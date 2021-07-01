１日

(木) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎国民安全の日

◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－４日）◎全国安全週間

◎国家公務員安全週間◎全国鉱山保安週間◎郵便番号週間（－７日）

◎薬物乱用防止運動月間（－19日）◎夏の健康を守る運動（－20日）

◎社会を明るくする運動全国強調月間

◎青少年の非行問題に取り組む全国強調月間

◎心とからだの健康づくり推進月間◎「愛の血液助け合い運動」月間

◎河川愛護月間◎海岸愛護月間◎全国海難防止強調運動

◎採石災害防止月間◎海外安全キャンペーン◎夏の省エネキャンペーン

◎「共に語ろう外交」月間◎労働省派遣事業適正運営推進月間

◎船員保険失業保険金不正受給防止啓発強化月間

◎夏期食品一斉取締り月間◎県産品推奨月間（－31日）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）



２日

(金) ◎半夏生

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

３日

(土) ◎ちゅらさんの日

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

４日

(日) ◎アメリカ独立記念日



５日

(月) ◎穴子の日

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

６日

(火) ◎ピアノの日◎ワクチンの日

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

７日

(水) ◎小暑◎七夕

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

８日

(木) ■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

９日

(金) ■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

10日

(土) ◎納豆の日◎国土建設記念日◎国土建設週間（－16日）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

11日

(日) ◎世界人口デー

12日

(月) ◎人間ドックの日

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室

（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

13日

(火) ◎生命尊重の日

■宮古島市

▽市中央公民館「太極拳講座」

（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）



14日

(水) ◎港の衛生週間（－20日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

15日

(木) ◎マンゴーの日

■宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・上野公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

16日

(金) ◎全国海難防止強調運動

■宮古島市

▽乳幼児健診（10カ月児）

（午前８時50分／午後０時50分・宮古島市保健センター）

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

17日(土) ◎漫画の日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

▽市中央公民館「太極拳講座」

（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



18日(日)



19日(月) ◎土用◎女性大臣の日

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室

（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

20日(火) ◎県民交通事故０の日◎海の旬間（－30日）

■宮古島市

▽各小中学校１学期終業式

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽多良間小・中学校１学期終業式

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

21日(水)

◎森と湖に親しむ旬間（－31日）◎「自然に親しむ運動」月間

◎雑誌愛読月間（－８月20日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

▽健康相談

（午後２時・市健康増進課）

▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）

□平良地区▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

22日(木) ◎大暑◎海の日

■宮古島市

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

■多良間村

▽水泳教室（午前10時30分／午後２時30分・多良間中学校屋内プール）

23日

(金) ◎スポーツの日◎ドッグ・デイズ（－８月23日）

■宮古島市

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）

■多良間村

▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校屋内プール）

24日(土) ■宮古島市

▽市中央公民館「太極拳講座」

（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校屋内プール）



25日

(日) ◎かき氷の日

■多良間村

▽水泳教室（午前９時30分／午後１時30分・多良間中学校屋内プール）

26日(月) ◎ポツダム宣言記念日

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室

（午前10時・上野老人福祉センター）

27日(火) ◎スイカの日

■宮古島市

▽市中央公民館「太極拳講座」

（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）



28日

(水) ◎夏の土用の丑の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

29日

(木) ◎アマチュア無線の日

■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

30日

(金) ■宮古島市

▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）