宮古島税務署管内 １９年分確定申告



沖縄国税事務所はこのほど、宮古島税務署管内の「２０１９年分所得税等、消費税、贈与税の確定申告状況」をまとめた。所得税等の確定申告書提出人員は７５９２人で前年比９・３％増加。申告納税額のある人は２７２２人（同11・５％増）、所得金額は１４３億９７００万円（同９・３％増）で申告納税額は12億９６００万円（同６・５％増）といずれも増加した。



土地等の譲渡所得の申告人員は４１２人（同５・６％増）。有所得人員は２７４人（同11・３％減）で、所得金額は43億８０００万円（同０・４％増）となった。株式等の譲渡所得の申告人員は１１０人（同22・２％増）、有所得人員は31人（同13・９％減）、所得金額は５億９３００万円（同６５９・６％増）だった。



このほか、個人事業者の消費税の申告件数は６８１件（同７・２％増）で申告納税額は３億１４００万円で同５・０％増加。贈与税の申告人員は１３３人（同９・５％減）、納税人員は59人（同６・３％減）でいずれも人員は減少し、申告納税額は３６０００万円と前年から16・３％減少した。還付申告は３１０９人で前年比11・１％増加した。



19年分の確定申告状況は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、個人事業者の消費税および贈与税の申告、納付期限を20年４月16日まで延長した。国税電子申告・納税システム（ｅ│Ｔａｘ）を利用し自宅から申請書を提出した人は消費税等が２３４２人（同20・７％増）、贈与税は22人で同24・１％減少した。