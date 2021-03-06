2021年3月6日(土) 15:39
令和3年3月のこよみ
令和3年3月（弥生）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|
１日
(月)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎防災の日
◎春の全国火災予防運動◎車両・船舶火災予防運動◎山火事予防運動
◎春の建築物防災週間◎子ども予防接種週間（－７日）
◎所得税の確定申告（－15日）◎消費税の確定申告◎自殺対策強化月間
◎婦人運動月間◎道路交通環境整備強化推進月間（－31日）
◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月30日）
◎春の防犯運動（－５月31日）
■宮古島市
▽県立高校卒業式（宮古高校、宮古総合実業高校、宮古工業高校）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室
（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
|
２日
|◎ミニの日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
|
３日
|◎ちゅらさんの日◎ひな祭り◎耳の日
■宮古島市
▽比嘉の旧二十日正月▽県立高校入学試験（－４日）
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
|
４日
|◎さんしんの日
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城
（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
|
5日
|◎啓蟄◎サンゴの日
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽婦人検診（午後０時30分・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
|
６日
|◎スポーツ新聞の日
■宮古島市
▽西辺中卒業式▽伊良部高校卒業式・閉校式
■多良間村
▽多良間中卒業式（午前９時15分・同校体育館）
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
|
７日
|◎消防記念日
■宮古島市
▽卒業式
（平良中、北中、久松中、鏡原中、狩俣中、西城中、城辺中、砂川中、下地中、上野中、池間中、伊良部島中）
|
８日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
|
９日
|◎記念切手記念日
■宮古島市
▽赤ちゃん広場（午後２時・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間幼稚園入園説明会・研修会（午後２時・同園遊戯室）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
|
10日
|◎砂糖の日
■宮古島市
▽県立高校合格発表
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
|
11日
|◎いのちの日◎国民融和週間（－17日）
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
|
12日
|■宮古島市
▽宮古特別支援学校高等部卒業式
▽乳幼児健診（10カ月児）
（午前９時／午後０時50分・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
|
13日
|■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前９時／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
【14日・日】
◎ホワイトデー◎数学の日◎さーたーあんだぎーの日
【15日・月】
◎靴の日◎靴の記念日◎こころの健康づくり週間（－21日）
■宮古島市
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室
（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
|
14日
|
15日
|
16日
|■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市地域振興課）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
|
17日
|◎彼岸入り◎太陽の週間（－23日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
|
18日
|■宮古島市
▽南小卒業式
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区▽伊良部生きいき教室
（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
|
19日
|◎ミュージックの日
■宮古島市
▽卒業式（東小、狩俣小、宮古特別支援学校小中学部）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
|
20日
|◎県民交通事故０の日◎春分の日
■宮古島市
▽福嶺小卒業式
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
|
21日
|◎人種差別と闘う人々との連帯週間（－27日）
|
22日
|◎NHK放送記念日
■宮古島市
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽多良間幼稚園修了式（午前９時30分・同園遊戯室）
|
23日
|◎彼岸明け◎世界気象デー
■宮古島市
▽卒業式
（平良第一小、北小、久松小、鏡原小、西辺小、西城小、城辺小、砂川小、下地小、上野小、伊良部島小）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間小卒業式（午前９時・同校体育館）
|
24日
|■宮古島市
▽各小中学校３学期修了式
▽池間小卒業証書授与式
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村▽多良間小修了式（午前８時40分・同校体育館）
▽乳児健診（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽多良間中修了式（午前９時45分・同校体育館）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
|
25日
|◎電気記念日
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
|
26日
|■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
|
27日
|◎さくらの日◎祈りの日◎絵本週間（－４月９日）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
|
28日
|◎シルクロードの日
|
29日
|◎マリモの日
■宮古島市
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
|30日
(火)
|■宮古島市
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
|31日
(水)
|◎オーケストラの日
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。