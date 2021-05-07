１日 (土) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎八十八夜◎メーデー

◎「令和」改元の日◎全国海難防止強調運動◎ゴールデンウイーク

◎おもちゃ週間◎社会教育週間◎緑茶週間（－５日）

◎憲法週間◎青少年保護育成運動週間（－７日）

◎こどもの読書週間（－12日）◎みどりの月間（－15日）

◎春の防犯運動◎消費者月間◎消費者被害防止月間◎赤十字運動月間

◎図書館振興の月◎くらしと薬の月間◎自転車月間◎水防月間

◎原子力エネルギー安全月間◎さわやか行政サービス推進月間（－31日）

◎春季における都市緑化推進運動◎不正大麻・けし撲滅運動（－６月30日）

■宮古島市

▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）

２日

(日) ◎緑茶の日◎カルシウムの日

３日

(月) ◎ちゅらさんの日◎憲法記念日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日



４日

(火) ◎みどりの日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日



5日

(水) ◎立夏◎こどもの日◎児童福祉週間（－11日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日

６日

(木) ◎国際ノーダイエットデー

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

７日

(金) ◎世界エイズ孤児デー

■宮古島市

▽上野公民館「美脚ウオーキング講座」（午後１時30分・同公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく学童塾保護者説明会（午後６時30分・ふれあいフクギ館）

８日

(土) ◎ゴーヤーの日◎世界赤十字デー

◎第ニ次大戦中に命を失った全ての人に追悼を捧げる日（－９日）

■宮古島市

▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）

▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）

９日

(日) ◎母の日◎アイスクリームの日

10日

(月) ◎愛鳥週間（－16日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室

（午前10時・入江集落センター）

11日

(火) ◎けん銃取締り特別強化月間◎全国暴力団総合対策特別強化月間（－６月10日）

■宮古島市

▽上野公民館「美脚ウオーキング講座」（午後１時30分・同公民館）

▽赤ちゃん広場（午後２時・宮古島市保健センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

12日

(水) ◎国際看護師の日◎看護の日

■宮古島市

▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

▽西原公民館「ズンバでリフレッシュ講座」（午後７時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

13日

(木) ◎愛犬の日

■宮古島市

▽市未来創造センター・中央公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」

（午後２時・同館多目的ホール）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾開講式（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）



14日

(金) ◎種痘記念日

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

15日

(土) ◎沖縄本土復帰記念日◎総合治水推進週間（－21日）

◎情報通信月間（－６月15日）

■宮古島市

▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）

▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽新型コロナワクチン予防接種（午後１時・コミュニティー施設１階）



16日

(日) ■宮古島市

▽下崎公民館「手作り『芋もち』講座」（午後２時・同公民館）

■多良間村

▽新型コロナワクチン予防接種

（午前11時／午後１時・コミュニティー施設１階）

17日

(月) ◎世界情報社会◎電気通信日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室

（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

18日

(火) ◎社会風紀環境を浄化する運動（－30日）

■宮古島市▽下崎公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」（午後２時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽多良間村議会議員選挙告示日▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

19日

(水) ◎食育の日◎ガールスカウト週間（－25日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）

▽西原公民館「ズンバでリフレッシュ講座」（午後７時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）



20日

(木) ◎県民交通事故０の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日（定期館内整理日）

▽市未来創造センター・中央公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」

（午後２時・同館多目的ホール）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

21日

(金)

◎小満◎家内労働旬間（－31日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

22日

(土) ◎ガールスカウトの日◎サイクリングの日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）

▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）

▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

23日

(日) ■多良間村

▽多良間村議会議員選挙投開票日

24日

(月) ■宮古島市

▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室

（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

25日

(火) ◎広辞苑記念日◎非自治地域人民との連帯週間

◎テレビ安全週間（－31日）

■宮古島市

▽下崎公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」（午後２時・同公民館）

▽無料人権相談（午後２時・城辺公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

26日

(水) ■宮古島市

▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）

▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

▽西原公民館「ズンバでリフレッシュ講座」（午後７時・同公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

27日

(木) ■宮古島市

▽市未来創造センター・中央公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」

（午後２時・同館多目的ホール）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）

28日

(金) ■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

29日

(土) ◎呉服の日

■宮古島市

▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）

▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）

▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

30日

(日) ◎消費者の日◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－６月４日）