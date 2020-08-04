１日 (土) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎水の日◎水の週間

◎スターウィーク◎世界母乳育児週間◎機械週間（－７日）

◎「自然に親しむ運動」月間◎雑誌愛読月間（－20日）

◎ドッグ・デイズ（－23日）◎道路ふれあい月間◎電気使用安全月間

◎食品衛生月間◎北方領土返還要求運動強調月間◎地球市民月間

◎パイン消費拡大月間（－31日）

■宮古島市

▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）

▽上野公民館「簡単体操講座」（午後２時・同公民館）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽上野公民館「アロマバー作り講座」（午後６時・同公民館）

▽伊良部公民館「新舞踊講座」（午後７時・同公民館大ホール）

▽西原公民館「デニムリメイク講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

２日

(日) ◎夏の土用の丑の日

■宮古島市

▽下崎公民館「パッチワーク『ウォールポケット収納』講座」

（午後２時・同公民館）

▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」

（午後７時・同公民館）

▽伊良部公民館「素敵にハンドメイド麻紐大人夏バッグ講座」

（午後７時・同公民館会議室）

▽西原公民館「デニムリメイク講座」（午後７時30分・同公民館）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）

３日

(月) ◎ちゅらさんの日◎ハサミの日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

４日

(火) ◎箸の日

■宮古島市

▽下地公民館「初めての刺繍講座」（午後１時・同公民館）

▽マタニティースクール（午後１時30分受け付け・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽市未来創造センター・中央公民館「エコバッグづくり講座」

（午後２時・同公民館スタジオ１）

▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽下崎公民館「エコクラフトおしゃれなバッグ講座」

（午後２時・同公民館）

▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

▽西原公民館「デニムリメイク講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）



5日

(水) ■宮古島市

▽上野公民館「島ぞうりアート講座」（午前９時30分・同公民館）

▽下地公民館「初めての刺繍講座」（午後１時・同公民館）

▽下崎公民館「エコクラフトおしゃれなバッグ講座」

（午後２時・同公民館）

■多良間村▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

６日

(木) ◎広島平和記念日

■宮古島市▽伊良部公民館「初めてのスマートフォン講座」

（午後２時・同公民館会議室）

▽下崎公民館「エコクラフトおしゃれなバッグ講座」

（午後２時・同公民館）

▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」

（午後７時・同公民館）

▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽多良間幼小中１学期終業式

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

７日

(金) ◎立秋

■宮古島市

▽上野公民館「島ぞうりアート講座」（午前９時30分・同公民館）

▽下崎公民館「エコクラフトおしゃれなバッグ講座」

（午後２時・同公民館）

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

▽伊良部公民館「涼やかにハワイアン風リーフ（葉）キルト作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

８日

(土) ◎パパイヤの日◎親孝行の日◎白桃の日（－10日）

■宮古島市▽久松公民館「キッズフラダンス講座」

（午前10時・同公民館）

▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」

（午前10時・同公民館）

▽下崎公民館「エコクラフトおしゃれなバッグ講座」

（午後２時・同公民館）

▽上野公民館「簡単体操講座」（午後２時・同公民館）

▽上野公民館「いきいきシルバー講座」（午後２時・同公民館）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽伊良部公民館「涼やかにハワイアン風リーフ（葉）キルト作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

９日

(日) ◎長崎原爆の日

■宮古島市

▽下崎公民館「パッチワーク『ウォールポケット収納』講座」

（午後２時・同公民館）

▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」

（午後７時・同公民館）

▽伊良部公民館「素敵にハンドメイド麻紐大人夏バッグ講座」

（午後７時・同公民館会議室）

■多良間村

▽ラジオ体操中央大会（午前６時45分・多良間小学校運動場）

▽キックベースボール大会（午前８時開始・多良間小学校運動場）

10日

(月) ◎山の日◎健康ハート週間（－16日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日（山の日）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

11日

(火) ■宮古島市

▽市立図書館休館日（振替休日）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

■多良間村

▽水泳教室（午前９時／午後１時30分・多良間中プール）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

12日

(水) ◎国際青少年デー

■宮古島市▽下地公民館「初めての刺繍講座」（午後１時・同公民館）

▽城辺公民館「三味線講座」（午後３時・同公民館会議室）

▽上野公民館「はじめての刺繍講座」（午後３時・同公民館）

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

■多良間村

▽水泳教室（午前９時30分／午後１時30分・多良間中プール）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

13日

(木) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前９時／３歳６カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽下地公民館「初めての刺繍講座」（午後１時・同公民館）

▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」

（午後７時・同公民館）

▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽水泳教室（午前９時30分／午後１時30分・多良間中プール）

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

14日

(金) ■宮古島市

▽各小中学校１学期終業式

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽上野公民館「はじめての刺繍講座」（午後３時・同公民館）

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」

（午後７時・同公民館和室）

▽伊良部公民館「涼やかにハワイアン風リーフ（葉）キルト作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽水泳教室（午前９時30分／午後１時30分・多良間中プール）

