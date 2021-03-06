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2021年3月6日(土) 15:39

令和3年3月のこよみ

令和3年3月（弥生）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

１日

(月)

 ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎防災の日
◎春の全国火災予防運動◎車両・船舶火災予防運動◎山火事予防運動
◎春の建築物防災週間◎子ども予防接種週間（－７日）
◎所得税の確定申告（－15日）◎消費税の確定申告◎自殺対策強化月間
◎婦人運動月間◎道路交通環境整備強化推進月間（－31日）
◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月30日）
◎春の防犯運動（－５月31日）
■宮古島市
▽県立高校卒業式（宮古高校、宮古総合実業高校、宮古工業高校）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室
（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

２日
(火)

 ◎ミニの日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

３日
(水)

 ◎ちゅらさんの日◎ひな祭り◎耳の日
■宮古島市
▽比嘉の旧二十日正月▽県立高校入学試験（－４日）
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

４日
(木)

 ◎さんしんの日
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城
（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

5日
(金)

 ◎啓蟄◎サンゴの日
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽婦人検診（午後０時30分・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

６日
(土)

 ◎スポーツ新聞の日
■宮古島市
▽西辺中卒業式▽伊良部高校卒業式・閉校式
■多良間村
▽多良間中卒業式（午前９時15分・同校体育館）
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

７日
(日)

 ◎消防記念日
■宮古島市
▽卒業式
（平良中、北中、久松中、鏡原中、狩俣中、西城中、城辺中、砂川中、下地中、上野中、池間中、伊良部島中）

８日
(月)

 ■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

９日
(火)

 ◎記念切手記念日
■宮古島市
▽赤ちゃん広場（午後２時・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間幼稚園入園説明会・研修会（午後２時・同園遊戯室）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

10日
(水)

 ◎砂糖の日
■宮古島市
▽県立高校合格発表
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

11日
(木)

 ◎いのちの日◎国民融和週間（－17日）
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

12日
(金)

 ■宮古島市
▽宮古特別支援学校高等部卒業式
▽乳幼児健診（10カ月児）
（午前９時／午後０時50分・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

13日
(土)

 ■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前９時／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
【14日・日】
◎ホワイトデー◎数学の日◎さーたーあんだぎーの日
【15日・月】
◎靴の日◎靴の記念日◎こころの健康づくり週間（－21日）
■宮古島市
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室
（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

14日
(日)

15日
(月)

16日
(火)

 ■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市地域振興課）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

17日
(水)

 ◎彼岸入り◎太陽の週間（－23日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

18日
(木)

 ■宮古島市
▽南小卒業式
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区▽伊良部生きいき教室
（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

19日
(金)

 ◎ミュージックの日
■宮古島市
▽卒業式（東小、狩俣小、宮古特別支援学校小中学部）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

20日
(土)

 ◎県民交通事故０の日◎春分の日
■宮古島市
▽福嶺小卒業式
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

21日
(日)


 ◎人種差別と闘う人々との連帯週間（－27日）

22日
(月)

 ◎NHK放送記念日
■宮古島市
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽多良間幼稚園修了式（午前９時30分・同園遊戯室）

23日
(火)

 ◎彼岸明け◎世界気象デー
■宮古島市
▽卒業式
（平良第一小、北小、久松小、鏡原小、西辺小、西城小、城辺小、砂川小、下地小、上野小、伊良部島小）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間小卒業式（午前９時・同校体育館）

24日
(水)

 ■宮古島市
▽各小中学校３学期修了式
▽池間小卒業証書授与式
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村▽多良間小修了式（午前８時40分・同校体育館）
▽乳児健診（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽多良間中修了式（午前９時45分・同校体育館）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）

25日
(木)

 ◎電気記念日
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

26日
(金)

 ■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

27日
(土)

 ◎さくらの日◎祈りの日◎絵本週間（－４月９日）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

28日
(日)

 ◎シルクロードの日

29日
(月)

 ◎マリモの日
■宮古島市
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
30日
(火)		 ■宮古島市
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
31日
(水)		 ◎オーケストラの日
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

４日
(月)

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  • 宮古島の人口

    令和3年3月1日現在

    宮古島市 54,965 人
    27,807 人
    27,158 人
    世帯数 28,389 軒
    多良間村 1,107 人
    606 人
    501 人
    世帯数 522 軒

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