2020年8月4日(火) 10:19
令和2年8月のこよみ
令和2年8月（葉月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(土)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎水の日◎水の週間
◎スターウィーク◎世界母乳育児週間◎機械週間（－７日）
◎「自然に親しむ運動」月間◎雑誌愛読月間（－20日）
◎ドッグ・デイズ（－23日）◎道路ふれあい月間◎電気使用安全月間
◎食品衛生月間◎北方領土返還要求運動強調月間◎地球市民月間
◎パイン消費拡大月間（－31日）
■宮古島市
▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）
▽上野公民館「簡単体操講座」（午後２時・同公民館）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽上野公民館「アロマバー作り講座」（午後６時・同公民館）
▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）
▽西原公民館「デニムリメイク講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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２日
|◎夏の土用の丑の日
■宮古島市
▽下崎公民館「パッチワーク『ウォールポケット収納』講座」
（午後２時・同公民館）
▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」
（午後７時・同公民館）
▽伊良部公民館「素敵にハンドメイド麻紐大人夏バッグ講座」
（午後７時・同公民館会議室）
▽西原公民館「デニムリメイク講座」（午後７時30分・同公民館）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎ハサミの日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
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４日
|◎箸の日
■宮古島市
▽下地公民館「初めての刺繍講座」（午後１時・同公民館）
▽マタニティースクール（午後１時30分受け付け・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽市未来創造センター・中央公民館「エコバッグづくり講座」
（午後２時・同公民館スタジオ１）
▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽下崎公民館「エコクラフトおしゃれなバッグ講座」
（午後２時・同公民館）
▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
▽西原公民館「デニムリメイク講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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5日
|■宮古島市
▽上野公民館「島ぞうりアート講座」（午前９時30分・同公民館）
▽下地公民館「初めての刺繍講座」（午後１時・同公民館）
▽下崎公民館「エコクラフトおしゃれなバッグ講座」
（午後２時・同公民館）
■多良間村▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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６日
|◎広島平和記念日
■宮古島市▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」
（午後２時・同公民館会議室）
▽下崎公民館「エコクラフトおしゃれなバッグ講座」
（午後２時・同公民館）
▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」
（午後７時・同公民館）
▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽多良間幼小中１学期終業式
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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７日
|◎立秋
■宮古島市
▽上野公民館「島ぞうりアート講座」（午前９時30分・同公民館）
▽下崎公民館「エコクラフトおしゃれなバッグ講座」
（午後２時・同公民館）
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・同公民館スタジオ１）
▽伊良部公民館「涼やかにハワイアン風リーフ（葉）キルト作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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８日
|◎パパイヤの日◎親孝行の日◎白桃の日（－10日）
■宮古島市▽久松公民館「キッズフラダンス講座」
（午前10時・同公民館）
▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」
（午前10時・同公民館）
▽下崎公民館「エコクラフトおしゃれなバッグ講座」
（午後２時・同公民館）
▽上野公民館「簡単体操講座」（午後２時・同公民館）
▽上野公民館「いきいきシルバー講座」（午後２時・同公民館）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽伊良部公民館「涼やかにハワイアン風リーフ（葉）キルト作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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９日
|◎長崎原爆の日
■宮古島市
▽下崎公民館「パッチワーク『ウォールポケット収納』講座」
（午後２時・同公民館）
▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」
（午後７時・同公民館）
▽伊良部公民館「素敵にハンドメイド麻紐大人夏バッグ講座」
（午後７時・同公民館会議室）
■多良間村
▽ラジオ体操中央大会（午前６時45分・多良間小学校運動場）
▽キックベースボール大会（午前８時開始・多良間小学校運動場）
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10日
|◎山の日◎健康ハート週間（－16日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日（山の日）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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11日
|■宮古島市
▽市立図書館休館日（振替休日）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
■多良間村
▽水泳教室（午前９時／午後１時30分・多良間中プール）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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12日
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◎国際青少年デー
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13日
|■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前９時／３歳６カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽下地公民館「初めての刺繍講座」（午後１時・同公民館）
▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」
（午後７時・同公民館）
▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽水泳教室（午前９時30分／午後１時30分・多良間中プール）
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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14日
|■宮古島市
▽各小中学校１学期終業式
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽上野公民館「はじめての刺繍講座」（午後３時・同公民館）
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・同公民館スタジオ１）
▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」
（午後７時・同公民館和室）
▽伊良部公民館「涼やかにハワイアン風リーフ（葉）キルト作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽水泳教室（午前９時30分／午後１時30分・多良間中プール）
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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15日
|◎終戦記念日
■宮古島市▽久松公民館「キッズフラダンス講座」
（午前10時・同公民館）
▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）
▽上野公民館「簡単体操講座」（午後２時・同公民館）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」