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

15日

(土) ◎終戦記念日

■宮古島市▽久松公民館「キッズフラダンス講座」

（午前10時・同公民館）

▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）

▽上野公民館「簡単体操講座」（午後２時・同公民館）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」

（午後３時・同公民館和室）

▽上野公民館「アロマバー作り講座」（午後６時・同公民館）

▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



16日

(日) ■宮古島市

▽下崎公民館「パッチワーク『ウォールポケット収納』講座」

（午後２時・同公民館）

▽久松公民館「はじめてさんのギターで歌おう！講座」

（午後７時・同公民館）

▽伊良部公民館「素敵にハンドメイド麻紐大人夏バッグ講座」

（午後７時・同公民館会議室）

17日

(月) ◎いなりの日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

18日

(火) ■宮古島市

▽下地公民館「夏休みキッズ絵画講座」（午前９時30分・同公民館）

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

19日

(水) ■宮古島市

▽下地公民館「夏休みキッズ絵画講座」（午前９時30分・同公民館）

▽城辺公民館「三味線講座」（午後３時・同公民館会議室）

▽上野公民館「はじめての刺繍講座」（午後３時・同公民館）

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）



20日

(木) ◎県民交通事故０の日

■宮古島市▽市立図書館休館日（定期館内整理日）

▽下地公民館「夏休みキッズ絵画講座」（午前９時30分・同公民館）

▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）

▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

21日

(金)

■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽下地公民館「夏休みキッズ絵画講座」（午前９時30分・同公民館）

▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）

▽上野公民館「はじめての刺繍講座」（午後３時・同公民館）

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」（午後７時・同公民館和室）

▽伊良部公民館「涼やかにハワイアン風リーフ（葉）キルト作り講座」

（午後７時・同公民館会議室）

▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

22日

(土) ◎禁煙の日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前９時／３歳６カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽下地公民館「夏休みキッズ絵画講座」（午前９時30分・同公民館）

▽久松公民館「キッズフラダンス講座」（午前10時・同公民館）

▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）

▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）

▽久松公民館「ドライフラワーリース作り講座」

（午後１時30分・同公民館）

▽上野公民館「簡単体操講座」（午後２時・同公民館）

▽上野公民館「いきいきシルバー講座」（午後２時・同公民館）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」（午後３時・同公民館和室）

▽伊良部公民館「涼やかにハワイアン風リーフ（葉）キルト作り講座

」（午後７時・同公民館会議室）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

23日

(日) ◎処暑

■宮古島市

▽城辺公民館「夏休み子ども絵画教室」（午前10時・同公民館会議室）

▽久松公民館「ドライフラワーリース作り講座」

（午後１時30分・同公民館）

▽下崎公民館「パッチワーク『ウォールポケット収納』講座」

（午後２時・同公民館）

▽伊良部公民館「素敵にハンドメイド麻紐大人夏バッグ講座」

（午後７時・同公民館会議室）

24日

(月) ◎愛酒の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

25日

(火) ◎旧七夕◎道路防災週間（－31日）

■宮古島市▽西原公民館「ハッピーサマーステンシル講座」

（午前９時30分・同公民館）

▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午後１時・同公民館会議室）

▽無料人権相談（午後２時・市役所城辺庁舎２階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽市未来創造センター・中央公民館「スマホ講座」

（午後２時・同公民館研修室１～２）

▽下地公民館「キッズステンシル講座」（午後２時30分・同公民館）

▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

26日

(水) ◎人権宣言記念日

■宮古島市

▽西原公民館「ハッピーサマーステンシル講座」

（午前９時30分・同公民館）

▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午後１時・同公民館会議室）

▽下地公民館「キッズステンシル講座」（午後２時30分・同公民館）

▽上野公民館「はじめての刺繍講座」（午後３時・同公民館）

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

27日

(木) ■宮古島市

▽西原公民館「ハッピーサマーステンシル講座」

（午前９時30分・同公民館）

▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午後１時・同公民館会議室）

▽市未来創造センター・中央公民館「スマホ講座」

（午後２時・同公民館研修室１～２）

▽下地公民館「キッズステンシル講座」（午後２時30分・同公民館）

▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時・同公民館）

▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・コミュニティー施設）

28日

(金) ◎バイオリンの日

■宮古島市

▽城辺公民館「夏休み子ども書道教室」（午後１時・同公民館会議室）

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作る、あなただけのシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・同公民館スタジオ１）

▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」

（午後７時・同公民館和室）

▽下崎公民館「琉球舞踊講座」（午後７時30分・同公民館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

29日

(土) ◎文化財保護法施行記念日

■宮古島市▽久松公民館「キッズフラダンス講座」

（午前10時・同公民館）

▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）

▽城辺公民館『歌や民話を「宮古方言で」歌い語ってみよう』

（午後２時・同公民館会議室）▽上野公民館「簡単体操講座」

（午後２時・同公民館）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽市未来創造センター・中央公民館「油絵講座」

（午後３時・同公民館和室）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

30日

(日) ◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－９月５日）

■宮古島市

▽久松公民館「ガマスリッパデコレーション講座」

（午後２時・同公民館）

▽下崎公民館「パッチワーク『ウォールポケット収納』講座」

（午後２時・同公民館）

▽伊良部公民館「素敵にハンドメイド麻紐大人夏バッグ講座」

（午後７時・同公民館会議室）