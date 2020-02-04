１日 (土) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎テレビ放送記念日

◎海苔ウィーク（－６日）◎生活習慣病予防週間（－７日）

◎出稼労働者福祉推進旬間（－10日）◎血栓予防月間（－19日）

◎「はたちの献血」キャンペーン◎省エネルギー月間

◎北方領土返還運動全国強調月間◎海外移住推進月間

◎薬物乱用事犯取締強化月間◎職場における健康診断推進運動 ◎相続登記はお済ですか月間（－29日）◎消費税の確定申告（－３月31日）

◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月30日）

２日

(日) ◎夫婦の日

■宮古島市

▽藤間流凰太郎会古典の会（正午開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）

３日

(月) ◎ちゅらさんの日◎節分

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

４日

(火) ◎立春

■宮古島市

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」

（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

5日

(水) ◎ニゴロブナの日（－７日）

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

６日

(木) ■宮古島市

▽上野公民館「リフレッシュ！笑いヨガ講座」

（午後２時・同公民館ホール）

▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

７日

(金) ◎北方領土の日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

▽アルコール講演会（午後７時・コミュニティー施設１階）

８日

(土) ◎針供養

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽第60回花園保育所おゆうぎ会（午前９時10分開場・マティダ市民劇場）

▽市未来創造センター・中央公民館

「バレンタイン！ロースイーツチョコ講座」（午後１時・同公民館調理棟）

９日

(日) ◎服の日

■宮古島市

▽旧十六日祭

10日

(月) ◎海の安全祈念日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

11日

(火) ◎建国記念の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」

（午後８時・同公民館）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）



12日

(水) ■宮古島市

▽市未来創造センター・中央公民館

「バレンタイン！ロースイーツチョコ講座」（午後１時・同公民館調理棟）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

13日

(木) ■宮古島市

▽比嘉の旧二十日正月

▽上野公民館「リフレッシュ！笑いヨガ講座」

（午後２時・同公民館ホール）

▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」

（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

14日

(金) ◎聖バレンタインデー

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

15日

(土) ■宮古島市

▽宮古島市法人保育園連盟園内研修発表会

（午後０時30分開場・マティダ市民劇場）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）



16日

(日) ◎天気図記念日◎所得税の確定申告（－３月15日）

■宮古島市

▽伊良部公民館「アレンジ芋ムーチーを作ろう講座」

（午後１時・同公民館）

▽令和元年度宮古島市の教育を語る市民大会

（午後２時受付・市未来創造センター）

17日

(月) ◎アレルギー週間（－23日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

18日

(火) ■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎２階会議室）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」

（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

19日

(水) ◎雨水

■宮古島市

▽平和勝次ショー（午後１時開場／５時30分開場・マティダ市民劇）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）



20日

(木) ◎県民交通事故０の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日（館内整理日）

▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽ＪＴＡ東京＝宮古線就航30周年

綾小路きみまろ爆笑！スーパーライブ２０２０ｉｎ宮古島

（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽乳幼児健診（午前９時30分受付・コミュニティー施設１階）

21日

(金)

◎国際母語デー

■宮古島市

▽ＪＴＡ東京＝宮古線就航30周年

綾小路きみまろ爆笑！スーパーライブ２０２０ｉｎ宮古島

（午後５時30分開場・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）

22日

(土)



23日

(日) ◎天皇誕生日◎税理士記念日◎富士山の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

▽第21回ロマン海道・伊良部島マラソン（午前９時開会式・平成の森公園）

▽第42期宮古本因坊戦一次予選（午前10時・こすみ囲碁教室）

24日

(月) ■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

25日

(火) ◎夕刊紙の日

■宮古島市

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽無料人権相談（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」

（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）



26日

(水) ◎二・二六事件の日

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

27日

(木) ■宮古島市

▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

28日

(金) ◎ビスケットの日

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽産科・婦人科巡回診療（午後１時・多良間診療所）

▽ふれあいサービス（午後１時30分・塩川集落センター）