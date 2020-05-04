2020年5月4日(月) 11:50
令和2年5月のこよみ
令和２年５月（皐月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(金)
|◎メーデー◎八十八夜◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日
◎全国海難防止強調運動◎おもちゃ週間◎社会教育週間
◎緑茶週間（－５日）◎ゴールデンウィーク（－６日◎憲法週間
◎青少年保護育成運動週間（－７日）◎消費者月間◎消費者被害防止月間
◎赤十字運動月間◎図書館振興の月◎くらしと薬の月間◎自転車月間
◎水防月間◎原子力エネルギー安全月間
◎さわやか行政サービス推進月間（－31日）
◎不正大麻・けし撲滅運動（－６月30日）
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２日
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３日
|◎ちゅらさんの日◎憲法記念日
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４日
|◎みどりの日
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5日
|◎こどもの日◎立夏◎児童福祉週間（－11日）
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６日
|◎振替休日
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７日
|◎世界エイズ孤児デー
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
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８日
|◎ゴーヤーの日◎世界赤十字デー
◎第二次大戦中に命を失った全ての人に追悼を捧げる日（－９日）
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
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９日
|◎アイスクリームの日
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10日
|◎母の日◎愛鳥週間（－16日）
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11日
|◎けん銃取締り特別強化月間
◎全国暴力団総合対策特別強化月間（－６月10日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）
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12日
|◎国際看護師の日◎看護の日
■宮古島市
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
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13日
|◎愛犬の日
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
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14日
|◎種痘記念日
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
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15日
|◎沖縄本土復帰記念日◎総合治水推進週間（－21日）
◎情報通信月間（－６月15日）
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
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16日
|◎旅の日
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17日
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18日
|◎国際親善デー◎国際博物館の日◎社会風紀環境を浄化する運動（－30日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
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19日
|◎食育の日◎ガールスカウト週間（－25日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
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20日
|◎小満◎県民交通事故０の日
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
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21日
|◎家内労働旬間（－31日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
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22日
|◎ガールスカウトの日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
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23日
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24日
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25日
|◎広辞苑記念日◎非自治地域人民との連帯週間◎テレビ安全週間（－31日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）
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26日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
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27日
|■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
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28日
|■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
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29日
|◎呉服の日
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
|30日
(土)
|◎消費者の日◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－６月４日）
|31日
(日)
|◎世界禁煙デー◎禁煙週間◎建設産業構造改善推進週間（－６月６日）
◎あやめ月間（－６月30日）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。