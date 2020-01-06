2020年1月6日(月) 14:55
令和2年1月のこよみ
令和2年1月（睦月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(木)
|◎元日◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日
◎年末年始の輸送等に関する安全総点検◎年末年始の海上犯罪の一斉取締り（－10日）
◎年末年始の食品等一斉取締り（－14日）◎年末年始無災害運動（－15日）
◎「はたちの献血」キャンペーン（－２月29日）
◎消費税の確定申告（－３月31日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日
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２日
|◎初荷◎初夢の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
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３日
|◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
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４日
|◎石の日
■多良間村
▽令和２年多良間村成人式（午後１時・コミュニティー施設）
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５日
|◎囲碁の日
■宮古島市
▽令和２年宮古島市成人式（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）
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６日
|◎小寒◎官公庁御用始め
■宮古島市
▽２０２０年宮古島市新春の集い
（午後４時・ホテルアトールエメラルド宮古島漲水の間）
▽各小・中・高校３学期始業式
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）
■多良間村▽幼・小・中３学期始業式
▽令和２年新春の集い（午後５時30分・コミュニティー施設）
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７日
|◎七草
■宮古島市
▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」
（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽ふしゃぬふ学級（午後１時30分・老人福祉センター）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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８日
|◎正月事納め
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）
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９日
|■宮古島市
▽上野公民館「リフレッシュ！笑いヨガ講座」（午後２時・同公民館ホール）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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10日
|◎１１０番の日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」
（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）
▽声楽コンサート（午後６時開場・マティダ市民劇場）
▽市中央公民館「初心者三線講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
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11日
|◎鏡開き
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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12日
|■宮古島市
▽第42回定期演奏会（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）
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13日
|◎成人の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
▽第17回宮古島市社会福祉資金協力芸能チャリティー公演
（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）
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14日
|■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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15日
|◎小正月◎防災とボランティア週間（－21日）
■宮古島市
▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」
（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）
▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）
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16日
|■宮古島市
▽市立図書館休館日（館内整理日）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館１階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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17日(土)
|◎防災とボランティアの日
■宮古島市
▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」
（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）
▽市中央公民館「初心者三線講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
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18日(日)
|■宮古島市
▽第33回全宮古吹奏楽祭（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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19日(月)
|■宮古島市
▽第30回宮古島１００㌔ワイドーマラソン大会
（午前４時30分開会式・下地公園）
▽第14回宮古島市民総合文化祭一般の部芸術劇場
（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）
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20日(火)
|◎大寒◎県民交通事故０の日◎血栓予防月間（－２月19日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館１階）
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21日(水)
|■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎２階会議室）
▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」
（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽ふしゃぬふ学級（午後１時30分・老人福祉センター）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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22日(木)
|◎カレーの日
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）
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23日
|◎電子メールの日
■宮古島市
▽野原のサティパロウ▽上野公民館「リフレッシュ！笑いヨガ講座」
（午後２時・同公民館ホール）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）
▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村▽わんぱく塾（午後３時・図書館１階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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24日(土)
|◎法律扶助の日◎全国学校給食週間（－30日）
■宮古島市
▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」
（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）
▽市中央公民館「初心者三線講座」
（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
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25日
|◎旧正月
■宮古島市
▽２０１９年度ピティナピアノステップ（－26日・マティダ市民劇場）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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26日(月)
|◎文化財防火デー
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27日(火)
|■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館１階）
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28日
|■宮古島市
▽観光シンポジウム（午後１時開場・マティダ市民劇場）
▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」
（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
|29日
(木)
|■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）
|30日
(金)
|■宮古島市
▽上野公民館「リフレッシュ！笑いヨガ講座」（午後２時・同公民館ホール）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）
▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館１階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
|31日
(土)
|◎愛妻の日◎旧七草◎海苔ウィーク（－２月６日）
■宮古島市
▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」
（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）
▽市中央公民館「初心者三線講座」（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。