大量のブロック設置





県が２０１９年度に発注した池間漁港第２防波堤改良工事（２工区）がこのほど完了し、今年度に残り一部を整備して完成させる。



今回の工事では消波ブロック（テトラポット）１８７８個を投入し、長さ約１６０㍍の既設の防波堤をＵ字形に抱くようにして整備したのが大きな特徴だ。高く頑丈な防波堤により、今後の台風時には港内の波が軽減され、船舶の安全係留が確保される。



既設のコンクリート防波堤は１９８２年に築造された。今年で築38年目。長さ約１６０㍍、高さ４・37～６・０㍍、幅３・５～４・２㍍。強い台風時には波が防波堤を越え、船舶の係留に悪影響を与えていた。



県は防波堤の役割を重視。昨年５月にコンクリート改良工事に着手した。沖合から見て漁港の出入口の右側が工事現場。



改良された防波堤は長さ約１６０㍍、高さ６・１～６・６㍍、幅３・３～４・０㍍。



防波堤外側には大中小の消波ブロック計１８７８個を設置した。内訳は、10㌧が１９３個、５㌧は８６２個、４㌧は８２３個。19年度の事業費は約２億１３００万円。



工事担当の宮古農林水産振興センター漁港水産班では「港内はこれからの台風時でも静かで穏やかな海域となり、船舶の安全係留が可能となる」とメリットを説明する。



池間漁業協同組合に所属する「第二十六池間丸」（４・５㌧）の勝連浩佳船長は「第２防波堤改良工事により、海上がしけの時でも安心・安全で漁船が係留できるようになった」と感想を話した。