古島市

▽上野公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館研修室）

▽第６回おきなわ新喜劇ツアー（午後６時30分開場・マティダ市民劇場）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

29日

(金) ■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）