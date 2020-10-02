2020年10月2日(金) 17:48
令和2年10月のこよみ
令和2年10月（神無月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(木)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎十五夜
◎環境衛生週間（－１日）◎「法の日」週間◎ネクタイ・ウィーク
◎全国道路標識週間◎公証週間◎全国労働衛生週間
◎国家公務員健康週間（－７日）◎目とメガネの旬間（－10日）◎土地月間
◎住生活月間◎都市緑化月間◎情報化月間◎受信環境クリーン月間
◎工業標準化推進月間
◎リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進月間
◎環境にやさしい買い物キャンペーン月間◎国際省エネルギー月間
◎輸入拡大月間◎古書月間◎魚食普及月間◎健康強調月間
◎体力つくり強調月間◎ヘアケア月間◎乳がん月間◎臓器移植普及推進月間
◎骨髄バンク推進月間◎里親月間◎仕事と家庭を考える月間
◎育児休業制度普及促進月間◎労働保険適用促進月間
◎中小企業退職金共済制度加入促進強化月間
◎中小企業勤労者財形制度普及促進月間◎高年齢者雇用促進月間
◎ＬＰガス消費者保安月間◎木づかい推進月間◎けん銃取締り特別強化月間
◎全国自然歩道を歩こう月間（－31日）◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動
◎間伐推進強化月間（－11月30日）◎赤い羽根共同募金運動（－12月31日）
■宮古島市
▽宮古島市誕生記念日▽下地公民館「初めての刺繍講座」
（午後１時・同公民館）
▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時30分・同公民館）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館会議室）
▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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２日
|◎とうふの日
■宮古島市▽下地公民館「初めての刺繍講座」（午後１時・同公民館）
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・未来創造センター研修室）
▽上野公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
□城辺地区▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽敬老会（午後３時・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
|
３日
|◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）
▽城辺公民館「新舞踊講座」（午前10時・同公民館会議室）
▽城辺公民館「方言講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽西原公民館「ローズ柄パッチワークトートバック講座」
（午後２時・同公民館）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
▽上野公民館「アロマバー作り講座」（午後６時・同公民館）
▽下地公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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４日
|◎世界動物の日◎世界宇宙週間（－10日）
■宮古島市
▽西原公民館「ローズ柄パッチワークトートバック講座」
（午後２時・同公民館）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）
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５日
|◎みたらしだんごの日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室
（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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６日
|◎国際文通週間◎国際協力週間（－12日）
■宮古島市
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
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７日
|◎盗難防止の日
■宮古島市
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・未来創造センター研修室）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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８日
|◎寒露
■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・市役所下地庁舎１階会議室）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）
▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時30分・同公民館）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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９日
|◎世界郵便の日
■宮古島市
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・未来創造センタースタジオ１）
▽上野公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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10日
|◎目の愛護デー
■宮古島市
▽下地公民館「美脚整体・ウオーキング講座」（午前10時・同公民館）
▽城辺公民館「新舞踊講座」（午前10時・同公民館会議室）
▽城辺公民館「方言講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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11日
|◎違反建築防止週間（－17日）◎全国地域安全運動◎鉄道の旬間（－20日）
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12日
|◎豆乳の日◎世界運動器週間（－20日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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13日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
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14日
|◎ＰＴＡ週間（－20日）
■宮古島市
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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15日
|◎新聞週間（－21日）
■宮古島市▽市立図書館休館日（定期館内整理日）
▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」（午後１時30分・同公民館）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）
▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時30分・同公民館）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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16日
|◎世界食料デー
■宮古島市
▽乳幼児健診（10カ月児）（午前９時／午後１時・〈場所〉調整中）
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・未来創造センタースタジオ１）
▽上野公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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17日(土)
|◎沖縄そばの日◎薬と健康の週間（－23日）
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳６カ月児・午前９時／３歳６カ月児・午後１時・〈場所〉調整中）
▽城辺公民館「新舞踊講座」（午前10時・同公民館会議室）
▽城辺公民館「方言講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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18日(日)
|◎新聞少年の日◎新聞配達の日
|
19日(月)
|◎イクメンの日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター
〈棚根〉）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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20日(火)
|◎土用◎新聞広告の日◎県民交通事故０の日◎電信電話週間（－26日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
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21日(水)
|◎国連週間（－27日）◎婦人労働旬間（－31日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・〈伊良部〉女性若者促進施設）
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（
午前９時・コミュニティー施設）▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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22日(木)
|■宮古島市▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前９時／３歳６カ月児・午後１時・〈場所〉調整中）
▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」（午後１時30分・同公民館）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）
▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時30分・同公民館）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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23日
|◎霜降◎高圧ガス保安活動促進週間（－29日）
■宮古島市
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・未来創造センタースタジオ１）
▽上野公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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24日(土)
|◎軍縮週間（－30日）
■宮古島市
▽城辺公民館「新舞踊講座」（午前10時・同公民館会議室）
▽城辺公民館「方言講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
|
25日
|
26日(月)
|◎原子力の日◎精神保健福祉普及運動週間（－11月１日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
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27日(火)
|◎読書の日◎読書週間（－11月９日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
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28日
|■宮古島市
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談
（午前９時・コミュニティー施設）▽書道教室（午後３時・図書館２階）
|29日
(木)
|◎十三夜
■宮古島市
▽上野公民館「大人かわいいチュニック講座」（午後１時30分・同公民館）
▽下地公民館「初めてでも安心スマホ講座」（午後２時・同公民館）
▽西原公民館「初心者三線講座」（午後６時30分・同公民館）
▽城辺公民館「琉球舞踊講座」（午後７時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
|30日
(金)
|■宮古島市
▽市未来創造センター・中央公民館「型紙から作るシャツ・ブラウス講座」
（午後７時・未来創造センタースタジオ１）
▽上野公民館「琉球舞踊講座」（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾
（午後３時・〈小１〉図書館２階／〈小２〉コミュニティー施設）
|31日
(土)
|◎ハロウィーン
■宮古島市▽城辺公民館「新舞踊講座」（午前10時・同公民館会議室）
▽市未来創造センター・中央公民館
「呼吸・発声・メンタル全部やります！！ボイストレーニング講座」
（午後２時・未来創造センタースタジオ１）
▽市未来創造センター・中央公民館「ビーズアクセサリー講座」
（午後２時・未来創造センター研修室）
▽城辺公民館「方言講座」（午後２時・同公民館会議室）
▽西原公民館「新舞踊講座」（午後３時・同公民館）
▽市立図書館「おはなし会」（午後３時・同館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。