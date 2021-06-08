2021年6月8日(火) 19:40
令和3年6月のこよみ
令和3年6月（水無月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日(火)
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◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎気象記念日◎電波の日
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２日(水)
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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３日
|◎ちゅらさんの日
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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４日
|◎歯と口の健康週間（－10日）
◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－７月４日）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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5日
|◎世界環境デー◎環境の日◎芒種
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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６日
|◎楽器の日
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７日
|■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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８日
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◎世界海洋デー
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９日
|◎ロックの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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10日
|◎時の記念日◎火薬類危害予防週間（－16日）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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11日
|◎入梅◎傘の日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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12日
|■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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13日
|◎ハーリー（海神祭）
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14日
|■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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15日
|■多良間村
▽多良間村長選挙告示日▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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16日
|◎和菓子の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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17日
|■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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18日
|■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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19日
|◎国際協力週間（－25日）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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20日
|◎県民交通事故０の日◎父の日◎薬物乱用防止運動月間（－７月19日）
■多良間村
▽多良間村長選挙投開票日
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21日
|◎夏至◎夏の健康を守る運動（－７月20日）
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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22日
|■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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23日
|◎沖縄慰霊の日◎男女共同参画週間（－29日）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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24日
|■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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25日
|■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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26日
|◎国連憲章調印記念日
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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27日
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28日
|◎貿易記念日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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29日
|■宮古島市
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
|30日
(水)
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。