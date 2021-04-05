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2021年4月5日(月) 15:44

令和3年4月のこよみ

令和3年4月（卯月）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

１日
(木)		 ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎エイプリルフール
◎不動産表示登記の日週間（－７日）◎絵本週間（－９日）
◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン◎新聞閲読月間
◎インテリア月間◎河川美化月間◎未成年者飲酒防止強調月間
◎身体障害者福祉強化運動月間◎ロータリー雑誌月間（－30日）
◎春の防犯運動（－５月31日）
◎春季における都市緑化推進運動（－６月30日）
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

２日
(金)

 ■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城
（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

３日
(土)

 ◎ちゅらさんの日

４日
(日)

 ◎清明◎海びらき

５日
(月)

 ◎小笠原返還記念日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室
（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）

６日
(火)

 ◎新聞をヨム日◎春の新聞週間（－12日）
◎春の全国交通安全運動（－15日）
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城
（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

７日
(水)

 ◎世界保健デー
■宮古島市
▽各小中学校１学期始業式
▽入学式（池間小・中学校、各中学校、県立高校）
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽多良間中学校入学式（午前９時30分・同校体育館）
▽多良間幼稚園入園式（午後２時・同園）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）

８日
(木)

 ■宮古島市
▽入学式（各小学校、宮古特別支援学校）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽多良間小学校入学式（午前９時30分・同校体育館）

９日
(金)

 ■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

10日
(土)

 ◎女性の日◎女性週間（－16日）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

11日
(日)

 ◎メートル法公布記念日

12日
(月)

 ◎世界宇宙飛行の日◎パンの記念日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

13日
(火)

 ◎水産デー
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城
（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

14日
(水)

 ◎浜下り◎ポスト愛護週間（－20日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）

15日
(木)

 ◎世界医学検査デー◎みどりの月間（－５月15日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日（定期館内整理日）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

16日
(金)

 ◎全国海難防止強調運動（－５月５日）
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城
（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

17日(土)

 ■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

18日(日)

 ◎発明の日◎よい歯の日
■宮古島市
▽第22回宮古毎日新聞杯全宮古小学・中学生卓球大会
（午前９時30分・市総合体育館）

19日(月)

 ◎地図の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室
（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター〈棚根〉）

20日(火)

 ◎県民交通事故０の日◎穀雨◎郵便週間◎切手趣味週間（－26日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）
▽マタニティースクール（午後２時・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城
（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

21日(水)


 ◎民放週間（－27日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・女性若者活動促進施設〈伊良部〉）
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）

22日(木)

 ■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

23日
(金)

 ◎緑の募金強調週間（－29日）◎こどもの読書週間（－５月12日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

24日(土)

 ■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

25日
(日)

 ◎国連記念日◎サトウキビの日
■宮古島市
▽宮園ゆう子チャリティーコンサート（午後４時30分・マティダ市民劇場）

26日(月)

 ◎よい風呂の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

27日(火)

 ◎哲学の日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城
（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

28日
(水)

 ◎サンフランシスコ平和条約発効記念日◎国際盲導犬の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
29日
(木)		 ◎昭和の日◎ゴールデンウイーク◎おもちゃ週間◎社会教育週間
◎緑茶週間（－５月５日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日（祝日・昭和の日）
30日
(金)		 ◎図書館記念日
■宮古島市
□下地地区▽与那覇生きいき教室
（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

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  • 宮古島の人口

    令和3年4月1日現在

    宮古島市 54,276 人
    27,418人
    26,168 人
    世帯数 28,389 軒
    多良間村 1,098 人
    602 人
    496 人
    世帯数 524 軒

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