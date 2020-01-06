１日

(木) ◎元日◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日

◎年末年始の輸送等に関する安全総点検◎年末年始の海上犯罪の一斉取締り（－10日）

◎年末年始の食品等一斉取締り（－14日）◎年末年始無災害運動（－15日）

◎「はたちの献血」キャンペーン（－２月29日）

◎消費税の確定申告（－３月31日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日

２日

(金) ◎初荷◎初夢の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

３日

(土) ◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽市立図書館休館日



４日

(日) ◎石の日

■多良間村

▽令和２年多良間村成人式（午後１時・コミュニティー施設）

５日

(月) ◎囲碁の日

■宮古島市

▽令和２年宮古島市成人式（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）

６日

(火) ◎小寒◎官公庁御用始め

■宮古島市

▽２０２０年宮古島市新春の集い

（午後４時・ホテルアトールエメラルド宮古島漲水の間）

▽各小・中・高校３学期始業式

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

■多良間村▽幼・小・中３学期始業式

▽令和２年新春の集い（午後５時30分・コミュニティー施設）

７日

(水) ◎七草

■宮古島市

▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」

（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽ふしゃぬふ学級（午後１時30分・老人福祉センター）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



８日

(木) ◎正月事納め

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）

９日

(金) ■宮古島市

▽上野公民館「リフレッシュ！笑いヨガ講座」（午後２時・同公民館ホール）

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

10日

(土) ◎１１０番の日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」

（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）

▽声楽コンサート（午後６時開場・マティダ市民劇場）

▽市中央公民館「初心者三線講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

11日

(日) ◎鏡開き

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

12日

(月) ■宮古島市

▽第42回定期演奏会（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）



13日

(火) ◎成人の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

▽第17回宮古島市社会福祉資金協力芸能チャリティー公演

（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）



14日

(水) ■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）



15日

(木) ◎小正月◎防災とボランティア週間（－21日）

■宮古島市

▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」

（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）

▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）

16日

(金) ■宮古島市

▽市立図書館休館日（館内整理日）

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館１階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

17日(土) ◎防災とボランティアの日

■宮古島市

▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」

（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）

▽市中央公民館「初心者三線講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

18日(日) ■宮古島市

▽第33回全宮古吹奏楽祭（午後１時30分開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

19日(月) ■宮古島市

▽第30回宮古島１００㌔ワイドーマラソン大会

（午前４時30分開会式・下地公園）

▽第14回宮古島市民総合文化祭一般の部芸術劇場

（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）

20日(火) ◎大寒◎県民交通事故０の日◎血栓予防月間（－２月19日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館１階）

21日(水)

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎２階会議室）

▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」

（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽ふしゃぬふ学級（午後１時30分・老人福祉センター）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

22日(木) ◎カレーの日

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）

23日

(金) ◎電子メールの日

■宮古島市

▽野原のサティパロウ▽上野公民館「リフレッシュ！笑いヨガ講座」

（午後２時・同公民館ホール）

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）

▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村▽わんぱく塾（午後３時・図書館１階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

24日(土) ◎法律扶助の日◎全国学校給食週間（－30日）

■宮古島市

▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」

（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）

▽市中央公民館「初心者三線講座」

（午後７時・市未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

25日

(日) ◎旧正月

■宮古島市

▽２０１９年度ピティナピアノステップ（－26日・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

26日(月) ◎文化財防火デー

27日(火) ■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館１階）

28日

(水) ■宮古島市

▽観光シンポジウム（午後１時開場・マティダ市民劇場）

▽市中央公民館「体幹トレーニング＆リズムステップ講座」

（午後２時・市未来創造センター多目的ホール）

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

29日

(木) ■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）

30日

(金) ■宮古島市

▽上野公民館「リフレッシュ！笑いヨガ講座」（午後２時・同公民館ホール）

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・同公民館）

▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館１階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）