宮古毎日新聞（電子板）の試読はこちらから｜宮古毎日新聞社

トップ > 特集 > 【特集】イベント・行事 > 令和3年7月のこよみ

2021年7月1日(木) 18:13

令和3年7月のこよみ


令和3年7月（文月）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

１日
(木)		 ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎国民安全の日
◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－４日）◎全国安全週間
◎国家公務員安全週間◎全国鉱山保安週間◎郵便番号週間（－７日）
◎薬物乱用防止運動月間（－19日）◎夏の健康を守る運動（－20日）
◎社会を明るくする運動全国強調月間
◎青少年の非行問題に取り組む全国強調月間
◎心とからだの健康づくり推進月間◎「愛の血液助け合い運動」月間
◎河川愛護月間◎海岸愛護月間◎全国海難防止強調運動
◎採石災害防止月間◎海外安全キャンペーン◎夏の省エネキャンペーン
◎「共に語ろう外交」月間◎労働省派遣事業適正運営推進月間
◎船員保険失業保険金不正受給防止啓発強化月間
◎夏期食品一斉取締り月間◎県産品推奨月間（－31日）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

２日
(金)

 ◎半夏生
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

３日
(土)

 ◎ちゅらさんの日
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

４日
(日)

 ◎アメリカ独立記念日

５日
(月)

 ◎穴子の日
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

６日
(火)

 ◎ピアノの日◎ワクチンの日
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

７日
(水)

 ◎小暑◎七夕
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

８日
(木)

 ■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

９日
(金)

 ■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

10日
(土)

 ◎納豆の日◎国土建設記念日◎国土建設週間（－16日）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

11日
(日)

 ◎世界人口デー

12日
(月)

 ◎人間ドックの日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

13日
(火)

 ◎生命尊重の日
■宮古島市
▽市中央公民館「太極拳講座」
（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

14日
(水)

 ◎港の衛生週間（－20日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

15日
(木)

 ◎マンゴーの日
■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

16日
(金)

 ◎全国海難防止強調運動
■宮古島市
▽乳幼児健診（10カ月児）
（午前８時50分／午後０時50分・宮古島市保健センター）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

17日(土)

 ◎漫画の日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
▽市中央公民館「太極拳講座」
（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

18日(日)

19日(月)

 ◎土用◎女性大臣の日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

20日(火)

 ◎県民交通事故０の日◎海の旬間（－30日）
■宮古島市
▽各小中学校１学期終業式
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽多良間小・中学校１学期終業式
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

21日(水)


 ◎森と湖に親しむ旬間（－31日）◎「自然に親しむ運動」月間
◎雑誌愛読月間（－８月20日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
▽健康相談
（午後２時・市健康増進課）
▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）

22日(木)

 ◎大暑◎海の日
■宮古島市
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
■多良間村
▽水泳教室（午前10時30分／午後２時30分・多良間中学校屋内プール）

23日
(金)

 ◎スポーツの日◎ドッグ・デイズ（－８月23日）
■宮古島市
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
■多良間村
▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校屋内プール）

24日(土)

 ■宮古島市
▽市中央公民館「太極拳講座」
（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校屋内プール）

25日
(日)

 ◎かき氷の日
■多良間村
▽水泳教室（午前９時30分／午後１時30分・多良間中学校屋内プール）

26日(月)

 ◎ポツダム宣言記念日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・上野老人福祉センター）

27日(火)

 ◎スイカの日
■宮古島市
▽市中央公民館「太極拳講座」
（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

28日
(水)

 ◎夏の土用の丑の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
29日
(木)		 ◎アマチュア無線の日
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
30日
(金)		 ■宮古島市
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
31日
(土)		 ■宮古島市
▽市中央公民館「太極拳講座」
（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

  • 宮古島の人口

    令和3年7月1日現在

    宮古島市 54,856 人
    27,726 人
    27,130 人
    世帯数 28,629 軒
    多良間村 1,097 人
    604 人
    493 人
    世帯数 529 軒

  • 天気


  •  

    2021年7月
    « 6月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • 社団法人日本新聞協会

    • 日本新聞協会2