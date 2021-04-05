１日

(木) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎エイプリルフール

◎不動産表示登記の日週間（－７日）◎絵本週間（－９日）

◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン◎新聞閲読月間

◎インテリア月間◎河川美化月間◎未成年者飲酒防止強調月間

◎身体障害者福祉強化運動月間◎ロータリー雑誌月間（－30日）

◎春の防犯運動（－５月31日）

◎春季における都市緑化推進運動（－６月30日）

■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

２日

(金) ■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城

（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

３日

(土) ◎ちゅらさんの日

４日

(日) ◎清明◎海びらき

５日

(月) ◎小笠原返還記念日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室

（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）

６日

(火) ◎新聞をヨム日◎春の新聞週間（－12日）

◎春の全国交通安全運動（－15日）

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城

（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

７日

(水) ◎世界保健デー

■宮古島市

▽各小中学校１学期始業式

▽入学式（池間小・中学校、各中学校、県立高校）

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽多良間中学校入学式（午前９時30分・同校体育館）

▽多良間幼稚園入園式（午後２時・同園）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

８日

(木) ■宮古島市

▽入学式（各小学校、宮古特別支援学校）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽多良間小学校入学式（午前９時30分・同校体育館）

９日

(金) ■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）



10日

(土) ◎女性の日◎女性週間（－16日）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

11日

(日) ◎メートル法公布記念日



12日

(月) ◎世界宇宙飛行の日◎パンの記念日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

13日

(火) ◎水産デー

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城

（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

14日

(水) ◎浜下り◎ポスト愛護週間（－20日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）



15日

(木) ◎世界医学検査デー◎みどりの月間（－５月15日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日（定期館内整理日）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

16日

(金) ◎全国海難防止強調運動（－５月５日）

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城

（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

17日(土) ■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



18日(日) ◎発明の日◎よい歯の日

■宮古島市

▽第22回宮古毎日新聞杯全宮古小学・中学生卓球大会

（午前９時30分・市総合体育館）

19日(月) ◎地図の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室

（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）

20日(火) ◎県民交通事故０の日◎穀雨◎郵便週間◎切手趣味週間（－26日）

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）

▽マタニティースクール（午後２時・宮古島市保健センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城

（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）



21日(水)

◎民放週間（－27日）

■宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・女性若者活動促進施設〈伊良部〉）

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

22日(木) ■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

23日

(金) ◎緑の募金強調週間（－29日）◎こどもの読書週間（－５月12日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

24日(土) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

25日

(日) ◎国連記念日◎サトウキビの日

■宮古島市

▽宮園ゆう子チャリティーコンサート（午後４時30分・マティダ市民劇場）

26日(月) ◎よい風呂の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

27日(火) ◎哲学の日

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城

（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

28日

(水) ◎サンフランシスコ平和条約発効記念日◎国際盲導犬の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

29日

(木) ◎昭和の日◎ゴールデンウイーク◎おもちゃ週間◎社会教育週間

◎緑茶週間（－５月５日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日（祝日・昭和の日）