作文で藤原さんが優秀賞



【那覇支社】罪を犯した人たちの社会復帰と再犯防止などを目的に活動する人や団体を表彰する「２０１９年度県更生保護大会」が日、那覇市内のホテルで開催された。宮古関係では、下地達男さんが法務大臣表彰を受けるなど、人・２団体が表彰された。全体では３１８人・団体が各賞を受賞した。





同大会は、県保護司会連合会など９団体の主催で、県内の更生保護関係者が一堂に会して功労者を顕彰し、更生保護制度の充実と発展を目的に、毎年開催されている。



大会終了後、下地さんは「今後も、再犯防止のために継続して活動していきたい」と意気込みを述べ、宮古保護区保護司会の普天間裕会長は「日々の活動の功績が認められて大変うれしく思う」と語った。



また、大会の冒頭では、第回「社会を明るくする運動」県作文コンテストの表彰式が行われ、宮古からは藤原進太郎さん（下地中３年）が優秀賞（県保護司会連合会長賞）を獲得した。表彰式後、下地さんは「自分が思っていることを伝えることができて良かった」と笑顔で話した。今回は県内の小中学生から４２５８点の応募があった。



宮古関係の受賞者は次の通り。（敬称略）



【藍綬褒章】川満克佳（２０１９年春）

【法務大臣表彰】下地達男

【全国保護司連盟理事長表彰】濱元誠喜、平良正和

【九州地方更生保護委員会委員長表彰】國仲常夫、砂川美枝子

【九州地方更生保護委員会委員長感謝状】根間幸子

【九州地方保護司連盟会長感謝状】内助功労者＝川満光江（川満克佳保護司）

【九州地方更生保護女性連盟会長表彰】新城初子

【那覇保護観察所長表彰】大城千代子、垣花泰克、下里隆、多良間隆、宮國芳美、大城隆夫

【那覇保護観察所長感謝状】更生保護女性会員＝下里美和子、砂川ヨシ子、仲里タカ子▽民間協力者（協力雇用主）＝勝工業、新孝自動車▽民間協力者＝砂川正之、前里和彦、茜屋出雲流出雲松景星教室代表川満朝子、久松機械整備代表下地忠雄

【県保護司会連合会長表彰】知念安則

【県保護司会連合会長感謝状】内助功労者＝與那覇朝子（與那覇秀夫保護司）

【県更生保護女性連盟会長表彰】下地和美、長田美智子、池間強美、砂川美和子