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2020年4月3日(金) 8:56

防波堤、今年度完成へ／池間漁港

大量のブロック設置


消波ブック１８００個余りが設置された第２防波堤（手前）＝池間漁港（写真提供・極東建設）

消波ブック１８００個余りが設置された第２防波堤（手前）＝池間漁港（写真提供・極東建設）

　県が２０１９年度に発注した池間漁港第２防波堤改良工事（２工区）がこのほど完了し、今年度に残り一部を整備して完成させる。


　今回の工事では消波ブロック（テトラポット）１８７８個を投入し、長さ約１６０㍍の既設の防波堤をＵ字形に抱くようにして整備したのが大きな特徴だ。高く頑丈な防波堤により、今後の台風時には港内の波が軽減され、船舶の安全係留が確保される。


　既設のコンクリート防波堤は１９８２年に築造された。今年で築38年目。長さ約１６０㍍、高さ４・37～６・０㍍、幅３・５～４・２㍍。強い台風時には波が防波堤を越え、船舶の係留に悪影響を与えていた。


　県は防波堤の役割を重視。昨年５月にコンクリート改良工事に着手した。沖合から見て漁港の出入口の右側が工事現場。


　改良された防波堤は長さ約１６０㍍、高さ６・１～６・６㍍、幅３・３～４・０㍍。


　防波堤外側には大中小の消波ブロック計１８７８個を設置した。内訳は、10㌧が１９３個、５㌧は８６２個、４㌧は８２３個。19年度の事業費は約２億１３００万円。


　工事担当の宮古農林水産振興センター漁港水産班では「港内はこれからの台風時でも静かで穏やかな海域となり、船舶の安全係留が可能となる」とメリットを説明する。


　池間漁業協同組合に所属する「第二十六池間丸」（４・５㌧）の勝連浩佳船長は「第２防波堤改良工事により、海上がしけの時でも安心・安全で漁船が係留できるようになった」と感想を話した。

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