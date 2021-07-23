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2021年7月23日(金) 20:29

【停電情報・23日午後7時】宮古島市で停電2230戸　多良間村30戸

沖縄電力発表（23日午後7時）

宮古島市での主な停電区域：平良字西仲宗根，平良字西原，平良字大浦，平良字狩俣，平良字荷川取，平良字東仲宗根添，城辺字長間，城辺字下里添，平良字東仲宗根，城辺字福里，城辺字比嘉，城辺字西里添，伊良部字前里添，平良字下里，平良字久貝，平良字松原，下地字来間，下地字与那覇，下地字上地，下地字洲鎌，下地字嘉手苅，下地字川満，上野字上野，上野字宮国，上野字新里，上野字野原


多良間村での主な停電区域：字仲筋，字塩川

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  • 宮古島の人口

    令和3年7月1日現在

    宮古島市 54,856 人
    27,726 人
    27,130 人
    世帯数 28,629 軒
    多良間村 1,097 人
    604 人
    493 人
    世帯数 529 軒

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