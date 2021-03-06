１日 (月) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎防災の日

◎春の全国火災予防運動◎車両・船舶火災予防運動◎山火事予防運動

◎春の建築物防災週間◎子ども予防接種週間（－７日）

◎所得税の確定申告（－15日）◎消費税の確定申告◎自殺対策強化月間

◎婦人運動月間◎道路交通環境整備強化推進月間（－31日）

◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月30日）

◎春の防犯運動（－５月31日）

■宮古島市

▽県立高校卒業式（宮古高校、宮古総合実業高校、宮古工業高校）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室

（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

２日

(火) ◎ミニの日

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

３日

(水) ◎ちゅらさんの日◎ひな祭り◎耳の日

■宮古島市

▽比嘉の旧二十日正月▽県立高校入学試験（－４日）

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

４日

(木) ◎さんしんの日

■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城

（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

5日

(金) ◎啓蟄◎サンゴの日

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽婦人検診（午後０時30分・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

６日

(土) ◎スポーツ新聞の日

■宮古島市

▽西辺中卒業式▽伊良部高校卒業式・閉校式

■多良間村

▽多良間中卒業式（午前９時15分・同校体育館）

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

７日

(日) ◎消防記念日

■宮古島市

▽卒業式

（平良中、北中、久松中、鏡原中、狩俣中、西城中、城辺中、砂川中、下地中、上野中、池間中、伊良部島中）

８日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館休館▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

９日

(火) ◎記念切手記念日

■宮古島市

▽赤ちゃん広場（午後２時・宮古島市保健センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽多良間幼稚園入園説明会・研修会（午後２時・同園遊戯室）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

10日

(水) ◎砂糖の日

■宮古島市

▽県立高校合格発表

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

11日

(木) ◎いのちの日◎国民融和週間（－17日）

■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

12日

(金) ■宮古島市

▽宮古特別支援学校高等部卒業式

▽乳幼児健診（10カ月児）

（午前９時／午後０時50分・宮古島市保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）



13日

(土) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前９時／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

【14日・日】

◎ホワイトデー◎数学の日◎さーたーあんだぎーの日

【15日・月】

◎靴の日◎靴の記念日◎こころの健康づくり週間（－21日）

■宮古島市

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室

（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

14日

(日)



15日

(月)



16日

(火) ■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時30分・市地域振興課）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

17日

(水) ◎彼岸入り◎太陽の週間（－23日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

18日

(木) ■宮古島市

▽南小卒業式

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区▽伊良部生きいき教室

（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

19日

(金) ◎ミュージックの日

■宮古島市

▽卒業式（東小、狩俣小、宮古特別支援学校小中学部）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

20日

(土) ◎県民交通事故０の日◎春分の日

■宮古島市

▽福嶺小卒業式

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

21日

(日)

◎人種差別と闘う人々との連帯週間（－27日）

22日

(月) ◎NHK放送記念日

■宮古島市

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽多良間幼稚園修了式（午前９時30分・同園遊戯室）

23日

(火) ◎彼岸明け◎世界気象デー

■宮古島市

▽卒業式

（平良第一小、北小、久松小、鏡原小、西辺小、西城小、城辺小、砂川小、下地小、上野小、伊良部島小）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽多良間小卒業式（午前９時・同校体育館）

24日

(水) ■宮古島市

▽各小中学校３学期修了式

▽池間小卒業証書授与式

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□平良地区▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村▽多良間小修了式（午前８時40分・同校体育館）

▽乳児健診（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽多良間中修了式（午前９時45分・同校体育館）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

25日

(木) ◎電気記念日

■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

26日

(金) ■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

27日

(土) ◎さくらの日◎祈りの日◎絵本週間（－４月９日）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

28日

(日) ◎シルクロードの日

29日

(月) ◎マリモの日

■宮古島市

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

30日

(火) ■宮古島市

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）