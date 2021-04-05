2021年4月5日(月) 15:44
令和3年4月のこよみ
令和3年4月（卯月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(木)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎エイプリルフール
◎不動産表示登記の日週間（－７日）◎絵本週間（－９日）
◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン◎新聞閲読月間
◎インテリア月間◎河川美化月間◎未成年者飲酒防止強調月間
◎身体障害者福祉強化運動月間◎ロータリー雑誌月間（－30日）
◎春の防犯運動（－５月31日）
◎春季における都市緑化推進運動（－６月30日）
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
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２日
|■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城
（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
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３日
|◎ちゅらさんの日
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４日
|◎清明◎海びらき
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５日
|◎小笠原返還記念日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室
（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）
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６日
|◎新聞をヨム日◎春の新聞週間（－12日）
◎春の全国交通安全運動（－15日）
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城
（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
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７日
|◎世界保健デー
■宮古島市
▽各小中学校１学期始業式
▽入学式（池間小・中学校、各中学校、県立高校）
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽多良間中学校入学式（午前９時30分・同校体育館）
▽多良間幼稚園入園式（午後２時・同園）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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８日
|■宮古島市
▽入学式（各小学校、宮古特別支援学校）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽多良間小学校入学式（午前９時30分・同校体育館）
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９日
|■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
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10日
|◎女性の日◎女性週間（－16日）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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11日
|◎メートル法公布記念日
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12日
|◎世界宇宙飛行の日◎パンの記念日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
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13日
|◎水産デー
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城
（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
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14日
|◎浜下り◎ポスト愛護週間（－20日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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15日
|◎世界医学検査デー◎みどりの月間（－５月15日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日（定期館内整理日）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
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16日
|◎全国海難防止強調運動（－５月５日）
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城
（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
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17日(土)
|■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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18日(日)
|◎発明の日◎よい歯の日
■宮古島市
▽第22回宮古毎日新聞杯全宮古小学・中学生卓球大会
（午前９時30分・市総合体育館）
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19日(月)
|◎地図の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室
（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）
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20日(火)
|◎県民交通事故０の日◎穀雨◎郵便週間◎切手趣味週間（－26日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）
▽マタニティースクール（午後２時・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城
（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
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21日(水)
|◎民放週間（－27日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・女性若者活動促進施設〈伊良部〉）
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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22日(木)
|■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
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23日
|◎緑の募金強調週間（－29日）◎こどもの読書週間（－５月12日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
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24日(土)
|■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
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25日
|◎国連記念日◎サトウキビの日
■宮古島市
▽宮園ゆう子チャリティーコンサート（午後４時30分・マティダ市民劇場）
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26日(月)
|◎よい風呂の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
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27日(火)
|◎哲学の日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城
（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
|
28日
|◎サンフランシスコ平和条約発効記念日◎国際盲導犬の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
|29日
(木)
|◎昭和の日◎ゴールデンウイーク◎おもちゃ週間◎社会教育週間
◎緑茶週間（－５月５日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日（祝日・昭和の日）
|30日
(金)
|◎図書館記念日
■宮古島市
□下地地区▽与那覇生きいき教室
（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。