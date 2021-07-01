2021年7月1日(木) 18:13
令和3年7月のこよみ
令和3年7月（文月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(木)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎国民安全の日
◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－４日）◎全国安全週間
◎国家公務員安全週間◎全国鉱山保安週間◎郵便番号週間（－７日）
◎薬物乱用防止運動月間（－19日）◎夏の健康を守る運動（－20日）
◎社会を明るくする運動全国強調月間
◎青少年の非行問題に取り組む全国強調月間
◎心とからだの健康づくり推進月間◎「愛の血液助け合い運動」月間
◎河川愛護月間◎海岸愛護月間◎全国海難防止強調運動
◎採石災害防止月間◎海外安全キャンペーン◎夏の省エネキャンペーン
◎「共に語ろう外交」月間◎労働省派遣事業適正運営推進月間
◎船員保険失業保険金不正受給防止啓発強化月間
◎夏期食品一斉取締り月間◎県産品推奨月間（－31日）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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２日
|◎半夏生
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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３日
|◎ちゅらさんの日
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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４日
|◎アメリカ独立記念日
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５日
|◎穴子の日
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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６日
|◎ピアノの日◎ワクチンの日
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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７日
|◎小暑◎七夕
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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８日
|■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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９日
|■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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10日
|◎納豆の日◎国土建設記念日◎国土建設週間（－16日）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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11日
|◎世界人口デー
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12日
|◎人間ドックの日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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13日
|◎生命尊重の日
■宮古島市
▽市中央公民館「太極拳講座」
（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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14日
|◎港の衛生週間（－20日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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15日
|◎マンゴーの日
■宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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16日
|◎全国海難防止強調運動
■宮古島市
▽乳幼児健診（10カ月児）
（午前８時50分／午後０時50分・宮古島市保健センター）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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17日(土)
|◎漫画の日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
▽市中央公民館「太極拳講座」
（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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18日(日)
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19日(月)
|◎土用◎女性大臣の日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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20日(火)
|◎県民交通事故０の日◎海の旬間（－30日）
■宮古島市
▽各小中学校１学期終業式
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽多良間小・中学校１学期終業式
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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21日(水)
|◎森と湖に親しむ旬間（－31日）◎「自然に親しむ運動」月間
◎雑誌愛読月間（－８月20日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時50分／３歳６カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
▽健康相談
（午後２時・市健康増進課）
▽無料人権相談（午後２時・前里添多目的施設）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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22日(木)
|◎大暑◎海の日
■宮古島市
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
■多良間村
▽水泳教室（午前10時30分／午後２時30分・多良間中学校屋内プール）
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23日
|◎スポーツの日◎ドッグ・デイズ（－８月23日）
■宮古島市
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
■多良間村
▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校屋内プール）
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24日(土)
|■宮古島市
▽市中央公民館「太極拳講座」
（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校屋内プール）
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25日
|◎かき氷の日
■多良間村
▽水泳教室（午前９時30分／午後１時30分・多良間中学校屋内プール）
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26日(月)
|◎ポツダム宣言記念日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・上野老人福祉センター）
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27日(火)
|◎スイカの日
■宮古島市
▽市中央公民館「太極拳講座」
（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
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28日
|◎夏の土用の丑の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
|29日
(木)
|◎アマチュア無線の日
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
|30日
(金)
|■宮古島市
▽市中央公民館「スマホ講座」（午後２時・市未来創造センタースタジオ１）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
|31日
(土)
|■宮古島市
▽市中央公民館「太極拳講座」
（午前10時・市未来創造センター研修室、多目的ホール）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。