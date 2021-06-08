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2021年6月8日(火) 19:40

令和3年6月のこよみ

令和3年6月（水無月）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

１日(火)

◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎気象記念日◎電波の日
◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－４日）◎禁煙週間◎建設産業構造改善推進週間（－６日）◎水道週間◎がけ崩れ防災週間（－７日）
◎けん銃取締り特別強化月間◎全国暴力団総合対策特別強化月間
◎電波利用保護旬間◎育児休暇制度促進旬間（－10日）
◎情報通信月間（－15日）◎建築文化週間（－19日）◎環境月間
◎まちづくり月間◎海洋環境保全推進月間◎リウマチ月間
◎男女雇用機会均等月間◎外国人労働者問題啓発月間
◎来日外国人犯罪対策および不法滞在・不法就労防止のための活動強化月間
◎暴走族追放強化月間◎二輪車交通事故防止強化月間◎不正改造車排除運動
◎全国設備管理強調月間◎全国安全週間準備期間◎土砂災害防止月間
◎砂利災害防止月間◎鉄道妨害防止月間◎農薬危害防止運動月間
◎国際演劇月間◎食育月間◎あやめ月間◎春季における都市緑化推進運動
◎不正大麻・けし撲滅運動（－30日）◎海外安全キャンペーン（－７月31日）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

２日(水)

 ■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

３日
(木)

 ◎ちゅらさんの日
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

４日
(金)

 ◎歯と口の健康週間（－10日）
◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－７月４日）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

5日
(土)

 ◎世界環境デー◎環境の日◎芒種
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

６日
(日)

 ◎楽器の日

７日
(月)

 ■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

８日
(火)

◎世界海洋デー
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

９日
(水)

 ◎ロックの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

10日
(木)

 ◎時の記念日◎火薬類危害予防週間（－16日）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

11日
(金)

 ◎入梅◎傘の日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

12日
(土)

 ■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

13日
(日)

 ◎ハーリー（海神祭）

14日
(月)

 ■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

15日
(火)

 ■多良間村
▽多良間村長選挙告示日▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

16日
(水)

 ◎和菓子の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

17日
(木)

 ■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

18日
(金)

 ■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

19日
(土)

 ◎国際協力週間（－25日）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

20日
(日)

 ◎県民交通事故０の日◎父の日◎薬物乱用防止運動月間（－７月19日）
■多良間村
▽多良間村長選挙投開票日

21日
(月)


 ◎夏至◎夏の健康を守る運動（－７月20日）
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

22日
(火)

 ■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

23日
(水)

 ◎沖縄慰霊の日◎男女共同参画週間（－29日）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

24日
(木)

 ■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

25日
(金)

 ■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

26日
(土)

 ◎国連憲章調印記念日
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

27日
(日)

28日
(月)

 ◎貿易記念日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

29日
()

 ■宮古島市
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
30日
()		 ■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

４日
(月)

  • 宮古島の人口

    令和3年6月1日現在

    宮古島市 54,799 人
    27,698 人
    27,101 人
    世帯数 28,577 軒
    多良間村 1,101 人
    604 人
    497 人
    世帯数 531 軒

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