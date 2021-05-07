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2021年5月7日(金) 14:47

令和3年5月のこよみ

令和3年5月（皐月）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

１日

(土)

 ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎八十八夜◎メーデー
◎「令和」改元の日◎全国海難防止強調運動◎ゴールデンウイーク
◎おもちゃ週間◎社会教育週間◎緑茶週間（－５日）
◎憲法週間◎青少年保護育成運動週間（－７日）
◎こどもの読書週間（－12日）◎みどりの月間（－15日）
◎春の防犯運動◎消費者月間◎消費者被害防止月間◎赤十字運動月間
◎図書館振興の月◎くらしと薬の月間◎自転車月間◎水防月間
◎原子力エネルギー安全月間◎さわやか行政サービス推進月間（－31日）
◎春季における都市緑化推進運動◎不正大麻・けし撲滅運動（－６月30日）
■宮古島市
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）

２日
(日)

 ◎緑茶の日◎カルシウムの日

３日
(月)

 ◎ちゅらさんの日◎憲法記念日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日

４日
(火)

 ◎みどりの日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日

5日
(水)

 ◎立夏◎こどもの日◎児童福祉週間（－11日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日

６日
(木)

 ◎国際ノーダイエットデー
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

７日
(金)

 ◎世界エイズ孤児デー
■宮古島市
▽上野公民館「美脚ウオーキング講座」（午後１時30分・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく学童塾保護者説明会（午後６時30分・ふれあいフクギ館）

８日
(土)

 ◎ゴーヤーの日◎世界赤十字デー
◎第ニ次大戦中に命を失った全ての人に追悼を捧げる日（－９日）
■宮古島市
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）
▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）

９日
(日)

 ◎母の日◎アイスクリームの日

10日
(月)

 ◎愛鳥週間（－16日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・入江集落センター）

11日
(火)

 ◎けん銃取締り特別強化月間◎全国暴力団総合対策特別強化月間（－６月10日）
■宮古島市
▽上野公民館「美脚ウオーキング講座」（午後１時30分・同公民館）
▽赤ちゃん広場（午後２時・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

12日
(水)

◎国際看護師の日◎看護の日
■宮古島市
▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
▽西原公民館「ズンバでリフレッシュ講座」（午後７時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

13日
(木)

 ◎愛犬の日
■宮古島市
▽市未来創造センター・中央公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」
（午後２時・同館多目的ホール）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾開講式（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

14日
(金)

 ◎種痘記念日
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

15日
(土)

 ◎沖縄本土復帰記念日◎総合治水推進週間（－21日）
◎情報通信月間（－６月15日）
■宮古島市
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）
▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽新型コロナワクチン予防接種（午後１時・コミュニティー施設１階）

16日
(日)

 ■宮古島市
▽下崎公民館「手作り『芋もち』講座」（午後２時・同公民館）
■多良間村
▽新型コロナワクチン予防接種
（午前11時／午後１時・コミュニティー施設１階）

17日
(月)

 ◎世界情報社会◎電気通信日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

18日
(火)

 ◎社会風紀環境を浄化する運動（－30日）
■宮古島市▽下崎公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」（午後２時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間村議会議員選挙告示日▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

19日
(水)

 ◎食育の日◎ガールスカウト週間（－25日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）
▽西原公民館「ズンバでリフレッシュ講座」（午後７時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

20日
(木)

 ◎県民交通事故０の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日（定期館内整理日）
▽市未来創造センター・中央公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」
（午後２時・同館多目的ホール）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

21日
(金)


 ◎小満◎家内労働旬間（－31日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

22日
(土)

 ◎ガールスカウトの日◎サイクリングの日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）
▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）
▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

23日
(日)

 ■多良間村
▽多良間村議会議員選挙投開票日

24日
(月)

 ■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

25日
(火)

 ◎広辞苑記念日◎非自治地域人民との連帯週間
◎テレビ安全週間（－31日）
■宮古島市
▽下崎公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」（午後２時・同公民館）
▽無料人権相談（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

26日
(水)

 ■宮古島市
▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）
▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
▽西原公民館「ズンバでリフレッシュ講座」（午後７時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

27日
(木)

 ■宮古島市
▽市未来創造センター・中央公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」
（午後２時・同館多目的ホール）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

28日
(金)

 ■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

29日
(土)

 ◎呉服の日
■宮古島市
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）
▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）
▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
30日
(日)		 ◎消費者の日◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－６月４日）
31日
(月)		 ◎世界禁煙デー◎禁煙週間◎建設産業構造改善推進週間（－６月６日）
◎あやめ月間（－６月30日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

４日
(月)

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  • 宮古島の人口

    令和3年5月1日現在

    宮古島市 54,748 人
    27,685 人
    27,063 人
    世帯数 28,549 軒
    多良間村 1,100 人
    603 人
    497 人
    世帯数 530 軒

  • 天気


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