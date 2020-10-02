１日

(木) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎十五夜

◎環境衛生週間（－１日）◎「法の日」週間◎ネクタイ・ウィーク

◎全国道路標識週間◎公証週間◎全国労働衛生週間

◎国家公務員健康週間（－７日）◎目とメガネの旬間（－10日）◎土地月間

◎住生活月間◎都市緑化月間◎情報化月間◎受信環境クリーン月間

◎工業標準化推進月間

◎リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進月間

◎環境にやさしい買い物キャンペーン月間◎国際省エネルギー月間

◎輸入拡大月間◎古書月間◎魚食普及月間◎健康強調月間

◎体力つくり強調月間◎ヘアケア月間◎乳がん月間◎臓器移植普及推進月間

◎骨髄バンク推進月間◎里親月間◎仕事と家庭を考える月間

◎育児休業制度普及促進月間◎労働保険適用促進月間

◎中小企業退職金共済制度加入促進強化月間

◎中小企業勤労者財形制度普及促進月間◎高年齢者雇用促進月間

◎ＬＰガス消費者保安月間◎木づかい推進月間◎けん銃取締り特別強化月間

◎全国自然歩道を歩こう月間（－31日）◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動

◎間伐推進強化月間（－11月30日）◎赤い羽根共同募金運動（－12月31日）

■宮古島市

▽宮古島市誕生記念日▽下地公民館「初めての刺繍講座」

（午後１時・同公民館）

▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時30分・同公民館）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館会議室）

▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

２日

(金) ◎とうふの日

■宮古島市▽下地公民館「初めての刺繍講座」（午後１時・同公民館）

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・未来創造センター研修室）

▽上野公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

□城辺地区▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽敬老会（午後３時・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

３日

(土) ◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）

▽城辺公民館「新舞踊講座」（午前10時・同公民館会議室）

▽城辺公民館「方言講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽西原公民館「ローズ柄パッチワークトートバック講座」

（午後２時・同公民館）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽上野公民館「アロマバー作り講座」（午後６時・同公民館）

▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

４日

(日) ◎世界動物の日◎世界宇宙週間（－10日）

■宮古島市

▽西原公民館「ローズ柄パッチワークトートバック講座」

（午後２時・同公民館）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）

５日

(月) ◎みたらしだんごの日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室

（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

６日

(火) ◎国際文通週間◎国際協力週間（－12日）

■宮古島市

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

７日

(水) ◎盗難防止の日

■宮古島市

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・未来創造センター研修室）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

８日

(木) ◎寒露

■宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・市役所下地庁舎１階会議室）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）

▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時30分・同公民館）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

９日

(金) ◎世界郵便の日

■宮古島市

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・未来創造センタースタジオ１）

▽上野公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

10日

(土) ◎目の愛護デー

■宮古島市

▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）

▽城辺公民館「新舞踊講座」（午前10時・同公民館会議室）

▽城辺公民館「方言講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

11日

(日) ◎違反建築防止週間（－17日）◎全国地域安全運動◎鉄道の旬間（－20日）

12日

(月) ◎豆乳の日◎世界運動器週間（－20日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

13日

(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

14日

(水) ◎ＰＴＡ週間（－20日）

■宮古島市

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）







15日

(木) ◎新聞週間（－21日）

■宮古島市▽市立図書館休館日（定期館内整理日）

▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」（午後１時30分・同公民館）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）

▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時30分・同公民館）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

16日

(金) ◎世界食料デー

■宮古島市

▽乳幼児健診（10カ月児）（午前９時／午後１時・〈場所〉調整中）

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・未来創造センタースタジオ１）

▽上野公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

17日(土) ◎沖縄そばの日◎薬と健康の週間（－23日）

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳６カ月児・午前９時／３歳６カ月児・午後１時・〈場所〉調整中）

▽城辺公民館「新舞踊講座」（午前10時・同公民館会議室）

▽城辺公民館「方言講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

18日(日) ◎新聞少年の日◎新聞配達の日

19日(月) ◎イクメンの日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター

〈棚根〉）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

20日(火) ◎土用◎新聞広告の日◎県民交通事故０の日◎電信電話週間（－26日）

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

21日(水)

◎国連週間（－27日）◎婦人労働旬間（－31日）

■宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・〈伊良部〉女性若者促進施設）

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（

午前９時・コミュニティー施設）▽書道教室（午後３時・図書館２階）

22日(木) ■宮古島市▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前９時／３歳６カ月児・午後１時・〈場所〉調整中）

▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」（午後１時30分・同公民館）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）

▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時30分・同公民館）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

23日

(金) ◎霜降◎高圧ガス保安活動促進週間（－29日）

■宮古島市

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・未来創造センタースタジオ１）

▽上野公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

24日(土) ◎軍縮週間（－30日）

■宮古島市

▽城辺公民館「新舞踊講座」（午前10時・同公民館会議室）

▽城辺公民館「方言講座」（午後２時・同公民館会議室）

▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）

▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

25日

(日)



26日(月) ◎原子力の日◎精神保健福祉普及運動週間（－11月１日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

27日(火) ◎読書の日◎読書週間（－11月９日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

28日

(水) ■宮古島市

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談

（午前９時・コミュニティー施設）▽書道教室（午後３時・図書館２階）

29日

(木) ◎十三夜

■宮古島市

▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」（午後１時30分・同公民館）

▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）

▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時30分・同公民館）

▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）

30日

(金) ■宮古島市

▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」

（午後７時・未来創造センタースタジオ１）

▽上野公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾

（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）