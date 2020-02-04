2020年2月4日(火) 11:07
令和2年2月のこよみ
令和2年2月（如月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(土)
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◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎テレビ放送記念日
◎相続登記はお済ですか月間（－29日）◎消費税の確定申告（－３月31日）
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２日
|◎夫婦の日
■宮古島市
▽藤間流凰太郎会古典の会（正午開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎節分
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）
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４日
|◎立春
■宮古島市
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」
（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
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5日
|◎ニゴロブナの日（－７日）
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
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６日
|■宮古島市
▽上野公民館「リフレッシュ！笑いヨガ講座」
（午後２時・同公民館ホール）
▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
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７日
|◎北方領土の日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
▽アルコール講演会（午後７時・コミュニティー施設１階）
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８日
|◎針供養
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽第60回花園保育所おゆうぎ会（午前９時10分開場・マティダ市民劇場）
▽市未来創造センター・中央公民館
「バレンタイン！ロースイーツチョコ講座」（午後１時・同公民館調理棟）
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９日
|◎服の日
■宮古島市
▽旧十六日祭
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10日
|◎海の安全祈念日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
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11日
|◎建国記念の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」
（午後８時・同公民館）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
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12日
|■宮古島市
▽市未来創造センター・中央公民館
「バレンタイン！ロースイーツチョコ講座」（午後１時・同公民館調理棟）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
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13日
|■宮古島市
▽比嘉の旧二十日正月
▽上野公民館「リフレッシュ！笑いヨガ講座」
（午後２時・同公民館ホール）
▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」
（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
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14日
|◎聖バレンタインデー
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
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15日
|■宮古島市
▽宮古島市法人保育園連盟園内研修発表会
（午後０時30分開場・マティダ市民劇場）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）
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16日
|◎天気図記念日◎所得税の確定申告（－３月15日）
■宮古島市
▽伊良部公民館「アレンジ芋ムーチーを作ろう講座」
（午後１時・同公民館）
▽令和元年度宮古島市の教育を語る市民大会
（午後２時受付・市未来創造センター）
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17日
|◎アレルギー週間（－23日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）
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18日
|■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎２階会議室）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」
（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
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19日
|◎雨水
■宮古島市
▽平和勝次ショー（午後１時開場／５時30分開場・マティダ市民劇）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
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20日
|◎県民交通事故０の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日（館内整理日）
▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽ＪＴＡ東京＝宮古線就航30周年
綾小路きみまろ爆笑！スーパーライブ２０２０ｉｎ宮古島
（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽乳幼児健診（午前９時30分受付・コミュニティー施設１階）
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21日
|◎国際母語デー
■宮古島市
▽ＪＴＡ東京＝宮古線就航30周年
綾小路きみまろ爆笑！スーパーライブ２０２０ｉｎ宮古島
（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
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22日
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23日
|◎天皇誕生日◎税理士記念日◎富士山の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
▽第21回ロマン海道・伊良部島マラソン（午前９時開会式・平成の森公園）
▽第42期宮古本因坊戦一次予選（午前10時・こすみ囲碁教室）
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24日
|■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
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25日
|◎夕刊紙の日
■宮古島市
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽無料人権相談（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」
（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
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26日
|◎二・二六事件の日
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
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27日
|■宮古島市
▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
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28日
|◎ビスケットの日
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽産科・婦人科巡回診療（午後１時・多良間診療所）
▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）
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29日
|◎閏日
■宮古島市
▽講演会「７つの人生力ありのままに、今を輝かせる力」
（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。