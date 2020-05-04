１日 (金) ◎メーデー◎八十八夜◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日

◎全国海難防止強調運動◎おもちゃ週間◎社会教育週間

◎緑茶週間（－５日）◎ゴールデンウィーク（－６日◎憲法週間

◎青少年保護育成運動週間（－７日）◎消費者月間◎消費者被害防止月間

◎赤十字運動月間◎図書館振興の月◎くらしと薬の月間◎自転車月間

◎水防月間◎原子力エネルギー安全月間

◎さわやか行政サービス推進月間（－31日）

◎不正大麻・けし撲滅運動（－６月30日）

２日

(土)



３日

(日) ◎ちゅらさんの日◎憲法記念日

４日

(月) ◎みどりの日

5日

(火) ◎こどもの日◎立夏◎児童福祉週間（－11日）

６日

(水) ◎振替休日

７日

(木) ◎世界エイズ孤児デー

■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

８日

(金) ◎ゴーヤーの日◎世界赤十字デー

◎第二次大戦中に命を失った全ての人に追悼を捧げる日（－９日）

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

９日

(土) ◎アイスクリームの日

10日

(日) ◎母の日◎愛鳥週間（－16日）

11日

(月) ◎けん銃取締り特別強化月間

◎全国暴力団総合対策特別強化月間（－６月10日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）



12日

(火) ◎国際看護師の日◎看護の日

■宮古島市

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）



13日

(水) ◎愛犬の日

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

14日

(木) ◎種痘記念日

■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

15日

(金) ◎沖縄本土復帰記念日◎総合治水推進週間（－21日）

◎情報通信月間（－６月15日）

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

16日

(土) ◎旅の日

17日

(日)



18日

(月) ◎国際親善デー◎国際博物館の日◎社会風紀環境を浄化する運動（－30日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

19日

(火) ◎食育の日◎ガールスカウト週間（－25日）

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

20日

(水) ◎小満◎県民交通事故０の日

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

21日

(木)

◎家内労働旬間（－31日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

22日

(金) ◎ガールスカウトの日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

23日

(土)



24日

(日)



25日

(月) ◎広辞苑記念日◎非自治地域人民との連帯週間◎テレビ安全週間（－31日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

26日

(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

27日

(水) ■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

28日

(木) ■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

29日

(金) ◎呉服の日

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

30日

(土) ◎消費者の日◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－６月４日）