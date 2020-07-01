１日 (水) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎国民安全の日◎半夏至

◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－４日）◎全国安全週間

◎国家公務員安全週間◎全国鉱山保安週間◎郵便番号週間（－７日）

◎薬物乱用防止運動月間（－19日）◎夏の健康を守る運動（－20日）

◎海外安全キャンペーン◎社会を明るくする運動全国強調月間

◎青少年の非行問題に取り組む全国強調月間

◎心とからだの健康づくり推進月間◎「愛の血液助け合い運動」月間

◎河川愛護月間◎海岸愛護月間◎全国海難防止強調運動

◎採石災害防止月間◎夏の省エネキャンペーン

◎「共に語ろう外交」月間◎労働者派遣事業適正運営推進月間

◎船員保険失業保険金不正受給防止啓発強化月間

◎夏期食品一斉取締り月間◎県産品推奨月間（－31日）

■宮古島市

▽下崎公民館「健康体操」（午後２時・同公民館）

▽久松公民館「マイ箸と箸置き作り講座」（午後３時・同公民館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽産業共進会（午後２時・コミュニティー施設１階ホール）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

２日

(木) ■宮古島市

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽久松公民館「マイ箸と箸置き作り講座」（午後３時・同公民館）

▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）



３日

(金) ◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽西原公民館「クラフトで作るマスクケース講座」（午後２時・同公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽がんじゅう学級開講式（午前９時・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニィー施設）



４日

(土) ◎アメリカ独立記念日

■宮古島市

▽西原公民館「クラフトで作るマスクケース講座」（午後２時・同公民館）

▽下崎公民館「三線入門講座」（午後７時・同公民館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽婦人学級開講式（午前９時・コミュニティー施設）



5日

(日) ■宮古島市

▽下地公民館「アロマオイル講座」（午前９時・同公民館）

▽西原公民館「クラフトで作るマスクケース講座」（午後２時・同公民館）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）



６日

(月) ◎ピアノの日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）



７日

(火) ◎小暑◎七夕

■宮古島市

▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興総合センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）



８日

(水) ■宮古島市

▽下崎公民館「健康体操」（午後２時・同公民館）

▽久松公館「初心者のための簡単ワンピース作り講座」（午後３時・同公民館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）



９日

(木) ■宮古島市

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽久松公民館「初心者のための簡単ワンピース作り講座」（午後３時・同公民館）

▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）

▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）



10日

(金) ◎納豆の日◎国土建設記念日◎国土建設週間（－16日）

■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）



11日

(土) ■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽下崎公民館「三線入門講座」（午後７時・同公民館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



12日

(日) ■宮古島市

▽下地公民館「アロマオイル講座」（午前９時・同公民館）

▽城辺公民館「みそ作り講座」（午前９時30分・旧城辺町特産品開発研修センター）

▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）



13日

(月) ◎生命尊重の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）



14日

(火日) ◎港の衛生週間（－20日）

■宮古島市

▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽市未来創造センター・中央公民館「エコバッグづくり講座」（午後２時・同公民館スタジオ１）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）



15日

(水) ◎マンゴーの日

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設〈佐良浜〉）

▽下崎公民館「健康体操」（午後２時・同公民館）

▽久松公民館「月桃コースター作り講座」（午後２時・同公民館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）





16日

(木) ◎全国海難防止強調運動

■宮古島市

▽市立図書館休館日（館内整理日）

▽無料人権相談（午後２時・市役所上野庁舎１階会議室）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽久松公民館「月桃コースター作り講座」（午後２時・同公民館）

▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）

▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）



17日

(金) ◎漫画の日

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）



18日

(土) ■宮古島市

▽下崎公民館「可愛い花編み講座」（午後２時・同公民館）

▽下崎公民館「三線入門講座」（午後７時・同公民館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）





19日

(日) ■宮古島市

▽城辺公民館「みそ作り講座」（午前９時30分・旧城辺町特産品開発研修センター）

▽下崎公民館「可愛い花編み講座」（午後２時・同公民館）

▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）



20日

(月) ◎県民交通事故０の日◎ハンバーガーの日◎海の旬間（－30日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）



21日

(火) ◎森と湖に親しむ旬間（－31日）◎「自然に親しむ運動」月間

◎雑誌愛読月間（－８月20日）

■宮古島市

▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽市未来創造センター・中央公民館「エコバッグづくり講座」（午後２時・同公民館スタジオ１）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興総合センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

▽古文書シンポジウム（午後７時・コミュニティー施設）



22日

(水) ◎大暑

■宮古島市

▽下崎公民館「健康体操」（午後２時・同公民館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）



23日

(木) ◎海の日◎ドッグ・デイズ（－８月23日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日（海の日）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）



24日

(金) ◎スポーツの日

■宮古島市

▽市立図書館休館日（スポーツの日）



25日

(土) ■宮古島市

▽下崎公民館「三線入門講座」（午後７時・同公民館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



26日

(日) ◎ポツダム宣言記念日

■宮古島市

▽下崎公民館「可愛い花編み講座」（午後２時・同公民館）

▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）



27日

(月) ◎スイカの日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）



28日

(火) ■宮古島市

▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽市未来創造センター・中央公民館「エコバッグづくり講座」（午後２時・同公民館スタジオ１）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）



29日

(水) ◎アマチュア無線の日

■宮古島市

▽下崎公民館「健康体操」（午後２時・同公民館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

▽西原公民館「デニムリメイク講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）



30日

(木) ■宮古島市

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」（午後７時・同公民館）

▽西原公民館「デニムリメイク講座」（午後７時30分・同公民館）

▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）