１日

(日) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎世界エイズデー

◎いのちの日◎犯罪被害者週間◎性の健康週間（－１日）

◎全国レクリエーション週間（－４日）

◎「いのちの電話」フリーダイヤル週間◎雪崩防災週間（－７日）

◎手足の不自由な子供を育てる運動（－10日）◎電池月間（－12日）

◎食品・添加物等の年末一斉取締り（－28日）◎大気汚染防止推進月間

◎脱スパイクタイヤ運動推進月間◎地球温暖化防止月間

◎未成年者飲酒防止強調月間

◎歳末たすけあい運動、海外たすけあい運動◎年末年始の防犯運動

◎赤い羽根共同募金運動（－31日）

■宮古島市

▽全宮古紅白カラオケ歌合戦（午後６時開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）

２日

(月) ◎日本人宇宙飛行記念日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

■多良間村

▽村長杯ゲートボール大会（午前８時30分開会・村ゲートボール場）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽葉たばこ播種式（午後４時・ＪＡ葉たばこ育苗施設）

３日

(火) ◎ちゅらさんの日◎国際障害者デー◎障害者週間（－９日）

■宮古島市

▽令和元年度民生委員・児童委員厚生労働大臣委嘱状および感謝状伝達式ならびに知事委嘱状交付式（午後１時開場・マティダ市民劇場）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽上野公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館研修室）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

４日

(水) ◎人権週間（－10日）

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階相談室）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

５日

(木) ■宮古島市

▽市中央公民館「初心者用のリラックス・ヨガ講座」

（午前10時・市未来創造センタースタジオ１）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

６日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽第54回老人クラブ連合会クラブ大会（正午開場・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間村一次救命処置講習会

（午後５時／午後６時15分・多良間小学校体育館）

７日

(土) ◎大雪

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

■多良間村

▽コミュニティーまつり（午前10時・コミュニティー施設）

８日

(日) ◎針供養

■宮古島市

▽第44回沖縄県アンサンブルコンテスト

（午前９時30分開場・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽コミュニティーまつり（午前９時・コミュニティー施設）

▽コミュニティーまつり

「空飛ぶ図書館・県立移動図書館」（午前９時・コミュニティー施設）

▽12月期家畜セリ市（午後５時・セリ場）

９日

(月) ◎障害者の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽令和元年－令和２年期作製糖開始式（午後１時・多良間村製糖工場）

▽ふしゃぬふ学級（午後１時30分・老人福祉センター）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

10日

(火) ◎世界人権デー◎年末年始の輸送等に関する安全総点検（－１月10日）

■宮古島市

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

11日

(水) ◎ユニセフ創立記念日

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階相談室）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

12日

(木) ◎児童福祉法公布記念日

■宮古島市

▽市中央公民館「初心者用のリラックス・ヨガ講座」

（午前0時・市未来創造センタースタジオ１）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

13日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

14日

(土) ■宮古島市

▽第43回おゆうぎ会（午前９時20分開場・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

15日

(日) ◎年賀郵便特別扱い開始日

◎年末年始の海上犯罪の一斉取締り（－１月10日）

◎年末年始の食品等一斉取締り（－１月14日）

◎年末年始無災害運動（－１月15日）

■宮古島市

▽ＤＡＮＣＥ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ９ｔｈ

（午後３時30分開場・マティダ市民劇場）

16日

(月) ■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）



17日(火) ◎飛行機の日

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時30分・市平良庁舎１階会議室）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽介護保険ゼミナール（午後６時・コミュニティー施設）

18日(水) ◎国連加盟記念日

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階相談室）

▽栄養教室（午後１時30分・コミュニティー施設１階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

19日(木) ■宮古島市

▽市立図書館休館日（館内整理日）

▽令和元年度芸術鑑賞会

（午前９時30分開場／正午開場・マティダ市民劇場）

▽市中央公民館「初心者用のリラックスヨガ講座」

（午前10時・市未来創造センタースタジオ１）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

20日(金) ◎県民交通事故０の日

■宮古島市

▽平良中学校吹奏楽部定期演奏会（午後５時開場・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽生き生き合同クリスマス会（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽産婦人科巡回診療（午後１時・多良間診療所）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽島あっちぃ事業島内散策ガイド育成プログラム

（午後６時・コミュニティー２階研修室）

21日(土)

■宮古島市

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽島あっちぃ事業島内散策ガイド育成プログラム

（午前９時・コミュニティー２階研修室）

22日(日) ◎冬至

■宮古島市

▽第14回宮古島市総合文化祭一般の部芸能祭

（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽子ども駅伝大会（午後２時・多良間村役場発着）

23日

(月) ◎平成の天皇誕生日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

24日(火) ◎クリスマスイブ

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）



25日

(水) ◎クリスマス

■宮古島市

▽各小中高校２学期終業式

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽多良間幼小中２学期終業式

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階相談室）

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

26日(木) ■宮古島市

▽市中央公民館「初心者用のリラックス・ヨガ講座」

（午前10時・市未来創造センタースタジオ１）

▽第38回北中学校吹奏楽部定期演奏会

（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）

▽市中央公民館「はじめてのベリーダンス講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

■多良間村

▽たらま塾（午後３時・図書館２階）

27日(金) ◎官公庁御用納め

■宮古島市

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

28日

(土)



29日

(日) ■宮古島市

▽市立図書館休館日

30日

(月) ■宮古島市

▽市立図書館休館日