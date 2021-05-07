2021年5月7日(金) 14:47
令和3年5月のこよみ
令和3年5月（皐月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(土)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎八十八夜◎メーデー
◎「令和」改元の日◎全国海難防止強調運動◎ゴールデンウイーク
◎おもちゃ週間◎社会教育週間◎緑茶週間（－５日）
◎憲法週間◎青少年保護育成運動週間（－７日）
◎こどもの読書週間（－12日）◎みどりの月間（－15日）
◎春の防犯運動◎消費者月間◎消費者被害防止月間◎赤十字運動月間
◎図書館振興の月◎くらしと薬の月間◎自転車月間◎水防月間
◎原子力エネルギー安全月間◎さわやか行政サービス推進月間（－31日）
◎春季における都市緑化推進運動◎不正大麻・けし撲滅運動（－６月30日）
■宮古島市
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）
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２日
|◎緑茶の日◎カルシウムの日
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３日
|◎ちゅらさんの日◎憲法記念日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
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４日
|◎みどりの日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
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5日
|◎立夏◎こどもの日◎児童福祉週間（－11日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
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６日
|◎国際ノーダイエットデー
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
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７日
|◎世界エイズ孤児デー
■宮古島市
▽上野公民館「美脚ウオーキング講座」（午後１時30分・同公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく学童塾保護者説明会（午後６時30分・ふれあいフクギ館）
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８日
|◎ゴーヤーの日◎世界赤十字デー
◎第ニ次大戦中に命を失った全ての人に追悼を捧げる日（－９日）
■宮古島市
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）
▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）
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９日
|◎母の日◎アイスクリームの日
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10日
|◎愛鳥週間（－16日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・入江集落センター）
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11日
|◎けん銃取締り特別強化月間◎全国暴力団総合対策特別強化月間（－６月10日）
■宮古島市
▽上野公民館「美脚ウオーキング講座」（午後１時30分・同公民館）
▽赤ちゃん広場（午後２時・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）
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12日
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◎国際看護師の日◎看護の日
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13日
|◎愛犬の日
■宮古島市
▽市未来創造センター・中央公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」
（午後２時・同館多目的ホール）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾開講式（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）
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14日
|◎種痘記念日
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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15日
|◎沖縄本土復帰記念日◎総合治水推進週間（－21日）
◎情報通信月間（－６月15日）
■宮古島市
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）
▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽新型コロナワクチン予防接種（午後１時・コミュニティー施設１階）
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16日
|■宮古島市
▽下崎公民館「手作り『芋もち』講座」（午後２時・同公民館）
■多良間村
▽新型コロナワクチン予防接種
（午前11時／午後１時・コミュニティー施設１階）
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17日
|◎世界情報社会◎電気通信日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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18日
|◎社会風紀環境を浄化する運動（－30日）
■宮古島市▽下崎公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」（午後２時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間村議会議員選挙告示日▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）
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19日
|◎食育の日◎ガールスカウト週間（－25日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）
▽西原公民館「ズンバでリフレッシュ講座」（午後７時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）
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20日
|◎県民交通事故０の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日（定期館内整理日）
▽市未来創造センター・中央公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」
（午後２時・同館多目的ホール）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）
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21日
|◎小満◎家内労働旬間（－31日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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22日
|◎ガールスカウトの日◎サイクリングの日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）
▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）
▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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23日
|■多良間村
▽多良間村議会議員選挙投開票日
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24日
|■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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25日
|◎広辞苑記念日◎非自治地域人民との連帯週間
◎テレビ安全週間（－31日）
■宮古島市
▽下崎公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」（午後２時・同公民館）
▽無料人権相談（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）
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26日
|■宮古島市
▽下地公民館「健康体操講座」（午前10時・同公民館）
▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
▽西原公民館「ズンバでリフレッシュ講座」（午後７時・同公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）
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27日
|■宮古島市
▽市未来創造センター・中央公民館「ヨガ＆ストレッチ講座」
（午後２時・同館多目的ホール）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２館）
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28日
|■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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29日
|◎呉服の日
■宮古島市
▽上野公民館「健康体操講座」（午後２時・同公民館）
▽下地公民館「リンパオイルマッサージ講座」（午後２時・同公民館）
▽下崎公民館「月桃編み『まるかご』講座」（午後２時・同公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
|30日
(日)
|◎消費者の日◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－６月４日）
|31日
(月)
|◎世界禁煙デー◎禁煙週間◎建設産業構造改善推進週間（－６月６日）
◎あやめ月間（－６月30日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽市中央公民館・各地区公民館休館日
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。