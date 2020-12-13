第19回宮古地区管打楽器コンテスト（主催・宮古地区吹奏楽連盟）のソロ部門が12日、北中学校体育館であり、小学３年生から６年生まで42人、中学生22人の計64人が日ごろの練習の成果を披露した。中学生Ａパートから平良中２年の奥平美羽さんら６人が地区代表に選ばれ、来年２月６、７日に南城市で開催される第46回県ソロコンテストに出場する。



審査員は「全体的に上がっているように感じた。１人で演奏するのは緊張するがよく頑張った。今後が楽しみ」と講評した。



今回は新型コロナウイルス感染症の防止対策で無観客で行われた。



結果は次の通り。



▽小学生Ｂパート金賞＝佐藤茉陽夏（東６年）濱川やよい（平良第一６年）坂下遥菜（南５年）仲原李美（東６年）野原未来（平良第一６年）平良心優（同）下地紗椰（東６年）吉田百花（北６年）佐和田美優（東５年）与那覇結衣（平良第一６年）佐久本愛心（東５年）新城萌依（平良第一６年）粟国紗弥菜（北６年）亀浜正宗（東５年）上地かのは（平良第一６年）狩俣桜華（東６年）上田一澄（平良第一６年）砂川凛莉（東５年）奥浜詩織（北６年）友利葵（東６年）佐藤遥琉（同５年）川満結莉菜（平良第一６年）松川久麗杏（東５年）神里海音（久松６年）真榮城由々（平良第一５年）廣畑結奈（東５年）前宇根底るか（北６年）砂川琴南（平良第一６年）平野七椛（南５年）下地菜々恵（東５年）▽同銀賞＝宮内華陽（北５年）奥平麗衣愛（同５年）新城優（同４年）友利歩美（平良第一５年）下里楓（東５年）佐渡山詩織（南５年）今井南花（北３年）下里涼（南４年）佐渡山美都（北４年）下地優妃（東５年）本永珠羅（北４年）長濱心遙（南５年）新里美緒（平良第一６年）本村優羽（北５年）垣花美陽（同６年）

▽中学生Ｂパート金賞＝大城真咲（下地１年）西里亜起歩（平良１年）上地広子（北１年）▽同銀賞＝奥平琴羽（下地１年）福島愛絆（北１年）宮國恋稀（下地２年）兼口心怜（平良１年）本村穂佳（下地１年）石垣采音（同）川上亜瑚（北１年）松本愛可（下地１年）

▽中学生Ａパート金賞＝来間ひなた（平良１年）奥平美羽（同２年、地区代表）與那覇みなみ（同１年、地区代表）砂川結衣（北１年、地区代表）羽地舞菜美（下地１年、地区代表）平良望（北１年、地区代表）▽同銀賞＝上江洲羽菜（北１年）前西原優夢（同１年）吉田希（同２年）神田優海（下地１年、地区代表）漢那由花（北１年）