（午後３時・同公民館和室）
▽上野公民館「アロマバー作り講座」（午後６時・同公民館）
▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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16日
|■宮古島市
▽下崎公民館「パッチワーク『ウォールポケット収納』講座」
（午後２時・同公民館）
▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」
（午後７時・同公民館）
▽伊良部公民館「素敵にハンドメイド麻紐大人夏バッグ講座」
（午後７時・同公民館会議室）
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17日
|◎いなりの日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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18日
|■宮古島市
▽下地公民館「夏休みキッズ絵画講座」（午前９時30分・同公民館）
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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19日
|■宮古島市
▽下地公民館「夏休みキッズ絵画講座」（午前９時30分・同公民館）
▽城辺公民館「三味線講座」（午後３時・同公民館会議室）
▽上野公民館「はじめての刺繍講座」（午後３時・同公民館）
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・同公民館スタジオ１）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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20日
|◎県民交通事故０の日
■宮古島市▽市立図書館休館日（定期館内整理日）
▽下地公民館「夏休みキッズ絵画講座」（午前９時30分・同公民館）
▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）
▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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21日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽下地公民館「夏休みキッズ絵画講座」（午前９時30分・同公民館）
▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）
▽上野公民館「はじめての刺繍講座」（午後３時・同公民館）
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・同公民館スタジオ１）
▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」（午後７時・同公民館和室）
▽伊良部公民館「涼やかにハワイアン風リーフ（葉）キルト作り講座」
（午後７時・同公民館会議室）
▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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22日
|◎禁煙の日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前９時／３歳６カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽下地公民館「夏休みキッズ絵画講座」（午前９時30分・同公民館）
▽久松公民館「キッズフラダンス講座」（午前10時・同公民館）
▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）
▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）
▽久松公民館「ドライフラワーリース作り講座」
（午後１時30分・同公民館）
▽上野公民館「簡単体操講座」（午後２時・同公民館）
▽上野公民館「いきいきシルバー講座」（午後２時・同公民館）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」（午後３時・同公民館和室）
▽伊良部公民館「涼やかにハワイアン風リーフ（葉）キルト作り講座
」（午後７時・同公民館会議室）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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23日
|◎処暑
■宮古島市
▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）
▽久松公民館「ドライフラワーリース作り講座」
（午後１時30分・同公民館）
▽下崎公民館「パッチワーク『ウォールポケット収納』講座」
（午後２時・同公民館）
▽伊良部公民館「素敵にハンドメイド麻紐大人夏バッグ講座」
（午後７時・同公民館会議室）
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24日
|◎愛酒の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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25日
|◎旧七夕◎道路防災週間（－31日）
■宮古島市▽西原公民館「ハッピーサマーステンシル講座」
（午前９時30分・同公民館）
▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午後１時・同公民館会議室）
▽無料人権相談（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽市未来創造センター・中央公民館「スマホ講座」
（午後２時・同公民館研修室１～２）
▽下地公民館「キッズステンシル講座」（午後２時30分・同公民館）
▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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26日
|◎人権宣言記念日
■宮古島市
▽西原公民館「ハッピーサマーステンシル講座」
（午前９時30分・同公民館）
▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午後１時・同公民館会議室）
▽下地公民館「キッズステンシル講座」（午後２時30分・同公民館）
▽上野公民館「はじめての刺繍講座」（午後３時・同公民館）
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・同公民館スタジオ１）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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27日
|■宮古島市
▽西原公民館「ハッピーサマーステンシル講座」
（午前９時30分・同公民館）
▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午後１時・同公民館会議室）
▽市未来創造センター・中央公民館「スマホ講座」
（午後２時・同公民館研修室１～２）
▽下地公民館「キッズステンシル講座」（午後２時30分・同公民館）
▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時・同公民館）
▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
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28日
|◎バイオリンの日
■宮古島市
▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午後１時・同公民館会議室）
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・同公民館スタジオ１）
▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」
（午後７時・同公民館和室）
▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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29日
|◎文化財保護法施行記念日
■宮古島市▽久松公民館「キッズフラダンス講座」
（午前10時・同公民館）
▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）
▽城辺公民館『歌や民話を「宮古方言で」歌い語ってみよう』
（午後２時・同公民館会議室）▽上野公民館「簡単体操講座」
（午後２時・同公民館）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」
（午後３時・同公民館和室）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
|30日
(日)
|◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－９月５日）
■宮古島市
▽久松公民館「ガマスリッパデコレーション講座」
（午後２時・同公民館）
▽下崎公民館「パッチワーク『ウォールポケット収納』講座」
（午後２時・同公民館）
▽伊良部公民館「素敵にハンドメイド麻紐大人夏バッグ講座」
（午後７時・同公民館会議室）
|31日
(月)
|◎旧盆（迎え日）◎野菜の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。