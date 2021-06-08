１日(火) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎気象記念日◎電波の日

◎ごみ減量・リサイクル推進週間（－４日）◎禁煙週間◎建設産業構造改善推進週間（－６日）◎水道週間◎がけ崩れ防災週間（－７日）

◎けん銃取締り特別強化月間◎全国暴力団総合対策特別強化月間

◎電波利用保護旬間◎育児休暇制度促進旬間（－10日）

◎情報通信月間（－15日）◎建築文化週間（－19日）◎環境月間

◎まちづくり月間◎海洋環境保全推進月間◎リウマチ月間

◎男女雇用機会均等月間◎外国人労働者問題啓発月間

◎来日外国人犯罪対策および不法滞在・不法就労防止のための活動強化月間

◎暴走族追放強化月間◎二輪車交通事故防止強化月間◎不正改造車排除運動

◎全国設備管理強調月間◎全国安全週間準備期間◎土砂災害防止月間

◎砂利災害防止月間◎鉄道妨害防止月間◎農薬危害防止運動月間

◎国際演劇月間◎食育月間◎あやめ月間◎春季における都市緑化推進運動

◎不正大麻・けし撲滅運動（－30日）◎海外安全キャンペーン（－７月31日）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

２日(水) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

３日

(木) ◎ちゅらさんの日

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

４日

(金) ◎歯と口の健康週間（－10日）

◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－７月４日）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

5日

(土) ◎世界環境デー◎環境の日◎芒種

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

６日

(日) ◎楽器の日

７日

(月) ■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

８日

(火) ◎世界海洋デー

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

９日

(水) ◎ロックの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

10日

(木) ◎時の記念日◎火薬類危害予防週間（－16日）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

11日

(金) ◎入梅◎傘の日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）



12日

(土) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

13日

(日) ◎ハーリー（海神祭）

14日

(月) ■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

15日

(火) ■多良間村

▽多良間村長選挙告示日▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

16日

(水) ◎和菓子の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

17日

(木) ■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

18日

(金) ■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

19日

(土) ◎国際協力週間（－25日）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

20日

(日) ◎県民交通事故０の日◎父の日◎薬物乱用防止運動月間（－７月19日）

■多良間村

▽多良間村長選挙投開票日

21日

(月)

◎夏至◎夏の健康を守る運動（－７月20日）

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室

（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

22日

(火) ■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

23日

(水) ◎沖縄慰霊の日◎男女共同参画週間（－29日）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

24日

(木) ■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

25日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

26日

(土) ◎国連憲章調印記念日

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

27日

(日)



28日

(月) ◎貿易記念日

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

29日

(火) ■宮古島市

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）