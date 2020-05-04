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2020年5月4日(月) 11:50

令和2年5月のこよみ

令和２年５月（皐月）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

１日

(金)

 ◎メーデー◎八十八夜◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日
◎全国海難防止強調運動◎おもちゃ週間◎社会教育週間
◎緑茶週間（－５日）◎ゴールデンウィーク（－６日◎憲法週間
◎青少年保護育成運動週間（－７日）◎消費者月間◎消費者被害防止月間
◎赤十字運動月間◎図書館振興の月◎くらしと薬の月間◎自転車月間
◎水防月間◎原子力エネルギー安全月間
◎さわやか行政サービス推進月間（－31日）
◎不正大麻・けし撲滅運動（－６月30日）

２日
(土)

３日
(日)

 ◎ちゅらさんの日◎憲法記念日

４日
(月)

 ◎みどりの日

5日
(火)

 ◎こどもの日◎立夏◎児童福祉週間（－11日）

６日
(水)

 ◎振替休日

７日
(木)

 ◎世界エイズ孤児デー
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

８日
(金)

 ◎ゴーヤーの日◎世界赤十字デー
◎第二次大戦中に命を失った全ての人に追悼を捧げる日（－９日）
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

９日
(土)

 ◎アイスクリームの日

10日
(日)

 ◎母の日◎愛鳥週間（－16日）

11日
(月)

 ◎けん銃取締り特別強化月間
◎全国暴力団総合対策特別強化月間（－６月10日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

12日
(火)

 ◎国際看護師の日◎看護の日
■宮古島市
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

13日
(水)

 ◎愛犬の日
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

14日
(木)

 ◎種痘記念日
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

15日
(金)

 ◎沖縄本土復帰記念日◎総合治水推進週間（－21日）
◎情報通信月間（－６月15日）
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

16日
(土)

 ◎旅の日

17日
(日)

18日
(月)

 ◎国際親善デー◎国際博物館の日◎社会風紀環境を浄化する運動（－30日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

19日
(火)

 ◎食育の日◎ガールスカウト週間（－25日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

20日
(水)

 ◎小満◎県民交通事故０の日
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

21日
(木)


 ◎家内労働旬間（－31日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

22日
(金)

 ◎ガールスカウトの日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

23日
(土)

24日
(日)

25日
(月)

 ◎広辞苑記念日◎非自治地域人民との連帯週間◎テレビ安全週間（－31日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

26日
(火)

 ■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

27日
(水)

 ■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

28日
(木)

 ■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

29日
(金)

 ◎呉服の日
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
30日
(土)		 ◎消費者の日◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－６月４日）
31日
(日)		 ◎世界禁煙デー◎禁煙週間◎建設産業構造改善推進週間（－６月６日）
◎あやめ月間（－６月30日）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

４日
(月)

  • 宮古島の人口

    令和2年5月1日現在

    宮古島市 54,943 人
    27,752 人
    27,191 人
    世帯数 28,230 軒
    多良間村 1,111人
    600 人
    511 人
    世帯数 514 軒

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