2020年7月1日(水) 19:52
令和2年7月のこよみ
令和２年７月(文月)
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|
１日
(水)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎国民安全の日◎半夏至
◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－４日）◎全国安全週間
◎国家公務員安全週間◎全国鉱山保安週間◎郵便番号週間（－７日）
◎薬物乱用防止運動月間（－19日）◎夏の健康を守る運動（－20日）
◎海外安全キャンペーン◎社会を明るくする運動全国強調月間
◎青少年の非行問題に取り組む全国強調月間
◎心とからだの健康づくり推進月間◎「愛の血液助け合い運動」月間
◎河川愛護月間◎海岸愛護月間◎全国海難防止強調運動
◎採石災害防止月間◎夏の省エネキャンペーン
◎「共に語ろう外交」月間◎労働者派遣事業適正運営推進月間
◎船員保険失業保険金不正受給防止啓発強化月間
◎夏期食品一斉取締り月間◎県産品推奨月間（－31日）
■宮古島市
▽下崎公民館「健康体操」（午後２時・同公民館）
▽久松公民館「マイ箸と箸置き作り講座」（午後３時・同公民館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽産業共進会（午後２時・コミュニティー施設１階ホール）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
|
２日
|■宮古島市
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽久松公民館「マイ箸と箸置き作り講座」（午後３時・同公民館）
▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
|
３日
|◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽西原公民館「クラフトで作るマスクケース講座」（午後２時・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽がんじゅう学級開講式（午前９時・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニィー施設）
|
４日
|◎アメリカ独立記念日
■宮古島市
▽西原公民館「クラフトで作るマスクケース講座」（午後２時・同公民館）
▽下崎公民館「三線入門講座」（午後７時・同公民館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽婦人学級開講式（午前９時・コミュニティー施設）
|
5日
|■宮古島市
▽下地公民館「アロマオイル講座」（午前９時・同公民館）
▽西原公民館「クラフトで作るマスクケース講座」（午後２時・同公民館）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）
|
６日
|◎ピアノの日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
|
７日
|◎小暑◎七夕
■宮古島市
▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興総合センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
|
８日
|■宮古島市
▽下崎公民館「健康体操」（午後２時・同公民館）
▽久松公館「初心者のための簡単ワンピース作り講座」（午後３時・同公民館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
|
９日
|■宮古島市
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽久松公民館「初心者のための簡単ワンピース作り講座」（午後３時・同公民館）
▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）
▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
|
10日
|◎納豆の日◎国土建設記念日◎国土建設週間（－16日）
■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
|
11日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽下崎公民館「三線入門講座」（午後７時・同公民館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
|
12日
|■宮古島市
▽下地公民館「アロマオイル講座」（午前９時・同公民館）
▽城辺公民館「みそ作り講座」（午前９時30分・旧城辺町特産品開発研修センター）
▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）
|
13日
|◎生命尊重の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
|
14日
|◎港の衛生週間（－20日）
■宮古島市
▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽市未来創造センター・中央公民館「エコバッグづくり講座」（午後２時・同公民館スタジオ１）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
|
15日
|
◎マンゴーの日
|
16日
|◎全国海難防止強調運動
■宮古島市
▽市立図書館休館日（館内整理日）
▽無料人権相談（午後２時・市役所上野庁舎１階会議室）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽久松公民館「月桃コースター作り講座」（午後２時・同公民館）
▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）
▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
|
17日
|◎漫画の日
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
|
18日
|■宮古島市
▽下崎公民館「可愛い花編み講座」（午後２時・同公民館）
▽下崎公民館「三線入門講座」（午後７時・同公民館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
|
19日
|■宮古島市
▽城辺公民館「みそ作り講座」（午前９時30分・旧城辺町特産品開発研修センター）
▽下崎公民館「可愛い花編み講座」（午後２時・同公民館）
▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）
|
20日
|◎県民交通事故０の日◎ハンバーガーの日◎海の旬間（－30日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
|
21日
|◎森と湖に親しむ旬間（－31日）◎「自然に親しむ運動」月間
◎雑誌愛読月間（－８月20日）
■宮古島市
▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽市未来創造センター・中央公民館「エコバッグづくり講座」（午後２時・同公民館スタジオ１）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興総合センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
▽古文書シンポジウム（午後７時・コミュニティー施設）
|
22日
|◎大暑
■宮古島市
▽下崎公民館「健康体操」（午後２時・同公民館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
|
23日
|◎海の日◎ドッグ・デイズ（－８月23日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日（海の日）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
|
24日
|◎スポーツの日
■宮古島市
▽市立図書館休館日（スポーツの日）
|
25日
|■宮古島市
▽下崎公民館「三線入門講座」（午後７時・同公民館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
|
26日
|◎ポツダム宣言記念日
■宮古島市
▽下崎公民館「可愛い花編み講座」（午後２時・同公民館）
▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）
|
27日
|◎スイカの日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
|
28日
|■宮古島市
▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽市未来創造センター・中央公民館「エコバッグづくり講座」（午後２時・同公民館スタジオ１）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
|
29日
|◎アマチュア無線の日
■宮古島市
▽下崎公民館「健康体操」（午後２時・同公民館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
▽西原公民館「デニムリメイク講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
|30日
(木)
|■宮古島市
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）
▽西原公民館「デニムリメイク講座」（午後７時30分・同公民館）
▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
|31日
(金)
|■宮古島市
▽西原公民館「デニムリメイク講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。